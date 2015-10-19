Представители основных религий России, политические и общественные деятели одобряют законопроект, внесенный в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, запрещающий признавать экстремистскими тексты священных книг, и берущий под защиту Библию, Коран, Танах и Ганджур.

glavny.tv Священные тексты

История с внесением законопроекта активизировалась после сентябрьских событий в Южно-Сахалинске и поступления апелляционной жалобы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова на решение судьи Южно-Сахалинского городского суда Натальи Перченко о признании экстремистским материалом книги «Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в исламе», в которой были использованы цитаты из священной для всех мусульман книги Корана. В суде Южно-Сахалинска уже признали, что решение могло быть ошибочным, и сами предложили Рамзану Кадырову его обжаловать.

«Если запрещать что-то, то запрещать надо современные тексты, созданные современными людьми, о современных событиях, содержащие призывы к насилию», — считает руководитель Департамента Федерации еврейских общин России раввин Аарон Гуревич. — Это своевременный законопроект. Священные тексты необходимо изучать, а не запрещать. Люди из-за своего невежества, из-за незнания того, что содержится в текстах, не зная комментариев, не зная высказываний религиозных авторитетов, по тому или иному моменту, который формально носит признаки экстремизма, не могут сделать самостоятельные выводы».

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«Прежде всего я выражаю огромную благодарность главе нашего государства Владимиру Путину за то, что он уделил внимание этому важнейшему вопросу — вопросу сохранения священных текстов традиционных религий, — рассказзал председатель «Международной исламской миссии», муфтий Шафиг Пшихачев, комментируя внесение президентом РФ в Госдуму законопроекта о священных текстах. «Эти моменты можно было бы решить, не загружая этими проблемами главу государства. Но, к сожалению, многими вопросами приходится заниматься лично самому Владимиру Путину. И в этот раз он не обошел своим вниманием такую важную проблему, как государственно-церковные отношения, — подчеркнул Шафиг Пшихачев. — Законопроект, запрещающий подвергать экспертизам тексты священных книг на предмет экстремизма, который внесен в Госдуму, очень важен. И я очень надеюсь на то, что депутаты Госдумы воспримут эту инициативу очень серьезно и запретят это на законодательном уровне».

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«Давно необходимо было избавить священные книги основных конфессий России — Библию, Коран, Танах и Ганджур — от подозрений в экстремизме, — считает член Общественной Палаты Российской Федерации, муфтий Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбир Крганов. — То, что президент принял такое решение, и обратился в Госдуму с подобной инициативой — это очень важно. Это является цементирующей основой единства наших народов, потому что у нас многонациональная страна, и ни в коем случае нельзя давать даже малейшей возможности или искушения играть на чувствах верующих людей. И, надеюсь, что соответствующий закон со временем станет надежным заслоном в такого рода дестабилизации», — подчеркивает Альбир Крганов.

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Госдума 23 октября обсудит президентский законопроект о том, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие духовную основу основных религий народов РФ, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы. «Президентский законопроект будет рассмотрен в пятницу», — сообщил Жуков.

Есть все основания полагать, что Госдума примет запрет признавать экстремистскими религиозные тексты.

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Мусульманские священники, ученые и общественные деятели высказывают свое мнение о действиях России в военной операции в Сирии против ИГИЛ.

Россия немного запоздала с началом спецоперации в Сирии против террористов, но это опоздание имеет причины, заявляет глава объединения «Международная исламская миссия» муфтийШафиг Пшихачев. «Можно сказать, что спецоперация ВКС РФ началась в Сирии с опозданием, но это опоздание имеет своё объяснение: когда США объявили о том, что они создают коалицию против ИГ, лично я и многие граждане России увидели надежду на то, что террористической группировки не будет. Группировка с самого начала стала не только декларировать, но и практиковать жестокое отношение к мусульманам», — подчеркивает Шафиг Пшихачёв.

По его словам, мусульмане думали, что коалиция наведёт порядок, и ИГ прекратит своё существование: «Но было видно, что почти ничего не делается, и мы говорили об этом не только в России, но и с одним из муфтиев Сирии. Он, к слову, является суннитом — там никогда муфтием не являлся ни шиит, ни алавит, и всегда муфтиями становились сунниты, и в верховном мусульманском обществе Сирии также находились сплошь сунниты, и никогда не стоял вопрос о необходимости развития шиизма. На встречах возлагались большие надежды, и люди надеялись, что в России осознают, что помощь сирийскому народу потребуется».

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»Можно было бы начать спецоперацию ВКС РФ и раньше — до того момента, пока ИГ не набрало такую большую силу. Без спецоперации невозможно было с ними разобраться. США несколько лет пыталась навести там порядок, но ничего так и не сделала — сеть террористов только расширялась», считает член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями, муфтий, глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

По его словам, есть люди, которые хотят показать, что война идёт между суннитами и шиитами: «Но это не так. 1400 с лишним лет сунниты и шииты жили вместе, и никаких проблем не было. Они вместе учились, вместе молились, и конфликтов не возникало. Они делали многое по-разному, но вместе молились одному, единому Всевышнему Аллаху. А сейчас хотят показать, что Россия якобы на стороне шиитов и против суннитов, но Россия воюет против бандитов. Бандиты — это враги религии, враги ислама, враги человечества. Поэтому там идёт война».

Бердиев подчеркнул, что весь исламский мир воспринял спецоперацию ВКС РФ нормально: «Люди, которые хотят показать, что Россия воюет якобы против суннитов или шиитов, они стремятся выдать желаемое за действительное, но ведь это не так. Тот, кто понимает религию, всё прекрасно осознаёт. А тот, кто не понимает, начинает кричать о суннитах и шиитах. Но это не идёт из религии».

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»Западная коалиция, действовавшая в Сирии, не ожидала такого дерзкого вхождения России в поле сирийских событий. Конечно же, вся коалиция демонстрирует в некотором смысле растерянность. В своевременности начала спецоперации есть своя логика: дело в том, что для России ИГ действительно представляет угрозу — в том числе и в том смысле, что в рядах ИГ воюют люди из России, и само «Исламское государство» делает ставку на привлечение ещё большего числа граждан из России, с территории Северного Кавказа. У них достаточно серьёзные планы в отношении этого региона, поэтому для России существование «Исламского государства» — серьёзная угроза», — считает сотрудник института антропологии и этнографии РАН Ахмед Ярлыкапов.

По его мнению, начало спецоперации ВКС РФ логично: «Лучше попытаться уничтожить ИГ там, нежели сидеть и ждать, пока ИГ придёт и будет действовать на нашей территории».

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