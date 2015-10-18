В широкий прокат в России вышел фильм «14+» Андрея Зайцева. Фильм уже успел поучаствовать в параллельном конкурсе Берлинского кинофестиваля «Поколение 14+», получить приз зрительских симпатий на последнем «Кинотавре» и еще серию наград международных кинофестивалей. В то же время он успел получить упреки чуть ли не в детской порнографии и попытки запретить его показывать подросткам — об этом сообщили местные СМИ, например, в Благовещенске. Обозреватель ИА REGNUM Наталья Эфендиева, напротив, рекомендует смотреть всей семьей просмотреть эту историю сегодняшних Ромео и Джульетту.

Джозеф Райт. Ромео и Джульетта. 1760

14-летний Леша (Глеб Калюжный) влюбляется в 14-летнюю Вику (Ульяна Васькович). Знакомству с объектом воздыханий мешают две серьезные преграды. Во-первых, Вика учится в школе, враждующей с Лешиной. Во-вторых, в Викином дворе круглосуточно торчат хулиганы всё из той же школы, которые систематически норовят навалять и Леше, и его малопутёвым приятелям. Юному влюбленному не остается ничего другого, как найти Викину страницу во vkontakte и разглядывать ее бесконечную фотогалерею.

Для Андрея Зайцева, снявшего 5-серийный документальный фильм «Моя Великая война», «14+» — всего лишь вторая полнометражная работа в художественном кино. История, им сочиненная, ровно про то, чего от нее ждут зрители: про первый поцелуй, первую печаль и первое «прости». Исполнителей ролей подростков нашли через соцсети (кажется, это становится тенденцией). Отсюда — свежие, незамыленные лица, непосредственность и живость исполнения. Да и место действия — спальные районы со знакомыми всем родными многоэтажками и дворами — настраивает на дружелюбное и местами даже умилительное состояние. Все это делает фильм, несомненно, подходящим для просмотра всей семьей.

Заодно «14+» напомнит родителям о советских картинах про подростков, переминающихся с ноги на ногу на пороге взросления: «Вам и не снилось…», «Сто дней после детства» и т.д., — которые они, как и 40-летний Андрей Зайцев смотрели, будучи детьми. За последние десять лет «14+» — пожалуй, первая картина для подростков и о подростках, где герои не выглядят ни монструозно, ни отталкивающе слащаво.

Фильм вышел не слишком мудреный, но и не придавленный рефлексией на предмет подросткового существования. Герои живут как живут. Солнце светит — хорошо, влюбился в девочку с глазами испуганного олененка — замечательно, удалось-таки с ней познакомиться — еще лучше. Леша, Вика, их приятели и подружки долго не унывают, от печали до радости у них один короткий перегон, и это совершенно нормально. Как нормально для юных, неопытных созданий стесняться, прятать застенчивость за нахальством, умирать от ужаса и страха, что вот сейчас с тобой не пойдут танцевать, и стеснительно метаться курсором от опции «добавить в друзья» к опции «написать сообщение».

А вот взрослые выглядят действительно комичными персонажами в этом мире подростковых страстей. Учительница математики начинает новую тему про одночлены, среди учеников — ожидаемое хихиканье, и она не знает, как реагировать. Учитель литературы, пока его подопечные смотрят первый бал Наташи Ростовой в «Войне и мире» Сергея Бондарчука, исподтишка плещет себе из фляжки. Лешина мама (замечательная Ольга Озоллапиня) пытается избавиться от одиночества доступными ей способами: то бывшего пациента домой пригласит, то подружку позовет. Встречи проходят под аккомпанемент обильных возлияний, что создает дополнительный комический эффект. Источником маминых личных неурядиц объявляется пропылившийся ковер, который висит на стене сыновней комнаты. Подружка, чья решительность подкрепляется алкоголем, берется разобраться с положением дел раз и навсегда: ковер сдирают, волокут на помойку и там поджигают с тем, чтобы отрицательные флуктуации исчезли в дыму и пламени. Бытовые разборки с эзотерикой завершаются, однако счастье по-прежнему за горами.

Все, что оказывается в поле зрения камеры: бардак в комнате 14-летнего мальчика, где игрушечные роботы вперемешку с компьютерными запчастями и книжками о половом воспитании; и плюшевые зайцы рядом с первой косметикой в комнате 14-летней девочки. Все эти мелкие бытовые детали и подробности, вплоть до рисунка клеенки на кухонном столе, — узнаваемы и потому правдоподобны.

Андрей Зайцев происходящее не драматизирует, нотаций не читает и на героев своих смотрит как на равных. Драматизировать здесь можно разве что на взрослой территории, да и того режиссер не делает, снижая пафос и, скорее, меняя регистр с комического на иронический. В простой истории о первой любви глобальные вопросы человеческого бытия остаются за кадром. Однако, очарование юности, лиризм и ясность изложения и не настаивают на серьезных дискуссиях и размышлениях. Все это будет после, когда 14+ превратится в 16+, 18+, 25+ и далее по восходящей.

P.S. А тем, кто переживает за стерильность нравов в этом фильме, рекомендую пересмотреть хрестоматийную картину Павла Любимова «Школьный вальс» 1977 года выпуска, или «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Элема Климова. После этого абсолютная уверенность в целомудренности советского кино для юношества, скорее всего, пошатнётся…