За последние полтора десятка лет трудно вспомнить период, который напоминал бы происходящее в настоящее время в Белоруссии. Пожалуй, еще никогда не было ситуации, чтобы белорусско-российские отношения находились более чем в спокойном состоянии, и параллельно с эти восстанавливались связи Минска и Брюсселя. Подобный дуализм современной политической действительности в Белоруссии многим кажется неудивительным, так как А. Лукашенко просто вынужден искать компромиссное решение в сложившейся обстановке, особенно накануне президентских выборов. Однако в том, как именно белорусские власти ищут выход из непростой ситуации, и заключается главная особенность нынешней внешнеполитической доктрины республики.

President.gov.by Александр Лукашенко

Необходимо отметить, что белорусская политическая элита сегодня фактически разделилась на два лагеря. Во главе одного из них находится А. Лукашенко, который не прекращает говорить о своей любви к России и невозможности смены курса страны. В другой же входят руководство МИДа республики и ряд высших госчиновников, которые ориентированы на расширение сотрудничества с Евросоюзом и США. Подобная двойственность с каждым днем становится более явной и говорит в первую очередь о том, что глава Белоруссии официально «умыл руки» по отношению к проблеме взаимоотношения с западными странами, переложив всю ответственность на своих подчиненных. Сделано это лишь для того, чтобы лишний раз не напрягать Кремль, где к проблеме белорусско-европейских отношений всегда относились крайне щепетильно. И подтверждение нынешней двойной политики белорусских властей сегодня можно найти практически повсеместно. Например, в очередном послании президента Белоруссии к народу и парламенту.

Надо сказать, что ничего нового от выступления А. Лукашенко 29 апреля не ожидалось. Абсолютно предсказуемое обращение с вполне понятными тезисами и множеством оговорок не по тексту: республика является островком мира и спокойствия, назрела необходимость поднимать экономику, усиливать внешнеэкономические связи со всем миром, защищать родину и прочее. Правда, довольно неожиданным оказалось отсутствие разговора об оппозиции, которую президент практически во всех своих предыдущих выступлениях отчитывал и называл «пятой колонной». Теперь же они либо перестали быть ему интересны, либо должны быть использованы в политической игре с Западом.

Как бы там ни было, но в обращении все же прозвучал ряд реплик, на которые нельзя не обратить внимания в свете последних событий во внешнеполитической деятельности Белоруссии. Например, в отличие от январских заявлений, А. Лукашенко в этот раз объявил о том, что белорусы все же являются частью «Русского мира», хотя прозвучало это довольно своеобразно: «Много в последнее время говорится об идее некоего «русского мира». Я так понимаю, это не про нас… Мы приедем в столицу нашей родины, Москву, бывшую нашу столицу, восьмого числа, когда закончилась война, как следует там отметим и продемонстрируем, что мы — русский мир. Передайте, Сан Саныч (посол РФ А. Суриков) своему руководству. И не надо это тут размазывать, чтобы испоганить отношения между нашими странам».

Белорусский президент еще несколько раз говорил именно в таком ключе, словно старался доказать, что последние действия его внешнеполитического ведомства ничего не значат, а дружба между Россией и Белоруссией нерушима и никакого крена в сторону Запада сегодня нет и не будет: «Пока я президент, и крениться мне некуда, по крайней мере, я на Западе невъездной. И мне сегодня говорить о том, что я, прожив 20 с лишним лет президентом в этой стране, куда-то наклонился — глупость несусветная. Выбросьте это из головы, уважаемые россияне и руководство России. Мы — ваши братья, и всегда будем вместе». Но вот что интересно, все подобные заявления, как главы государства, так и его подчиненных, сегодня стали похожи на некую мантру, значение которой с каждым разом становится все менее убедительным. Проще говоря, создается ощущение, что официальный Минск говорит только для того, чтобы говорить, не вкладывая в слова ничего большего. Словно белорусы не считают больше необходимым на практике демонстрировать Кремлю свою поддержку, так как решили, что Россия в нынешней ситуации и так никуда не денется. Стоит только продолжить говорить о братской дружбе и единстве двух народов, и Москва будет обязана «одаривать» Минск различного рода «подарками» в виде льгот, кредитов и прочего.

