



«Погоня». Государственный герб Великого княжества Литовского и Русского. Государственный герб Литвы. И одновременно: «Национальный» флаг Белоруссии, партийный флаг белорусской националистической оппозиции

После прошедших в Белоруссии президентских «выборов» Лукашенко прямым текстом заявил, что сделал всё, что от него требовал Запад, и теперь ждёт ответной реакции. Ответом Запада стало непризнание соответствия выборов демократическим стандартам со стороны ОБСЕ и Госдепартамента США. С другой стороны, провокаций на выборах наши «западные партнёры» не устроили. При этом с Белоруссии пообещали снять санкции, но пока временно, на четыре месяца. Всё это означает, что игра продолжается. Батьку держат на коротком поводке. Он должен чётко понимать, что слегка приоткрытую калитку могут мгновенно захлопнуть при одном неверном движении. Умная политика. Умеют они расставлять ловушки.

В связи с отказом Лукашенко от размещения обещанной российской авиабазы на своей территории, в российской прессе опять стали появляться статьи о возможном уходе Белоруссии на Запад. Другая часть патриотической журналистики продолжает нести чушь про «советского патриота», сохраняющего огонёк советизма в заботливых ладонях. Противоречивые заявления Александра Лукашенко дают возможность для обеих трактовок, но ни одна из них не соответствует действительности. Что же происходит на самом деле?

Все уже привыкли к термину «белорусские качели». Всем известно, что хитрый Батька более 20 лет удерживает власть в состоянии перманентного кризиса благодаря своему хитрому методу. Он поочерёдно заигрывает то с Россией, то с Западом, в итоге не попадая под полный контроль какой-либо стороны.

Но, как известно, всякое сравнение хромает. Какие-то сравнения, метафоры, с одной стороны, наглядно иллюстрируют суть явления, а с другой — наоборот, её маскируют. В методологическом сообществе в серьёзных обсуждениях метафоры не приняты. Считается, что тот, кто слишком часто использует метафоры, хочет увести аудиторию от какого-то невыгодного для него вывода.

Полагаю, что метафора «белорусских качелей» скрывает от нас нечто очень важное. Как известно, реальные качели (маятник) после движения в одну сторону неизбежно двигаются в противоположную. Они не могут качнуться несколько раз в одну, а потом уже один раз в другую. Кроме того, амплитуда реальных качелей не может произвольно изменяться от одного колебания к другому. К примеру, нельзя качнуться на 50 градусов влево, потом на 15 вправо, потом на 30 влево, потом на 45 вправо. Амплитуда может увеличиваться или уменьшаться более-менее равномерно. Всё это не касается метафорических политических «качелей». В них возможно всё. Что же скрывают от нас «белорусские качели»?

Возможность управлять количеством и амплитудой колебаний «качелей» позволяет скрывать от наблюдателей долговременные тенденции в их колебаниях. Не очень внимательный наблюдатель полагает колебания ритмичными и равномерными: то на Запад, то к России. Более внимательный видит некоторые различия в ритмичности и амплитуде, но объясняет это тактическими соображениями. Мол, Батька держит нос по ветру, и соображает когда надо качнуться посильнее в какую сторону, и даже немного там «зависнуть». К примеру, сейчас, когда Россия испытывает известные трудности, лучше посильнее качнуться на Запад. В итоге никто не видит тенденцию, которая прослеживается за все годы президентства Лукашенко в том случае, если построить так называемый «сглаженный график». Такие графики строят в тех случаях, когда надо отсечь случайные и сезонные факторы, и выявить общую тенденцию. Скажем, при торговле на рынке ценных бумаг. В случае с политическими «качелями» понятия «период» и «амплитуда» слишком субъективны, и график можно построить только чисто умозрительно. Но попытаемся.

На воображаемом «сглаженном графике» мы можем увидеть, что белорусские политические «качели» постепенно уменьшают частоту и амплитуду колебаний в сторону России, и сохраняют неизменными частоту и амплитуду колебаний в сторону Запада. Что это значит?

Это и есть хитрый план Лукашенко, к реализации которого он приступил после крушения надежд на занятие московского престола. Когда российская элита сделала выбор в пользу Путина, Лукашенко понял, что ему ничего не остаётся, как строить ещё одну этнократию. Такую же, как во всех остальных бывших национальных республиках СССР. Но вот незадача. Во всех национальных республиках уже существуют нации. Где-то достаточно старые, как в Армении. В большинстве республик — сложившиеся уже в советский период из различных племён. На Украине собственно украинская нация составляет меньшинство (в Галиции и отчасти в Киеве), но достаточно агрессивное. А в Белоруссии белорусская нация так и осталась в польских и троцкистских проектах. Реально население Белоруссии почти поголовно русское. Никакую этнократию так не построишь. Русское население всегда будет тяготеть к возврату в Россию, и — прощай власть.

