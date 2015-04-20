По правде говоря, последствия валютного обвала апреля 2011 года так и не были полностью преодолены до сих пор. В последний год ситуация резко ухудшилась в связи с войной на Украине и западными санкциями против России. Белорусский «продовольственный оффшор» не сможет в полной степени скомпенсировать потери, вызванные проблемами у двух главных внешнеторговых партнёров. ЗВР снизились до катастрофического уровня, несмотря на то, что в прошлом году Россия предоставила республике 4,5 млрд долларов поддержки. Предприятия переходят на неполную рабочую неделю, работники вынуждены брать неоплачиваемые отпуска.

Иван Шилов ИА REGNUM Продовольствие

Президент поставил перед бюрократией задачу изыскать все возможные резервы пополнения госбюджета. И они начали изыскивать. В меру талантов. Самым заметным результатом этих изысканий стал Декрет Президента РБ №3 от 2 апреля 2015 года «О предупреждении социального иждивенчества». Декрет сразу окрестили «декретом о тунеядцах». Напомню, что по белорусскому законодательству декреты имеют преимущество перед законами. Данный «надзаконный акт» ввёл в оборот несвойственное для капиталистической экономики понятие «тунеядство» и установил ответственность за оное в размере примерно 240 долларов США в полгода по текущему курсу. Это означает, что не государство платит безработному пособие, а безработный платит государству за то, что не работает.

Не буду повторяться, что данный декрет противоречит нескольким положениям Конституции РБ, законам и международным договорам, подписанным Белоруссией. Об этом уже много сказано. Также всем очевидно, что существовавшее в СССР понятие «тунеядство» совершенно неприменимо в капиталистической (рыночной) экономике, которая подразумевает безработицу как нормальный механизм поддержания работников в нужном «тонусе».

Действительно, а почему бы и не применить нестандартное управленческое решение, если это реально поможет? Вспомните, сколько было споров по поводу введения в начале года налога на покупку иностранной валюты. Креативность данного решения зашкаливала, даже в Зимбабве до такого не додумались. Но надо признать, что это помогло прекратить панику на валютном рынке, и 2011 год в Белоруссии не повторился. Белорусский рубль упал «всего» в полтора раза, а не в три, как в прошлый раз. И сейчас продолжает удерживаться на заранее приготовленных позициях при помощи дефицита наличных «зайчиков», искусственно созданного государством. Может быть, и новая адская управленческая находка окажется спасительной?

По-видимому, те гении государственного управления, что придумали скрестить тунеядцев с капитализмом, убеждали президента подписать декрет тем аргументом, что он ударит по нелегальным предпринимателям. А народ, видя как президент лихо побивает проклятых буржуинов, возрадуется и поднимет рейтинг «всенародного» на новые высоты. Что очень важно в год выборов. Заодно и бюджет пополнится. Судя по тому, что декрет подписан, — убедили. Но эффект оказался не тот. Во-первых, в разряд тунеядцев попали настоящие безработные, число которых в последнее время угрожающе растёт. Дело в том, что абсолютное большинство белорусских безработных не спешит регистрироваться в качестве таковых в государственных органах. Об этом позаботилось государство. Оно создало систему, которая отбивает охоту у безработных регистрироваться и тем самым «рисует» для пропаганды прекрасную статистику безработицы — 0,5%. В реальности безработица в десятки раз выше. Не считая скрытой.

Безработные не спешат регистрироваться не только потому, что не хотят быть привлечёнными к неоплачиваемым «общественно полезным работам» в колхозе или в ЖКХ. Дело в том, что работа есть. Искусственно поддерживаемые на плаву предприятия нуждаются в работниках. Но поскольку результат их труда никому не нужен, зарплату им платить нечем. Работу безработному предложат. Но она будет низкоквалифицированной и не по специальности, а размер оплаты будет таким, что едва хватит на проездной на автобус, чтобы до неё доехать. Больше погибающая белорусская экономика предложить не может. Если откажешься — ты больше не считаешься безработным. Теперь ты просто неработающий, а с 1 января сего года — тунеядец. Как это принято в Белоруссии, срок действия декрета установлен задним числом. Вы сегодня узнаете, что позавчера уже задолжали государству.

Во-вторых, Декрет ударил по некоторым категориям людей, которые не могут работать по состоянию здоровья, по причине ухода за детьми и другими членами семей и т.п. Далеко не для всех из них в декрете предусмотрены исключения. Белорусский интернет взорвался от «криков души» таких людей. В-третьих, (а, может, и во-первых) декрет о тунеядцах направлен в основном не на нелегальных предпринимателей, как хочет представить дело власть. Он направлен против тех, кто работает за границей или в интернете. Белорусская власть живёт по средневековому принципу контроля над землёй. Запретить своим гражданам выезжать за границу в современном мире возможности нет, а проконтролировать, не заработали ли они там денег, — тем более невозможно. Но зато можно ограбить их по возвращении на контролируемую территорию.

