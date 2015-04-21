Итоги двухдневного визита греческого премьер-министра в Москву стали одной из главных тем газетных полос прошедшей недели. Путин и Ципрас подписали ряд документов, в том числе совместный план действий на 2015−2016 годы. В Афинах экономисты подсчитали убытки, которые понесла греческая экономика за период продолжительной «зимы» в двусторонних отношениях. Также СМИ анонсировали фильм совместного российско-греческого производства «Иоаннис Каподистрия», съёмки которого начнутся в сентябре этого года и пройдут в Греции, Франции, Швейцарии и России.

Неизвестный художник. Портрет Иоанниса Каподистрии

Оттепель в отношениях между Грецией и Россией стала прямым, ощутимым результатом визита премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву, пишет Η Καθημερινή. Перспектива образования климата «продолжительной весны» в двусторонних отношениях рассматривается явно в положительном ключе, отмечает издание. Премьер-министр охарактеризовал сотрудничество с Россией не как «выгодное решение» для Греции, а как «стратегический выбор, неотъемлемую часть активной, многовекторной внешней политики». Тёплый приём греческого премьера в Москве и положительные комментарии в российских СМИ отражают желание российской стороны развивать отношения с Афинами, считает Η Καθημερινή. Высокопоставленный источник в аппарате правительства, сославшись на «историческую возможность для Греции и России», пояснил, что греческая сторона нуждается в сильных союзниках в целях повышения своего переговорного потенциала в еврозоне. Россия, в свою очередь, заинтересована в создании альянсов для продвижения энергетических проектов в Европе, добавил тот же источник. Афины в ответ на критические замечания по поводу сближения с Москвой приводят в пример другие европейские страны, которые заключают важные соглашения с российской стороной. Правительственные чиновники заверили, что Греция намерена действовать в том же направлении. Ципрас позаботился о том, чтобы исключить из обсуждений в Москве вопрос о греческом долге, заявив, что переговорный процесс по этой проблеме с партнёрами из ЕС не прекращается, отмечает Η Καθημερινή. Премьер-министр вновь повторил, что речь о европейской проблеме, которая требует европейского решения. Путин поспешил подчеркнуть, что потенциальные выгоды Афин от сотрудничества с Россией пойдут на пользу всей Европе, поскольку будут работать на стабилизацию. Что касается животрепещущего для Греции вопроса ликвидности — российский президент сказал, что с греческой стороны не поступало запроса о финансовой помощи.

Как отмечает Η Καθημερινή, особо значимым для Афин итогом встречи стала принципиальная договорённость о проводке газопровода «Турецкий поток» через территорию Греции. Однако, как подчеркнул Ципрас, с уважением к директивам ЕС и европейскому законодательству. Проект предполагает запуск в коммерческую эксплуатацию газопровода в начале 2019 года. Строительство греческого участка «Турецкого потока» обеспечит инвестиции в размере 2 млрд евро. Согласно правительственным источникам, финансирование будет осуществляться российской стороной. Те же источники ссылаются на договорённости, которые предполагают подачу энергии в Грецию на льготных условиях, использование природного газа для работы электростанций и ежегодные поступления в государственный бюджет в размере 500 млн евро. В греческом правительстве также сообщили, что Россия рассматривает возможность заранее выплатить прибыль от эксплуатации газопровода, а Греция затем могла бы возвращать кредиты за счет платы за транзит. Путин, однако, в своих публичных заявлениях был сдержан, сказав, что состоялось лишь первое обсуждение, которое требует последующей проработки на уровне «Газпрома» и соответствующих министерств. Ципрас также получил заверения о пересмотре пункта «take or pay» («Бери или плати» — известная норма, подразумевающая наложение штрафа в случае невыполнения одной из сторон договора обязательства по объёму потребляемого природного газа — Ред.) и снижении цены на газ на 10%.

