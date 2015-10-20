Время — назад!

pk25.ru Майдан — навсегда!

Калининградская областная дума опровергла приписываемую ей газетой «Известия» законодательную инициативу о возвращении «летнего времени».

Как заявила спикер регионального парламента Марина Оргеева, «подобного законопроекта в Калининградскую областную думу не вносилось, а значит, и не рассматривалось и даже не обсуждалось».

Ранее СМИ сообщили, что калининградские народные избранники предложили вернуть в России отменённый переход на летнее и зимнее время путём внесения поправок в ФЗ «Об исчислении времени». «В законопроекте переход на летнее время предлагается осуществить 13 марта 2016 года», написали «Известия».

Игра с переводом стрелок стала своеобразной народной забавой. Отменяли, переводили, ликвидировали часовые пояса: как только в последнее время не экспериментировали над временем и часовыми поясами. Отсюда понятна вера СМИ в подобные заявления. Все уже перестали удивляться тому, что время можно изменить согласно распоряжению правительства.

Любите Украину — мать вашу

Команда киевского мэра Виталия Кличко опозорилась с пресс-туром по украинской столице для израильских журналистов за счет средств налогоплательщиков Украины. Об этом сообщила киевский журналист Ирина Коротич.

«В конце прошлой недели муниципалитет города Киева принимал пресс-тур из Израиля, пишет она. — Десяток израильских журналистов приехали в Киев по приглашению городских властей, чтобы посмотреть, погулять — а потом, вернувшись в Израиль, рассказать про Киев израильским читателям. Пресс-тур был короткий, всего 3 дня…»

«Начать стоит с того, что муниципалитет, принимая пресс-тур из Израиля, не позаботился о гиде и сопровождающем, говорящем на иврите, — отмечает журналист. — Собственно, и английский-то у сопровождающих сотрудников мэрии был не всегда внятный. И переводчика не было».

Коротич продолжает, что вместо достопримечательностей города первым пунктом в программе визита, к примеру, значился музей братьев Кличко, пишет «Русская весна».

«Там журналистам показали фотографии братьев Кличко, шарфики с братьями Кличко, чашечки с братьями Кличко, тарелочки и прочую по***нь, украшенную братьями Кличко, — говорит она. — А потом засадили смотреть фильм про братьев Кличко. На украинском языке. Которого не понимал ни один из приглашенных журналистов».

Новости с Украины продолжают радовать своей непосредственностью и каким-то чистым, абсолютно самодостаточным идиотизмом. Вот, например, еще одна интересная новость из этой страны

Майдан — навсегда!

Глава Радикальной партии Олег Ляшко организовал митинг, названный им «коммунальный майдан», возле здания правительства Украины. Оппозиционеры требуют снижения тарифов ЖКХ, передает телеканал «112 Украина».

«Мы начинаем коммунальный майдан», — сказал Ляшко.

Идея интересная и продуктивная, поскольку за «коммунальным майданом» можно устроить «газовый майдан», «коррупционный майдан», «хлебо-булочный майдан» или «кухонный майдан» в рамках отдельной квартиры, протестуя против произвола второй половины.

Истребитель — как инструмент контроля на границе

Власти Швейцарии не намерены приносить извинения РФ в связи со сближением своего истребителя с российским самолетом, на борту которого находились Сергей Нарышкин и другие делегаты из РФ. Об этом сообщил сегодня, 20 октября, официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Кревуазье.

«Это был не инцидент, а процедура контроля, который мы обычно осуществляем, — говорит он. — Мы собираемся направить ноту России, чтобы объяснить процедуру».

Наши «партнёры» открывают нам широкую перспективу в трактовке использования оружия в целях «контроля». В общем, если кто-то в Прибалтике, Польше или Скандинавии увидит наши истребители в небе или бомбардировщики, то нашему МИД можно смело утверждать, что это «процедура контроля».

«Красногорскому стрелку» предъявили обвинение

Бизнесмену Амирану Георгадзе предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». Он объявлен в розыск, сообщила пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Георгадзе возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ: «Убийство двух и более лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, передвижения разыскиваемого бизнесмена Амирана Георгадзе, который обвиняется в убийстве четырёх человек, зафиксированы камерой видеонаблюдения: видно, как «стрелок» покидает администрацию Красногорского района после расстрела должностных лиц.