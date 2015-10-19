Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении провести референдум о вхождении своего государства в состав России. Это одновременно и не удивительно, и неожиданно.

Флаг Южной Осетии

Правду говорить легко и приятно: Россия — наша мать. Россия — Родина. И другой не будет. Россия — донор и покровитель, учитель и тыл, защитник и безальтернативный рынок для Южной Осетии. В 2008 году Россия спасла народ Южной Осетии от геноцида, начатого президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Несомненно, абсолютное большинство взрослых жителей Южной Осетии на референдуме проголосует за воссоединение с Россией. Таковых будет более 85%.

Но правда состоит и в том, что среди оставшихся 15% — почти весь политический класс современной Южной Осетии, который практически в одиночестве создал свою государственность 25 лет назад, когда в Грузии пришёл к власти агрессивный этнический национализм и сделал своей программой изгнание и принудительную ассимиляцию национальных меньшинств, уничтожил даже весьма скромные их автономии. Этот юго-осетинский политический класс с оружием в руках 18 лет (до признания Россией) отстаивал право на жизнь и культуру для своего народа. И впервые за последние 400 лет осетинской истории добился своей независимости, которая стала инструментом самозащиты и выживания. Ему есть что рассказать о политическом одиночестве. И русским есть что узнать принципиально важного из этого рассказа.

Независимая государственность Южной Осетии (даже без учёта исторически протекторатных её отношений, так названных в применении к Абхазии Сергеем Шамба) — бесценный опыт строительства современной национальной культуры, который является общим достоянием осетинского народа. И нельзя сказать, что её период был в полной мере использован для того, чтобы Южная Осетия стала памятником не только сопротивления, но и национального возрождения.

Даже независимая государственность Южной Осетии не гарантировала её от бюрократических экспериментов Москвы, когда Россию (!!!) — наездами и постоянно — в этом чутком и сложном государстве представляли, хамя, воруя, скандалясь, позорясь и позоря, разные «уполномоченные» третьего сорта и двадцать восьмой интеллектуальной свежести. Даже вежливое кавказское застолье не спасает любого в России, для кого независимость Южной Осетии от грузинского геноцидального шовинизма — стала делом чести и гордости, — от жесточайшего стыда за такое лицо России.

Что теперь защитит Южную Осетию — даже в обязательном статусе отдельного субъекта федерации — от бюрократических экспериментов, но уже внутри России, в тиши, в тени, не под светом вселенского скандала? Вот этот вопрос более всего звучит в сознании тех, кто просчитывает последствия референдума, результаты которого более чем предсказуемы.

Воссоединение Крыма с Россией стало историческим знаменем достоинства и обновления России, категорическим требованием к ней — не ударить лицом в грязь и сделать, наконец, из Крыма «витрину» современной России, но не тем методом колхозной стройки, что породил буржуазную роскошь соседнего Сочи.

Воссоединение Южной Осетии с Россией должно стать тестом для способности Москвы управлять без экспериментов и экспериментаторов. Здесь многое нужно создать, кроме горной железной дороги и мощного военно-информационного щита России в Закавказье. Но пусть это новое творчество станет важнее административной фанаберии, уже отметившей своими миазмами и Цхинвал, и Севастополь, и Сухум, и Тирасполь.

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