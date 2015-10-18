Жизнь вновь подтверждает, что наши главные помощники — это наши наиболее оголтелые противники. В одном из своих интервью уже после получения Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич заявила, что любит «хороший, гуманитарный русский мир, тот мир, который преклоняется перед литературой, балетом, большой музыкой», но не любит «мир Берии, Сталина, Путина, Шойгу».

Кукрыниксы. Иллюстрация «Истории одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина

Этот набор «нелюбимых» Алексиевич государственных деятелей — своего рода её оговорка по Фрейду. Особенно в части, касающейся Сергея Шойгу. Ну что ей Шойгу? В отличие от Лаврентия Берии, который в вульгарном представлении о нём занимался исключительно репрессиями, Шойгу людей в тюрьму не сажает. А ненавистен ей Шойгу тем, что при нём Российская армия становится действительно армией, готовой воевать. Как и Берия всегда был и остаётся ненавистен Западу и его ставленникам в России в первую очередь тем, что его вклад в усиление обороноспособности нашей страны в 1940—1950-е годы был больше чьего-либо другого вклада, и во многом благодаря его стараниям Россия — СССР обрела свой ядерный щит, служащий ей до сих пор.

Книги Алексиевич во многом лживы, особенно последние, и этой лжи надо противодействовать. То, что благодаря шведской премии по литературе она и её «спонсоры» получили более широкие возможности для распространения этой лжи, — это проблема. Подтверждением тому служит новый всплеск её очернительских выпадов против Белоруссии и России, белорусов и русских. И всё же главная проблема в другом: в общем западническом «очаровании» значительной части читателей в Белоруссии и России, а также, и это особенно печально, в постоянной оглядке на мнение Запада наших властей.

Вот в Минске Министерство иностранных дел, после того как из Стокгольма пришло сообщение о присуждении ей премии, заговорило о «выдающемся достижении» Алексиевич, которое «войдёт в историю становления белорусской нации, общества и государства». Но разве оценка национального литератора зависит от того, присуждена ей иностранная премия или нет? Произведения Алексиевич теперь по решению министра образования Белоруссии войдут в школьную программу. И не стыдно принимать решение относительно содержания школьных программ исходя из того, дали кому-то за рубежом премию, пусть и престижную, или не дали?

Президент Лукашенко, в принципе, прав, когда в своём поздравлении Алексиевич отмечает, что её творчество «не оставило равнодушными не только белорусов, но и читателей во многих странах мира»: да, такие неравнодушные и в положительном, и отрицательном смысле читатели в мире имеются. Лукашенко, конечно, может надеяться, что её награда «послужит нашему государству и белорусскому народу», но «искренне радуется» он за успех белорусского литератора напрасно: вследствие этого события у него лично и белорусского государства будут новые проблемы.

В России, к счастью, многие уже стали более разборчивы по поводу похвал Запада, пытаются как минимум разобраться в их причинах и последствиях. Нам, конечно, в этом плане легче оставаться самими собой: помогает наша история, от которой мы не отказываемся. В России и СССР отношение к тому, должен быть в школьной программе Михаил Шолохов или не должен, никогда не зависело от того, дали ему Нобелевскую премию или не дали. Да и Бунин с Солженицыным появились там не благодаря шведам, а в силу внутренних процессов в нашей стране. Для кого-то положительных, для кого-то отрицательных, но внутренних!

Тем не менее от некоторых фигур, чьё слово призвано формировать вкус к русской литературе, прозвучали странные заявления об Алексиевич. Так, директор Института русской литературы РАН Всеволод Багно назвал её «большим настоящим писателем», присуждение которому Нобелевской премии содержит в себе «огромный позитив». По его логике, лишь бы в мире читали книги, написанные на русском языке, а содержание — вещь вторичная. Мысль, на мой взгляд, спорная.

С другой стороны, примечательны результаты опроса по поводу отношения к присуждению Светлане Алексиевич Нобелевской премии, проведённого интернет-изданием «Взгляд». Проголосовало более 50 тысяч человек. 20,3% восприняли это со стыдом. Почти 60% — с недоумением. И это тоже огорчает. Огорчает как свидетельство того, что наша страна медленно адаптируется к изменившемуся миру. После присуждения Нобелевской премии мира Бараку Обаме как минимум 80% читателей подобного сайта должны были воспринять присуждение Нобелевской премии по литературе человеку типа Алексиевич как нечто само собой разумеющееся. По этому поводу не стоит недоумевать и тем более испытывать стыд. Произошедшее надо воспринять как должное, и впредь рассматривать присуждение нобелевских премий в связанных с идеологией областях с этой очевидной поправкой. Из их присуждения следует только одно: данный лауреат рассматривается Западом как удобный инструмент в достижении тех или иных нужных ему целей.

Послушаем, что Светлана Алексиевич скажет в декабре в своей нобелевской лекции и как на это отреагируют президент и МИД Белоруссии. Впрочем, в общих чертах это ясно и сегодня.