Добавим, что 14 апреля министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил агентству Sputnik, что меморандум о строительстве греческого участка газопровода для поставок российского газа в Европу Россия и Греция подпишут уже в ближайшее время. «Эту работу [подготовку меморандума] будет проводить Минэнерго России», — сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Представитель министерства не ответил на запрос. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Что касается вопроса об отмене эмбарго на импорт греческой сельскохозяйственной продукции — совершенно ясно, что исключения для отдельно взятой страны сделать нельзя, пишет Η Καθημερινή. Тем не менее, предпринимаются усилия для обхода ограничения путём создания совместных предприятий, посредством которых греческая продукция, реализуемая на российском рынке, не будет расцениваться как импорт.

В области инвестиций и приватизации Москва проявила заинтересованность в покупке акций железнодорожного перевозчика TrainOSE и управляющей компании по обслуживанию и эксплуатации морского порта г. Салоники, пишет Η Καθημερινή со ссылкой на источник в аппарате правительства. В то же время нет никаких препятствий для создания совместных предприятий с участием государства. Как ожидается, российские компании дадут согласие на участие в тендерах на разработку месторождений углеводородов в Ионическом море и на острове Крит. Тот же источник уточнил, что несмотря на то, что русские не особо заинтересованы в проекте в Ионическом море, в конечном итоге они будут участвовать, чтобы поддержать конкурс.

Как пишет интернет-издание OnAlert, Москва ясно дала понять, что соглашение об участии Греции в строительстве газопровода, который станет мостом в другие страны — Македонию, Сербию и Венгрию — открывает беспрецедентную, до настоящего времени, повестку дня двусторонних отношений с исключительными для греческой экономики преимуществами. По данным правительственных источников, участие в проекте принесёт Греции льготные цены на газ и прибыль от коммерческой эксплуатации трубопровода, которая оценивается в сотни миллионов евро в год. Русские называют «Турецкий поток» «золотой жилой» для Греции, пишет издание. По их подсчётам, годовой доход в греческий бюджет составит около 500 млн евро. Финансирование проекта будет осуществляться на основе частного капитала, что отвечает европейскому законодательству и нормам ЕС. Строительство трубопровода обойдется примерно в 1,7 млрд евро. Консорциумы частных европейских и российских компаний готовы полностью профинансировать проект, который обеспечит тысячи рабочих мест в Северной Греции.

Издание греческих «левых» Η Αυγή пишет, что так называемый альтернативный «южный коридор» усилит геополитическую роль Греции на мировой энергетической карте, будет способствовать улучшению отношений с соседями и окажет ключевую помощь в оздоровлении экономики страны. Издание обращает особое внимание на месседж, который Ципрас послал своим европейским партнёрам из Москвы: «Греция не нищий, который скитается по миру в поисках разрешения своих финансовых проблем и экономического кризиса, который охватил не только Грецию, но и Европу». Ципрас повторил, что Греция ищет «взаимоприемлемого решения», и многозначительно подчеркнул, что «если этого не произойдёт, пострадает не столько Греция, сколько еврозона и общее европейское пространство». Греция активно участвует в игре на большой геополитической шахматной доске, используя свой геополитический потенциал, отмечает Η Αυγή.

Надежды греческих производителей и поставщиков на то, что встреча Путина и Ципраса принесёт «плоды» в виде отмены российского эмбарго, не оправдались, пишет деловая газета Η Ναυτεμπορική, и теперь им приходится гадать, что именно хотел сказать российский президент, призывая создавать совместные предприятия с базисом в России, которые смогут импортировать из Греции «сырьё» с целью его переработки и продажи на российском рынке. До сегодняшнего дня греки подсчитывали убытки от запрета на ввоз свежих сельхозпродуктов, а теперь под угрозой может оказаться и экспорт консервированной продукции. Например, эмбарго не затрагивает компоты и соки из персиков. В случае реализации плана совместных предприятий, греческий переработанный персик потеряет тот значительный потенциал, который он имеет сегодня на российском рынке, поскольку продукт сможет «получить пропуск» на въезд в Москву только в сыром виде. Таким образом, озабоченность промышленников абсолютно оправдана, делает вывод издание. Как бы там ни было, создание совместных российско-греческих компаний никогда не запрещалось, на деле же партнёрские предприятия так и не состоялись. Какова вероятность того, что сейчас эти схемы будут работать, учитывая текущую ситуацию в отечественной экономике и давление, оказываемое в последнее время на экономику России?

