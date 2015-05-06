На вопросы корреспондента ИА REGNUM о сегодняшнем состоянии дел организации и ее подопечных ответила президент санкт-петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов"ГАООРДИ», член президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга, член Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Маргарита Урманчеева.

Светлана Шаповалова Проблемы детей

ИА REGNUM: Маргарита Алексеевна, в кризис в первую очередь страдают самые социально незащищенные граждане, ожидается ли увеличение средств поддержки семей с детьми-инвалидами в Петербурге?

Принятие дополнительных мер на данный момент не обсуждается. Можно сказать, что к кризисной ситуации мы подготовились заранее: с первого января были приняты дополнительные меры поддержки для инвалидов с детства первой группы, в частности, касающиеся личной компенсационной выплаты — почти 12 тысяч рублей. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в виде субсидий из городского бюджета тоже увеличилась. Эти и другие затраты были включены в городской бюджет этого года, в отличие от федерального уровня, где размеры подобных выплат несколько сократились.

ИА REGNUM: Известно, что «ГАООРДИ» помогает своим подопечным в вопросе временного трудоустройства. Сократилось ли количество предлагаемых вакансий и предложений в этом году?

Нет, в этом году у нас в запасе 686 рабочих мест по временной занятости для подростков на летний период, и эта цифра не меньше, чем год назад. В основном представлены вакансии делопроизводителей, рабочих зеленого хозяйства и упаковщиков. Несовершеннолетние ребята работают в рамках мероприятий нашей организации на площадках своих интернатов, коррекционных школ. Жаль только, что общественных работ для молодых инвалидов старше восемнадцати лет мало, всего восемь.

ИА REGNUM: Одной из целей конференции «Редкие, но равные», которая при вашей поддержке прошла в Архангельске, стало внедрение инновационных технологий оказания социальных услуг семьям с детьми и молодежью. В чем заключаются подобные технологии?

Примеров можно привести достаточно. Так, в рамках конференции были презентованы вопросы профдиагностики по немецкой методике «HAMET-2». Наши коллеги из детского дома №1, г. Петродворец, рассказали, как правильно диагностировать детей на предмет выбора будущей профессии с учетом всех физических и психологических возможностей. Правильный выбор поля деятельности в юном возрасте поможет ребенку в дальнейшем. Также мы делились своими наработками в сфере личностно-ориентированного планирования, которые позволяют узнать у неговорящего человека, чего он хочет, о чем мечтает.

ИА REGNUM: На каком уровне, на Ваш взгляд, находится работа некоммерческих организаций вашего профиля на территории Северо-Западного ФО?

Региональные организации постоянно совершенствуются, и на подобных встречах-конференциях больше набираются опыта и слушают нас, чем говорят сами. Однако им точно есть чем гордиться: в Архангельске мне понравился центр реабилитации, который посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Попутно с необходимой социальной и медицинской реабилитацией в центре вовсю идет образовательный процесс. Радует, что создаются новые организации. В Архангельске приятно было увидеть молодых мам, которые готовы тратить силы не только на своего ребенка, но и добиваться улучшений условий жизни других детей с инвалидностью.

ИА REGNUM: На какие средства вы существуете?

Пожертвования неравнодушных людей составляют существенную часть нашего финансирования. Но мы не просим деньги на то, что можно получить, как положено, от государства. Средства, полученные от смс-сообщений, идут в дополнение к государственным грантам. К примеру, если нашим подопечным путевки на отдых оплатит государство, то отправлять и размещать необходимое число волонтеров уже приходится за свой счет. Деньги, полученные от отзывчивых людей, — это «теплые» деньги. Они согреты теплом неравнодушных к чужим бедам людей. «ГАООРДИ» уже двадцать три года, но до прошлого года мы только предлагали помощь и рассказывали о своем существовании. Сегодня, как и другие некоммерческие организации, и мы следуем общей тенденции: помогаем людям быть милосердными. Помогаем людям помогать и благодарим каждого за отклик.