Угроза радикального исламизма продолжает оставаться одной из наиболее серьезных проблем международного сообщества. Террористических актов не только не становится меньше, но и наоборот — они продолжают охватывать все новые и новые регионы планеты. Ярким примером этого является недавнее нападение боевиков организации «Аш-Шабаб», которые заявляют о своем союзе с печально известной «Аль-Каидой», на общежитие университета в городе Гарисса в Кении, где погибло около 150 человек. И несмотря на то, что на руках «воинов ислама» с каждым днем становиться все больше крови, а их жестокость находится за гранью здравого смысла, интерес и желание присоединиться к радикальному мусульманскому движению среди обычных людей не перестает падать. И если еще несколько лет назад подобная тенденция была характерна только для стран исламского мира, то сегодня ситуация коренным образом изменилась.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

По данным различных разведывательных служб, а также ООН, в настоящее время только на стороне одной из наиболее опасных террористических организаций «Исламское государство», численность которой составляет, по разным оценкам, от 30 до 50 тысяч человек, воюют не менее 20 тысяч иностранцев из более чем 80 стран мира. При этом точное количество тех, кто участвует в военных действиях на Ближнем востоке и в Африке назвать сложно. Однако достоверно известно, что число это с каждым месяцем продолжает расти. Воевать за идеалы ИГ едут мужчины и женщины из Африки, Азии, Европы и США. Уже ни для кого не секрет, что за постановочными сценами казней стоят выходцы из Великобритании, Франции и иных благополучных стран западной цивилизации. К сожалению, не исключением стала и Россия. По словам директора Федеральной службы безопасности РФ А. Бортникова, «террористам, предположительно, удалось переманить на свою сторону 1,7 тысяч россиян». И все они уже втянуты не только в борьбу мусульман против западной цивилизации, но в разборки внутри исламского мира. Ни для кого не секрет, что-то же ИГ тесно сотрудничает со многими террористическим организациями, главной целью которых является полный передел ближневосточного и африканского регионов: сотрудничество с «Боко харам», терроризирующей значительную часть Африки, поддержка «Аль-Каиды на Аравийском полуострове», которая сегодня стремится уничтожить целостность Йемена и т.п.

Проблема увлечения идеями радикального исламизма простыми обывателями несет в себе ряд серьезных последствий в будущем. Среди которых главной опасностью является возвращение хорошо обученных и идеологически обработанных боевиков обратно, что неминуемо приведет к радикализации обстановки, как в приграничных с мусульманским миром регионах, так и странах, находящихся от них в отдаленности. В Европе не зря опасаются такого развития ситуации, так как среди нынешних европейцев все больше тех, кто грезит о расширении исламского мира. По данным социологического опроса, который был проведен еще в конце прошлого года вашингтонским Институтом ближневосточной политики, оказалось, что «Исламское государство» пользуется в Европе весьма немалой поддержкой, в ряде случае даже большей, чем на Ближнем Востоке. С одобрением к организации отнеслись 7% британских респондентов и 16% французских, большая часть которых — молодежь от 18 до 24 лет. По словам министра внутренних дел Франции Б. Казнёва, в рядах ИГ сражаются 350 граждан республики, из которых около 60 женщин. Более того, не менее 180 человек, воевавших за ИГ, уже вернулись во Францию и представляют серьезную угрозу для безопасности страны. И в тоже время, лишь 3% египтян, 5% саудовцев и меньше 1% ливанцев поддерживают деятельность исламистов. В данном случае необходимо отметить, что в указанной статистике не учитывается «увлечение» жителей Европы и иными террористическими организациями, которые сегодня находятся в тени ИГ. И абсолютно не факт, что все последние сообщения об очередном побеге из «благополучной Европы» в регионы, где ведется «священная война с неверными» связаны только с «Исламским государством».

Недавно европейцев поразила новость о том, что три ученицы старших классов из Лондона отправились в Турцию, чтобы незаконно перейти границу с Сирией и присоединиться к ИГ. Чуть ранее стало известно о том, что пятеро британских футболистов, младшему из которых едва исполнилось двадцать два года, также эмигрировали на Ближний Восток, после того, как в Лондоне примкнули к местным кружкам исламистов. Более того, один из них уже был опознан в одном из последних роликов ИГ, в котором некто «Джон» угрожает смертью двум японским заложникам в случае невыплаты выкупа в двести миллионов долларов США. Не далеко ушли и представители европейского «щоубизнеса»: британский исполнитель рэпа Абдель-Маджид Абдель-Бари, выступавший под сценическим именем «Лирический Джинн» заявил о том, что стал мусульманином и отправился в Сирию, чтобы убивать ее граждан, ради установления «рэперского халифата». Это выглядело бы комично, если бы не одно, но — этот деятель уже появился на одной из своих фотографий в «Твиттере» с отрезанной головой в руках.

Подобных примеров можно привести достаточно много, и касаются они не только Евросоюза, но и иных стран западной цивилизации, которые, казалось бы, никак не должны быть заинтересованы в развитии исламизма. Так, по сведениям издания The Times of Israel, стало известно об участии в ИГ организации евреев, которые, помимо всего прочего, сами изъявили желание поменять религию и встать в ряды джихадистов. Не обошла эта волна и США, где власти в начале марта нынешнего года впервые официально предупредили правоохранительные органы по всей стране об опасности присоединения американской молодежи к боевикам «Исламского государства».

