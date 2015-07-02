Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, белорусский президент в очередной раз громогласно заявил о готовности его республики резко изменить географию рынка сбыта местной продукции. По словам Лукашенко, новый подход к экспорту состоит в том, что треть продукции должна отправляться на рынки ЕАЭС, треть — в страны ЕС, а еще треть — в страны так называемой «дальней дуги» (государства Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии и Африки). При этом почему-то руководитель Белоруссии уверен, что такой план позволит стране к 2020 году выйти на положительное сальдо внешней торговли, хотя оснований для подобного оптимизма у экономистов республики абсолютно нет.

Товарные вагоны

Дело в том, что на сегодняшний день структура белорусского экспорта довольно проста и полностью соответствует той внутренней экономической политике государства, которую оно проводит последние два десятилетия — экстенсивный путь развития, основанный на государственном капитализме. Главными экспортными товарами, которые приносят стране валюту, как и прежде являются продукты нефтехимического комплекса, а также калийные удобрения. Все остальные отрасли хозяйства, такие, как машиностроение, сельское хозяйство, производство бытовой техники и прочее, в последние годы, по сути, не приносит государству никакой серьезной финансовой выгоды. Это связано с низкой конкурентоспособностью белорусской продукции, из-за чего страна вынуждена предлагать ее по себестоимости либо ниже, компенсируя разницу за счет высоких цен на внутреннем рынке. При этом белорусы не могут покупать свою продукцию в тех количествах, которые удовлетворяли бы мощности местных производителей.

В таких условиях руководство республики уже давно должно было начать интенсификацию и перестройку своей экономики. Однако сделано это не было, а основу местной промышленности так и продолжили составлять гигантские предприятия с неповоротливой системой управления. Именно поэтому за последние годы белорусы не смогли заменить свою корзину экспортных товаров, уповая на то, что кому-то в мире все еще нужна дешевая и некачественная продукция. И, похоже, что время уже окончательно упущено, а словами ситуацию не изменить. Хотя, если использовать принципы белорусского руководства, и оперировать только цифрами, то иллюзию для простых граждан сохранить все еще можно.

Как известно, сегодня белорусская экономика действительно экспортоориентирована — более 50% продукции продается на внешних рынках. При этом на долю России приходится более 40% белорусского экспорта, а ЕС — более 30%. Проще говоря, здесь уже видны те «трети», о которых заявил 1 июля Лукашенко. Осталось только перенести около 10% экспорта в Россию на беднейшие страны третьего мира, а также новых участников ЕАЭС, и все — обещание будет выполнено. Однако от этого экономика страны вряд ли выиграет, так как структура экспорта, как можно догадаться, не поменяется. Так, наиболее прибыльные отрасли — нефтехимия и удобрения, останутся по большей части на западном направлении, где нарастить экспорт уже вряд ли получится. Рынок России, с которым Белоруссия интегрирована в рамках ЕАЭС, продолжит оставаться основным потребителей белорусских товаров, постепенно сжимаясь из-за политики импортозамещения российского руководства. Поставки же в страны Азии и Африки будут носить спорадический характер и являться очередной демонстрацией популизма официальных властей, так как исправить ситуацию в местной экономике они вряд ли смогут. При этом внутри страны экономика продолжит оставаться на прежнем уровне, так как ей, похоже, заниматься никто не собирается — модернизация уже провалилась, товарная номенклатура промышленности и сельского хозяйства устарела, а убыточные предприятия продолжают субсидироваться. К слову, о последнем свидетельствует хотя бы тот факт, что согласно недавнему указу президента № 284 от 29 июня, который нацелен «на стабилизацию финансово-экономического состояния отдельных промышленных организаций», внутренний госдолг Белоруссии в этом году будет увеличен на 9 трлн. белорусских рублей (более 570 млн. долларов), а внутренний долг, гарантированный Республикой Беларусь, на 7 трлн. Рублей (около 450 млн. долларов). То есть государство и дальше планирует спонсировать неэффективные предприятия, продукция которых сегодня нигде не востребована.

Таким образом, можно с полной уверенностью говорить, что слова А. Лукашенко об изменении белорусского экспорта и счастливом 2020 годе, являются ни чем иным, как предвыборным слоганом, призванным успокоить массы на фоне растущего в стране кризиса. При нынешнем стиле управления, консервативности взглядов, а также стареющих производственных мощностях, Белоруссия добьется экспортной политики «третей» только потеряв часть рынка России. Проще говоря, экспорт не только не вырастет, но и упадет. Впрочем, белорусское руководство найдет этому какое-нибудь очередное объяснение, а виновные будут «наказаны», так как все, что ни делается в республике, делается «только для народа».