Запланированная на 21 мая в Вашингтоне встреча министра обороны Греции Паноса Камменоса с его американским коллегой Эштоном Картером была отменена по инициативе американской стороны. В результате Камменос провёл переговоры с замминистром обороны США Кристин Вормут. По итогам встречи глава греческого оборонного ведомства в числе прочего заявил, что Пентагон требует от Афин поддержать антироссийские санкции. «Я объяснил, что, помимо того, что для нас Россия является союзнической и дружественной страной, с которой нас связывает общая религия, у нас есть и экономические связи, — рассказал Камменос. — Потери Греции от санкций в год составляют около 4 млрд евро. К нам каждый год приезжают 1,5 млн туристов из России. Мы экспортируем сельскохозяйственные продукты в Россию. Я объяснил, что ЕС не возмещает потери греческим фермерам по этим вопросам».

Флаг Греции

Издание Η Καθημερινή , комментируя визит Камменоса в Вашингтон, пытается разобраться в политических мотивах, спровоцировавших ряд острых эпизодов в греко-американских отношениях, и, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, высказывает предположение, что за этим кроется «геостратегическая игра газопроводов», а также «крайнее недовольство американцев по поводу сценариев, распространяемых вокруг закрытых переговоров между Афинами и Москвой о предоставлении российским военным кораблям доступа к портам Греции». Эту информацию, однако, отрицают источники, близкие к министру обороны Паносу Камменосу, которые подчёркивают, что подобное явно противоречит нормам Североатлантического альянса и не входит в планы правительства. Тем не менее, пишет издание, ввиду приватности переговоров не ясны градус и спектр недовольства, кроме тех, которые подразумевает публичность. Понятно, однако, что за отменой встречи греческого министра обороны с его американским коллегой скрывается некий бэкграунд. Как бы там ни было, сообщают те же источники, Камменос заверил своих собеседников по другую сторону Атлантики, что Афины не намерены предпринимать какие-либо действия в направлении сближения с Москвой, в том числе по вопросу газопровода, пока действуют контрмеры ЕС, но Греция, разумеется, имеет право изучить потенциал для возможного сотрудничества с Россией в будущем, как только отношения нормализуются.

По информации из достоверных источников, Москва запросила у Афин доступ к размещению своих военно-морских объектов у берегов Греции, продолжает Η Καθημερινή. Греческое правительство и лично премьер-министр Ципрас проявили большую осторожность и поручили юристам проанализировать ситуацию на предмет политического влияния, которое возникнет в отношениях с ЕС и США. Чиновников и дипломатов беспокоит то, что дискуссия с Москвой по вопросу особой важности разворачивается в момент, когда ЕС и НАТО находятся в состоянии новой холодной войны с Россией. Характерно, что визит Ципраса в Москву 8 апреля вызвал острую реакцию и удивление по поводу того, каким образом греческие власти намерены противостоять давлению, которое последует со стороны Запада. Похоже, однако, что правительство продолжает процесс переговоров о российском военном присутствии, несмотря на то, что ничего не обсуждается ни в парламенте, ни в кабинете министров. Как подчеркнул в интервью Η Καθημερινή один из министров, Греция выдаёт образ страны, не имеющей единого центра принятия решений по стратегическим вопросам. В этот контекст вписываются звучащие в последнее время заявления о модернизации военно-морской базы на берегу залива Суда на Крите и создании новой авиабазы НАТО на острове Карпатос с перемещением туда ресурсов базы в Тимбаки. Выступая в Вашингтоне, министр обороны озвучил предложение от имени греческого правительства, а следовательно, это не односторонний шаг г-на Камменоса, на чём настаивали правительственные чиновники, отмечает Η Καθημερινή.

Опытные дипломаты говорят о беспорядочных действиях греческих властей и высказывают мнение, что если НАТО, ЕС, США и Москва считают, что Греция может многое предложить в плане безопасности Западного Мира и России, то необходимо немедленно радикально перестраивать диалог с кредиторами и выводить его на новый уровень. Догма «безопасность или долг» является очень разумной и практичной рамкой переговоров, подчёркивают те же источники, и высказывают удивление по поводу того, что важные для страны вопросы обсуждаются в условиях абсолютной непрозрачности и, по всей видимости, в контексте, отличном от того, который подразумевают здоровые национальные интересы, принципы гласности и нормы демократии.

Ослабление эмбарго на импорт из Греции

Владимир Путин сдержал своё обещание — 14 греческих предприятий молочной и мясоперерабатывающей промышленности получили «зеленый свет» на возобновление экспорта своей продукции в Россию, сообщает Defencenet. gr со ссылкой на российские компетентные органы. Как ожидается, греческий экспорт обретёт новое дыхание, о чём Россельхознадзор — Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации — известил соответствующим документом Министерство сельского хозяйства. 14 компаний — довольно значимая цифра, пишет издание, поскольку экспортёрам очень дорого обходится изоляция от российской экономики, которая, несмотря на свои проблемы, по-прежнему имеет огромное значение для греческой продукции. Считается, что из-за эмбарго Кремля на импорт продуктов из ЕС греческий экспорт потерял в 2014 году по меньшей мере 50 млн евро. Санкции привели к сдерживанию двусторонних торговых отношений, и это в период, когда греческая экономика нуждается буквально в каждом евро. Наиболее удручающей была ситуация с рыбой, экспорт которой упал на 81,5%. Мандарины — 81,5%, киви — 60,6%, огурцы — 51,3%, абрикосы — 37,1%, и это несмотря на предпринятые усилия переправить некоторые продукты через третьи страны (например, Беларусь и Турцию).