«Для Греции Россия не является решением в переговорах с ЕС», — подчеркнул Ципрас, выступая перед студентами МГИМО. Как пишет Η Ναυτεμπορική, греческий премьер попытался тем самым успокоить ЕС в том, что касается целей перезагрузки российско-греческих отношений. Ципрас уточнил, что экономический кризис в Греции является частью более крупного кризиса в еврозоне, что это проблема Европы и решать её следует только в рамках ЕС. Тем не менее премьер-министр настоял на том, что в отношениях Афины — Москва наступила «весна», и подчеркнул, что для Греции Россия является неотъемлемой частью «активной, многовекторной внешней политики, которая направлена на укрепление геополитического положения Греции для того, чтобы страна вновь обрела перспективу развития и усилила свою роль на международной арене». Ципрас продемонстрировал наглядный пример выстраивания экономического сотрудничества с Россией, сказав, что намерен воспользоваться официальным приглашением вновь посетить Россию в составе делегации греческих бизнесменов, чтобы принять участие в экономическом форуме, который пройдёт в июне в Санкт-Петербурге, добавляет Η Ναυτεμπορική.

Для правительства Ципраса наличие такого стратегического союзника, как Россия, является мощным оружием в переговорах с кредиторами, пишет либеральное издание TA NEA. Сам премьер-министр считает, что суждения о том, что Греция вправе искать ликвидность за пределами еврозоны, не навредят переговорному процессу с ЕС. Для русских отношения со страной, которая является частью еврозоны и по счастливой случайности играет геополитическую роль, дают возможность «зацепить» сильных европейских игроков, оставляя намёки о возможном расширении экономического сотрудничества между Россией и Грецией. Ципрас, похоже, убеждён, что строительство греческого трубопровода и заверения Путина о предварительных выплатах, которые вскоре должны поступить, не являются пустыми словами. Высокопоставленные чиновники в правительстве утверждают, что соглашение будет подписано на следующей неделе и в течение короткого времени на государственный счёт поступят первые деньги от российских частных фондов.

Прозвучавшие в Кремле обличительные заявления Ципраса по поводу турко-кипрского кризиса и застоя в решении проблемы по вине турецкой стороны — стали напоминанием Эрдогану, что Анкара не единственный игрок в обширном регионе и не может им быть, особенно в контексте того, что и Греция, и Турция являются членами НАТО, пишет издание. Конечно, российский президент принимал Ципраса не с пустыми руками, продолжает TA NEA. Владимир Путин более чем щедр в таких случаях, и это общеизвестный факт, отмечает издание. Подарок Путина — греческая икона «Святой Николай Чудотворец и Святой Спиридон», которая была похищена во время немецкой оккупации Греции нацистским офицером Фридрихом-Вильгельмом Мюллером, получившим прозвище «критский мясник», так как по его приказу была устроена резня в Вианносе. Мюллер был арестован на Восточном фронте бойцами Красной армии и выдан греческим властям. 9 декабря 1946 года суд приговорил Мюллера к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение 20 мая 1947 года на Крите. Российские власти выкупили икону у родственников Мюллера с целью пожертвовать её греческому государству. Издание задаётся вопросом, является ли этот подарок символическим в свете того, что сегодня Афины вновь поднимают вопрос о военных репарациях (речь о возврате Германией так называемого оккупационного кредита — принудительного займа, взятого нацистами во время оккупации Греции в 1941—1944 гг. — Ред.), и добавляет, что по итогам переговоров с Путиным был подписан совместный меморандум о проведении в 2016 г. перекрестного Года России в Греции и Года Греции в России. В этом же году православные отметят 1000-летие русского монашества на Афоне. В рамках празднования этого события пройдут различные мероприятия, в организации которых примет участие и греческое правительство.

Оппозиционные партии, похоже, не почувствовали запаха весны, о которой Ципрас облаговестил журналистов на совместной пресс-конференции с российским президентом, и комментировали главным образом то, о чём не сказал Путин. «Об отмене эмбарго на греческую сельскохозяйственную продукцию, дальнейшем снижении цен на газ и повисшем в воздухе сотрудничестве DEPA (государственная корпорация, занимающаяся транспортировкой газа в Греции — А.И.) с «Газпромом» мы так и не услышали», — заявил представитель пресс-службы партии «Новая демократия» Костас Карагунис. «Грустно и то, что впервые премьер-министр Греции, находясь за рубежом, нелицеприятно высказывается в адрес своих предшественников», — добавил политик.

