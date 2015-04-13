По прошествии почти двадцати пяти лет независимости в белорусской экономике сформировалось несколько пластов, определяющих развитие государства и жизнь простых граждан. Основным их них является государственная собственность и все, что с этим связано. Причем в настоящее время принято считать, что понятие «государственное» идентично понятию «президентское» или «А. Лукашенко и его семьи». Вторым по размерам и важности уровнем в Белоруссии являются своеобразные частно-государственные монополии, принадлежащие приближенному к белорусскому лидеру кругу бизнесменов, например, Ю. Чижа, В. Пефтиева, П. Топузидиса и т.п. При этом необходимо отметить, что их существование вряд ли было бы возможным без нынешнего главы государства, а перспективы после ухода А. Лукашенко выглядят крайне туманно. Третьим серьезным пластом в белорусской экономике можно считать иностранный капитал, где первую скрипку играют российские предприниматели. Надо сказать, что о бизнесменах из России в Белоруссии никогда не было принято говорить громко, так как российский бизнес не любит себя афишировать, предпочитая работать либо непосредственно под покровительством властей, либо наоборот — как можно дальше и незаметно для них. И в том, и в другом случаях излишняя шумиха не нужна никому.

AlexanderStein Бизнес

Несмотря на многочисленные проблемы в белорусско-российских отношениях и нынешний экономический кризис, бизнес-структуры из Российской Федерации никогда не теряли интереса к белорусским активам и дешевой рабочей силе. Причем касается это как крупных игроков, так и представителей среднего бизнеса. Белорусская же сторона даже в период конфронтации с Кремлем, как правило, старалась создавать благоприятные условия для россиян, понимая всю бесперспективность привлечения капитала из ЕС, Китая и стран арабского мира. Серьезным исключением, пожалуй, можно считать лишь ситуацию с «Уралкалием», руководство которого не смогло найти общий язык с официальным Минском. В остальном же российский бизнес всегда оставался желанным гостем для белорусских чиновников.

На протяжении последнего десятилетия в республике создавались политическая, экономическая и правовая основы, позволившие русскому бизнесу чувствовать здесь себя достаточно комфортно. И в настоящее время в Белоруссии, которая является частью Евразийского экономического союза, продолжается процесс сближения и гармонизации национальных законодательств с Россией, формируются равные условия для производственной и предпринимательской деятельности двух стран, а также единые правила торговли товарами и услугами. Помимо этого существует более или менее свободный рынок труда и даже планируется формирование общего с Россией финансового рынка. Более того, необходимо помнить, что больше нигде, кроме России и Белоруссии, русский язык не является основным в общении, а также в делопроизводстве и законодательстве, что также упрощает ведение здесь бизнеса для россиян.

К тому же, уже ни для кого не секрет, что ряд крупных российских бизнесменов имеют прямые контакты с белорусским президентом и его окружением (например, небезызвестные Гуцериев, Лужков, Батурина и прочие), что облегчает внедрение российского капитала в экономику Белоруссии. Если прибавить к этому тот факт, что сегодня в республике практически вся сфера услуг — от стоматологии до отдыха и развлечений, ориентируется именно на русских, то приходится констатировать, что нынешние условия в Республике Беларусь просто созданы для того, чтобы российский бизнес не имел себе здесь конкурентов.

Сегодня у российского бизнеса есть неоспоримые преимущества в Белоруссии как перед западноевропейскими, так и белорусскими компаниями. В первом случае за счет существования ЕАЭС, во втором — из-за гораздо большей возможности финансирования собственных проектов, по сравнению с местными бизнесменами. Однако даже в таких, казалось бы, благоприятных условиях, российский бизнес все же не смог закрепиться в республике настолько, чтобы иметь возможность напрямую влиять на местную экономику. Тем более что до сих пор в Белоруссии существует ряд проблем правового порядка, а также абсолютная непредсказуемость официальных властей, для которых политический популизм гораздо важнее принятых на себя обязательств. Об этом в свое время говорил даже премьер РФ Д. Медведев, когда в сентябре прошлого года на круглом столе «Инвестклимат в регионах» в ходе Международного инвестиционного форума «Сочи-2014» заявил, что россиянам не стоит идеализировать условия ведения бизнеса в Белоруссии и Казахстане: «Вчера коллеги, представляющие бизнес-сообщество, обсуждали вопрос о том, чтобы зарегистрироваться в Беларуси. Я им предложил это сделать… Говорит: нет уж, лучше вы к нам».

