Парламент Греции проголосовал за создание специальной комиссии для расследования причин образования многомиллиардного госдолга и вхождения страны в беспрецедентный гуманитарный кризис. Обозначены конкретные тезисы, которые надлежит расследовать и запущен вирусный ролик на музыку Джона Леннона со слоганом «Проверить и списать». Как отмечают местные СМИ, в ходе обсуждения инициативы правящего большинства власть и оппозиция вышли на орбиту лобового столкновения, накалив до максимума политический климат в разгар напряжённых переговоров с тройкой кредиторов.

Парфенон

7 апреля Парламент Греции 156-ю голосами (СИРИЗА и АНЕЛ) принял предложение обеих партий правящей коалиции о создании комиссии по расследованию обстоятельств «вхождения страны в режим меморандума и предусмотренного им контроля и мониторинга, а также других вопросов, возникших в рамках применения и реализации меморандумов», пишет официальный печатный орган СИРИЗЫ — газета Η Αυγή;. Против проголосовало 72 депутата («Новая демократия» и ПАСОК). Воздержались — 22 («Река» и Компартия Греции). Депутаты от «Золотой Зари» не присутствовали на голосовании, но секретарь партии Никос Михалолиакос заявил ранее, что «Золотая Заря» выступила против создания комиссии. Всего проголосовало 250 депутатов. Комиссия будет состоять из 17 членов, представляющих все парламентские фракции. Работа комиссии продлится по меньшей мере полгода — заключительный отчёт должен быть представлен 6 октября 2015 года.

Hellenicparliament.gr Парламент Греции

Что расследуем?

Проправительственное большинство требует расследовать четыре критических для страны периода:

• Октябрь 2009 — Май 2010: подписание правительством Йоргоса Папандреу первого кредитного соглашения с ЕС, ЕЦБ и МВФ.

• Май 2010 — Ноябрь 2011: подписание правительством Йоргоса Папандреу второго кредитного соглашения с ЕС, ЕЦБ и МВФ.

• Ноябрь 2011 — Май 2012: после событий в Каннах к власти приходит правительство Лукаса Пападиму (3−4 ноября 2011 года в Каннах проходил саммит «Большой двадцатки». В эти дни тогдашний премьер-министр Греции Йоргос Папандреу, выступая в греческом парламенте, объявил о своём намерении инициировать референдум по выходу Греции из зоны евро. Чуть позже Папандреу заявил, что референдума не будет, а спустя несколько дней объявил о своей отставке с поста главы правительства — А.И.). Осуществляется пресловутая PSI и стрижка греческого долга (Private Sector Involvement (PSI) (Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα) — программа участия частного сектора в реструктуризации суверенных долгов на рынке облигаций — А.И.).

• Май 2012 — Январь 2015: реструктуризация греческой банковской системы.

Ожидается, что партия «Новая демократия» представит своё предложение об учреждении комиссии, которая займётся оценкой экономической политики начиная с 1981 года. Премьер-министр Алексис Ципрас обозначил тезисы, на которые должна дать ответы комиссия:

Первое. Пересмотреть данные о дефиците госбюджета в период 2009—2010 гг. на предмет возможной фальсификации.

Второе. Почему Центробанк Греции увеличил продолжительность виртуальных торгов на фондовой бирже с трёх до десяти дней.

Третье. Что произошло в Каннах в ноябре 2011 года.

Четвёртое. При каких обстоятельствах был отстранён от должности избранный демократическим путём премьер-министр Йоргос Папандреу и какую роль сыграл Антонис Самарас (премьер-министр Греции в 2012—2015 гг.) в формировании правительства Лукаса Пападиму (премьер-министр Греции с ноября 2011 года по май 2012 года — Ред.) после событий в Каннах. В каких целях сегодня г-н Самарас требует создания универсального правительства спустя два месяца после выборов.

Пятое. В чём заключался смысл применения PSI, которая привела к обесцениванию активов страховых пенсионных фондов и финансовому краху мелких держателей греческих облигаций, в то время как банки (в особенности немецкие) устояли.

Шестое. Изучить условия, в которых была реализована реструктуризация греческой банковской системы. Почему жизнеспособными были признаны частные банки, а не государственный Аграрный банк. Что происходило в период второй рекапитализации греческих банков.

Седьмое. В каких целях было принято положение о введении депутатской неприкосновенности. Для чего понадобилось это положение, если всё происходило в соответствии с законом.

