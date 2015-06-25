Вряд ли для кого-то будет секретом, что средства массовой информации за последние десятилетия сделали настоящий рывок в деле одурманивания сознания простых граждан и превратились в важнейшее оружие современной политики. Представители четвертой власти уже давно стали рука об руку с политическими деятелями и идеологами, решающими свои собственные задачи за счет непрекращающейся в медийном пространстве информационной войны «всех против всех». Не стала исключением в данном процессе и Белоруссия, которая, желая того или нет, оказалась вынуждена участвовать в той информационной вакханалии, которая царит сегодня вокруг всего, что связано с Россией. Минск, долгое время официально отгораживаясь от любых крайних точек зрения, сегодня все-таки решился использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах, о чем свидетельствуют события последнего времени.

Эрнст Людвиг Кирхнер. Голова больного человека. 1918

8 июня нынешнего года на пленарном заседании X Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего: наследие Великой Победы» министр информации Белоруссии Л. Ананич заявила, что власти «приложат все необходимые усилия для того, чтобы информационное пространство республики не стало ареной информационной войны». «Информационные провокации стали повседневной рутиной, которая формирует у людей искаженную картину мира… Наше информационное пространство, национальные СМИ в абсолютном своем большинстве демонстрируют стремление к взвешенному, конструктивному освещению самых сложных проблем современности», — сказала Ананич. Такие громкие слова, казалось бы, должны быть поприветствованы любым здравомыслящим человеком, если бы не одно «но» — это всего лишь слова, за которыми сегодня нет никаких практических действий. Доказательством этому стало выступление в тот же день в эфире основного белорусского телеканала «ОНТ» министра информационной политики Украины Ю. Стеця, который еще совсем недавно предлагал ЕС запретить у себя на территории российские каналы и выгнать Россию из ООН. Украинский министр заявил, что в Белоруссии в ближайшие месяцы начнется вещание телеканала Ukraine Tomorrow, который фактически должен стать контраргументом Киева в информационной войне с Россией. После этого слова белорусских властей о том, что сегодня Республика Беларусь вынуждена «по-новому взглянуть на существующую систему защиты своего информационного пространства», которая должна стать «гибкой и отвечать всем требованиям времени», чтобы «оградить граждан от использования в отношении них манипуляционных технологий», стали выглядеть совсем неоднозначно.

Необходимо напомнить, что идея появления украинского канала в основной сетке телевещания Белоруссии возникла еще в прошлом году, когда 21 декабря во время встречи А. Лукашенко и П. Порошенко в Киеве между ними была достигнута договоренность создать совместный белорусско-украинский телеканал. Правда, позже данная идея была скорректирована — стороны решили организовать в республике телевещание одного из государственных украинских каналов, например, «Первого национального». Это объяснялось недостаточностью финансирования и сложностью подготовки совместного проекта. Да и никто в Минске не решался лишний раз нервировать Кремль, от которого ждали финансовой помощи. На протяжении полугодия Украина и Белоруссия ходили вокруг да около данной темы и обменивались заявлениями, наподобие того, что в конце марта произнес посол Белоруссии на Украине В. Величко: «Да, мы очень хотим реализовать этот проект, но от желания до реалии всегда есть какой-то промежуток времени, который требует детализации».

Сегодня же в Минске решили, что настал удобный момент включиться в информационное противостояние вокруг украинского кризиса. По мнению аналитиков, в данном случае белорусское руководство пытается сделать все, чтобы как можно дольше сохранить за собой статус нейтральной стороны и некоего «миротворца». Иначе все внешнеполитические бонусы, которыми оперируют местные идеологи накануне выборов, довольно быстро исчезнут, и А. Лукашенко будет сложно поменять свою предвыборную концепцию как внутри страны, так и за ее пределами. С другой стороны, решение дать возможность Киеву показывать свою официальную точку зрения на происходящее похоже на своеобразный реверанс перед Евросоюзом и США, с которыми Минск очень хочет «подружиться» и не перестает им напоминать об этом. Например, на недавнем брифинге в Министерстве иностранных дел пресс-секретарь ведомства Д. Мирончик непривычно мягко среагировал на продление Вашингтоном санкций в отношении республики, объяснив решение президента США «неповоротливостью американской бюрократической машины»: «В связи с этим нет никакого смысла выступать с критикой данного решения президента США… Думаю, очевидным для всех является определенное улучшение белорусско-американских отношений в последнее время». Однако все эти причины, пожалуй, являются лишь поверхностными, а реальная суть происходящего немного иная.

