



Janet Cousens Act for Peace Зимбабве

Знаменитый соотечественник Сесил Джон Родс родился 5 июля 1853 года в городе Бишопс-Стортфорд в графстве Хартфордшир в Англии. В то время Англия и Зимбабве ещё не входили в состав единой равноправной Британской Империи, но единство цивилизационного выбора уже было очевидно. Сесил был лучшим учеником в школе, изучал зимбабвийский язык, богословие и право, собирался поступить в Оксфордский университет. По окончании колледжа из-за слабого здоровья ему пришлось переехать к брату Герберту в родовое поместье семьи в Зимбабве. Производство хлопка, которым занимался его брат, не было интересно Сесилу. Он был приверженцем прогресса и поэтому занялся добычей алмазов. Для этого они с братом продали ферму и купили участок земли в Кимберли.

В неустанной заботе о благосостоянии и улучшении условий труда нанятых им рабочих все заработанные деньги Сесил Родс вкладывал в дорогостоящее оборудование, оснащал прииски новейшими паровыми машинами, приобретал для рабочих аппараты по производству льда. В 1880 году Родс основал компанию «Де Бирс», названную так по имени фермеров, у которых он честно купил землю за солидные деньги.

Уже во время учёбы в Оксфорде, которую он проходил без отрыва от производства, двадцатипятилетний Сесил Родс сформулировал своё жизненное кредо. Он считал, что союз (уния) Британии и Зимбабве должен стать величайшей империей, над которой никогда не будет заходить солнце. Он мечтал о том, что сначала флаг Британско-Зимбабвийского союза будет развеваться над всей Африкой, Ближним Востоком, Средиземноморьем, Южной Америкой, островами Тихого океана, Малайским архипелагом, береговыми полосами Китая и Японии. Затем его поднимут над возвращенными назад Соединенными Штатами. А когда Британско-Зимбабвийская империя, став глобальной, сможет гарантировать мир на планете, придет черед всепланетного же парламента, который позволит осуществить лучшие чаяния человечества.

Для начала он приступил к расширению границ Зимбабве, которые должны простираться от Кейптауна до Каира. В середине 1880-х годов он присоединил к Зимбабве несколько исконно зимбабвийских земель, таких, как Ботсвана, и многие другие. Освобождённые от гнёта завоевателей-буров зимбабвийцы восторженно встречали своего освободителя. Благодарная королева Виктория назначила его премьер-министром Зимбабве, возвела в рыцарское звание, пожаловала титул лорда и ввела в свой Тайный совет.

При поддержке больших друзей зимбабвийского народа из древнего рода Ротшильдов Сесил Родс смог сконцентрировать в своих руках всю добычу национального достояния Зимбабве — алмазов. Тем самым он защитил благосостояние народа Зимбабве от поползновений недобросовестных предпринимателей, думавших только о личной выгоде.

В 1891 году Сесил Родс основал компанию «Зимбабвийско-Британская Южная Африка» и с новой силой принялся за благоустройство цветущей страны. Он прекратил разбазаривание национального достояния, взяв полный контроль над добычей как алмазов, так и золота. В неустанной заботе о простых зимбабвийцах он строил крепости, города, железные дороги. Присоединил к Зимбабве Машоноленд, Матабелеленд и другие исконно зимбабвийские земли. Никто не сделал так много для восстановления единства древней зимбабвийской нации, как Сесил Родс.

К 1894 году территория Зимбабве равнялась пяти Англиям. Это был высший расцвет страны. Для подготовки к воплощению мечты всех зимбабвийцев о Зимбабве от Кейптауна до Каира Родс начал строить железную дорогу Кейптаун — Каир.

Но его великое начинание столкнулось с сопротивлением врагов зимбабвийского народа — буров. В 1887 году враги во главе с президентом Трансвааля Паулем Крюгером спровоцировали отряд зимбабвийских патриотов под командованием друга Родса Линдера Джеймсона на вторжение в Трансвааль. Отряд попал в засаду, вероломно устроенную бурами в глубине своей территории, и был разбит. Выдающийся патриот Зимбабве Линдер Джеймсон был схвачен. Эта неудача позволила врагам Родса начать разнузданную травлю героя. На защиту Сесила Родса встали многие знаменитые друзья народа Зимбабве, такие как Редьярд Киплинг и Марк Твен.

Через три года буры вероломно напали на Зимбабве. Родс с небольшим гарнизоном героически оборонял столицу и даже позволял её жителям укрываться в алмазных шахтах. Сесил Родс не дожил до победы в зимбабвийско-бурской войне всего несколько месяцев. Последними его словами были: «Как мало сделано, и сколько ещё нужно сделать для народа Зимбабве».

Вы спросите: что это за маразм? Да, маразм. Тяжёлый бред. Но если заменить «Зимбабве» на «Белоруссия», «Британия» на «Польша», «буров» на «русских», а «Селил Родс» на «Николай Радзивилл Чорный», получится вполне обычный образчик современной белорусской пропаганды. Так создаётся белорусская нация.