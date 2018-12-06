После того, как председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко 16 октября объявил о том, что с февраля будущего года его заменит бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян, околоэкспертное сообщество будоражат возможные мотивы такого назначения. В длинном ряду причин (наряду и с нелепыми) называется введение единой валюты ЕАЭС. Но это тоже неверно.

Необходимо понимать, что валютная система — святая святых национальной безопасности любого государства, и в этом плане она приоритетнее даже системы внешней обороны, поскольку последняя актуальна не для всех стран. А валютная система — национальная или наднациональная — актуальна для любой страны. Таким образом, государство может отказаться от суверенной (относительно, конечно) валютной системы в пользу наднациональной только при наличии полного доверия к ней и, соответственно, большей ее привлекательности, чем национальная система валюты. И, естественно, что последняя ситуация достигается не за один день, а участники наднациональной валютной системы вовлекаются в нее отнюдь не принудительно.

Последний пример — евро, история введения насчитывает более 40 лет. В 1957 г. был подписан Римский договор, утверждающий Европейское сообщество по атомной энергии («Евроатом») и Европейское экономическое содружество. Но и тогда среднесрочная цель заключалась не в построении единого валютного пространства с единой валютой, а только в устранении торговых и таможенных барьеров, а также создании общего рынка государств-участников.

Только в 1979 г. правительства и центральные банки девяти государств-членов ЕЭС (Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Франции, ФРГ) создали Европейскую валютную систему, цель которой заключалась в разработке и воплощении проекта единой европейской валюты.

В этом плане стоит прислушаться к главе правительства ЕАЭС Виктору Христенко, который, вероятно, уже устал утверждать, что пока вопрос о переходе на единую валюту не обсуждается. Собственно текущие разговоры о единой валюте ЕАЭС похожи на планирование поездок автолюбителями за город, обзаведшимися лишь топливным шлангом для будущего автомобиля. Христенко прогнозирует (на наш взгляд, оптимистично), что обсуждение этого вопроса может возникнуть не раньше 2025 года. Только обсуждение. Здесь же, как отмечают казахские СМИ, он подчеркивает: «Все, что связано с девальвациями национальных валют требует как минимум другого, как минимум, начала выхода на согласованные валютные политики. И в этом плане это означает более тесную работу центральных банков, министерств финансов, министерств экономического развития. И такая работа началась, и я надеюсь, что здесь укрепление взаимодействия между финансовыми властями должно создавать более благоприятную обстановку. Это означает, что финансовые монетарные органы так или иначе о своих планах, ситуациях, которые возникают на валютных рынках стран, должны не только информировать друг друга, но и стараться совместными усилиями купировать те риски, которые есть, или выстраивать согласованные системы действия».

Его дополняет министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимур Сулейменов: формирование валютного союза пока не означает введения единой валюты в странах Евразийского экономического союза. «Хотя Белоруссия, Россия и Казахстан и стараются сейчас углубить взаимодействие финансовых систем, существующий уровень экономической интеграции показывает, что объективных экономических предпосылок для введения единой национальной валюты на пространстве государств — членов ЕАЭС на сегодняшний день не существует», — передает его слова пресс-служба ЕЭК.

Таким образом, на данный момент могут и будут обсуждаться лишь согласованные валютные политики государств-членов ЕАЭС, более тесная работа их центральных банков и формирование валютного союза (не уверен, что в околоэкспертном сообществе могут или желают уловить разницу между единым валютным пространством — валютным союзом и валютным союзом с единой валютой).

В свете вышесказанного стоит обратиться к некоторым биографическим данным будущего главы правительства ЕАЭС. В 1980 году Саркисян после завершения учебы на факультете планирования и экономики Ереванского института народного хозяйства поступает в Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А.Вознесенского, а в 1987-ом году там же защищает кандидатскую диссертацию на тему «Планирование регионального социально-экономического развития на примере Армении». В 1994-ом году Саркисян проходит обучение на отделении Законотворческой деятельности Международного института права в Вашингтоне, там же впоследствии обучался в Институте экономического развития Всемирного банка на отделении Эффективное управление банками».