ПАСОК, со своей стороны, отметила, что пресс-конференция показала, что «вопрос о финансовых потребностях Греции будет решаться в рамках ЕС и отношений с МВФ». Члены партии особо подчеркнули, что Россия, к сожалению, не отменила агропромышленное эмбарго. Поскольку Путин не скрывал интереса инвестировать в греческие морские порты, инфраструктуру и энергетику, ПАСОК не преминула заметить, что «инвестиционное сотрудничество между двумя странами будет развиваться лишь в том случае, если греческое правительство повернёт в сторону приватизационной политики».

Представители партии «Река» вновь призвали Ципраса осознать, что «политическое решение, к которому он стремится в Европе, предполагает доверительные отношения, а доверие не строится на поведении в духе «то по гвоздю, то по подкове». В двух словах, «Река» выступила за «укрепление связей с Россией, но не за счёт разрыва отношений с партнёрами в ЕС».

Комментарии официальных властей Берлина о визите Ципраса в Москву сдержанны, отмечает TA NEA. Координатор российско-германских отношений в правительстве ФРГ, социал-демократ Гернот Эрлер порекомендовал Афинам проявлять «холодную настойчивость» в приверженности линии ЕС, а президент Европарламента Мартин Шульц, несмотря на первоначальные предупреждения, убедился впоследствии, что премьер-министр Греции остался верен линии ЕС. Авторитетная газета Tsircher Neue Zeitung прибегла к выражению «полезные идиоты Ленина», желая связать визит Ципраса в Москву с предстоящим летом голосованием о дальнейшей судьбе антироссийских санкций. «Ципрас вообразил, что своей пророссийской линией он «испугает» европейских кредиторов и сделает их более покорными в переговорах о путях преодоления греческого кризиса. Это неверный путь, и чем раньше он это поймёт, тем лучше», — пишет газета. «Сближение греческих властей с пророссийскими, антиевропейскими силами ведёт к потере потенциальных союзников в Германии, таких, например, как «зелёные», — сказала депутат Европарламента и глава фракции «Партии зелёных» Ребекка Хармс. «Греческое правительство совершает большую ошибку, посылая месседж с намёком на смену курса, который сблизит Афины с Москвой, а не с Брюсселем», — добавила Хармс. Более острой была реакция из лагеря консервативных партий. «Визит в Москву вряд ли оказался полезным для переговоров Греции с кредиторами», — заявил Маркус Фербер, депутат Европарламента от немецкого Христианско-социального союза (ХСС), председатель Европейской народной партии. «Афины устанавливают неправильные приоритеты», — заметил министр финансов Баварии Маркус Зендер.

Издание Το Βήμα утверждает, что финансовые трудности, которые испытывает сегодня Греция, можно преодолеть только в рамках ЕС. Геополитическое положение Греции, на котором настаивает правительство, недостаточный аргумент для того, чтобы Путин изменил стратегию в отношении нашей страны. Связи с Россией, Китаем и другими странами Востока, безусловно, полезны, но они не могут и не должны изменить курс, которому следует Греция. Чиновникам в правительстве, которые питают эти иллюзии и одержимы навязчивыми идеями, следует побыстрее забыть о них для своего же блага. Будущее Греции тесно переплетается с Европой, и переговоры продолжаются.

Чем обернулась «зима»

Остывание отношений между Россией и Грецией происходило из-за односторонней политики, проводимой греческим правительством, а также крупных геополитических потрясений, которые сопровождались попытками со стороны западных стран начать новый раунд холодной войны с Россией, в особенности после начала украинского кризиса, отмечает издание Εφημερίδα των Συντακτών и приводит сжатую статистику, отражающую потери греческой экономики за период охлаждения двусторонних отношений. Товарооборот между Россией и Грецией существенно сократился в 2014 году. По предварительным данным Греческой статистической службы, его объём сократился на 26% и составил 5,2 млрд евро. Греческий экспорт достиг 357 млн евро, что на 12% меньше предыдущего значения. Импорт составил 4,8 млрд евро, показав падение на 27%. Страна по-прежнему испытывает дефицит торгового баланса, несмотря на его улучшение на 28%.