Традиционно в Белоруссии выделяют несколько основных направлений деятельности российского капитала, которые за последние годы не претерпели существенных изменений. Это, в первую очередь, газовая отрасль, нефтепереработка и все, что с этим связано. Здесь располагаются наиболее серьезные и крупные российские компании — единственные, кто может разговаривать с официальными властями практически на равных. Например, ОАО «Газпром», который контролирует «Белтрансгаз» и его дочерние структуры (Столбцовский кирпичный завод, торговая компания «Спецкомплектимпекс» и прочее), а также «Белстройтрансгаз», «Сибур Белсервис», «Белтехногаз», «Белруснефтегаз» и т.д. Причем российский монополист расширил свою деятельность и в иных сферах. Например, в нефтепереработке, открыв сеть собственных автозаправок в республике, банковской сфере через создание «Белгазпромбанка» и даже в производстве газовых и электрических плит, выкупив контрольный пакет в «Брестгазоаппарате». И, несмотря на нынешний экономический кризис, «Газпром» продолжает чувствовать себя в Белоруссии крайне уверенно.

Не менее серьезными выглядят и позиции ОАО «Лукойл», который уже не первый год является одним из основных конкурентов «Белнефтехима» в республике, не только поставляя нефть на белорусские НПЗ и производя присадки для масел, но и постоянно расширяя свою собственную сеть автозаправок. Более того, пожалуй, это единственная компания, которая сегодня решилась на совершенно несвойственный для Белоруссии шаг — понизить цены на топливо на своих АЗС, несмотря на «рекомендации» «Белнефтехима», тем самым еще сильнее ударив по своим конкурентам. Именно поэтому к «Лукойлу» периодически и возникают «претензии» со стороны белорусского государства, где интересы местных нефтепереработчиков напрямую лоббируются окружением Лукашенко. Чего только стоит история с закрытием в январе нынешнего года 20 магазинов на АЗС компании якобы за «неверную информацию покупателям и завышенные цены на антифриз».

Продолжают свою деятельность в Белоруссии «Роснефть», представленная в республике своей 100%-ной дочерней компанией ИООО «РН-Запад», и «Татнефть», которая зарегистрировала в Белоруссии структуру ИООО «Татбелнефтепродукт» и последовательно расширяет собственную сеть АЗС. Все вышеперечисленные компании, как и ряд иных, занимающихся поставками и переработкой нефти в Белоруссии, пожалуй, пострадали менее всех в нынешнем кризисе, так как тесным образом связаны с интересами высших государственных чиновников и, по всей видимости, не собираются уходить с местного рынка в обозримом будущем.

Помимо нефтегазового комплекса, российский капитал продолжает свое активное участие и в финансовой сфере, которая с каждым годом становится все более заметной в деятельности компаний из России. К наиболее крупным финансовым структурам следует отнести уже упомянутый ранее ОАО «Белгазпромбанк»; ОАО «БПС-Сбербанк», который сегодня фактически полностью принадлежит ОАО «Сбербанку России»; «Банк БелВЭБ», принадлежащий российскому «Внешэкономбанку»; ЗАО «Банк ВТБ», появившийся в 2007 году на месте выкупленного ЗАО «Славнефтебанк»; ЗАО «Альфа-Банк», который возник после многочисленных слияний различных финансовых структур в 2013 году и т.д. Правда, необходимо отметить, что российский банковский сектор в Белоруссии также оказался подвержен многочисленным проблемам и особенностям местной реальности. Весьма примечательна в этом плане судьба банка «Москва — Минск», который в свое время принадлежал правительству Москвы, а с 2011 года вошел в Группу «ВТБ» в результате покупки ей «Банка Москвы». Прошлой осенью контрольный пакет учреждения без излишней шумихи был продан Национальному банку Белоруссии и подконтрольному ему ОАО «Паритетбанк» в рамках «реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров А. Лукашенко с председателем правления ОАО Банк ВТБ А. Костиным по вопросам сотрудничества Республики Беларусь и Группы ВТБ». Официальная версия продажи заключалась в том, что у ВТБ на территории республики оказалось сразу два банка, которые развивать стало нерационально. Однако, по мнению многих аналитиков, данное приобретение, в котором участвовал сам президент Белоруссии, свидетельствует о том, что «Банк «Москва-Минск» и его структуры понадобились окружению главы государства для финансирования собственных программ и проектов под «крышей» Нацбанка, а также спокойной «перекачки» средств. По всей видимости, со стороны руководства Белоруссии группе «ВТБ» было сделано некое предложение, от которого россияне не смогли отказаться. В итоге — и волки сыты, и овцы целы.

