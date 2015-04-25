В Казахстане вызревает революционная ситуация. Однако для того, чтобы она вступила в свою кризисную фазу, пока недостаточной протестной активности и готовности к политической борьбе обездоленных граждан. Об этом, комментируя ход досрочных президентских выборов в Казахстане, заявил в интервью ИА REGNUM бывший заместитель министра обороны Казахстана, член президиума оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Амирбек Тогусов.

Амирбек Тогусов: В Казахстане вызревает революционная ситуация

ИА REGNUM: 26 апреля в Казахстане пройдут досрочные выборы президента. Лидером является действующий глава государства Нурсултан Назарбаев, который находится у власти еще со времен Советского союза. В отсутствии кандидатов от внесистемной оппозиции, многие эксперты называют предстоящее голосование безальтернативными. Как такая ситуация может отразиться на политическом развитии Казахстана?

Бессменный президент Назарбаев по-прежнему остается убежденным и твердым приверженцем провозглашенного им принципа: «Сначала — сильное государство и экономика, а потом политика». Об этом он вновь заявил в своей предвыборной программе: «Сейчас важно завершить институциональные реформы в области государственного управления и экономического развития и только затем принять ряд важнейших мер по демократизации». Поэтому говорить о дальнейшем политическом развитии Казахстана не приходится.

ИА REGNUM: Учитывая сложившуюся в Казахстане систему выборов и высокие рейтинги Нурсултана Назарбаева, прийти к власти законным путем у других кандидатов практически нет. Не станет ли это причиной того, что некие силы попытаются захватить власть в республике силовым способом, принимая во внимания тот факт, что республикой активно интересуются радикальные исламские группировки, в том числе и Исламское государство. За последнее десятилетие огромное количество граждан загнаны в социальный тупик. Поэтому в стране вызревает революционная ситуация. Верхи живут своей жизнью, заняты личным обогащением. Тотальная коррупция чиновников становится неподъемной. Низы бедствуют, бесправны, будущее призрачно. Однако для того, чтобы революционная ситуация вступила в свою кризисную фазу, пока недостаточной протестной активности и готовности к политической борьбе обездоленных граждан. Вместе с тем, для этого в стране имеется серьезные предпосылки.

В первую очередь социально-экономические. Это — высокая безработица, кабальные и бесправные условия труда, низкий уровень заработной платы. В Казахстане проживает большое количество разоренных «крестьян», мигрировавших в областные центры не только в поисках работы, но и ради будущего детей и нормальной жизни с водой, электричеством и другими социальными благами и объектами. Есть уставшие от побора и произвола чиновников представители МСБ.

К тому же, существуют и политические мотивы. Среди них сокращение и наступление на фундаментальные конституционные права и свободы граждан и их не гарантированность. Наблюдается расширение полномочий силовых структур по применению оружия и физической силы, а так же беспредел и беззаконие чиновников местных исполнительных органов. Наконец, свою лепту в напряженность вносит лишение прав граждан формировать местные исполнительные и судебные органы, усиливающиеся репрессии, жесткое ограничение оппозиционного движении и запреты на забастовки, митинги и демонстрации.

Многолетнее откладывание, внедрение демократических принципов управления государством, модернизации политической системы может привести к революционной ситуации. На указанных социально-экономических и политических предпосылках могут умело «сыграть» любые заинтересованные регуляторы, в том числе и так называемые «освободители» Исламского государства.

ИА REGNUM: За последнее десятилетие во многих республиках бывшего Советского союза, произошли так называемые «цветные революции», которые происходили при непосредственном участии различных западных государств. Возможен ли такой сценарий для Казахстана?

Нельзя согласиться с термином «цветные революции». Правильно будет называть их «цветными переворотами». В классическом понимании термина «революция» речь идет о смене эпохи, общественно-экономической формации либо радикальных социальных переменах. Так называемые «цветные революции» привели к ротации одних политических элит на другие. На Украине произошел олигархический насильственный государственный переворот с применением грязных политических технологий. К власти пришли управляемые США и Западом группа олигархов. Последствия этого переворота известны.

ИА REGNUM: Несменяемость Нурсултана Назарбаева на посту президента более двадцати лет, вызывает недовольство не только у оппозиции, но и, наверняка, внутри самой власти. В этой связи, насколько реален в Казахстане так называемый «дворцовый переворот»?

В Казахстане возможен олигархический государственный переворот. Наши олигархи находятся во власти. Большинство из них молодые, образованные и амбициозные топ-менеджеры, которые отягощены засидевшимся президентом. Кроме того, возможен управляемый «цветной» государственный переворот. «Час икс» зависит от того, когда президент «надоест» англосакской финансовой группе. Участие в нем олигархических кланов не исключается. Ну и, наконец, социальный бунт, который может перейти в ступенчатый революционный процесс в зависимости от руководящего революционного центра.

ИА REGNUM: После президентских выборов страну ожидает и парламентская гонка. Оппозиция, так же как и на выборах президента, никогда не выигрывала. Может ли внесистемная казахстанская оппозиция в этот раз рассчитывать на победу?

Я могу говорить только о нашей партии — ОСДП (Общенациональная социал-демократическая партия). Как конструктивная оппозиционная сила мы будем участвовать в предстоящих, возможно, досрочных парламентских выборах. Вместе с тем, авторитарная власть уже заранее готовится к тому, чтобы мы оказались вне парламента страны.