Более того, исходя из последних заявлений белорусского МИДа, становится очевидно, что российская дипломатия и вовсе перестала удовлетворять белорусов в качестве инструмента продвижения их интересов на международной арене. Теперь упор делается на страны Азии, Латинской Америки и Африки: «Взаимодействие со странами этих регионов позволит находить дополнительные точки опоры, повышающие устойчивость наших внешнеполитических и внешнеэкономических позиций». Здесь, как и в случае с Евросоюзом, белорусская внешняя политика действует куда более активно, чем на российском направлении.

По словам А. Лукашенко, «даже на фоне непростых политических отношений Евросоюз остается одним из основных торгово-экономических партнеров Беларуси, источником кредитных ресурсов и инвестиций». Тем самым белорусский президент формально ограничил свое официальное участие в «примирении» с Западом. Для себя он выбрал иную роль — строителя моста между Востоком и Западом, оставив вопросы политического урегулирования своим подчиненным. По мнению белорусского президента, Белоруссия уже является для ЕС «своего рода воротами» на пути к рынку Евразийского экономического союза, а потому нынешняя целенаправленная работа по поиску точек соприкосновения направлена исключительно на реализацию проектов в сфере экономики. Политическим сотрудничеством занимаются другие без прямого участия в этом Лукашенко. Хотя вряд ли кто может усомниться в том, что в Белоруссии ничего не делается без согласования с главой республики.

Сегодня ни для кого не секрет, что за последние полгода наблюдается чуть ли не паломничество европейских политиков в Белоруссию, а риторика Евросоюза по отношению к официальному Минску продолжает смягчаться. Даже накануне президентских выборов в Польше ее нынешний глава, который ранее никогда не отличался особой любовью к А. Лукашенко, недавно отметил, что в Белоруссии происходят изменения в сторону большей свободы: «Беларусь имеет для нас существенное значение, потому что является нашей непосредственной соседкой… Конечно, у меня есть опасения относительно внутреннего функционирования государства, но надо признать, что там наступают изменения, которые дают надежду на свободу». Интересно то, что на фоне роста подобных заявлений для многих фактически незаметными становятся действия белорусских дипломатов, в результате чего и складывается ощущение, что инициатива сближения исходит только со стороны Брюсселя. На самом же деле это не совсем так.

Белорусский МИД в последние месяцы довольно резко увеличил свою работу на западном направлении, фактически отстранившись от российского вектора, которым занимается теперь сам президент. Только за последние несколько недель состоялось немалое количество встреч белорусских дипломатов как в самой республике, так и за рубежом. И каждый раз на них рассматривались вопросы сближения Белоруссии и ЕС, в том числе и в рамках «Восточного партнерства». Например, 20 апреля в Люксембурге белорусский министр иностранных дел В. Макей принял участие в министерской встрече стран-участниц ВП, которая была посвящена подготовке Рижского саммита 21−22 мая, где призвал к скорейшему «началу диалога между ЕС и Евразийским экономическим союзом с перспективой формирования общего экономического пространства как ключевого элемента долгосрочного мира и процветания в регионе». 21−22 апреля состоялся рабочий визит в Берлин делегации МИД РБ во главе с Е. Купчиной, которая фактически не возвращается из заграничных поездок. В столице Германии снова обсуждалось «участие Республики Беларусь в процессах евразийской интеграции», а также «взаимодействие с ФРГ в рамках международных организаций и актуальные проблемы международной политики». Чуть позже Купчина побывала в Венгрии, а 27 апреля уже в Минске провела консультации с МИД Чешской Республики, где в очередной раз была «отмечена необходимость активизации политического диалога, а также состоялся обмен мнениями по текущим вопросам и перспективам взаимодействия между Беларусью и ЕС». Все то же самое обсуждалось и на следующий день между В. Макеем и первым заместителем министра иностранных дел Чехии П. Друлаком, а также 29 апреля во время встречи главы белорусского МИД и его венгерского коллеги П. Сийярто. Даже встречаясь с директором Института Кеннана Международного центра для исследователей имени Вудро Вилсона (США) М. Рожанским, В. Макей говорил о необходимости нормализации отношений как с Соединенными Штатами, так и со всем западным миром, а также роли Белоруссии в урегулировании ситуации в восточноевропейском регионе.

