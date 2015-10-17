Президент США Барак Обама убежден, что подход Ирана и России к ситуации в Сирии «не сработал и не сработает». По его словам, «они просто делают то же самое, что делали последние пять лет». Американский лидер полагает, что изначально «предпочтительный» подход Тегерана сводился к «посылке оружия и денег» президенту Башару Асаду, «чтобы тот подавлял инакомыслие». «Когда это не сработало, они послали туда для подкрепления отряды «Хезболлы», а также своих советников, — заявил Обама. — Но не сработало и это. Теперь в дело вмешались русские, а Иран пришлет еще людей, но это тоже не сработает, поскольку они пытаются поддержать режим, который в глазах подавляющего большинства сирийцев нелегитимен».

Иван Шилов ИА REGNUM. Барак Обама.

Так был сформирован первый тезис президента США, обозначающий интеллектуальный уровень современной американской схоластики, которая пытается рационально обосновать свою политику на Ближнем Востоке в целом, и в Сирии — в частности. Торжествует Израиль, который, как пишет издание NRG, предвидел такой ход событий, когда выступал против подписания Венского соглашения по иранской ядерной программе и снятия санкций против Тегерана. Теперь, но уже по мнению израильской газеты «Курсор», «сформировавшаяся альтернативная коалиция с участием России, армии Асада, группировки «Хезболла» и Ирана, стала второй после созданной США международной коалиции для борьбы с «Исламским государством» (ИГИЛ — структура, запрещенная в России) в Ираке и в Сирии». Она сражается против ИГИЛ на земле и в воздухе. Вторая, американская, сражается на земле «чужими руками — сандалии на земле» через различные (действующие против Асада) исламистские группировки и наносит авиаудары вроде бы по позициям ИГИЛ, ведя при этом дискуссию относительно попыток выбора, связанного с прямым наземным военным вмешательством в Сирии — «сапоги на земле».

«Можно предположить, что российское и иранское вмешательство вынудит США и их партнеров тоже пойти на реальные шаги в Сирии и, возможно, даже в Ираке, чтобы обеспечить свои интересы в регионе», — пишет «Курсор». Однако, по мнению авторитетного турецкого издания Uluslarası Politika Akademisi, в таком случае «сужаются или исчезают возможности для США в осуществлении стратегического перехода с Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и создаются условия для повышения растущей китайской активности в АТР». Не случайно, когда Турция после незначительного инцидента с нарушением Россией ее воздушного пространства стала апеллировать к НАТО, пыталась поместить свои отношения с Москвой в контекст отношений НАТО — Россия, это не принесло ей желаемых результатов. Кроме того, в ситуации, когда диалог НАТО — Россия приостановлен, напряженность между Москвой и альянсом может быть выведена к южным рубежам Турции, которая сразу оказывается в зоне повышенного геополитического риска.

Второй тезис Обамы: он намерен «удвоить усилия в борьбе с ИГИЛ», продолжая культивировать отношения с умеренной оппозицией, «которая может послужить каналом перехода к новой власти в Сирии». По утверждению Обамы, Вашингтон заинтересован в том, чтобы «продолжать процесс, при котором иранцы, россияне, турки, страны Персидского залива и все заинтересованные стороны уселись бы все вместе за стол переговоров и признали, что необходим политический переход, если мы хотим положить конец гуманитарному кризису и спасти структуру единого сирийского государства». Так вводится постулат о войне и дипломатии, первичности либо вторичности каждого из них.

Попытки России запустить политико-дипломатический процесс пока не находят поддержки в Вашингтоне. США отказались принять российскую делегацию высокого уровня во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Видимо, пока говорить нечего, и американцы опасаются того, что на данном этапе возможный компромисс в сирийском урегулировании окажется не в их пользу. Это наводит на мысль о том, что конфликт имеет многоуровневый характер. На высшем уровне, видимо, передел географической карты региона, на низшем — столкновения подконтрольных разным центрам сил вооруженных исламистских группировок. Если бы США сейчас пошли на переговоры «высокого уровня» с Москвой, то им так или иначе пришлось бы отказываться или менять позицию в ситуации, когда войны низшего уровня выглядят как обеспечение операций высшего уровня.

Сейчас в Сирии идет война низшего уровня. Россия и ее союзники заявляют о намерении сохранить территориальную целостность страны, предполагают выход на политический диалог между различными политическими силами, в которые структурирован и президент Башар Асад. В ответ Запад выступает с противоречивыми заявлениями в отношении Асада: то полностью отвергает его участие в мирном процессе, до допускает его «промежуточное участие». Так, президент Франции Франсуа Олланд, отвечая на вопрос о единой позиции Лондона, Берлина и Парижа в отношении Асада, заявил следующее: «Некоторые могут сказать, что он должен уйти тут же, в середине, к концу, но важно то, что он не является будущим, и поэтому нужно скорее начать процесс смены власти». Но дело в том, что раньше в Сирии президент Асад шел на уступки Западу, отказался от влияния в Ливане, тем не менее его занесли в список «диктаторов». Поэтому персонификация сирийской проблемы имеет искусственный и прикладной характер.

Об истинных целях США и их некоторых союзников приходится только догадываться. Не исключено и то, что они предусматривают — помимо России — и активное втягивание в широкий конфликт Ирана, но без прямого участия в нем Пентагона. И только потом они хотят запустить в действие механизм политико-дипломатических ресурсов. Исходя из этого, на данном этапе используются приемы схоластической дипломатии и «птичий язык» официальных заявлений. Пока можно констатировать следующее: наметились только технические контуры модели сотрудничества между двумя коалициями по борьбе с ИГИЛ, причем в ситуации «войны чужими руками» и «гибридной войны» в Сирии на фоне интенсивной динамики развития событий регионе.

С этой точки зрения важное значение приобретает проецирование силы всеми внешними участниками сирийского конфликта, имея в виду вероятность детонирования ее в сторону как распада Сирии, так и ускорения изменений политической карты Ближнего Востока. Если президенту Асаду даже при помощи Москвы и Тегерана не удастся воссоздать Сирию как государство, то он будет вынужден удерживать собственный анклав, что сопряжено с достаточно длительным пребыванием там России и Ирана. При этом не исключено, что США начнут «второй тайм» в «игре» через курдов, которые фактически создали свое государство на западе Ирака и могут расширить его за счет курдских районов Сирии. В этом случае уже турецкие курды могут отказаться от идеи широкой автономии и потребовать независимости.

Многое в регионе определится, если двум коалициям удастся именно сейчас достигнуть дипломатического взаимодействия между собой. В такой ситуации все коалиции и страны региона выйдут на постконфликтное урегулирование. Будущие повороты на Ближнем Востоке предсказать непросто.