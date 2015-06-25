



Армения охвачена протестами: «Нет грабежу!»

Протесты охватили Ереван

Известие о повышении цен на электроэнергию вылилось в масштабные акции протеста. Комиссия по регулированию общественных услуг Армении (КРОУ) 17 июня единогласно проголосовала за повышение тарифов на электроэнергию с 42 драм за киловатт-час до 49 драм, сообщает The Armenian Weekly. Это уже четвертое повышение цен с 2009 года. Теперь Армения — страна с самыми высокими тарифами на электроэнергию в регионе. Первые акции протеста прошли возле здания КРОУ, как только стало известно об этом решении.

19 июня вечером тысячи людей прошли маршем по Еревану и собрались на площади Свободы, устроив сидячую забастовку. Протестующие намеревались оставаться на площади до 22 июня, а затем пройти маршем в сторону президентской резиденции на проспекте Баграмяна, если повышение тарифов не будет отменено. Движение тысяч протестующих в сторону резиденции началось в понедельник вечером, но было остановлено полицией. Участники протестов отказались от предложения выделить пять представителей для встречи с президентом, заявив, что правительство должно отвечать перед народом. 22 июня группы протестующих оставались у здания Союза писателей Армении на проспекте Баграмяна. Во вторник рано утром в результате разгона девятичасовой забастовки на проспекте Баграмяна более 230 человек были арестованы, добавляет Horizon Weekly. Полиция применила водометы, десятки людей обратились за медицинской помощью.

Как сообщает «Еркрамас», представители Армянской апостольской церкви пытались пресечь столкновения между полицейскими и демонстрантами. Вечером 23 июня на проспекте Баграмяна, где находились протестующие, собрались политики, бывшие и действующие депутаты парламента, представители интеллигенции, духовенства, шоу-бизнеса, юристы и журналисты, образовав живой щит между протестующими и полицией, чтобы предотвратить насилие. К ним присоединились представителя Республиканской партии Армении, в том числе министр образования и науки Армен Ашотян, который был встречен неодобрительно. В тот же день заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян сообщил, что все задержанные освобождены.

Координацией протестных акций занимается общественная инициатива «Нет грабежу!». Акция протеста прошла также в Гюмри.

И правительство, и протестующие согласны в одном — повышение цен стало результатом неэффективного управления и задолженностей ЗАО «Электрические сети Армении», дочерней компании ОАО «Интер РАО», которая управляет передачей и распределением энергии в Армении. Массовое недовольство было спровоцировано еще в мае, когда впервые было объявлено о повышении тарифов.

Диаспора должна поддержать протестующих, считает Asbarez. Эти протесты являются «знаковыми» для нового поколения, «которое стремится к лучшему будущему для себя и для всего армянского народа».

Серж Саргсян одобрил переход к парламентской республике

Армения может стать парламентской республикой, пишет Horizon Weekly. Решение об этом уже принял глава республики Серж Саргсян. Армен Рустамян, депутат парламента от АРФ «Дашнакцутюн», сообщил, что он и представители еще десяти политических партий в четверг обсудили этот вопрос с президентом. На встрече также присутствовали члены специальной комиссии по конституционным реформам при президенте, ответственные за подготовку поправок в конституцию. В марте Серж Саргсян одобрил подготовленный комиссией 49-страничный документ, предполагающий серьезное ограничение президентских полномочий. По словам Армена Рустамяна, в случае принятия поправок, премьер-министр возглавит вооруженные силы республики, в военное время принимая на себя функции Верховного главнокомандующего; а следующий президент будет избран парламентом. Глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян отметил, что комиссия еще не закончила работу над поправками, которые будут поставлены на референдум в следующем году. Комиссия продолжит совещания с Советом Европы и политическими партиями, прежде чем представить финальный документ на рассмотрение Национального собрания в сентябре. Оппозиционные партии «Армянский национальный конгресс» и «Жарангутюн» («Наследие») выступили против поправок. Они считают, что переход к парламентской форме правления — попытка Сержа Саргсяна остаться у власти после окончания второго президентского срока в 2018 году.

