Совсем недавно в белорусских средствах массовой информации стали появляться статьи о новинке белорусского военно-промышленного комплекса под общим заголовком «Белорусская ракетная система залпового огня «Полонез» переплюнула русского «Смерча». Речь идет о новой РСЗО, разработанной в Белоруссии, которая, по некоторым данным, будет иметь вдвое большую дальность огня, чем российская РСЗО 9К58 «Смерч», а значит, в некоторой степени действительно превосходить ее. Широкой публике данное «чудо» белорусской инженерной мысли будет представлено 9 мая в Минске на Параде Победы, вместе с «новейшими образцами определенных средств огневого поражения различной дальности», разработанными и произведенными в республике.

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Казалось бы, можно только порадоваться за белорусский военно-промышленный комплекс, который наконец-то смог создать нечто новое, а не только использовать образцы военной техники времен Советского Союза, если бы не одно «но». Говоря о собственной разработке как об успешной реализации поставленной несколько лет назад А. Лукашенко задачи полной модернизации белорусской армии, в Белоруссии почему-то все меньше стали вспоминать о военно-техническом сотрудничестве с Россией, без которого ничего подобного сделать не удалось бы. И в этом, пожалуй, сегодня кроется главная особенность сотрудничества двух стран в области производства и модернизации вооружения, которое незаметно для многих уже переросло в прямую конкуренцию.

Как известно, нынешнее военно-техническое сотрудничество (ВТС) Белоруссии и России обусловлено общими политическими, а так же военно-стратегическими интересами и высокой степенью экономической интеграции. У двух стран имеется обширный опыт производственного взаимодействия еще со времен СССР, когда в структуре белорусского военно-промышленного комплекса около 90% продукции являлось комплектующими для вооружений, которые собирались в России. За годы независимости белорусы действительно сделали довольно большой шаг вперед, освоив разработку и производство высокотехнологичных и интеллектуальных образцов вооружений, а также военной техники, которая по-прежнему в массе своей ориентирована на российский оборонный комплекс. Например, продукция Минского завода колесных тягачей на 90% уходит в Россию, где на базе белорусских шасси уже не первый год устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также реактивная система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Ряд белорусских предприятий все также продолжают поставлять российским производителям различные комплектующие, радиоэлектронные устройства и прочее, необходимое для высокотехнологичного вооружения. Белорусские запчасти имеются в танках Т-90С, Т-72С и Т-80У, БМП и БМД, артиллерийских системах, противотанковых ракетных комплексах, средствах ближнего боя и т.д. Все это напрямую свидетельствует о том, что оба оборонных комплекса продолжают находиться в тесном взаимодействии и, по всей видимости, не могут существовать по отдельности.

Из-за нынешнего украинского кризиса белорусские военные предприятия и вовсе всерьез вознамерились занять освободившиеся ниши в российском оборонном заказе, о чем свидетельствуют последние заявления местных и российских чиновников. Так, совсем недавно вице-премьер РФ Д. Рогозин, заявил о том, что продукция белорусского предприятие «Пеленг» должна заместить украинские прицелы для российских самоходных противотанковых комплексов «Хризантема». По всей видимости, это является только началом, так как нынешняя оборонная промышленность Украины стала практически полностью выпадать из сферы интересов России, и в краткосрочной перспективе заменить ее могут только белорусы. Видимо именно поэтому сегодня так много стали говорить о необходимости более тесной военно-промышленной кооперации двух стран. По словам председателя Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии С. Гурулева, в условиях мировой экономической нестабильности сотрудничество предприятий оборонно-промышленного комплекса Белоруссии и России может выйти на новый взаимовыгодный для двух стран уровень: «Сейчас руководству Белоруссии и России важно создать благоприятный климат для того, чтобы сами предприятия нашли наиболее комфортную форму интеграции, целью которой является достижение положительного научно-технического, индустриального результата».

Конечно, все вышеперечисленное должно свидетельствовать о том, что оба государства абсолютно искренне заинтересованы в двухстороннем военно-техническом сотрудничестве. Минску, крайне необходим доступ к российскому оборонному госзаказу, а России — надежный военный партнер на своих западных рубежах. Однако на самом деле ситуация выглядит не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в последнее время действительно открытые партнерские отношения Белоруссии и России складываются лишь в области вопросов совместной обороны. Для Москвы на фоне растущей активности со стороны НАТО и его союзников сегодня важно не только координировать свою оборонную стратегию с белорусами, но и иметь на территории республики собственные военные и иные объекты стратегического характера. Например, Россия не может себе позволить отказаться от фактически единственной на территории стран бывшего СССР радиолокационной станции предупреждения о ракетном нападении под Барановичами, которая с 2002 года отслеживает небо над Западной Европой и является краеугольным камнем во всей противовоздушной обороне страны. Не случайно подобные РЛС и планы по их строительству были заморожены при непосредственном участии западноевропейских стран: станцию в Латвии разобрали, а на Украине и на Кавказе так и не достроили. Плюс к этому России необходимо иметь на белорусской территории собственные военные базы, которые сегодня в Белоруссии не имеют статуса иностранных. В республику уже прибыли части российских ВВС, которые несут дежурство вместе с белорусским коллегами. По оценкам военных экспертов, организация собственной группировки противовоздушной обороны на западных границах может потребовать от России около 5 млрд. долларов США. В этой связи использование белорусских аэродромов самолетами российской авиации в качестве объектов передового базирования является наиболее оптимальным. В перспективе же и вовсе планируется создание Единой региональной системы ПВО, которая будет представлять собой коалиционную группировку войск противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь. К слову, данный вопрос будет обсуждаться уже в нынешнем году на предстоящем заседании военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности в Таджикистане.