Kathimerini.gr Антонис Самарас

Лобовое столкновение

Пленарное заседание в главном законодательном органе страны, на котором обсуждалось предложение об учреждении экспертной комиссии, продолжалось несколько часов и закончилось голосованием в 2:30 ночи, пишет газета Η Καθημερινή;. В пылу острой полемики Алексис Ципрас и Антонис Самарас (глава партии «Новая демократия» — Ред.) пригрозили друг другу созданием в обозримом будущем следственных комитетов, которые займутся поиском доказательств для привлечения к уголовной ответственности политических деятелей, принимающих важные решения.

Премьер-министр подчеркнул, что для того, чтобы доверие к институтам, парламенту и политическим силам было восстановлено — необходимо дать чёткие ответы на все вопросы. «После пяти лет молчания власти о чудовищных проблемах, которые привели страну в меморандум, запущен процесс, который прольёт свет на обстоятельства и события, повлекшие за собой нынешнее состояние экономики и общества», — сказал Ципрас и подчеркнул, что правительство не испытывает «реваншистских настроений» и требует созыва комиссии не для того, чтобы «осудить политические взгляды, с которыми оно не согласно», а для того, чтобы «установить, скрывались ли за навязчивой, неолиберальной идеологической составляющей действия, которые совершались не по политическим мотивам. «Народ хочет знать это, и мы дадим чёткие и недвусмысленные ответы», — заверил Ципрас.

Лидер главной оппозиционной партии Антонис Самарас заявил, что если правительство Ципраса приведёт страну к краху (если нужные договорённости с ЕС не будут достигнуты) — будет создана комиссия, которая займётся «не только оценкой, но и предварительным расследованием». «Думаю, мы поняли друг друга», — многозначительно намекнул Самарас. Политик упрекнул правительство в том, что вместо стремления к единогласию, правящее большинство занимается поиском врагов, прикрывая тем самым свои собственные грехи. «Наступит день, когда Вам придётся ответить за то, что всего лишь за полтора месяца страна вернулась в состояние неопределённости и асфиксии», — заметил глава «Новой демократии», обращаясь непосредственно к премьер-министру. Самарас также отметил, что «находясь у власти, новое правительство ведёт себя так, как будто всё ещё является оппозицией, и готовит обвинительный акт в отношении тех, кто сумел удержать страну на ногах и внутри еврозоны». Напомнив в очередной раз о том, что правительство Ципраса продлило договор с тройкой кредиторов (а следовательно и меморандум), лидер «Новой демократии» заявил, что его партия не поддержит предложение правящей коалиции и будет настаивать на оценке деятельности всех политиков начиная с 1981 года. Указав на эскалацию внешнего долга в период с 1981 года и по сегодняшний день, Самарас воспользовался возможностью выразить поддержку Костасу Караманлису (премьер-министр Греции в 2004—2009 гг., член партии «Новая демократия» — Ред.), закрывая тем самым тему возможного недоверия внутри партии, которое могло спровоцировать предложение. «Каждое правительство вынуждено было расплачиваться за своих предшественников, что стало особенно очевидно в период 2004—2009 гг., когда 90% дефицита составляли уже существующий долг, оборонный заказ, а также другие расходы, утверждённые в предыдущие годы», — подчеркнул Самарас.

Kathimerini.gr Алексис Ципрас

Ципрас, в свою очередь, напомнил, что глава «Новой демократии» был главным героем периода саммита «Большой двадцатки» в Каннах и сыграл ключевую роль в свержении правительства Папандреу и формировании коалиции во главе с Лукасом Пападиму. «Вы ностальгируете по Каннам, г-н Самарас? В таком случае, сядьте на скамью оппозиции и привыкайте к новому месту. В Греции перевороты закончились вместе с дворцами. Точка.», — добавил премьер-министр.

Отвечая на высказывание Самараса о создании следственной комиссии для привлечения к ответственности нынешней власти, в случае, если она приведёт страну в тупик, Ципрас подчеркнул: «Вы угрожаете правительству, которое всего лишь два месяца находится у штурвала государства, нагруженного долгами и с пустой казной по вине Ваших политиков. Вы раскрылись, г-н Самарас, однако, кое в чём просчитались. Власть с достоинством ведёт переговоры, поскольку её поддерживает подавляющее большинство граждан. Вы имеете дело с правительством, которое называет вещи своими именами и хочет вытащить страну из грязи. Греция потеряла значительную часть своей экономической мощи, но не потерпит чей-либо диктат. Скоро Вы убедитесь в том, что это страна, у которой есть суверенитет и с которой считаются. Греция имеет ярко выраженную геополитическую динамику, и потому ни партнёры, ни кредиторы не в праве играть с ней. И вы, и они вскоре убедитесь в этом».

