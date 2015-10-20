Брюссель и Берлин сталкиваются с жесткой оппозицией стран Восточной Европы в вопросе о размещении беженцев. Венгрия, Польша, Словакия и Чехия боятся потерять национальную идентичность. Поэтому председатель Европейского совета Дональд Туск и канцлер Германии Ангела Меркель решили обратиться к стране на берегу Босфора. Убедить одного куда проще, чем нескольких. В лице Турции лидеры ЕС и ФРГ ищут «буферную зону», которая оградит Европу от «кошмаров» Ближнего Востока. Турцию наравне с Македонией, Албанией, Косово хотят причислить к т.н. «надежным странам происхождения», где нет места политическому преследованию. Такая категоризация воспрепятствует беженцам просить убежища в Старом Свете. Евросоюз предлагает туркам €3 млрд, визовую либерализацию и прорыв в переговорах о членстве в ЕС. «Если вы поможете нам, то мы поможем вам», — говорит Туск.

mk-turkey.ru Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

Депутаты Бундестага и Европарламента обрушились с критикой на Меркель, отправившуюся 18 октября в Стамбул. Турок Джем Оздемир, лидер «зеленых» в ФРГ, считает, что таким образом немецкое правительство финансирует предвыборную кампанию партии Реджепа Тайипа Эрдогана. В центре внимания — курдский вопрос и ограничение свободы прессы. Европарламентарии реагируют на арест 10 октября редактора издания Today's Zaman Бюлента Кенеша, последовавший в преддверии визита Франса Тиммерманса и Йоханнеса Хана. На ней еврокоммисары должны были донести просьбу Брюсселя по беженцам. Похоже, Анкара чувствует себя «хозяином положения». Советник турецкого президента Акиф Кылыч говорит открыто: «ЕС нуждается в Турции больше, чем наоборот». Однако все это видимость. Еще недавно Эрдоган вроде бы демонстрировал потерю интереса к членству в ЕС, делая реверансы в адрес Евразийского союза. Теперь премьер Ахмед Давутоглу, как сообщает Die Welt, высказывается за «прямое участие на саммите ЕС». Меркель формулирует мысли осторожно, называя это «открытием новой главы в переговорах по членству». Ранее она уже давала понять, что выступит против вступления Турции. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск ставят уступки по визам и евроинтеграции в зависимость от эффективности сдерживания потока беженцев.

На самом деле улучшение европейских перспектив — фантом. Чем больше Турция будет принимать беженцев, тем больше ее шансы на это членство снижаются. Ведь после вступления в ЕС двум с половиной миллионам мигрантов (а то и больше) будет еще легче оказаться в Германии и Франции. Сделка по беженцам — тактический ход. Еврокомиссия и канцлер ФРГ думают скорее о европейской солидарности, подорванной разногласиями из-за планируемой системы квот. Дабы лишний раз не раздражать своего визави, Меркель проигнорировала встречу с оппозицией и курдами. За пределами же Турции канцлер активно поддерживает курдские силы самообороны в борьбе против общего врага — «Исламского государства». С октября 2014 г. в Эрбиль поставляются противотанковые ракеты типа Milan, гранаты, винтовки и пулеметы на сумму €60 млн, а немецкие специалисты инструктируют солдат «Пешмерга». Лидеры иракских курдов высоко ценят эффективность и быстроту немецкой помощи. В сентябре они запросили дополнительный комплект амуниции и ракет, которые в последний раз поставлялись в июле.

В пылу усилий мирового сообщества одолеть ИГИЛ Анкара тревожно наблюдает за тем, как Запад усиливает курдов в Ираке и Сирии. В интервью Today's Zaman один турецкий чиновник предупреждает о возможности пересечения сирийскими курдами (PYD) реки Евфрат, чтобы «расширить контроль вдоль турецкой границы от иракского Курдистана вплоть до средиземноморского берега«. Власти Анкары утверждают, что продвигающиеся курдские отряды отбирают территории у туркмен и арабов. Вашингтон, приветствовавший начало турецких операций в Сирии, видит в сирийских курдах союзника. Давутоглу их (PYD) наравне с РПК причисляет к «террористам».Представитель администрации США, комментируя доставку 50 тонн американской амуниции для сирийско-арабской коалиции вблизи г. Ракка, рассказал Bloomberg, что это лишь «уловка для вооружения курдов».

16 октября произошло еще одно важное событие. США, несмотря на требования Турции оставить, начинают выводить две ракетные батареи Patriot, размещенные в декабре 2012 г. в провинции Газиантеп. В августе этого года Бундесвер также объявил о передислокации своих Patriot из провинции Кахраманмараш до конца года. Турция, у которой нет собственной системы противоракетной обороны (ПРО), целиком и полностью полагается на прикрытие НАТО. «Исчезновение угрозы Асада», чем союзники обосновывают снятие ПРО, совпадает по времени со вступлением России и Турции в войну против ИГИЛ в Сирии. Газета Zaman пишет: «Анкара провела удары против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), находящихся в горах северного Ирака, но атаки на курдов в Сирии могут быть намного рискованнее, впутывая Анкару в возможный конфликт с американскими и российскими воздушными силами». Широкий круг вовлеченных игроков превращает сирийский конфликт в модель мировой войны, которая официально ведется против ИГИЛ. Кремль стремится предотвратить ошибки «союзников». Сергей Лавров заявил о готовности сотрудничать с турецкими властями. Теперь ход за турецким МИД.