Помимо вышеобозначенных сфер белорусской экономики, россиян в последнее время все больше стали интересовать и иные, менее значимые, а значит, и не привлекающие особого внимания со стороны властей отрасли. Тем более что во многих областях бизнеса в Белоруссии крайне низкая конкуренция, что позволяет без проблем их завоевывать. К ним можно отнести строительство, сферу туристических и интернет-услуг, ресторанный бизнес (здесь серьезную нишу уже заняла корпорация «Ростик Групп»), логистику, а также торговлю. К слову, именно в сферу торговли и услуг проникновение российского бизнеса сегодня крайне заметно. В республике уже работают торговые сети «Рублевский», «Вестер», «Белмаркет» (бизнес-подразделение российского инвестиционного холдинга «Альфа-Групп») и т.п. Не менее активны россияне и в строительстве. Так, властям российской столицы принадлежит 51% в «Московской инвестиционной строительной компании», которая застраивает два крупных микрорайона в Минске. Российская компания ЗАО «Атомстройэкспорт» (дочерняя структура «Росатома») и вовсе занимается стройкой века в Белоруссии — Белорусской АЭС и, по всей видимости, не смотря ни на что, сумеет довести ее до конца.

В последнее время интерес у россиян стал вызывать и сельскохозяйственный комплекс Белоруссии. Покупкой доли в белорусских молочных предприятиях интересуются «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo) и производитель мороженого «Русский холод». В то же время в республике уже довольно продолжительно работает компания «Danone-Юнимилк», которая владеет двумя белорусскими предприятиями по переработке и производству молочной продукции.

Все это свидетельствует о том, что российские компании прочно закрепились на белорусском рынке и не планирует с него уходить. Если обратиться к статистике, то только за прошлый год россияне открыли в Белоруссии 62 представительства, что является практически половиной от общего количества новых иностранных коммерческих структур (количество новых представительств и тех, кому продлили лицензии, составило 128). При этом среди них есть и довольно крупные игроки. Например, один из крупнейших российских военных холдингов концерн «Радиотехнические и информационные системы», принадлежащий миллиардеру В. Евтушенкову. Причем у главного акционераконцерна «РТИ», председателем совета директоров которого является экс-премьер Е. Примаков, на территории республики уже имеется представительство и действующий бизнес: в феврале 2014 года была зарегистрирована дочерняя структура крупного российского разработчика информационно-коммуникационных решений и услуг «Энвижн групп» — «Белэнвижн», контрольный пакет которой находится в руках у Евтушенкова. К слову, «Радиотехнические и информационные системы» — это не единственная крупная военно-промышленная структура, которая проявила интерес к белорусскому рынку. Чего только стоят многолетние переговоры о покупке российскими компаниями Минского завода колесных тягачей, а также заявление Объединенной авиастроительной корпорации о планах вхождения в состав акционеров барановичского 558-го авиаремонтного завода. Последнее, правда, будет решаться лично А. Лукашенко, поэтому пока их взаимодействие развивается на основании концепции развития сотрудничества и сводной программы производства до 2025 года. К тому же, учитывая то, как глава республики относится к попыткам купить хоть что-то из белорусского ВПК, вероятность более серьезной интеграции выглядит маловероятной. По крайней мере, на сегодняшний день.

Несмотря на то, что за прошлый год в Белоруссии были зарегистрированы десятки компаний из РФ, а так же представительства российских отделений транснациональных корпораций «Данфосс», «Метсо Минералз СНГ», «Дженерал Моторз Авто», «Хенкель Рус», 2014 год стал последним для 236 иностранных организаций, большинство из которых были именно российскими. У тех же, кто продолжил свою работу сегодня ситуация выглядит не легче, чем в прошлом году, о чем свидетельствуют массовые сокращения штата, снижение зарплат и отправление сотрудников в отпуск за свой счет. Конечно, все это не является чем-то особенным только для российских компаний, а происходит повсеместно в белорусской экономике. Однако данные тенденции заставляют россиян пересматривать степень своего участия в белорусской экономике. Пока это происходит незаметно, но в случае резкого ухудшения ситуации в Белоруссии вполне можно будет ожидать массового сворачивания российского бизнеса.

В целом же, необходимо отметить, что российский капитал уже достаточно прочно укоренился в ряде сфер белорусской экономики. При этом произошло это либо с личного согласия А. Лукашенко в тех отраслях, которые имеют особую важность для главы государства, либо там, где интересы белорусского президента и его окружения серьезным образом не затронуты. И, несмотря на продолжающийся сегодня в стране кризис, бизнес из России продолжает приходить в Белоруссию. По всей видимости, связано это не только с тем, что республика все еще рассматривается как своеобразная площадка для продвижения на рынки Европы, но и как возможность вывода капитала из России. Об этом, к слову, в конце марта было упомянуто директором Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Белоруссии В. Реутом: «Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны». Поэтому ожидать того, что российский бизнес в ближайшее время потеряет в Белоруссии свои позиции, не стоит. Сегодня интересы серьезных российских бизнес-игроков тесно сплетены с интересами белорусского руководства, а, значит, существует и обоюдная заинтересованность в продолжении сотрудничества. И если средний и мелкий бизнес России начнет уходить с белорусского рынка, то его место с разрешения властей страны займут крупные монополисты.