Нынешние решения белорусского руководства выглядели бы странно, если бы они не были звеньями одной цепи. Примеров новой информационной политики государства сегодня накопилось достаточно, и все они свидетельствуют об одном — Минск постепенно готовится к информационной войне не с Западом, а с Россией. Наглядных подтверждений этому предостаточно. Так, совсем недавно государственная «Белтелерадиокомпания» дала свой ответ на обращение председателя оппозиционной партии БНФ А. Янукевича, где он призвал «рассмотреть целесообразность прекращения трансляции российских новостных и информационно-публицистических программ на каналах ОНТ, РТР и НТВ до полного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». По его мнению, «российская пропаганда противоречит законодательству Беларуси и взглядам А. Лукашенко». Нелюбовь белорусских националистов к России и их коленопреклонение перед Западом ни для кого не секрет, но вот официальный ответ государственной информационной структуры стал определенной неожиданностью. Председатель БТРК Г. Давыдько в своем письме отметил, что «с момента роста напряженности на Украине телеканал «НТВ-Беларусь» старается максимально смягчать пропагандистскую риторику российского НТВ». По его словам, белорусский телеканал «придерживается своей собственной сетки вещания, стараясь максимально смягчить пропагандистскую риторику российского канала НТВ в части так называемых специальных выпусков, журналистских расследований, аналитических программ и сюжетов, которые могут способствовать разжиганию межнациональной вражды, идти вразрез с государственной политикой информационной безопасности Республики Беларусь и официальной позицией нашего государства в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины». Проще говоря, белорусы официально заявили о противодействии российским СМИ в их деятельности на территории республики.

И такое отношение к российским каналам в Белоруссии не новость. Несколько месяцев назад в палате представителей Национального собрания РБ было официально заявлено о возмущении содержанием программ все того же «НТВ». Народные избранники потребовали от Министерства информации принять к нему незамедлительные меры, вплоть до запрета вещания или хотя бы исключения из так называемого социального пакета. Депутат нижней палаты белорусского парламента В. Журавская и вовсе заявила, что сегодня создается «ощущение, что телеканал НТВ специально придуман и работает для того, чтобы убивать и у взрослого поколения, и у нашей молодежи абсолютно все человеческое», а зрители видят «просто запредельное количество насилия и крови». Все это, по ее словам, возмущает простых граждан, которые устали и требуют ограничить вещание на белорусской территории этого «информационного мусора».

Помогают нагнетать обстановку и местные оппозиционеры, которые уже не первый год строят свою политическую деятельность на противостоянии России и всему, что с ней связано. И в данном случае настораживает практически полное отсутствие официальной реакции на это со стороны государства. Например, совсем недавно экс-кандидат в президенты А. Милинкевич, который является лидером движения «За Свободу» и на протяжении последних десяти лет «окучивает» своими поездками Евросоюз, заявил, что власти страны должны ограничить трансляцию российских телеканалов в общественных местах: «В последнее время российские телевизионные каналы превратились в рупоры неоимперского милитаристского реваншизма. В результате граждане Беларуси вынуждены существовать в социально-культурном и медийном контексте немиролюбивой соседки и становятся жертвами прокремлевской пропаганды. Причем наша страна может вслед за Украиной испытать нарушение территориальной целостности и даже потерю суверенитета. Оккупации обычно предшествует информационная война. Ее развертывание против Беларуси можно наблюдать уже сейчас…» При этом Милинкевич предложил государству «сделать все возможное, чтобы минимизировать воздействие на граждан Беларуси воздействия «геббельсовщин» извне» — необходимо призвать всех «остерегаться прокремлевской промывки мозгов» и прекратить в государственных учреждениях и общественных местах трансляцию российских телеканалов. И, что самое интересное, местные власти никак не отреагировали на данное заявление, фактически проигнорировав его. Более того, сегодня становится очевидно, почему белорусское руководство заняло такую «нейтральную» позицию — Минск планирует создать на своей территории серьезную альтернативу российским информационным агентствам.