В заключении премьер-министр прокомментировал предложение оппозиции по поводу хронологии расследования: «Новая демократия» пытается «замутить воду». Если на то пошло, то почему следует начать с 1981 года, а не с 1974-ого, например, или с момента образования греческого государства? А может, нам следует обратиться к временам Адама и Евы, чтобы получить ответы на вопросы?»

Kathimerini.gr Евангелос Венизелос

Председатель партии ПАСОК Евангелос Венизелос охарактеризовал инициативу правящей коалиции как «подрывающую национальные усилия» в критический для страны период. «Вместо того, чтобы искать точки консенсуса, мы занимаемся тем, что копаемся в прошлом», — заметил политик. Он назвал текст предложения правительства «провокационным и неисторическим», подчеркнув, что «премьер-министр опустился до роли прокурора», назвав процесс вхождения в меморандум преступным. Политик обвинил Ципраса в том, что он «отравляет дух нации и подрывает функционирование парламентской системы». Венизелос заявил, что инициатива правительства является по сути политической сделкой между СИРИЗОЙ и АНЕЛ, которая была спланирована заранее и заметил, что жёсткую тактику следует применять по отношению к западным партнёрам, а внутри страны правительство должно разговаривать на «языке твёрдой решимости и националистической накалённости». Лидер ПАСОК в чёрных тонах описал состояние экономики, сослался на проблему ликвидности и подчеркнул, что очередная рекапитализация банков (когда возникнет такая необходимость) будет осуществляться по кипрской модели (bail in). Политик отметил, что стране не грозит Grexit, но Греция, вероятнее всего, превратится в «страну третьего мира, чёрную дыру внутри еврозоны». Тем не менее, Венизелос приветствовал создание экспертной комиссии, которая, по его словам, даст возможность ПАСОК выявить истинный ход событий. «Невзирая на внутренние проблемы и перенесённый раскол, ПАСОК всеми силами будет добиваться того, чтобы правда вышла на поверхность», — подчеркнул политик, завершая своё выступление.

Издание Μακεδονία; цитирует депутата от АНЕЛ, советника партии по вопросам экономики Димитриса Камменоса, который назвал расследование причин вхождения страны в меморандум важным усилием, результаты которого помогут в будущем Греции и другим странам ЕС контролировать действия своих правительств.

Депутаты от партии «Река», в свою очередь, обвинили правительство в том, что следственная комиссия создаётся не на материально-правовых основаниях, а исключительно в демонстративных целях. «В еврозоне растёт инвестиционный оптимизм, все живут надеждой на лучшие времена, а в Греции старые политические партии сооружают в парламенте арену нищеты», — цитирует Μακεδονία лидера «Реки» Ставроса Теодоракиса.

Депутат от Коммунистической партии Греции (ККЕ) Никос Каратанасопулос отметил, что предложение о создании комиссии носит характер дезориентации в момент, когда формируется широкий консенсус по вопросу о необходимости достижения согласия с партнёрами в рамках реализации стратегического плана по сохранению страны в еврозоне, и направлено на обострение бессмысленной двухпартийной конфронтации.

«Проверить и списать»

Добавим, что в рамках рекламной кампании экспертной комиссии правительство выпустило ролик, который уже широко распространяется в интернете и демонстрируется на ТВ-каналах. Видео продолжительностью 44 секунды начинается словами из песни Джонна Ленона «Gimme Some Truth», которые сопровождаются субтитрами на греческом языке: «Мне надоело слушать глупых и ничтожных лицемеров. Я хочу всего лишь правды. Просто скажи мне правду», после чего звучит голос диктора: «За пять лет, проведённых в условиях меморандума, государственный долг вырос с 115% до 180% ВВП. Узнай правду о государственном долге». В завершении появляется лаконичный слоган «Проверить и списать». Ролик подвергся жёсткой критике со стороны оппозиционных политиков, отмечает газета Έθνος. Представитель пресс-службы партии «Новая демократия» Костас Карагунис призвал членов правительства поставить на место председателя парламента Зои Константопулу, которая, по его словам, «занимается дешёвым партийным пиаром, оскорбляющим непосредственно демократический уклад страны». «Парламент — это не пропагандистская машина однопартийного государства и не рупор партийной пропаганды», — заметил политик.

