Падение промышленного производства, хроническая нехватка бюджетных средств, рост безработицы, банкротства предприятий, инфляция и девальвация, снижение уровня жизни — все это, при фактическом бездействии руководства страны, затаившегося накануне выборов, свидетельствует о том, что уже в самом ближайшем будущем простых белорусов ожидают куда более сложные времена, чем это было даже в середине 1990-х. И на этом фоне в республике продолжают происходить весьма специфические вещи, связанные с распределением средств из государственного бюджета, который власти официально обязались экономить.

Караваджо. Шулеры. 1596

Недавно стало известно на что, помимо расходов государства на содержание силовых структур и бюджетников, в Белоруссии больше всего тратится средств из казны. И результаты исследований показали, что за всеми словами о чрезвычайной экономии и необходимости борьбы с коррупционными схемами и бюрократическим произволом в республике по-прежнему ничего не изменилось, а местные чиновники и приближенные к президенту предприниматели, как и прежде, продолжают без зазрения совести «пилить» государственный бюджет.

Чтобы наглядно продемонстрировать нынешнюю ситуацию, достаточно обратиться к некоторым данным о проведении государственных закупок в Республике Беларусь, в том числе и по результатам открытых аукционов. Данную информацию можно собрать на официальном сайте по государственным закупкам — «www.goszakupki.by» (электронная торговая площадка Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен), в реестре крупнейших сделок в сфере государственных закупок, который ведет Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен — «www.icetrade.by», электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи — «www.zakupki.butb.by», а также иных статистических ресурсах страны.

По результатам проведенных исследований оказалось, что среди нескольких сотен компаний, которые смогли заключить крупные сделки с государственными учреждениями (не менее 1 млрд белорусских рублей), в основном значатся неизвестные широкой общественности фирмы, большая часть из которых находится за пределами республики: в Швейцарии, США, Литве, Латвии, Германии, Кипре, России, Австрии, Великобритании, Чехии и т.д. При этом, что самое интересное, некоторые из них продают именно ту продукцию, которая с успехом производится в Белоруссии, где политика импортозамещения уже не первый год объявляется приоритетной для экономики страны. Более того, даже из условий некоторых крупных тендеров становится понятно, что проводятся они не столько в интересах государственных структур, сколько чиновников и близких к ним бизнесменов.

Исходя из имеющихся сегодня данных, среди всех коммерческих сделок с участием государственных организаций и органов управления Белоруссии, проведенных в конце 2014 — начале 2015 годов на основании различного рода торгов и аукционов, можно выделить наиболее крупные и требующие дополнительного изучения: поставки медицинского оборудования и лекарственных средств, поставки автомобильной и иной транспортной техники, а также поставки шрота для сельскохозяйственных предприятий страны. Именно в этих отраслях были отмечены самые дорогостоящие сделки на сотни миллиардов белорусских рублей.

Например, наиболее крупные сделки были организованы зависящими от импортной продукции Министерством здравоохранения Белоруссии, УП «Белфармация», комитетами по здравоохранению и пр. Лидерами по продажам в данном случае стали в основном дистрибьюторы и в меньшей степени производители медицинского оборудования и лекарственных средств:

— швейцарская компания Tradintek, поставившая магнитно-резонансные томографы, рентгеновские компьютерные томографы и линейные ускорители для Минздрава почти на 380 млрд бел. рублей;

— эстонская MN Medical, продавшая линейные ускорители на 190 млрд бел. рублей;

— швейцарская Spectrix — рентгеновские компьютерные томографы на 167,5 млрд бел. рублей;

— немецкая Tangens Medizintechnik Management und Beteiligungsgesellschaft с ее магнитно-резонансными томографами на 162 млрд бел. рублей;

— латвийская SIS Biznesa Serviss — рентгеновские компьютерные томографы на сумму более чем 148 млрд бел. рублей;

— швейцарская Entrydell, поставившая Минздраву Белоруссии эндоскопы на 100 млрд бел. руб.