Конечно, события на Украине подтолкнули белорусов к более решительным, насколько это возможно в сложившейся ситуации, действиям. Однако наступление на российские масс-медиа в республике идет уже давно. Развлекательные и информационные каналы России уже не первый год транслируются в Белоруссии, пройдя жесткую цензуру и доработку. Для примера можно напомнить о ситуации не только с «НТВ», которое уже с 2010 года превратилось в «НТВ-Беларусь», но и каналом «Россия», который транслируется под брендом «РТР-Беларусь» в записи и с задержкой на один час. Будет ли проходить подобную обработку Ukraine Tomorrow, пока неизвестно, однако его появление в любом случае скажется и приведет к дополнительной корректировке в отношении российских каналов. Хотя белорусы вряд ли решатся пустить в общую сетку вещания открытую антироссийскую информацию из-за нежелания прямого конфликта с Кремлем.

Многим может показаться, что сегодня Белоруссия действительно живет в том информационном поле, которое создает для нее Россия. Проще говоря, простой белорус якобы смотрит на международные события только через призму российских СМИ. Однако те, кто так утверждает, лукавят, так как в данном контексте можно говорить лишь в отношении телевидения и печатных изданий: уровень местных СМИ, по сравнению с российскими, крайне низок, и они в меньшей степени интересны обывателю. Тем более что белорусские новостные каналы и издания в последнее время практически полностью перестали упоминать украинский кризис и Россию, переключившись на местные проблемы. В то же время интернет-пространство, которое уже доказало свою эффективность в политических играх и разрушении государств, по-прежнему остается под контролем Запада. При этом именно в социальных сетях, на страницах форумов, новостных и развлекательных порталов и разворачивается главная борьба за массовое сознание, которую Москва все еще проигрывает. Поэтому утверждать, что белорусы крайне зависимы от российской точки зрения на происходящее в мире, не стоит, хотя, конечно, определенное влияние на тех, для кого телевидение является главным «окном в мир», Россия все же имеет.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что включение Белоруссии в информационную войну вокруг Украины имеет немного иной смысл, чем это может показаться на первый взгляд. Руководству республики, по большому счету, украинский канал нужен не столько для того, чтобы продемонстрировать свою «любовь» Киеву, а значит и ЕС, сколько для того, чтобы иметь дополнительный инструмент для избавления от российского влияния в информационном пространстве страны. Вполне вероятно, что Ukraine Tomorrow если и начнет свое вещание в РБ, то будет работать в республике недолго из-за своей антироссийской пропаганды. Однако именно в этом и кроется белорусский расчет. С одной стороны, последующее закрытие украинского канала покажет Кремлю «союзнические порывы» Минска, а вот с другой — позволит властям под предлогом искоренения всего, что может разжечь межнациональную вражду, начать неприкрытое наступление и на российские СМИ. Таким образом, будет проведена очередная чистка, а простой белорусский обыватель окажется окружен лишь теми телеканалами, которые ему будет позволено смотреть государством. И при этом все это будет сделано только для «всеобщего блага».

Поэтому сегодня с определенной долей уверенности можно утверждать, что нынешняя попытка белорусов включиться в информационную войну вокруг России и Украины является лишь предлогом для будущего передела медийного пространства республики. И недавние слова министра информации Белоруссии Л. Ананич о том, что «искушение использовать масс-медиа как пропагандистский ресурс в информационном противостоянии не ушло в прошлое», теперь необходимо рассматривать как новый лозунг белорусского руководства.