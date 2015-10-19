В рамках цикла «Успешные армяне России» наши читатели уже ознакомились с историями жизни Армена Джигарханяна и Фрида Согояна.

Николай Никогосян. Фото: nikogosyan.info

Беседу с третьим гостем цикла, Народным художником России, 96-летним Николаем Никогосяном ИА REGNUM начало с вопроса, что он в первую очередь вспоминает из Армении, которую покинул более 70 лет назад. «Воду! Конечно же, воду, — воскликнул мастер. — И еще: Сарьяна и Аветика Исаакяна!».

Творчество этого армянина можно оценить по 12 скульптурам, украшающим высотку на Кудринской площади в Москве

Никогосян является одним из авторов здания МГУ на Воробьевых горах. Его памятники стоят в разных городах бывшего Советского Союза, но он особо гордится памятниками, уставленными в Армении: в Ереване — известным поэтам Микаелу Налбандяну, Чаренцу, Ваану Терьяну, в Гюмри — поэту и писателю Аветику Исаакяну. Помимо крупных монументальных работ Николай Никогосян является признанным мастером живописного и скульптурного портрета.

Родился мастер в маленьком селе Октемберянского района Армянской ССР. «Я сын крестьянина. Родился в селе Налбандян (бывший Большой Шаграр) в 1918 году. С этим местом меня связывают очень нежные воспоминания, несмотря на то, что жил там в далеко не простое время. Время становления великого Советского Союза, который оказался не таким уж великим, как нам внушали. Нас было шестеро детей. Из них только мне удалось достичь чего-то в жизни. К сожалению, никого из них уже нет в живых», — говорит Никогосян,

«Отец был состоятельным человеком и пострадал от Советской власти», — вспоминает мастер. И в 1930-е годы семья переехала из села в Ереван. Тем не менее, связь с селом не была прервана. «Я очень рад и горжусь тем, что в моем селе мне удалось поставить памятник погибшим воинам — моим товарищам и односельчанам, не вернувшимся с войны».

«Желание творить я почувствовал с самого детства, лет с 5. В юношеские годы был пастухом, но и тогда творчество не выходило из моей головы. После переезда в Ереван занимался балетом, а потом поехал учиться в Ленинград''. Здесь Никогосян неожиданно увлекся скульптурой и поступил сначала в Ленинградскую художественную школу, а потом — в Академию художеств.

Незаурядным для советских времен образом произошло возвращение мастера в Армению. Накануне войны он был исключен из Академии, как сам вспоминает, «за хулиганство», и вернулся в Ереван, где активно работал во время войны. А после ее окончания переехал в Россию, но уже в Москву.

«В Советском Союзе меня считали формалистом. Коммунистом я не был, в партию до конца так и не вступил»

На вопрос, что вам дала Россия, отвечает: «Все! Я сам изменился, даже не знаю, как. Мои педагоги, и, в первую очередь, великий скульптор XX века Александр Матвеев, дали мне направление творческого развития, многие художники вдохновляли меня своими работами. Мое искусство здесь нашло свое применение. Большего счастья для художника и быть не может! В Советском Союзе меня считали формалистом. Коммунистом я не был, в партию так и до конца не вступил. Все вступали в партию, чтобы добиться большего. Мне это не было нужно».

«Вы отличаетесь свойством называть вещи своими именами. Мешало ли это вам в жизни?» — спросили мастера. «Да, очень. Люди обычно скрывают свои мысли. Правда всегда мешает. Правду надо чувствовать, но не говорить о ней. Но когда мне давали слово на собраниях, собравшиеся заранее знали, что я скажу правду, которую все ждут. Но мне за это влетало. Однажды один художник сказал мне: «Нико, какой ты умный! Всегда знаешь, что сказать!» А я ответил: «Я не умный, просто вопросы, которые меня мучают, я всегда ношу в себе и размышляю над ними. Когда приходит время и место, рождается мысль».

Тем не менее, Николай Никогосян в СССР умудрился стать неподвластным конъюнктуре. О его независимости от истеблишмента в творческих кругах Москвы ходили легенды. В 1978 году был награжден Государственной премией СССР, в 1982 он стал Народным художником СССР. Уже после распада Советского Союза стал академиком Российской академии художеств. Его работы украшают собрания Третьяковской галереи, Русского музея, различных галерей городов России и бывших советских республик, и конечно, Национальной галереи Армении.

Армения высоко оценила заслуги Мастера, наградив его высочайшей национальной наградой — Орденом Месропа Маштоца

Мастер и сегодня ежедневно работает. Спрашиваем о том, что его вдохновляет? «Красивые девушки, природа. Наш учитель — природа, выше нее мы не поднимемся. Наше искусство основано на рисунке, сейчас, к сожалению, рисунку мало уделяют внимания, а это не правильно! До сих пор я ежедневно работаю над своей техникой рисования».

«Я очень люблю талантливых и выдающихся людей. И жизнь щедро наградила меня встречами и дружбой с такими видными деятелями культуры и науки, как композиторы Хачатурян и Шостакович, балерины Уланова и Плисецкая, академики Амбарцумян, Ландау и Зелинский, поэтесса Капутикян и многими другими».

Эти встречи всегда находили отражение в творчестве художника в сериях портретов. В настоящее время Мастер готовится к персональной выставке в галерее МИД на Смоленской площади, где будут представлены портреты его великих современников и друзей.