И это далеко не полный список тех компаний, которые работали и продолжают работать с органами здравоохранения республики, в большинстве своем являясь не производителями, а всего лишь посредниками. Хотя руководство Белоруссии уже неоднократно официально заявляло, что для сокращения издержек будет производить свои закупки только напрямую. По-видимому, либо белорусам сделать это оказалось не под силу, вследствие неповоротливости и безынициативности госаппарата, либо, что более вероятно, стало невыгодно местным чиновникам, которые всегда зарабатывали от подобных сделок на «откатах».

Интересно то, что из имеющихся данных о потраченных средствах на томографы, которые, несомненно, нужны белорусским больницам, выходит, что только после этих закупок практически в каждой шестой из всех больничных организаций республики (их более 650) должен стоить такой аппарат. Тем более что, исходя из объема финансирования системы здравоохранения, и вовсе получается, что медоборудование «съело» почти четверть бюджета, выделенного Минздраву за прошлый год. Вот только у простого белоруса, который даже в Минске должен записываться на проведение компьютерной томографии в государственных учреждениях чуть ли не за месяц, возникает справедливый вопрос — где все то, что закупается за счет казны, а значит, и за его средства?

Немного иная ситуация в вопросе поставок в республику фармацевтических препаратов, официальная борьба с импортом которых уже давно объявлена в стране: доля белорусских лекарств в денежном выражении на внутреннем фармацевтическом рынке в январе нынешнего года составила 39%, а к концу года, как того требует А. Лукашенко, она должна достичь 50%. В данном случае оказалось, что помимо прямых производителей лекарств основными дистрибьюторами стали компании, принадлежащие бизнесменам из близкого окружения белорусского лидера. Например, «Искамед» С. Шакутина, сводного брата сенатора и крупнейшего бизнесмена А. Шакутина, а также СООО «Трайплфарм», подконтрольная Ю. Чижу. Данные фирмы активно участвуют в различных государственных тендерах и по-прежнему остаются главными посредниками между зарубежными производителями и государственной аптечной сетью и больницами. Более того, такого рода бизнес укрепляют и введенные чиновниками, не без лоббирования со стороны местных производителей, различные ограничения по прямому импорту лекарств для государственных организаций.

Не менее интересным является тот факт, что при проведении торгов засветился и сам А. Шакутин со своим холдингом «Амкодор». Правда, в этот раз он продал государству не автотехнику, а услуги санатория «Пралеска», а его компания «Амкодор-Белвар» подписала контракт на изготовление юбилейных медалей «70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» на 2,2 млрд рублей. Последнее демонстрирует, что белорусские бизнесмены и чиновники не стесняются делать деньги даже на святых темах, таких, как ветераны и победа в Великой Отечественной войне. Исходя из простых вычислений и данных по массе и стоимости изготовления памятных знаков, получается, что на каждого из чуть более чем 16 000 оставшихся в живых белорусских ветеранов приходится медаль весом почти в 20 (!) килограммов. Конечно, это абсолютно нереально (реальная стоимость медалей не должна превышать 10—15 тыс. долларов США), а значит, что данный тендер связан с пресловутой системой откатов и взяток, а сам контракт используется для очередного «отмывания» денег. Видимо, белорусский бизнесмен хоть таким образом пытается погасить свои убытки: по итогам 2014 года у управляющей компании «Амкодор» чистый убыток составил почти 95 млрд белорусских рублей, а у входящих в холдинг «Амкодор-Белвара» и «Амкодор-Унимода» — 11,6 млрд рублей и 9 млрд рублей соответственно.

