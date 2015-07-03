Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович на девятой сессии этого самого Совета сделал интересное заявление. Он предложил взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с зарубежных посылок, которые белорусы заказывают на международных торговых интернет-сервисах типа ebay или aliexpress. По его словам, количество зарубежных посылок, приходящих в Беларусь, растёт лавинообразно. За 2014 год белорусы получили 6,5 миллионов посылок. А за полгода текущего — уже более 5 миллионов.

Посылки

«Эти посылки приходит из зарубежья не только для личного пользования физического лица — там содержатся целые партии товаров, которые потом продаются на рынках, в других местах, — сказал Мясникович, — Перечисляя деньги по этим посылкам, например, в Китай, покупатель не платит налог на добавленную стоимость. Если мы идем в магазин, покупаем хлеб, молоко, то автоматически платим НДС. Но при покупке вещи за рубежом НДС не выплачивается».

Позвольте, ну как же? Указом президента РБ от 21 июля 2014 года № 360 «О перемещении через таможенную границу Таможенного союза в РБ товаров для личного пользования» установлено, что норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в международных почтовых отправлениях и в отправках экспресс-доставки, общий вес которых не превышает 31 кг, составляет 200 евро. Если больше — плати растаможку. 200 евро — это много? А разве средний белорус может позволить себе потратить на покупки больше 200 евро, кроме расходов на еду, коммуналку и прочие повседневные нужды? Цифра оптимальная. Если кто-то заказывает товаров из-за границы на большую сумму, его уже можно заподозрить в коммерческой деятельности.

То есть лимит на посылки 200 евро в месяц не позволяет говорить о том, что кто-то может воспользоваться почтовыми заказами для получения «товарных партий» и ухода от налогов. Люди этим уходят от другого. Они уходят от невообразимого уровня цен, до которого Белоруссию довело мудрое управление всяких мясниковичей.

Расходы на содержание непомерно раздувшегося госаппарата, в особенности его «правоохранительной» части, субсидии на поддержание работающих на склад «запущенных» заводов, неизбежно откладываются на уровень цен. В результате этот уровень в Белоруссии уже превзошёл соответствующие показатели у всех соседей. Ранее это списывали на то, что Белоруссия граничит не с самыми богатыми странами, а у нас — «экономическое чудо». Потрясающий «рост». Сейчас уже всем понятно, что основанное на российских углеводородах «чудо» сдулось, а цены поражают даже приезжих из таких не самых бедных стран, как Германия и Великобритания. Что уже говорить о Китае, из которого — большинство посылок?

Мясникович предлагает обложить посылки из-за границы налогом на добавленную стоимость (НДС). То есть, любые почтовые отправления в Белоруссию априори объявляются коммерческими. Даже баночка варенья из райских яблочек, которую вам прислал ваш дядя из Душанбе. То есть, исходя из предположения, что кто-то под видом личных почтовых отправлений осуществляет коммерческую деятельность, к коммерсантам приравниваются все. По этой логике можно заподозрить всё население Белоруссии в незаконном предпринимательстве, и превентивно обложить всех налогом на прибыль. По фиксированной ставке. Дальше уже только превентивное заключение в лагеря по подозрению в воровстве.

Ещё Мясникович очень переживает за белорусскую почту. Она, дескать, почти ничего не получает с потока зарубежных посылок. Это неправда. Стоимость пересылки (входящая в стоимость товара, или отдельно) оплачивается продавцом почтовой службе, доставляющей товары в Белоруссию. Здесь Белпочта получает от основного перевозчика свою долю. Конечно, небольшую. А за что больше? Доставка в пределах Белоруссии — небольшая часть пути посылки. Но Белпочта уже занялась вымогательством и без помощи Мясниковича. Как сообщают многие получатели посылок с сервиса aliexpress, им предлагают прийти на почту для уточнения неполных данных, которые они заявили при заказе товара. За эту несложную и явно надуманную процедуру с людей требуют 25 000 белорусских рублей (1,7 доллара). Лиха беда начало!

Что касается интернет-торговли, белорусы здесь вполне в тренде. Интернет-торговля набирает обороты во всём мире. В среднем по всему миру интернет-торговля растёт примерно на 20% в год. В прошлом году её объём составил 1,5 трлн. долларов, а в этом прогнозируется на уровне примерно в 1,8 триллиона. Для жителей провинции по многим товарным позициям интернет-торговле просто нет альтернативы. Не ехать же вам в столицу каждый раз, когда вам понадобилось что-то, выходящее за пределы усреднённого ассортимента провинциальных магазинов. К примеру, светофильтр для фотоаппарата.

Особенно сильно в последнее время успехи в интернет-торговле делает Китай. Он сегодня — мастерская мира. Неудивительно, что там самые низкие цены, и большинство посылок — оттуда. Что же получается? Китайцы разорят всю местную торговлю во всём мире? И бедные государства останутся без налогов? Почему-то во всём мире этого не боятся. Потому что и сами торгуют чем-то. В мире существует специализация. Какие-то страны предоставляют преимущественно финансовые услуги, какие-то торгуют сырьевыми или продовольственными товарами, какие-то — промышленными, кто-то живёт с туризма. Мир меняется, он становится всё более взаимосвязанным. Феодальный принцип извлечения денег из контроля над территорией уходит в прошлое. Тем, кому есть, что предложить миру, — это не страшно.

А что может предложить миру белорусский режим? Заповедник никому не нужной экономики закончившегося экономического уклада? Может, сделаем сервис bulbaexspress, будем продавать то, что скопилось на складах белорусских предприятий? «Вам пришла посылка с трактором «Беларусь»! Осторожно, — из неё течёт масло!». Если стране нечего предложить миру, остаётся только запираться от него, и постепенно нищать, рассказывая электорату басни про «цветущую Беларусь». Уже ходят слухи о введении налога на велосипеды. Что дальше — налог на бороды или на дым из трубы?