Сегодня можно выделить несколько основных причин, почему среди европейской и американской молодежи появился такой нездоровый интерес к «романтике» борьбы за свободу исламского мира. Во-первых, необходимо помнить, что большинство из тех, кто поддерживает исламизм, являются мусульманами, проживающими в странах Западной Европы и США, которые так и не смогли или не захотели принять устои западной цивилизации. Во-вторых, это существующие проблемы с социализацией мусульман в ЕС и Соединенных Штатах и сложности с получением для них достойной работы. Низкий уровень жизни толкает многих искать утешение на «исторической родине» в надежде не просто заработать (по различным сведениям, боевикам обещают платить около 3000 долларов США в месяц), но и в будущем получить определенный социальный статус в новом исламском государстве. В-третьих, крайне активная вербовка и обработка молодежи посредством популярных сегодня социальных сетей, которые позволяют многим одиночкам почувствовать свою непосредственную связь с процессом создания нового мирового порядка. В-четвертых, прогрессирующая, в первую очередь, в странах Европы абсолютная толерантность, что превратило западную цивилизацию в ослабевающую во всех смыслах культуру. Многим европейцам и, в первую очередь, девушкам, уже не достает определенной жесткости и мужественности в отношениях, и потому они ищут ее на Востоке.

В отличие от Европы, которая находится далеко от границ с исламским миром, ситуация для России выглядит куда более угрожающе. Учитывая тот факт, что на российской территории, по официальным данным, проживает более 20 млн. мусульман (по неофициальным, в полтора раза больше), то угроза распространения исламского экстремизма здесь крайне велика. И последние события, связанные с активизацией исламистов на территории РФ, говорят именно об этом.

О том, что молодые люди из России воюют в Сирии, Ираке, Йемене и иных регионах на стороне исламистов известно давно. При этом основная их масса — это выходцы с Северного Кавказа: Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и т.д. Хотя нельзя сказать, что вербовка не ведется и в иных регионах России, особенно среди мусульман. Примеров участия россиян в деятельности ИГ предостаточно. Так, руководство Чечни признало, что в Сирийском конфликте участвуют от нескольких сотен до полутора тысяч чеченцев, которые направляются на войну, в том числе, и из-за пределов республики при помощи многочисленной диаспоры, разбросанной по всей Европе. Например, в августе 2014 года в Австрии были задержаны девять чеченцев, имеющих статус беженца, которые собирались отправиться на войну на Ближнем Востоке. В сентябре 2013 года стало известно о том, что боевики из регионов Северного Кавказа сформировали в сирийском городе Алеппо подразделение «Аль-Мухаджирин», которую возглавил чеченец Абу Абдурахман. Так же, российскими СМИ ранее сообщалось о том, что в Сирии, воюя на стороне ИГ, погиб актер В. Дорофеев, который снимался в различных сериалах и сыграл одну из главных ролей в фильме Сергея Бодрова-старшего «Дочь якудзы». И этот список россиян далеко не полон. Однако больше всего опасения у руководства российских регионов сегодня вызывает тот факт, что боевики уже начали возвращаться на родину и вести свою пропагандистскую работу. Только в Кабардино-Балкарии в нынешнем году в ходе спецопераций были убиты трое предполагаемых боевиков, вернувшихся из Сирии. Всего же, по данным ФСБ, порядка 300−400 наемников из России, которые участвуют сегодня в военных действиях на Ближнем Востоке, могут вернуться обратно и, к сожалению, эта цифра вряд ли является окончательной.

Почему же боевиков из ИГ, «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций так интересуют жители Кавказа и сопредельных с ним регионов? С одной стороны, вербовка кавказцев, в первую очередь, чеченцев и выдвижение их на места полевых командиров, объясняется наличием у них боевого опыта. Дополнительным «преимуществом» является и их инородное происхождение, так как, в отличие от арабов, иностранные боевики не обременены родственными и дружескими связями с местными кланами, а потому абсолютно свободны в принятии решений. С другой стороны, именно на территории Кавказа сегодня проще всего проводить вербовку: в регионе до сих пор остаются бандитские группировки и масса экстремистов.

Нынешнее привлечение иностранных граждан в ряды радикальных исламистских группировок, которое ведется всеми возможными на сегодняшний день способами: от создания групп и агитации в социальных сетях до прямого принуждения — является прямым показателем неэффективности современной системы противостояния угрозе терроризму. В ином случае не было бы множества тех, кто поддался на обещания и уговоры исламистов. Тем более что среди них есть довольно большая часть тех, кто разочаровался в объявленной «войне против неверных», однако уже не может вернуться на родину и отказаться от участия в экстремистских организациях. Например, показательна история жителя Грозного Саида Мажаева, который был осуждён по обвинению в участии в войне на территории Сирии, после того, как полгода воевал на стороне «Исламского государства» (провел в тюрьме 8 месяцев и был отпущен на свободу 25 февраля 2015 года). По его словам, он решил присоединиться к ИГ после просмотра роликов в Интернете, где рассказывалось, что в Сирии угнетают обездоленных жителей, убивают детей и женщин, и идет «священная война для моджахедов». Однако на деле все оказалось совсем не так: полный контроль, наказания за невыполнение приказов, жестокость, терроризм и извращение основных идей ислама.

Как показывает практика, сегодня уже недостаточно прежней деятельности государства по предупреждению распространения экстремизма — исламисты постепенно начинают переигрывать органы госбезопасности большинства стран, подготавливая почву для расширения своей деятельности не только в Азии и Африке, но и на Европейском континенте. По всей видимости, если в ближайшее время не будет начата совместная борьба России и Запада с исламистами в информационном и идеологическом пространстве, обстановка уже завтра может полностью выйти из-под контроля. И тогда те, кто так стремится погрузить Старый свет в пучину хаоса и паники, окажутся победителями.