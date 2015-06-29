



Абрахам Креск. Шёлковый путь. 1375

Как известно, Китай объявил о своей новой стратегии, которая получила название Нового Шёлкового пути. Это будет система путей сообщения, предназначенная для транспортировки китайских товаров в Европу. Символический «первый поезд» по Новому Шёлковому пути был отправлен ещё в феврале сего года. Чтобы не «класть все яйца в одну корзину», маршрутов у Шёлкового пути планируется несколько. Морской путь может идти через Красное море и Суэцкий канал, или через Персидский залив и далее посуху через арабские страны до средиземноморских портов. Железнодорожный вариант идёт через постсоветские государства Средней Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию (возможно, и Армению), далее по Чёрному морю. Есть ещё один вариант — через Россию и Белоруссию. Ранее предполагалось через Украину, но теперь это невозможно по известным причинам.

Таким образом, Китай имеет некоторую свободу манёвра в зависимости от того, с кем на каких условиях удастся договориться, и от обстановки в транзитных государствах. На совершенствование инфраструктуры по всему протяжению пути Китай собирается потратить примерно 40 млрд долларов США. Сумма немалая, но это только на сами пути сообщения, чтобы всё ехало и плыло без проблем. Намного интереснее сумма, которая прогнозируется как общие капиталовложения Китая в сотрудничество с транзитными государствами в связи с Шёлковым путём. Предполагается, что на различные совместные проекты, сборочные производства, кредиты и безвозмездную помощь Китай планирует потратить порядка 8 трлн долларов США, т. е. в два раза больше, чем у него сейчас лежит в заначке.

Сумасшедшие деньги. Понятно, что правительства транзитных государств, переживающих, скажем честно, не лучшие времена, находятся в некоторой эйфории от таких «шёлковых» перспектив. В Белоруссии, можно сказать, это вообще последняя надежда реанимировать экономику. Вопросик только один возникает — стоит ли продавать железную дорогу на территории республики, как это предлагают китайские товарищи? Кое-где придворные аналитики уже договорились до того, что объявили Новый Шёлковый путь новым вариантом мироустройства. Вообще-то мироустройство зиждется на системах ценностей, а не на потоках товаров. Ну, да ладно.

Хотелось бы немного остудить пыл политических деятелей, уже подсчитывающих будущие барыши. Новый Шёлковый путь — это пока ещё проект. А, как известно, не все проекты удаётся реализовать. Потому что всегда есть кто-то, чьим интересам данный проект противоречит. Неужели кто-то всерьёз думает, что китайское руководство собралось потратить триллионы долларов просто так, от скуки или от нечего делать? Все экономическое сотрудничество с ними показывает, что китайские товарищи юаня зря не потратят. А как они раньше продавали свои товары? Как возили? Нет, проект Нового Шёлкового пути появился не от хорошей жизни.

Дело в том, что потрясающий подъём Китая начался ровно тогда, когда США открыли для него свой необъятный рынок. В конце 70-х. Поначалу в Китай перебрались производства самых простых товаров, потом посложнее. После, вслед за производством, в Китай начали переезжать офисы и конструкторские бюро. И теперь (о, ужас!) в Китай начали перетекать финансы — главный инструмент управления миром.

Несколько лет назад до американцев наконец дошло, что снижение цены товаров путём переноса производства в Китай может обойтись им слишком дорого. Они собственными руками вырастили себе геополитического конкурента. Тогда было принято решение о возвращении производства из Китая в США. Причём реиндустриализация США предполагается на новой основе. С помощью широкого внедрения роботов и полностью автоматизированных производств. Частичный или полный перенос производства из Китая в США начали: Apple, General Electric, Whirlpool Corporation, Master Lock, Caterpillar Inc., NCR, Otis Elevator Company и многие-многие другие. Уже около 250 компаний. Более того, в США, поближе к покупателям, перебралась китайская компания Lenovo Group Ltd.

После того как зависимость американского рынка от китайского импорта будет по большей части преодолена, американцы начнут вводить протекционистские меры против китайской продукции и затруднять Китаю экспорт товаров в другие страны. Благо, что агентов влияния у Америки везде полно, а моря контролируются американским флотом. Что делать китайцам? Очевидный вывод — переключаться на внутренний спрос. То есть самим потреблять то, что производят, как это было в СССР. Но это не так просто, как кажется. Китайцев много, но денег у них мало. Для того чтобы переключить производство на внутренний спрос, необходимо много лет постепенно поднимать зарплаты работников. Причём сделать это без падения производства всё равно будет невозможно. Но даже относительно небольшое снижение сумасшедших темпов роста китайской экономики чревато крахом. Темпы роста снижать нельзя. Кроме того, имеется ещё одна неразрешимая проблема. В отличие от СССР, Китай не располагает достаточными природными ресурсами для поддержания существующих объёмов производства, не говоря уже о росте. Чтобы закупать природные ресурсы, надо экспортировать производимые товары. Круг замкнулся. Китай может или экспортировать, или рухнуть.