Как видно, взаимоотношения в области военного сотрудничества между Белоруссией и Россией сегодня обоюдовыгодные: россияне подвинули свою границу обороны более чем на 600 километров западнее, а белорусы оказались органично включены в совместную оборону границ Союзного государства, а, значит, и получили прикрытие от России. Однако в области производственно-технического сотрудничества отношения между двумя странами в последнее время стали напоминать торговую площадку, на которой обе стороны пытаются выторговать для себя как можно более выгодные условия. И в данном случае именно белорусы с каждым днем начинают проявлять все большее нетерпение.

Необходимо отметить, что военно-техническое сотрудничество с Россией по-прежнему остается основным направлением для белорусского ВПК, который поддерживает связи с двумя сотнями предприятий российского оборонного комплекса. К основным направлениям можно отнести поставки комплектующих и элементов для вооружений, которые производятся в России; совместную разработку и производство новых видов вооружений; модернизацию и ремонт ранее выпущенной техники, а также определенное сотрудничество в области экспорта вооружений в третьи страны. И такое положение вещей не меняется уже несколько последних лет, что перестало устраивать белорусскую сторону. Более того, российские производители уже освоили производство некоторой части специальной продукции, которая раньше делалась в Белоруссии, а потому местным производителям стало необходимо искать новые рынки сбыта и вступать в определенное экономическое противостояние с россиянами. Даже несмотря на абсолютную разность потенциалов российского и белорусского ВПК. Поэтому еще в 2007 году А. Лукашенко потребовал провести полную модернизацию военно-промышленного комплекса страны с тем, чтобы «повысить эффективность белорусской армии» и создать условия для роста экспорта услуг в области модернизации вооружения и военной техники. Однако выполнить поставленную президентом задачу самостоятельно белорусам оказалось крайне сложно.

Дело в том, что сама по себе Белоруссия не обладает ни серьезными технологиями, ни финансовыми ресурсами, ни рынками сбыта для организации подобного прорыва. Поэтому в основу действий белорусского руководства, как тогда, так и сейчас оказалась положена мысль о том, что провести модернизацию можно не за счёт ресурсов собственного бюджета, а за счет России. Тем более что для этого есть прекрасные возможности — Союзное государство и Организация Договора о коллективной безопасности. К слову, вряд ли данная тема прошла мимо на недавней встрече А. Лукашенко и генерального секретаря ОДКБ Н. Бордюжи, который приезжал с рабочим визитом в Минск 13 апреля. По имеющейся информации, помимо обмена общими точками зрений на ситуацию в мире и проблему расширения НАТО, белорусский президент утвердил «некоторые предложения по военному сотрудничеству». Это означает, что официальный Минск продолжает использовать площадку Организации в собственных нуждах.

Помимо всего прочего, белорусы сегодня рассчитывают использовать и определенные трудности, которые возникли у российского ВПК, о чем в конце марта нынешнего года было заявлено председателем группы советников гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» А. Бриндиковым: «Несмотря на то, что Россия находится на втором месте среди экспортеров вооружений и военной техники, существуют серьезные проблемы. Мы практически ушли из половины секторов оборонной промышленности, и вопрос не в том, что мы что-то недоработали в маркетинге, а в том, что мы попросту становимся в этих отраслях неконкурентоспособными». Учитывая различного рода санкции по отношению к России со стороны западных стран, у Белоруссии действительно появился реальный шанс сыграть на проблемах своего партнера и вклиниться в российский военный заказ. Даже получение хотя бы 10−15% военного бюджета России позволило бы Минску дополнительно получить около 2 млрд. долларов США в год, а также создать новые и сохранить старые рабочие места и еще больше укрепить свой политический статус на просторах бывшего соцлагеря.

В связи с этим в Минске уже фактически перестали рассматривать возможность прямого объединения предприятий белорусского ВПК с российскими, рассчитывая самостоятельно получить финансовые выгоды от сложившейся ситуации. Примечательна в этом плане ситуация с МЗКТ, «Интегралом» и «Пеленгом», вопрос о включении которых в российские оборонные структуры по-прежнему висит в воздухе. Например, совсем недавно белорусский президент в очередной раз завил о том, что не собирается продавать Минский завод колесных тягачей, разговоры о чем ведутся уже не первый год. Вопросы по ОАО «Интеграл», который планировалось включить в структуру ГК «Ростехнологии» и ОАО «Пеленг», на который рассчитывало Федеральное космическое агентство «Роскосмос», также остаются нерешенными и, по всей видимости, в сложившейся ситуации, вряд ли будут решены в обозримом будущем. Белорусам сегодня не с руки продавать «куриц, несущих золотые яйца», даже не смотря на ранее достигнутые договоренности и разговоры о братской дружбе. Более того, в сложившейся ситуации со стороны Минска вполне можно ожидать и дополнительных требований финансирования совместных разработок в области ВТС, которые с успехом будут использоваться и самими белорусами, как это произошло с выше обозначенным «Полонезом».

Таким образом, можно констатировать, что за официальными речами о наращивании совместного военно-технического сотрудничества между Белоруссией и Россией сегодня уже невооруженным взглядом видна конкуренция двух стран в области экспорта услуг по производству и модернизации военной техники. Конечно, потенциал Минска далек от возможностей российского ВПК, однако это не означает, что в Белоруссии не оставят попыток вклиниться в оборонный заказ России и оттянуть на себя часть российского бюджета. Обвинять в подобном поведении белорусов, по всей видимости, нельзя. Однако в случае, если интересы белорусской и российской оборонки будут напрямую пересекаться, вполне можно ожидать начала противостояния в фактически единственной на сегодняшний момент области, где между двумя странами никогда прежде не было серьезных противоречий.