Отбор 14 компаний происходил на месте под строгим контролем аудиторов из России с использованием высоких стандартов безопасности Россельхознадзора. Миссия российских аудиторов в Греции началась в середине апреля. В течение примерно трёх недель были осуществлены обстоятельные проверки продукции греческих продовольственных предприятий. Греция стала первой страной, которую посетили российские специалисты, за ней последовали Кипр и Румыния. Российского эмбарго заканчивается 31 июля 2015 года, напоминает Defencenet.gr , если ЕС не примет решение о продлении санкций в отношении России. В противном случае наверняка последует реакция с российской стороны.

Демократия по-украински

Последние шаги киевского правительства вызывают много вопросов в отношении свободы слова на Украине, пишет газета TA NEA . Не так давно был принят закон, который расценивает как преступление позитивный взгляд на период советской власти на Украине с 1917 по 1991 г. В прошлом месяце был убит журналист Олесь Бузина, который часто высказывал пророссийскую позицию. А сегодня собирается Национальный совет по телерадиовещанию Украины для того, чтобы обсудить вопрос о продлении лицензии на вещание популярного телеканала «Интер» после обвинений со стороны членов парламента в «деструктивном воздействии». Один из акционеров канала — оппозиционер Сергей Лёвочкин — давний сторонник свергнутого пророссийского президента Виктора Януковича. «Интер» часто критикует правительство за введение жёстких мер экономии. Депутаты правящей парламентской фракции требуют отозвать лицензию у канала, который «дестабилизирует общество, создавая негативный климат».

Непрекращающиеся вооружённые столкновения в Донбассе уносят жизни, уничтожают дома и инфраструктуру, продолжает TA NEA. Не далее как вчера погибли 7 человек. И так каждый день на протяжении вот уже года. За время конфликта на Восточной Украине убиты в общей сложности более 8600 человек. Остаётся только удивляться, как местным жителям, среди которых и 48 греческих общин, удаётся выживать каждый день под перекрёстным огнём. Мрачную картину пересказывают представители греческих общин Восточной Украины, которые находятся в эти дни в нашей стране. «Около 30 000 греков страдают не только от бомбардировок, но и от голода и полного отсутствия медицинской помощи», — объясняет Александра Проценко-Пичаджи, председатель Федерации греческих обществ Украины. Степан Махсма, поселковый голова Сартаны, где 90% жителей — греческого происхождения, рассказал о жертвах бомбардировок, в числе которых и дети.

Поток туристов из России сократился на 66,9%

Более 1,7 млн туристов посетили Грецию в первом квартале 2015 года, сообщил телеканал ANT1 со ссылкой на данные Национального банка Греции. Входящий туристический поток в январе — марте увеличился на 45,6% (500 000 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошёл в основном за счет туристов из стран ЕС. В частности, количество отдыхающих из Германии и Франции выросло на 35,9% и 94,2% соответственно, а прибывших из Великобритании — на 37,7%. Поток туристов из России сократился на 66,9%, в то время как из США увеличился на 49,7% и составил 48 000 человек.

Общая выручка от международного туризма выросла на 12,8% по сравнению с первым кварталом 2014 года и составила 532 млн евро. Прежде всего, доход увеличился за счёт поступлений от туристов из стран, не входящих в ЕС, которые выросли на 16,7% и составили 266 млн евро. Выручка от жителей ЕС достигла 253 млн евро, показав рост на 9,8%. Поступления от жителей стран еврозоны снизились на 2,4% и составили 138 млн евро, в то время как поступления от резидентов стран ЕС, не входящих в еврозону, увеличились на 29,6% и составили 114 млн евро. В частности, поступления из Германии увеличились на 2,8% и составили 42 млн евро, из Франции — на 39,7% и составили 14 млн евро, из Великобритании — на 25,5% и составили 42 млн евро. Среди стран, не входящих в ЕС, зафиксировано снижение поступлений из России на 73,2% — выручка составила 5 млн евро, в то время как поступления из США выросли на 32,9% и достигли 35 млн евро.

По данным Ассоциации греческих туристических предприятий (ΣΕΤΕ), в период с января по апрель 2015 года количество туристов, прибывших авиарейсами, составило 228 000 человек, то есть на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Общая картина остается положительной главным образом за счёт увеличения прибытий в аэропорт Афин (21,3% — в апреле, 27% — всего в текущем году). Впервые за два года зафиксирован спад потока пассажиров в ряде крупных аэропортов страны: Салоники — 0,5%, Кос — 26,9%, Ираклион — 7,4%, Ханья — 2,2%, Корфу — 4,3%, Закинтос — 4,1%, Кефалония — 50%, Миконос — 31,1%. Кроме того, по данным ΣΕΤΕ, в текущем году наблюдается снижение числа пассажиров на рейсах с назначением в Додеканес (4%), Ионио (3%) и Пелопоннес (14%).

«Греческое детство» Полины Гагариной