Своеобразными стали тендеры и в области поставок автотранспортной техники и всего, что с этим связано. Например, Министерство внутренних дел Белоруссии отличилось тем, что решило обновить свой автопарк за счет бюджета. Причем самые большие куски от казенного пирога откусили не только местные производители автомобилей, о которых так громко говорят государственные СМИ, но и дилеры, занимающиеся поставками транспорта из-за рубежа. Так, международный автомобильный холдинг «Атлант-М» в 2014 году продал милиционерам 120 автомобилей Volkswagen Polo, производитель специальной автотехники «Автомобильные конструкции» отгрузил МВД 90 дежурных и специальных автомобилей «Любава», а компания «Мидивисана» — 162 патрульных автомобиля. Правда, справедливости ради, необходимо отметить, что все же самый крупный контракт у правоохранителей был с «БелАЗ-холдинг», который поставил сюда 265 легковых автомобилей Geely. И, пожалуй, это единственное, что удалось продать белорусским производителям напрямую. Потому что даже в рамках реализации национальной программы «Школьный автобус» поставки за счет бюджета осуществлялись компанией «Русавтопром», представляющей в республике интересы российского ПАЗа. Интересно то, что владельцем бизнеса является И. Кушнерский, экс-коммерческий директор МАЗа, на котором, как утверждают государственные СМИ, уже давно начато производство все тех же школьных автобусов.

Достаточно интересными стали и контракты на поставку шрота для хлебокомбинатов и сельскохозяйственных предприятий республики, где, как оказалось, не было представлено ни одного производителя, а лишь крупные посредники. В первую очередь речь идет о латвийской фирме «АГД», которая поставила соевый и подсолнечный шрот, зерно и белковое сырье на «Калинковичихлебопродукт», Речицкий КХП, «Гомельхлебопродукт», «СК Сож» и Жлобинский мясокомбинат на сумму более чем 102 млрд рублей. И это при том, что белорусское руководство уже не один год говорит, что закупает составные части и комбикорма напрямую у производителей, а в Латвии, как известно, соя не растет.

К сожалению, все вышеперечисленное характерно практически для всех госзакупок в Белоруссии. Государственные организации и структуры, в том числе и управления, покупали у посредников нефтепродукты, оборудование, автотранспорт, снаряжение, спецодежду и даже бумагу. И стоимость большинства поставок, по мнению аналитиков, каждый раз является сильно завышенной, что в конечном счете ведет к удорожанию услуг и увеличению бюджетных расходов. Правда, широкой общественности знать подобные «мелочи» не стоит, а потому информация о многих тендерах и аукционах, как правило, труднодоступна.

Исходя из вышесказанного, приходится констатировать, что сегодня в Белоруссии сложилась весьма простая, но довольно эффективная коррупционная схема в области государственных закупок, а значит, незаконного использования средств из бюджета. Формально к участию в тендере допускается любая компания, в том числе и зарубежная, которая соответствует указанным в документации требованиям. Учитывая то, что сегодня реально уникальной продукции практически не осталось, а во всех технических заданиях, как правило, есть фраза «или аналог», то может показаться, что аукционы действительно проходят открыто и непредвзято. Однако на самом деле все не так, и большинство нынешних аукционных заданий пишутся непосредственно под продавца, который заранее оговорил процент «отката» с тем или иным предприятием или чиновником. И тогда в условиях появляются небольшие, но фактически закрывающие другим фирмам доступ к участию в торгах, дополнения. Например, штат персонала не менее 10 000 человек или опыт работы не менее 10 лет. Либо оказывается, что «любой аналог» не включен в список материалов, используемых на предприятии, и чтобы успеть принять участие в аукционе, необходимо самостоятельно провести испытания, которые вряд ли будут успешными. Подобных схем отсечения неугодных компаний в белорусской действительности много, и призваны они лишь к одному — дать возможность местным чиновникам и дальше продолжать наживаться за счет государственного бюджета, а значит, и за счет простых граждан.

К чему в дальнейшем может привести существующая ныне система перераспределения бюджетных средств между местными олигархами и чиновниками ни для кого не секрет — богатые белорусы будут богатеть, все остальные — беднеть. К сожалению, сегодня никто в стране не желает менять устоявшиеся принципы работы, которые были популярны в «жирные годы» белорусской экономики, когда можно было спокойно воровать, не сильно задумываясь о последствиях. Сегодня же, когда денег в казне попросту нет, а у местных управленцев нет ни желания, ни умения что-то менять, существование прежних коррупционных схем будет означать одно — чиновники не только косвенно, за счет повышения цен, налогов и сборов, но и напрямую залезут в карман простого белоруса, у которого там и так практически ничего не осталось.