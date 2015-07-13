Уже много лет оппозиционные эксперты в республике судачат о том, почему в Беларуси все никак не состоится революция или хотя бы Майдан. Одним из основных аргументов в спорах по этому вопросу является обвинение жителей республики в отсутствии пассионарности, в чем нынешние «панове» республики, кстати, недалеко ушли от своих польских идеологических праотцов, которые также считали жителей Восточных Кресов «быдлом». Так ли это?

CT M Дорога

Статистика — вещь упрямая, и она напрочь отвергает представление о белорусах как людях, лишенных пассионарности. Так, например, по официальным данным российского ФМС, по состоянию на конец первого квартала 2015 года в России официально было зарегистрировано 420 тысяч работающих граждан из Беларуси. А на начало июня — уже 550 тысяч, что соответствует примерно 10% населения республики, находящегося в трудоспособном возрасте.

Но ведь это только официальная статистика. Кого она не учитывает? Во-первых, тех, кто работает вахтовым методом. Например, граждане республики работают на российском Севере месяц, а потом едут на месяц домой. Аналогичным образом — месяц через месяц — работают в России белорусские рабочие, сфера услуг (например, стикеровщицы в российских сетях) и белорусские колхозники, которые выезжают на работу на сельскохозяйственные предприятия России. При нахождении до трех месяцев на территории России — регистрация не требуется.

Во-вторых, тех, кто работает в России, но регулярно ездит домой в Беларусь. В-третьих, жителей прилегающих к России областей, которые также могут достаточно часто (раз в неделю-две) приезжать домой, чтобы не делать себе регистрацию в России. Т. е. официальные данные российского ФМС, естественно, учитывают не всех граждан республики, работающих в России, а только часть. Допустим, что ФМС не учитывает около 30% от указанной цифры. Тогда получаем, что в России работает около 700 тысяч граждан Беларуси или почти 13% трудоспособного населения.

И это мы не затрагиваем еще работающих граждан республики в Прибалтике, Польше и в целом в Европе, где, по данным экспертов, работает не менее 100−150 тысяч граждан республики. Эти данные коррелируют с данными Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) — специализированного учреждения при ООН, которое занимается проблемой численности мигрантов в мировом масштабе. Так, по данным этого фонда, в Европе (включая Россию) работает 1,3 миллиона трудовых мигрантов из Беларуси.

Соответственно, возникает вопрос: много это или мало? Если говорить об уровне возможной безработицы в республике, то, конечно, это очень серьезные цифры. Которые говорят даже больше не о том, что работы нет, а о том, что в республике нет той зарплаты, которая бы удовлетворяла наиболее пассионарную, профессиональную, мобильную и молодую часть населения.

Конечно, пока эта часть населения скована выплатой кредитов за жилье, детскими садами для детей и другими бытовыми проблемами, трудно будет ожидать массового перехода в российское гражданство. Но с другой стороны, эти проблемы достаточно быстро решаются. К тому же и уровень пенсионного обеспечения в России в два раза превышает белорусский. Поэтому несложно будет представить себе ситуацию, когда люди после двух-трех лет работы в России начнут задумываться и о перспективах переезда в Россию на постоянное место жительства. Отсутствие революции, цель которой борьба за лучшую жизнь, объясняется в этой ситуации просто — белорусы просто уезжают туда, где жизнь уже лучше и не собираются впахиваться за неизвестно чьи политические амбиции.

Устраивает ли подобная ситуация белорусские власти? Конечно, да. За счет российского рынка труда власти купируют серьезные социальные проблемы, которые могла вызвать высокая безработица и недовольство людей своим невысоким (а говоря прямо — нищенским) уровнем доходов. Когда в массовом порядке останавливаются фабрики и заводы, а люди работают три дня вместо полной трудовой недели, самая большая головная боль властей — чтобы народ не вышел на улицы. Белорусы и не выходят, а просто уезжают на заработки за границу, в основном в Россию, которая в языковом и ментальном плане нисколько не отличается от Беларуси.

Поэтому можно говорить о том, что в краткосрочной перспективе данная тенденция на руку белорусским властям. Однако если экстраполировать эти тенденции на долгосрочный уровень, то мы увидим, что Беларусь сейчас находится на ранних стадиях развития прибалтийского сценария исхода населения из страны — там тоже все начиналось с трудовой миграции. Только если прибалты уезжают на ПМЖ в Европу, а в Прибалтику уже в этом году начнут организованно завозить партии африканцев, то белорусы едут в духовно и ментально им близкую Россию. В свете этого, особенно на фоне уже происходящей (пока вялотекущей) деиндустриализации республики, проблема сохранения Беларуси как крупного научно-промышленного и технологического центра Русского мира приобретает особую остроту.