Основными причинами падения двустороннего торгового оборота в 2014 году, по мнению издания, являются: а) эмбарго со стороны России на импорт сельскохозяйственной и животноводческой продукции из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии в ответ на антироссийские санкции; б) падение курса российской национальной валюты, особенно во второй половине 2014 года; в) рецессия в Греции, которая привела к сокращению импорта нефти и газа.

В соответствии с договорными обязательствами, пишет Εφημερίδα των Συντακτών, объём потребляемого Грецией природного газа должен достигать 2,8 млрд кубометров в год. В противном случае вступает в силу пункт «take or pay», на основании которого и был наложен штраф в сумме около 100 млн евро, сокращения которой просит новое греческое правительство. Экспорт продукции, которую затронуло эмбарго, составляет 21,5% от общего объёма экспорта в Россию и показал снижение 38,5%, отступив от 125 млн евро в 2013 году к 77 млн евро в 2014 году. Девальвация рубля негативно повлияла и на другие экспортируемые продукты. С серьёзными проблемами столкнулись греческие меховые компании, продукция которых экспортируется главным образом в Россию. После трёхлетнего стабильного роста экспорт меха за 2013 год сократился на 40%, достигнув суммы 150 млн евро. Это снижение продолжалось в течение 2014 года, что негативно сказалось на объёме производства меховых изделий, который сократился в 2013 году на 12,8%, а в 2014 году — на 26,7%.

В последние несколько лет наблюдалось увеличение туристического потока из России, продолжает Εφημερίδα των Συντακτών. В 2013 году Грецию посетили 1,3 млн российских туристов, но уже в 2014 году — 1,1 млн. Девальвация рубля и санкции приведут к дальнейшему его снижению. По мнению издания, это негативно отразится на российских туристах, которые будут вынуждены отдать предпочтение странам, где евро и доллар не являются национальной валютой, таким, например, как Турция или Египет. Также российской индустрии туризма предоставляется возможность быстро адаптироваться к новому внутреннему спросу посредством предложения клиентам пакетов «Всё включено» для поездок в Крым и Сочи. Несмотря на скидки, объявленные для российских туристов крупными отелями Греции и Италии, значительная часть поедет отдыхать на российские курорты. Тех, кто выбрал для отдыха Россию, в 2014 году на 30% больше, чем в 2013 году. По оценкам, в этом году общий поток туристов достигнет 15 млн человек. 3 млн останутся в России.

«Иоаннис Каподистрия»

В сентябре начнутся съёмки фильма, посвящённого жизни и деятельности первого правителя независимой Греции Иоанниса Каподистрия (11 февраля 1776 года — 9 октября 1831 года), который в течение многих лет был министром иностранных дел Российской империи (1816−1822 гг.), пишет Η Ναυτεμπορική. Автор сценария и режиссёр фильма «Иоаннис Каподистрия» — Тасос Лерта. Это проект совместного российско-греческого производства при участии Швейцарии, где Иоаннис Каподистрия считается национальным героем, поскольку политик сыграл важную роль в создании независимого государства Швейцария, написав Конституцию этой страны, которая остаётся практически неизменной по сей день. В рамках проекта также будет смонтирован документальный фильм «Иоаннис Каподистрия» продолжительностью 20 минут с характерными выдержками из сценария и фрагментами съёмок, которые пройдут в Афинах, Нафплионе, Корфу, Каламате, Эгине, Париже, Цюрихе, Санкт-Петербурге и других городах России. Документальная лента выйдет в прокат в качестве предтечи полнометражной версии. Директор Центра науки и культуры при посольстве РФ в Афинах Пётр Куприков и Тасос Лертас встретились и обсудили двустороннее сотрудничество, сфокусировавшись на процессе съёмок. В скором времени будут объявлены имена российских и греческих актёров, которые будут сниматься в фильме. Авторы уточнили, что работу над фильмом планируется завершить к концу 2016 года, который объявлен перекрёстным Годом России в Греции и Годом Греции в России, напоминает издание.