А что у американцев? У них тоже всё не очень хорошо. Там долговые проблемы и большое количество населения, живущего на пособия. Американский рынок категорически недостаточен для реиндустриализации в условиях кризиса. Для достижения объёмов производства, позволяющих выйти на нужную степень рентабельности, Америке тоже нужны внешние рынки. Где они остались? В Евросоюзе. В том же самом Евросоюзе, на рынок которого нацелен Новый Шёлковый путь. Получается, что американский орёл и китайский дракон нацелились на одну и ту же добычу. Она достанется только кому-то одному.

У Америки есть своя альтернатива Новому Шёлковому пути. Даже две. Первая — это Трансатлантическая зона свободной торговли. Вторая — Тихоокеанская зона такой же свободной торговли. Атлантическая зона свободной торговли — это такой «таможенный союз» США и Евросоюза. Переговоры о взаимной отмене пошлин и прочих барьеров в торговле между США и Евросоюзом идут уже давно и с переменным успехом. Политические элиты Европы, крепко привязанные к интересам США, склонны принять американские условия. Недавно с горячей поддержкой американских планов выступила Ангела Меркель.

Но в Европе имеются и другие силы. Оппозиционные политические структуры, профсоюзы и прочие профессиональные сообщества, объединения производителей товаров и услуг, другие неангажированные общественные организации справедливо полагают, что отмена барьеров в торговле с США станет катастрофой для Европы. Американское производство не только сильнее европейского, но и испытывает намного меньшую налоговую нагрузку, чем в перегруженных социальными обязательствами европейских странах. Приход американских товаров в Европу превратит её в то, что «старая» Европа уже сделала с Болгарией и Прибалтикой, где после вхождения в Евросоюз произошла полная деиндустриализация.

Дело в том, что внутри Европы есть свой «Китай». Это Германия. После снятия внутренних таможенных границ при создании Евросоюза Германия как самое экономически сильное государство стала постепенно душить промышленность менее развитого юга Европы, а потом и восточноевропейских новичков. В условиях наступившего кризиса слаборазвитая периферия Евросоюза беднеет, и начинает вырисовываться картина «двухэтажного» Евросоюза. «Ядро» Евросоюза составят самые сильные экономики «старой» Европы, а другие будут их рынками сбыта. Пока смогут быть таковыми.

Вот такая картина. США хочет съесть Евросоюз. А сама «добыча», неспособная сопротивляться «хозяину мира», планирует выживание одной своей части за счёт поедания другой части. Но это только в том случае, если удастся отвязаться от «свободной торговли» с США. Сотрудничество с Китаем для Евросоюза предпочтительнее, поскольку он значительно отстаёт от Европы в области новых технологий и научных разработок. Другими словами, в игре с Китаем Европе «есть чем крыть».

О Тихоокеанской зоне свободной торговли известно стало совсем недавно, поскольку переговоры о её создании были тщательно засекречены. В неё должны войти Австралия, Япония, Канада, Чили, Мексика и Вьетнам. Этот проект предполагает остановить экспансию Китая на юг. Но это ещё не всё. Для того чтобы не допустить Китай в Европу, США «поджигают» транзитные государства. Ближний Восток и арабский Магриб уже в значительной степени хаотизированы. Доступ к Европе с юга затруднён. Позже запылала Украина. Сейчас, похоже, начинаются проблемы в Армении. На очереди — Средняя Азия. Ситуация там крайне взрывоопасная, несмотря на поражающие воображение проценты голосующих за действующую власть на «выборах». Может случиться так, что китайцам просто негде будет проехать.

Успех проекта Нового Шёлкового пути неочевиден. В зависимости от того, «чья возьмёт», вариантов развития событий может быть несколько. В случае если победит Китай, Шёлковый путь станет реальностью. Транзитные страны получат свои пряники и станут придорожным сервисом (Россия — единственное исключение), постепенно теряя остатки политической субъектности и превращаясь в периферию Китая. Америке останется либо начать ядерную войну с Китаем, находящимся под российским ядерным зонтиком, либо устроить гражданскую войну у себя. Для оздоровления нации.

Если США додавят своих партнёров по «свободной торговле», Китаю придётся туго. Часть населения придётся возвращать из городов в деревни. А тех, кто на асфальте городов уже сильно проникся идеями «демократии» и потребительского общества, придётся жёстко репрессировать. США успешно проведут реиндустриализацию и сохранят статус мирового лидера. Европа постепенно обнищает. А несостоявшиеся транзитные страны останутся наедине со своими проблемами.

Но возможен и третий вариант. Никто не добьётся полной победы. Тогда мировая экономика распадётся на несколько слабо связанных между собой экономических зон. И тогда уже каждый станет кузнецом своего счастья. Я имею в виду — каждый лидер своей экономической зоны. Лидерами могут стать только крупные игроки. Россия может стать таким лидером. Белоруссия и Украина — нет. Решайте, к кому присоединяться: к равноправному Таможенному союзу или на «нижний этаж» евросоюзного «курятника».