Представители партии «Река» потребовали удалить ролик, пишет Εφημερίδα των Συντακτών;. В сообщении пресс-службы партии, в частности, говорится: «Не проходит дня, чтобы Зои Константопулу не приготовила Алексису Ципрасу очередной неприятный сюрприз. Последним хобби спикера парламента, похоже, является создание рекламных роликов с её представлениями о жизни… В одном из них под песню Джона Леннона «Just gimme some truth» гражданам предлагается «проверить» и затем «списать» государственный долг! Нет проблем, в Греции хватает чудаков. Вопрос, однако, в том, что на этом бездарном ролике стоит печать парламента Греции». Продолжая жёсткую критику, «Река» добавляет: «Возможно, депутаты партий и члены верхней палаты парламента не знают о существовании ролика, однако, он уже демонстрируется на телевидении и в интернете. Ситуация накаляется. В стране есть законное правительство, которое обязано потребовать удалить ролик и тактично посоветовать спикеру парламента не заниматься тем, о чём не просят».

«Почему мы не вышли из меморандума!»

По мнению издания Η Άποψη, если бы экспертная комиссия искала реальные ответы — она бы сочла необходимым расследовать не менее важные факты: почему за первым меморандумом последовал второй и, в конечном счёте, почему Греция так и не вышла из меморандума в то время, как другие страны (например, Португалия) вернулись (по крайней мере формально) на рынки и встали на ноги. Это, возможно, не отвечает целям, которые ставит перед собой комиссия, поскольку в предложении отсутствует требование расследовать возможные уголовные преступления отдельных политиков. Однако, пишет издание, если появятся доказательства уголовной ответственности, то последует предложение о создании следственного комитета по предварительному расследованию.

Экономическая газета Κέρδος; отмечает, что решение о создании комиссии принимается в момент, когда «экономика задыхается, деньги исчезают с рынка, предприятия стонут от нехватки ликвидности, банки балансируют на натянутом канате, международные связи трещат по швам, а граждане (создающие видимость того, что поддерживают правительство) с явным беспокойством следят за развитием событий».

Как пишет издание, есть некоторые неоспоримые факты, ставшие историческими:

1. Греция (как и Португалия, Ирландия и Кипр) вошла в меморандум, потому что рынки закрыли перед ней двери. Занять денег было негде и во избежании банкротства страна обратилась за помощью к партнёрам.

2. Европейцы были не готовы к этой ситуации. Не было ни механизмов, ни представления о процедуре предоставления помощи. Еврозона по сути настояла на присутствии в меморандуме МВФ, как организации, имеющей необходимый опыт.

3. Кредиты, которые получила Греция, были огромными и имели очень низкую стоимость.

4. PSI сократила номинальную стоимость долга и увеличила продолжительность времени, снизив тем самым ежегодные расходы на обслуживание долга. В то же время, основная часть долга была переведена из частного сектора в государственный.

5. Очевидно, что европейские партнёры позаботились о том, чтобы покрыть свои банки, что вполне понятно и законно.

6. Одновременно были созданы (хотя и не в полной мере) механизмы преодоления подобных проблем.

Наивно и упрощённо полагать, что рецессия была вызвана меморандумом, продолжает Κέρδος;. Экономический кризис и спад (с 2008 года) стали причинами вхождения в меморандум. Последовательно, год за годом страна погружалась в хаос ввиду огромного бюджетного дефицита и долгов, которые стали результатом неразумной и экспансивной экономической политики в совокупности с развалом производственного сектора. Если взять объёмы госбюджета за последние 20 лет и сопоставить расчёт первичного дефицита с результатами каждого последующего года, то можно легко проследить путь к катастрофе. Аналогичным образом следует проанализировать баланс внешних платежей. «Что ещё, помимо неоднократно сформулированных бездоказательных обвинений и навязчивых отчётов, может сделать комиссия?», — задаётся вопросом журналист издания. «И всё же расследование необходимо! Расследование на предмет того, почему Греция не вышла из меморандума в соответствующий момент и подобающим способом. Кто-то возразит, что это, возможно, бесполезное занятие. Но ведь Ирландия, к примеру, вышла из меморандума и уже показывает стабильные темпы развития. Шаг за шагом освобождается Португалия. В том же направлении движется Кипр. В Греции же, судя по всему, «политический замес» оказался некачественным. В течение пяти лет правящая элита страны (а вместе с ней и народ — а кто без греха?) взращивала популистские мифы и сделала всё возможное для того, чтобы избежать трудных решений, обойти согласованные реформы и усилить бессмысленное противодействие ЕС. «Почему мы не вышли из меморандума!» — вот вопрос, открываюший широкий простор для деятельности серьёзной следственной комиссии», — резюмирует Κέρδος.