23 марта белорусская прозападная оппозиция, как обычно, отмечала свой праздник — так называемый «День воли». Каждый год они празднуют годовщину позорного события — провозглашения Белорусской Народной Республики. Она была провозглашена в 1918 году во время немецкой оккупации, кучкой никого не представляющих белорусских националистов в арендованном зале на втором этаже Крестьянского поземельного банка. Кто-нибудь в своём уме может себе представить, что это «государство» было независимым от немцев? БНР не была признана никем, и никогда не контролировала белорусскую территорию. Да и что тогда можно было назвать «белорусскими землями»? Единственным бесспорным «достижением» БНР была приветственная телеграмма кайзеру Вильгельму II.

Kulik Aliaksei ЛГБТ-активисты на «Дне Воли»

Вот текст телеграммы: «Рада [Совет] Белорусской Народной Республики, как избранный представитель Белорусского Народа, обращается к Вашему Императорскому Величеству со словами глубокой благодарности за освобождение Белоруссии немецкими войсками из-под тяжёлого гнёта, чужого господствующего издевательства и анархии. Рада Белорусской Народной Республики декларировала независимость единой и неделимой Белоруссии и просит Ваше Императорское Высочество о защите на подконтрольной ей территории для укрепления государственной независимости и неделимости страны в союзе с Германской Империей. Только под защитой Германской Империи страна видит лучшее будущее».

Как видим, для этих людей за почти 100 лет ничего, по сути, не изменилось. Также, как и сейчас, народ Белоруссии им категорически не подходил. Вот высказывание одного из «отцов-основателей»:"Наши крестьяне на съездах высказывались в том смысле, что им не нужна автономия, но делали они это по неразумению и темноте своей, но более всего в результате обмана, так как вместе с этим они говорили, что и язык им не нужен. Никто в мире не отрекается от своего языка,… а наши крестьяне отрекаются. Значит, — делают они это по неразумению и темноте… По тем или иным вопросам мы обращаемся к знатокам и специалистам, а вот при государственном строительстве удовлетворяемся мнениями таких специалистов, как тёмный и некультурный народ… Народ — вещь хорошая, но ему необходимо рассказать, разъяснить, его необходимо сначала просветить, научить, и только потом уже звать к себе на совет» (Лёсік Я. «АўтаноміяБеларусі», Мн. 1917. — стр. 5−6.)

В прошлом году наши майданутые сограждане отличились тем, что вынесли на демонстрацию портреты Бандеры, Шухевича и их менее известных белорусских «коллег». Обычно на таких мероприятиях милиция очень жёстко следит за соблюдением согласованного с властями формата мероприятия. И в случае несоблюдения сразу начинает задержания. Так, например, в прошлые годы шествие и митинг согласовывали только при условии, что не будет никаких транспарантов, только флаги.

В этом году были и флаги, и транспаранты, и шарики с символикой гитлеровских прихвостней. Вообще, нашисвядомиты явно почувствовали себя свободнее. За последний год власть сделала в их адрес достаточно много реверансов."Гвоздём» программы стали ритуальные майданные скачки возле кинотеатра «Октябрь». Некоторое количество «свядомой» молодёжи с флагами белорусских коллаборационистов, Украины и Евросоюза весело прыгало под речёвку «Кто не скачет — тот москаль». Явный неформат. Но задержаний в этот раз не было. Уже после сборища задержали двоих, которые не свернули флаги, и хотели прямо так идти домой. Через 10 минут разъяснительной беседы их отпустили.Т.е., власть намекнула майданутым, что можно бы и посмелее. Политические игры в «независимость» от России продолжаются. 25 марта 2015 года был сделан значительный шаг к белорусскому «майдану».

Ни для кого в Белоруссии не секрет, что майданутых у нас значительно больше, чем участников подобных митингов. Просто власть умело запугивает их. Вернее, об этом уже надо говорить в прошедшем времени. Милиция проводила фото‑ и видеосъёмку мероприятий оппозиции. После установления личностей всех присутствующих в места их работы или учёбы направлялись указания провести разъяснительную работу. Так можно было попасть из аудитории ВУЗа в казарму или потерять очень дефицитную нынче работу. Поэтому многие боялись. В одночасье эту практику не прекратят, но уже постепенно сворачивают. Власти сегодня нужны «доказательства» того, что белорусы не хотят интеграции с Россией. Поэтому сборища майданутых должны быть всё больше и громче.

Беда белорусской власти в том, что ей нечего предложить в концептуальном смысле. Идеологии нет. Идеологией национального государства, которым пытается стать Белоруссия, может быть национализм. Но поскольку белорусский национализм не может не быть антироссийским, его нельзя было использовать в полной мере. Как же тогда выпрашивать у России деньги, нефть и газ? Вот белорусский национализм и приватизировала оппозиция. Как бы ни была глупа исповедуемая белорусскими русофобами идеология, она есть, она проста и понятна любому: «Все беды — от русских, мы убегаем от них в европейский потребительский рай».

Что получается? Идеологические установки оппозиции могут внедряться в мозги населения независимо от того, к каким спецслужбистским каналам подключены лидеры и сколько денег им платят. А власти нечего этому противопоставить, кроме контроля над лидерами. Получается, что народ потенциально может быть инфицирован майданом, а у власти нет от этого никаких средств, кроме спецслужб и денег. Но это — не лекарства, это — стимуляторы. Пока они работают — майдана нет. А если система сломается?