Так как Батька — человек умный, он понимает, что загонять людей в новую национальную идентичность форсированными усилиями, — путь провальный. Нарвёшься на противодействие. Поэтому переформатирование русских в «белорусов» надо проводить осторожно. Поскольку с другой стороны находится чуждая для белорусского населения Польша, оттуда опасности нет. С иноязычной и католической Польшей можно аккуратно держать ту дистанцию, которая уже есть. А с Россией дистанцию надо постепенно увеличивать. Вот вам рецепт построения полностью своей белорусской этнократии. Дальше идут детали.

Как сделать так, чтобы движение белорусов от России было незаметным? Если постоянно маскировать его пророссийской риторикой, так и будет — народ останется пророссийским. Нужны движения и в другую сторону. Так Батька нащупал метод «качелей». За колебаниями «качелей» и их бурными обсуждениями тенденция в долгосрочном периоде не видна. Что и требовалось доказать.

Русские патриоты в Белоруссии давно уже говорили о том, что в Белоруссии строится антирусская этнократия. Но их никто не слушал. Их называли «маргиналами». Несколько лет назад часть российской патриотической общественности наконец заметила признаки того, что к распространению русофобских настроений в Белоруссии причастна власть. Кажется, уже невозможно не заметить «русско-французскую войну 1812 года», насаждение национальной мифологии в школах, русофобскую литературу во всех государственных книжных магазинах, уничтожение русской топонимики и запреты георгиевских ленточек. Но часть российских патриотов упорно не хочет замечать очевидного, и продолжает талдычить о «советском патриоте Лукашенко».

Та тенденция, которую удалось рассмотреть в последние годы, не является каким-то разворотом. Просто любые постепенные изменения в какой-то момент начинают быть заметны, и осознаются наблюдателями. Плавное нарастание русофобской сути национального строительства в Белоруссии переступило некоторую невидимую черту, после чего стало заметно. Хоть пока и не всем.

В дополнение к «качелям» применяется ещё один метод, который можно назвать «это не я, это — они». Дело в том, что в среде молодёжи государственная белорусская пропаганда крайне непопулярна. Она ведётся теми же дубово-прямыми методами, что и в позднем СССР. Соответственно, она влияет в основном на старшее поколение, привыкшее верить всему, что льётся из телевизора, и в основном на малообразованные слои. С молодёжью эта власть говорить не умеет. Достаточно посмотреть на любое мероприятие Белорусского республиканского союза молодёжи (БРСМ), и на вас повеет затхлой казёнщиной позднесоветского комсомола.

Молодёжь в основном черпает суждения из интернета. Если взглянуть на белорусский интернет, можно увидеть, что он практически весь — русофобский и антилукашенковский. Провластные сайты сделаны настолько топорно, что уши придворных пропагандистов торчат там повсюду. Форумов на провластных сайтах нет, или они набирают с десяток комментариев за год. И те — от «сотрудников». Любая малейшая попытка неравнодушных граждан выступить в интернете против русофобии, антисоветизма и «оранжевой революции» тут же густо обсаживается государственными «спецтроллями», которые быстро превращают искренне созданный интернет-ресурс в ещё одну унылую провластную помойку. Специально они это делают или по неумению, — уже неважно.

Следует признать, что борьбу за умы молодёжи режим Лукашенко проиграл полностью. Но это — из предположения, что он хотел выиграть. А может, всё так и задумано? Неумелые государственные пропагандисты, пришедшие в интернет от колхозной сохи, и работающие за гроши, неизбежно проигрывают борьбу за «пророссийского» Лукашенко. После чего он может только посетовать на неумелость своих пропагандистов.

Батьке в некотором смысле повезло. От Запада его отделяет цивилизационная пропасть, и он может не бояться переформатирования белорусов в поляков. Поляки это за 300 лет сделать не смогли, а сейчас тем более не смогут. А со стороны России, которая легко могла бы перехватить инициативу и восстановить единство русского народа, никаких внятных действий не видно.

Процесс коренизации белорусов идёт. В результате 20 лет правления «друга России» абсолютное большинство жителей Белоруссии, которые говорят на чистом русском языке и практически ни в чём не отличаются от остальных русских, признают себя не русскими и охотно повторяют русофобские сказки о «пьяной и немытой России». Пока ещё в большинстве — беззлобно. Но пройдёт ещё несколько лет, и, как ту лягушку, которую подогревали медленно, Лукашенко сварит из русских людей абсолютных врагов России. Как на Украине.

Если российская политика в отношении русофобских поползновений белорусского руководства не изменится, помешать реализации ХПЛ может только экономический кризис, а также негибкость Запада, который с ослиным упорством продавливает свои «ценности» демократии и педофилии, и может, несмотря ни на что, снести белорусский режим. Это было бы глупо с их стороны, но позволило бы быстро «отделить мух от котлет».