Кредит ЕАБР для Армении

Национальное собрание Армении одобрило кредитное соглашение с Евразийским банком развития на сумму 150 млн долларов США. Соглашение было подписано еще 14 апреля, уточняет Asbarez. Кредит будет использован для финансирования строительства дороги Север — Юг, которая протянется от границы с Грузией до города Мегри на юге Армении. Проект строительства этой магистрали был одобрен правительством Армении еще в 2010 году.

Семинар НАТО Rose-Roth

С 18 по 20 июня в Ереване проходил семинар Парламентской Ассамблеи НАТО Rose-Roth. Общей темой семинара была «Безопасность и стабильность на Южном Кавказе: стимулирование длительного мира в регионе». В течение трех дней обсуждались сотрудничество Армении с НАТО, деятельность ИГ на Ближнем Востоке и его влияние на армянскую диаспору, роль посредников в урегулировании карабахского конфликта, партнерство НАТО на Южном Кавказе, вопросы энергетической безопасности. Семинар собрал 160 делегатов из стран-участниц НАТО.

Итоги семинара прокомментировал Теван Погосян, депутат Национального собрания, член парламентской делегации Армении в Парламентской Ассамблее НАТО: «Думаю, мы своей цели достигли. Как депутат должен сказать, что у делегатов ПА НАТО очень большой пробел информации об Армении. И с этой точки зрения мы достигли задачи, чтобы не только государственные органы говорили об Армении, но и экспертная община, мы смогли создать возможность для представителей Нагорного Карабаха поднять волнующие их вопросы», цитирует «Еркрамас» со ссылкой на «Новости Армении».

Ряд СМИ армянской диаспоры (в том числе «Еркрамас» и Asbarez) распространил заявление бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Жака Фора. Он назвал нереалистичным желание Азербайджана вернуть Нагорный Карабах, а также усомнился в возможности силового решения карабахского конфликта.

Назначен новый министр обороны НКР

С 15 июня генерал-лейтенант Мовсес Акопян был освобожден от должности министра обороны Нагорно-Карабахской Республики и был переведен в Армению в качестве заместителя начальника Главного штаба ВС РА. Как пишет Aztag, в тот же день президент НКР Бако Саакян подписал указ о назначении на эту должность генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. 17 июня президент посетил Министерство обороны, чтобы представить нового командующего Армией обороны Нагорного Карабаха. На этой встрече присутствовал министр обороны РА Сейран Оганян. Оганян и Мнацаканян совместно посетили передовые позиции Армии обороны.

«Медленная смерть» христианской общины Сирии

Horizon Weekly опубликовал доклад архиепископа Мелькитской католической церкви Жана-Клемана Жанбара о судьбе огромной христианской общины Сирии, сделанный в Нью-Йоркском университете в апреле. Он говорил о судьбе города с самым большим христианским населением — Алеппо, который уже несколько лет разделен между правительственными силами и повстанческими группировками. Бесконечное насилие разрушает наследие христиан Сирии, говорит архиепископ, они сами становятся его жертвами. И со стороны Запада несправедливо игнорировать преследование христианских общин Сирии, которые могут совсем исчезнуть.

Десятилетиями христианские общины мирно уживались с мусульманским большинством населения, теперь они боятся покидать свои дома, стараются не покидать свои города или деревни. Некогда процветавший Алеппо превратился в зону бедствия: гуманитарного, материального и экономического. Жители города после четырех лет войны находятся в отчаянном положении. С 2011 года более двух третей христиан, около сорока тысяч человек, покинули Алеппо. Церковь пытается призывать к прекращению огня и решению конфликта мирным путем.

Кроме того, представители христианских общин должны присутствовать за столом переговоров, они смогут выступить в роли «строителей мостов» между шиитами и суннитами, помогут создать политическую систему, гарантирующую права всех граждан. Пока же христиане отчаянно нуждаются в поддержке, а их главная задача — бороться за мир в своей стране и в регионе.

Asbarez пишет, что несколько районов Алеппо подверглись обстрелам к конце прошлой недели. Всего жертвами стали девять человек, среди них двое армян. Ранее на прошлой неделе Алеппо уже подвергался необычайно интенсивным обстрелам со стороны повстанцев.