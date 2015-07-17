Первая половина июля выдалась для Белоруссии довольно удачной. Стране пообещали дать новые кредиты, западными государствами был подтвержден курс на улучшение отношений, а республика сохранила свой международный статус посредника в процессе разрешения украинского кризиса. При этом и белорусско-российские связи продолжили оставаться на прежнем уровне, а позиция Москвы по отношению к Минску и вовсе стала лояльнее: отсутствие критики, продолжение финансирования белорусской экономики, а также усиленная поддержка республики на международной арене. О последнем свидетельствует хотя бы тот факт, что Россия фактически продавила решение в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) о повышении в ней статуса Белоруссии, что для республики может иметь значительные последствия. Конечно, если руководство страны сумеет правильно воспользоваться ситуацией.

Norma.uz Шанхайская организация сотрудничества

Как известно, на прошедшем в Уфе саммите ШОС Белоруссии был предоставлен статус наблюдателя, который теперь позволит стране участвовать практически во всех проектах организации. Помимо этого, «наблюдатель» вовлечен в большее число мероприятий более высокого уровня (открытие заседаний Совета глав государств и Совета глав правительств государств-членов ШОС), а также имеет возможность присутствовать на открытых заседаниях Советов министров иностранных дел и широком круге совещаний руководителей министерств и организаций государств-членов ШОС. Этого события белорусы ждали довольно долго — заявка на получение статуса наблюдателя Белоруссия подала еще в 2005 году, а с 2010 года уже имела статус партнера по диалогу с ШОС. Интересно то, что изначально большинство стран-членов ШОС, включая Россию и Китай, активно поддерживали повышение статуса Белоруссии. Однако, по словам замминистра иностранных дел республики В. Рыбакова, долгое время не удавалось «найти взаимопонимание по этому вопросу с Узбекистаном». Однако саммит в Уфе, где российская сторона приложила довольно много усилий для решения данного вопроса, наконец-то завершил долгий путь белорусов к долгожданному статусу. И абсолютно не удивительно, что еще до принятия официального решения именно В. Путин сообщил А. Лукашенко, что вопрос о повышение статуса его страны уже решен положительно.

Состоявшееся событие сегодня рассматривается в республике довольно неоднозначно, так как многие аналитики весьма скептично относятся к ШОС и месте в ней Белоруссии. Тем более что многим статус наблюдателя не кажется серьезным, а сама организация представляется не более чем союзом государств, которые сегодня настроены против американского диктата и объединяет в массе своей слабые экономики региона. Однако так ли это на самом деле?

Действительно, ШОС была создана в 2001 году как региональная организация, куда сегодня входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а после саммита в Уфе к ней должны присоединиться Индия и Пакистан. Дополнительно в организации четыре наблюдателя: Афганистан, Иран, Монголия и теперь Белоруссия. Турция и Шри-Ланка имеют статус партнеров по диалогу с ШОС, а после саммита в Уфе к ним присоединяются Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал. Главными задачами организации изначально были провозглашены укрепление стабильности и безопасности в регионе, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, а также экономического сотрудничества. Общая численность населения стран ШОС — более 1,5 млрд. человек, а совокупный валовой внутренний продукт — $11,6 трлн.

Таким образом, нельзя сказать, что данное объединение — это сборище неудачников, и страны, входящие в него, мировые аутсайдеры. Тем более что сама по себе Шанхайская организация сотрудничества сегодня является, в первую очередь экономическим объединением, а политический сегмент не носит здесь доминирующего характера, как, например, в Европейском союзе. И именно это больше всего привлекает в ШОС Белоруссию, которая пытается сохранить в целостности свою внутриполитическую систему и при этом улучшить показатели внешнеторгового баланса. ЕС и иные западные организации такого дать белорусам не могут.

Правда, необходимо отметить, что, по мнению ряда аналитиков, повышение статуса Белоруссии в ШОС не даст республике каких-либо ощутимых экономических результатов, так как данное объединение все еще не стало действительно влиятельной организацией и «значима только благодаря присутствию там Китая». Статус наблюдателя в ШОС дает Минску в большей степени лишь имиджевые преимущества — внешнеполитическое ведомство республики может поставить себе очередной плюс за расширение международных связей и не более. Дополнительным бонусом может считаться возможность для белорусских дипломатов общаться с коллегами из разных стран в кулуарах саммитов организации, но не более. Однако подобные высказывания некоторых экспертов сегодня выглядят как попытка любыми способами принизить те организации, где участвуют Россия и Китай. Если бы подобный статус Белоруссия получил в любой другой заштатной структуре на Западе, реакция бы на это с их стороны была бы диаметрально противоположной, и они пророчили бы стране светлое будущее и экономическое процветание.

Конечно, повышение статуса Белоруссии в ШОС нельзя назвать панацеей от всех проблем. Однако надо понимать, что данная организация, фактически объединяющая большую часть азиатского региона и готовая сотрудничать с Евразийским экономическим союзом, о чем было заявлено еще в пролом году, не может не интересовать белорусское руководство. Тем более, когда работа в рамках ШОС все больше стала увязываться с концепцией Пекина «Великий шелковый путь», где Минск рассчитывает получить не самое последнее место и как основной логистический узел, и как торговый партнер. Об этом сегодня в руководстве страны говорят прямо и не скрываясь. Например, в МИД страны считают, что республика «сохранила статус индустриального ядра на пространстве ЕАЭС, поэтому может предоставить ШОС и свою промышленность, и технологии, и знания, и специалистов».

И если желание белорусов в их стремлении быть более задействованным в ШОС более или менее понятны, то возникает вопрос — зачем России продвигать интересы Белоруссии в организации, с которой та даже не граничит. Тем более что ряд азиатских республик довольно долго выступали против повышения статуса Минска в ШОС. Те же Казахстан и Узбекистан продолжительное время считали, что Белоруссия никаким боком не может иметь отношения к организации, которая изначально должна была решать вопросы безопасности. Вероятно, ответ на вопрос заключается в том, что сегодня ШОС уже переросла свое региональное значение и все больше становится похожей на крупное экономическое объединение стран, которые, с одной стороны, стремятся противодействовать давлению США, а с другой — продолжают соперничать между собой. И в первую очередь, это касается Китая и России, для которых крайне важно в процессе построения многополярного мира, основанного на регионализации отношений, обзавестись как можно большим шлейфом союзников, чтобы быть готовым к различного рода конфронтациям в будущем. Именно поэтому Москва и решила подыграть Минску, получив для себя дополнительную, пускай и незначительную, поддержку в рамках ШОС. Как распорядится таким подарком белорусское руководство — покажет уже самое ближайшее будущее.