Данный список встреч далеко не полон и прекрасно демонстрирует нынешнюю направленность белорусского внешнеполитического ведомства, так как такой интенсивности встреч между Белоруссией и Россией в последнее время не наблюдается: лишь изредка на уровне межмидовских консультаций, да и то не на самом высоком уровне. Например, 29 апреля состоялась встреча начальника главного управления многосторонней дипломатии МИД РБ Ю. Амбразевича и директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ А. Викторова по тематике взаимодействия двух стран в международных организациях по вопросу прав человека. Весьма посредственная встреча по сравнению с перечисленными ранее. Конечно, можно сказать, что сегодня более серьезных переговоров между Россией и Белоруссией и не требуется, тем более что двухстороннее сотрудничество лежит в плоскости отношений глав государств и проходит в рамках уже существующих и более или менее функционирующих структур Союзного государства и ЕАЭС. Однако нельзя забывать, что в политике нет ничего неважного. Даже недавняя поездка белорусского президента в Грузию, где за три дня он успел пообщаться с высшим руководством, подписать несколько соглашений, обменяться подарками с главой грузинской церкви Илией II, съездить в Аджарию, договориться об увеличении товарооборота и даже фактически признать Абхазию и Южную Осетию частью Грузии словами о «территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ страны», свидетельствует о многом. Несмотря на то, что многие аналитики склонны считать данную поездку полностью согласованной с Кремлем и даже больше — Лукашенко представляется неким посланником мира и посредником в российско-грузинском конфликте — поведение белорусского лидера свидетельствует об обратном. Глава Белоруссии самостоятельно ищет дополнительные возможности не только улучшить внешнеторговый баланс республики, но и упрочить свой международный статус, раз уж сегодня ему выпала такая возможность. Поэтому поездка А. Лукашенко в Грузию, по всей видимости, не последняя в нынешнем году. Дальше вполне вероятны визиты в Армению и Азербайджан, а также Молдавию и даже Приднестровье. И все это делается не по просьбе России, а скорее для демонстрации ей собственного международного авторитета с целью ограничить давление Москвы накануне выборов. При этом белорусы не прекращают наводить мосты с ЕС, правда, без официального в этом участия А. Лукашенко. И происходит это, даже несмотря на определенное недовольство России, под лозунгом, который недавно был объявлен В. Макеем: «Беларусь не будет действовать ни по указке из Вашингтона, ни по указке из Брюсселя, ни по указке из Москвы или из какой-нибудь иной столицы геополитической державы. Мы будем действовать, исходя из наших национальных интересов».

Примером такой политики может служить тот факт, что в Минске фактически проигнорировали заявление официального представителя МИД России А. Лукашевича об отношении Москвы к предстоящему 21−22 мая в Риге саммиту ВП: «Россия относится негативно к развитию программы Восточное партнерство. Мы будем следить за тем, как будет проходить саммит в Риге. Но уже очевидно, что наша реакция будет достаточно жесткой и принципиальной, поскольку мы видим, куда движется это партнерство и какие оттенки оно приобретает со стороны участников этой программы». Несмотря на это, в Минске продолжили активно готовиться к саммиту и уже получили официальное туда приглашение. Правда, справедливости ради необходимо отметить, что в Риге пока не ждут Лукашенко, как и сам глава Белоруссии не изъявляет особого желание туда ехать, чтобы не испортить свои отношения с Россией. Однако само участие во встрече представителей официального Минска уже говорит о многом.

Таким образом, сегодня в белорусской внешней политике наметились две разнонаправленные тенденции: первая — это стремление усилить позиции Белоруссии на просторах бывшего СССР в качестве главного союзника России с сохранением собственного видения решения международных проблем, и вторая — фактически несогласованная с Москвой политика сближения с Евросоюзом и США. Пока в Кремле на белорусский западный вектор смотрят сквозь пальцы, так как белорусы все еще не перешли определенную грань и, по мнению российских чиновников, попросту заигрывают с Западом накануне выборов. Однако в подобной ситуации вряд ли можно ожидать того, что в ближайшем времени в белорусско-российских отношениях не произойдет никаких существенных изменений. Российское руководство попросту ждет удобного момента, чтобы в случае необходимости предъявить белорусам счет, так как Москве в сложившихся сегодня международных отношениях абсолютно не нужна бесконтрольная внешнеполитическая деятельность Минска.