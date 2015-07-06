То, что сегодня Минск находится в постоянном поиске средств, которыми можно было бы заткнуть дыры в бюджете страны, давно не секрет. Белорусы стоят с протянутой рукой перед МВФ, Россией, друзьями из Китая и арабских стран, клянчат у Всемирного банка и иных финансовых структур. И, похоже, добыть так необходимые средства руководству страны не получается нигде. Не стал исключением и бывший Антикризисный фонд ЕврАзЭС, который с недавнего времени стал называться Советом Евразийского фонда стабилизации и развития. Данная организация недавно весьма тактично объявила о том, что Белоруссии пока не светит дополнительное финансирование с ее стороны. По официальным данным, управляющему всего лишь «было дано поручение продолжить работу по подготовке заключений по заявкам Армении и Белоруссии на получение финансовых кредитов».

Иван Шилов ИА REGNUM Звезда

Минск обратился в Евразийский банк развития, который управляет средствами антикризисного фонда, с заявкой на получение нового кредита еще в марте, рассчитывая получить деньги для запуска «стабилизационной программы на 2015−2017 годы». При этом точная сумма кредита так до сих пор и неизвестна, хотя еще в конце прошлого года называлась цифра в $1−1,5 млрд. Тогда в государственных СМИ торжественно объявили, что заявка Белоруссии на получение нового кредита может быть рассмотрена в конце первого полугодия 2015 года. И вот, точно на День независимости республики 3 июля, белорусскому правительству был сделан «подарок» — ему предложили подождать до лучших времен. Когда будут сделаны заключения управляющего и что для этого должны сделать в Минске, в настоящее время неизвестно.

Вероятно, произошедшее не было бы так обидно для белорусов, если бы не тот факт, что в этот же день Совет принял решение о предоставлении инвестиционных кредитов Армении (проект «Модернизация оросительных систем» в объеме $40 млн) и Киргизии (финансирование программы «Реабилитации Токтогульской ГЭС (Фаза 2)» на $100 млн), а также финансового кредита Таджикистану в сумме $40 млн на 2015−2016 годы. Конечно, указанные суммы ни в какое сравнение не идут с теми, которые запрашивает Белоруссия, да и выделяются они под конкретные цели, а не так, как того хотят в Минске. Однако сам факт того, что белоруской стороне снова отказали, должен был заставить местное руководство задуматься, почему ему не доверяют даже самые его близкие партнеры, не говоря уже о западных валютных организациях. Хотя ответ в данном случае очевиден и вытекает из повседневной деятельности властей страны, в том числе и в отношении принятых на себя обязательств. Так, Антикризисный фонд ЕврАзЭС в 2011 году уже выделял республике финансовый кредит на $3 млрд для поддержания платежного баланса и пополнения золотовалютных резервов. Однако из-за невыполнения белорусами большинства условий кредитной программы Минск так и не увидел последний транш в $400 млн, получив вместо него только $110 млн от России в качестве помощи в выплате долговых обязательств республики.

На сегодняшний же день основной причиной того, что денег белорусам снова не дали, по всей видимости, является невыполнение Минском рекомендаций экспертов Фонда, которые были сделаны ими уже неоднократно. Так, от белорусского руководства по-прежнему требуют провести структурные реформы в экономике, пойти на либерализацию ценообразования, ужесточить налогово-бюджетную политику через сокращение объема кредитования в рамках госпрограмм, осуществить переход к окупаемым тарифам на платные услуги для населения и т.п. Пойти на это накануне выборов власти республики попросту не могут, так как это если и не вызовет такого напряжения, как в Ереване, то как минимум подпортит авторитет президента. Правда, и отсутствие денег является не самой лучшей альтернативой, так как сегодня в срочном порядке необходимо изыскивать средства на поддержание неэффективных предприятий и занятость населения. Многомиллионная армия безработных и недовольных людей никому в республике не нужна. Поэтому руководство страны сегодня находится в определенной прострации и вряд ли представляет, что делать дальше.

Нынешняя проблема отсутствия дополнительных источников финансирования простому обывателю, в отличие от руководства страны, сегодня еще не так очевидна: пенсии и заработная плата, пускай и небольшие, как правило, исправно выплачиваются, инфляция не столь заметна, а на столах по-прежнему есть «чарка и шкварка». Вот только, скорее всего, все это начнет заканчиваться уже к осени, когда белорусы, выходя из отпусков, начнут снимать свои депозиты из банков, чтобы не только прокормить себя, но и встретить президентские выборы с долларами и евро, а не рублями. В этой ситуации спрос на валюту со стороны населения резко возрастет. При этом белорусское руководство, которое продолжает вливать сотни миллионов долларов в неэффективные предприятия (примером может служить недавнее решение выделить полмиллиарда долларов «Гомсельмашу» и МТЗ), к этому времени не только не получит кредитных денег, но и будет вынуждено отдать больше миллиарда по евробондам и прочим платежам. В подобной ситуации, когда денег ни в казне, ни в ЗВР попросту не останется, белорусскому президенту снова придется говорить с телеэкранов о том, что все спокойно и девальвации не будет. Чем это обычно заканчивается, показали 2008, 2011 и 2014 годы.

В целом же сегодня Белоруссия все больше становится похожа на Грецию, где неэффективная экономика с ее непомерно раздутым бюрократическим аппаратом фактически уничтожили финансовую сферу страны. Минск, как и Афины, только и делает, что просит денег и шантажирует своих кредиторов. При этом сами белорусы для исправления ситуации, похоже, ничего делать не собираются.