Тигран Саркисян стоит у истоков введения национальной валюты Армении. Будучи в оппозиции, он на посту председателя парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам и сопредседателя Госкомиссии по регуляции валютного оборота готовит законодательную базу для введения нацвалюты в 1993 году. Впоследствии, конечно, национальную валюту лихорадило несколько лет, но во второй половине 90-х гг. она вполне устоялась.

В 1998 году Тигран Саркисян был избран председателем Центрального банка. Начался процесс становления банковской системы. В том же году была введена система обязательного использования международных стандартов бухгалтерской отчетности.

В 1999 году в Армении была введена система межбанковской электронной системы платежей CBA.net, которая принадлежит системе RTGS Payment System, и которая позволила автоматизировать денежный оборот между армянскими банками. До тех пор любые операции между банками осуществлялись при помощи бумажного обращения.

В 2000 году в Армении была введена система национальной платежной системы ARCA, которая в дальнейшем стала обслуживать местные карты ARCA, а также MasterCard, VISA, American Express и Diners Club, используя единый процессинговый центр, технологические и программные решения. В настоящее время в системе ARCA действует 1,6 млн карт (при официальном 3-миллионном населении республики).

Далее Центральный банк инициировал процесс очищения банковской сферы от недобросовестного бизнеса и криминала. В 2002 году были приняты поправки в Закон «О центральном банке Армении» и Закон «О банковской деятельности». В результате изменений были расширены полномочия Совета Центрального Банка, имея цель предотвращать приобретение преступным путем банковских средств и средств кредитных организаций. В результате принятой в дальнейшем нормативной базы удается отрегулировать процесс отслеживания оборота преступных средств в банках и кредитных организациях. Были закрыты ряд недобросовестных банков и организаций, таких как «Кредит Ереван», «Объединенный Банк», Land Bank, Credit Service, Trust, AgroBank, Shirak Invest и прочие. В результате отслеживания потоков средств из организаций занимающихся недобросовестной деятельностью, стало возможно возмещение всем вкладчикам вложенных средств. В 2004-ом завершился процесс оздоровления банковской системы, в результате армянские банки стали выделяться высоким уровнем пополнения капитала.

В 2004 году были принят закон об обязательном страховании вкладов гражданских лиц в Армении. На основе данного закона был создан Фонд возмещения вкладов гражданских лиц, который стал гарантировать вклады граждан во всех банках Армении. Впрочем, до сих пор никаких проблем с ликвидностью в армянских банках не наблюдалось.

В 2007 году системы банковского надзора, страхового надзора и надзора за рынком ценных бумаг были объединены в единую систему — мегарегулятора финансовой системы. Была введена единая система финансового регулирования и риск-ориентированного надзора. Функция регулирования деятельности всех участников финансовой системы и проведения финансового надзора была возложена на Центральный банк. Таким образом, Центральный банк взял на себя роль мегарегулятора финансовой системы. ЦБ стал также отвечать за обеспечение финансовой стабильности. Банковская система выделялась разнообразием оказываемых услуг и атмосферой здоровой конкуренции, по этой причине в 2005—2006 гг. были созданы Кредитный регистр и кредитное бюро АКРА.

В 2006 году Центральный банк перешел от политики количественного смягчения к стратегии инфляционного таргетирования, исходя из которой стали составляться и публиковаться прогнозы и анализ направлений денежно-кредитной политики Центрального банка.

В 2007 году был принят «Закон о страховании и страховой деятельности», который был разработан в сотрудничестве с Евросоюзом. Были определены классы и подклассы, содержание страхования было разработано в соответствии с требованиями Евросоюза, а посредничество в страховании было определено директивами ЕС.

Все это привело к тому, что, пожалуй, самой стабильной и неуязвимой в Армении считается финансовая система. Правда, Тигран Саркисян в роли хозяйственника в экономике после 2008 года уже в качестве премьер-министра был не таким успешным.

В любом случае, Саркисян был активно вовлечен в построение современной финансовой системы Армении с первых же дней ее формирования. На примере Армении гадать зачем Саркисян приглашен возглавить правительство ЕАЭС более не представляется интересным. Он призван готовить союз к единому валютному пространству.