Таким образом, гражданам Белоруссии, работающим за рубежом, придётся платить налоги дважды. Первый раз в той стране, где работали, второй раз — по возвращении в объятия родного государства. Контролировать работу в виртуальном пространстве при помощи ОМОНа и таможни — тем более не получится. А ведь работа в интернете зачастую относится к самым передовым сферам деятельности — наука, технологии, программирование. Нелегальные предприниматели придумают как отвертеться — им не впервой. Пострадают те, кто не привык «прятать концы» и записывать любимый «Бентли» на тёщу.

Реакция общества на декрет оказалась бурной. В последнее время об этом только и говорят. Даже те, кого декрет не касается. И одобряют его не так много людей, как предполагалось. Юристы готовят петиции в Национальное собрание для поднятия там вопроса о конституционности декрета. Собрано уже более 20 тысяч подписей для коллективного обращения в органы власти с требованием его отмены. В сети множатся сообщества «тунеядцев». Да-да, люди сами называют себя «тунеядцами». Создаётся партия тунеядцев.

Белорусское государство, назвав безработных и неработающих тунеядцами и отрезав им дорогу назад в общество, породило новое для Белоруссии явление. Антисоциальное движение, бравирующее своей антисоциальностью. И все попытки государственных хакеров противостоять этому в сети будут только подогревать ситуацию. Почему так случилось? Почему народ и власть друг друга не понимают? Этому есть причины. Всё дело в том, что белорусская экономика, как и многие другие, уже совсем не соответствует представлением народа о ней. Люди думают, что они ходят на работу, там создают какие-то блага. Какую-то новую полезность, выражаемую в деньгах. Государство взимает с них налоги, и на эти налоги содержит госаппарат и структуры социального государства, такие как пенсионная система, бесплатное здравоохранение и образование, субсидируемый транспорт и ЖКХ. В действительности всё уже давно не так.

В реальности большинство из того, что производится белорусской экономикой, никому не нужно. Потому что рынок занят более дешёвыми китайскими товарами и более качественными западными. Белорусские товары, за исключением продовольственных, пылятся на складах и на полках сельмагов. Огромное количество людей каждый день ходит на работу, что-то там делает, но никакого положительного эффекта для общества это не даёт. Это не вина простых людей. На то и государство, чтобы создать систему, в которой труд будет эффективным. У нас президент гордится тем, что не дал разрушить старые производства. Хорошо, что не разрушили. Но этого мало. Заводы существуют для того, чтобы производить товары, нужные людям, а не для «сохранения». «Сохранять» можно мумии и заспиртованных жаб. Рабочие места на «сохранённых» заводах и фабриках поддерживаются искусственно. А откуда берутся деньги на поддержание этой бутафории? В России.

Мне ответят, что не так уж и много. Россия даёт небольшой процент. Мы и сами с усами! Несомненно. Но давайте подумаем. Представьте, что вы зарабатываете 800 долларов в месяц, а тратите 1000. Просто, вы так привыкли жить. За один месяц долг составит 200, во втором месяце — 400. Через 4 месяца вам придётся отдать за долги всю зарплату. Дальше пойдёт распродажа имущества. А ведь перерасход был «всего» 20 процентов! Вот так и живёт Белоруссия, которая зависит от России «не полностью».

Да, в Белоруссии ещё есть производство, но наши расходы намного выше доходов. Просто мы привыкли так жить. Коммунисты приучили нас к социальному государству. И отучить не так-то просто. А надо. Ведь мы на него больше не зарабатываем. Социальное государство постепенно сворачивается, растут тарифы ЖКХ, растёт список платных услуг государственной медицины. Но скорость падения доходов бюджета намного быстрее психологически допустимой скорости сворачивания институтов социального государства. Наивно было думать, что, разрушив единую экономику СССР, социальное государство удастся сохранить. Россия предлагает воссоздать единство экономической системы, но эти предложения разбиваются о властные амбиции батьки Лукашенко. Значит, прощайтесь с социальным государством, соотечественники! Скоро будете платить даже за сбор грибов и рыбную ловлю.

Высшее руководство республики прекрасно всё это понимает, но не может сказать людям правду. Потому, что, сказав «А», придётся сказать «Б». После такого признания логическая цепочка неизбежно приведёт к пониманию необходимости серьёзных изменений. Люди поймут, что полчища чиновников и «правоохранителей» без толку протирают штаны на своих рабочих местах и получают свои не самые маленькие зарплаты только за обеспечение лояльности власти. Люди поймут, что консервирующая архаические методы хозяйствования власть лишает их будущего в бурно изменяющемся мире. Поймут, что феодальная структура государства, конвертирующего контроль над землёй в налоги и поборы, — устарела. Уже сегодня власть не в силах контролировать доходы граждан от растущей интернет-экономики, передовых научно-технических разработок и работы за границей. Оттого и выдумывают такие нелепые поборы, как «налог на тунеядцев». Когда люди всё это поймут, они спросят у власти: «Как будем жить дальше?» А у власти ответа нет. Полная несостоятельность белорусского режима станет очевидной для всех.