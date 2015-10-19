Накануне намеченных на 1 ноября парламентских выборов в Азербайджане происходят события неординарного характера. Недавно МИД АР сотрясали скандалы в связи с тем, что некоторые дипломаты запросили политического убежища в странах пребывания, а одного из них, Арифа Мамедова, «мятежного посла», выступившего с критикой азербайджанского руководства, бакинские СМИ стали именовать «азербайджанским Саакашвили». Потому, что он выступил с призывом к азербайджанскому народу «более не терпеть грабеж чиновников, по вине которых на народ выпали тяжкие беды, страдания и невзгоды».

vesti.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Портал Haggin.az писал, что «если раз за разом происходят скандалы с дипломатами, представляющими Азербайджан в различных посольствах и международных организациях, то вопросы появляются уже к главе внешнеполитического ведомства». И уточнил: «Еще ни при одном главе МИДа не было такого количества громких скандалов». Поэтому многим казалось, что определенные силы в Азербайджане, а, возможно, и вне его, стали отрабатывать сценарий по политической дискредитации министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова. Тем более что портал Haggin.az, комментируя эти события, использовал сталинские формулировки типа «скрытые враги власти», «антиалиевское подполье», «антиалиевская группировка в МИД», а Мамедъярову приписывалось создание во внешнеполитическом ведомстве «атмосферы безнаказанности».

Напомним, что Эльмар Мамедъяров в 1982 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета, то есть то самое учебное заведение, которое окончили экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и нынешний глава Украины Петр Порошенко. Кстати, Саакашвили в интервью журналу «Сноб» называл этот факультет «самым элитарным», хотя, по оценке многих специалистов, там обеспечивалась прекрасная языковая, но средняя общеполитическая или страноведческая подготовка. К тому же этот факультет, в отличие от МГИМО, негласно пользовался репутацией «кузницы антисоветских кадров». Пост президента Грузии Саакашвили занял в 2004 году после «революции роз» (2003 года). Итоги его деятельности на этом посту хорошо известны. Порошенко стал президентом после Майдана и государственного переворота, как и его грузинский коллега способствовал фрагментации своей страны. Что касается Мамедъярова, то по всем признакам он также относится к лагерю западников и до сих пор не был замечен в оппозиционных настроениях к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Поэтому он удержался на своем посту. Глава азербайджанского Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджлу выдвинул в этой связи три возможные версии:

1. в системе власти в Баку возникли трещины;

2. происходит преднамеренный запуск далеко идущих процессов изнутри власти с точки зрения смены кадровой политики и обновления части политической элиты;

3. процесс инициирован внешними факторами.

Сам Оруджлу склоняется ко второй версии. В ее пользу работает и следующий фактор. На днях в Баку появились сообщения об аресте некоторых сотрудников министерства национальной безопасности (МНБ) и проведенной спецоперации в кабинетах азербайджанских спецслужб. В результате оперативных действий были задержаны сотрудники Мониторингового центра МНБ (управление прослушки телефонов) и Антитеррористического центра. Президент Алиев созвал чрезвычайное совещание Совета Безопасности, на котором была обсуждена отставка министра национальной безопасности (МНБ) Эльдара Махмудова. Перед совещанием глава государства принял Махмудова и довел до него факты его деятельности, «несовместимой с должностью министра». По оценке экспертов, действия властей осуществляются в связи с «некими срочными мотивами», хотя о них практически ничего неизвестно. Правда, в местные СМИ просочилась информация о том, что МНБ занималось прослушкой телефонов высокопоставленных чиновников без санкции руководства страны. Если это так, то для чего?

Самый простой вариант суждений, который лежит на поверхности, сводится к циркулирующим в бакинских СМИ суждениям со ссылкой на западных дипломатов — «американцы готовят смещение Алиева», поскольку он накануне парламентских выборов принял решение о прекращении деятельности Бакинского офиса «Координатора проектов ОБСЕ», который под давлением США в своих отчетах, представленных в ОБСЕ, подвергал резкой критике правительство Азербайджана, пытался запустить «стратегию Вашингтона по смене режима в Азербайджане, как это было на Украине и в Грузии». Но если в Баку такое до сих пор не произошло, то в этом есть немалая заслуга МНБ Азербайджана. За это награждают, а не снимают с должности.

Поэтому более убедительно звучит иная, несколько приземленная интерпретация описываемых событий, изложенная экспертами. Они связывают увольнение главы МНБ с проблемами банковской системы Азербайджана, тем, что экс-глава Межбанка Джахангир Гаджиев приходился близким родственником министру. Утверждается, что МНБ не смогло обеспечить безопасность финансовых институтов, банковской системы страны, оказалось вовлеченным в некоторые сомнительные сделки по банковскому кредитованию и «превратилось в главный карательный орган против малого и среднего бизнеса». Вторая причина — «полный провал агентурной работы, паралич разведывательной деятельности, перевоплощение спецслужбы в банальный ОБХСС». Нельзя исключать и начавшуюся борьбу за влияние на высшие сферы власти между силовиками — МВД и МНБ.

Если оценивать ситуацию в широких политологических категориях, то становится очевидным то, что независимо от итогов предстоящих парламентских выборов Запад будет продолжать и, возможно, усиливать политическое давление с «демократических позиций» на Азербайджан. Причины такого кульбита в отношениях Запада к Баку остаются во многом загадочными. Ранее президенту Алиеву не раз направлялся ясный сигнал, что он уже не рассматривается в качестве безальтернативного лидера страны. Поэтому ему не дадут ни на шаг продвинуться в сторону урегулирования карабахского конфликта по своему сценарию, выставляя на первые позиции «противодействие институтам демократии», проблему коррумпированности власти, или клановый характер сложившихся структур власти. Не случайно среди оппозиции набирают силу тезисы о том, что нахичеванский клан является не азербайджанским, а курдским, намекают на стремление обострить вооруженное противостояние на линии соприкосновения в Карабахе с целью отвлечь внимание общественности от внутренних проблем.

Конечно, Алиев продолжит лавировать во внешней политике между центрами силы, во внутренней — между кланами. Но что-то нам подсказывает, что Баку находится на пороге серьезных геополитических решений, которые могут изменить проблему власти в стране так, как не предполагает ни одна из оппозиционных сил.