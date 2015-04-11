Скандал, связанный с русской пианисткой из Украины, стал одной из центральных тем канадской прессы на этой неделе. В материале, посвященном Валентине Лисица, которая выступала против «жестокостей гражданской войны», газета Le Devoir пишет о том, как Симфонический Оркестр Торонто «аннулировал участие Валентины в концерте фортепиано с оркестром номер 2 Рахманинова». Причиной отмены выступлений Валентины стали ее высказывания, которые представители оркестра в комментарии изданию оценили как «глубоко оскорбительные». Речь идет о высказываниях Валентины, — пишет издание, — которые она допускала в своем личном профайле в социальной сети Твиттер, комментируя события, происходящие на Украине.

romanialibera.ro Валентине Лисица Валентина Лисица — Музыкант

Пианистка — русская, родившаяся на Украине, но живущая сейчас в США, — могла опубликовать, по данным издания, «комментарии, осуждающие жестокости гражданской войны на востоке Украины, в особенности те из них, что производятся против русскоязычного меньшинства». Позже Лисица, по данным Le Devoir, выступила в социальных сетях с новостью о том, что «была обвинена в разжигании ненависти».

В коммюнике, подписанном президентом и генеральным директором Симфонического Оркестра Монреаля, Джефф Мелансон (Jeff Melanson), объясняется, что «госпожа Лисица была заменена другой исполнительницей вследствие постоянных обвинений в украинских медиа, касающихся оскорбительных высказываний». В качестве культурного организма Канады, настаивает дирекция оркестра, он «хочет делать акцент на музыке, а не на полемике, вызванной предположениями пианистки, которые многими расцениваются, как оскорбительные».

В свою очередь, Валентина Лисица в комментариях канадской прессе сожалеет, что «оркестр уступил маленькому, но могущественному лобби, которое представляет из себя украинская община Канады». В то же время, пианистка подтвердила информацию о том, что за сорванные выступления ей все равно заплатят, причем не выступила она только потому, что «воспользовалась своим правом на свободу высказывания».

Канадская Ассоциация гражданских свобод выразила свою обеспокоенность в связи с решением оркестра, которое «кажется не мотивированным ничем, кроме страха противоречий, и не кажется вызванным желанием наказать сотрудника, который не уважал бы своего работодателя». Директор программы фундаментальных свобод Ассоциации, Клара Цвибель (Clara Zwibel) заявляет, что «было больно видеть, каким манером выражает свои взгляды» пианистка Лисица и «связь, существующую между ее высказываниями и их содержанием…». В то же время, Ассоциация уверена, что «если оркестр просто хотел избежать противоречий… это не был достаточный для отмены выступлений пианистки мотив. Исходя из этого, артисты могут сделать заключение, что, если они хотят получать работу, то должны избегать противоречивых мнений, которые не слишком популярны».

Канадское издание пишет о бурной реакции, которую вызвало решение Симфонического оркестра Торонто, в среде социальных пользователей страны. Многие из них «взяли сторону защиты Лисицы и ее права на свободу высказывания». В то же время, «другие приветствовали решение оркестра». Несмотря на произошедшие события и разразившийся скандал, сама пианистка играла в городе Ниагара-на-озере (Niagara-on-the-Lake), и «не выглядела при этом обеспокоенной». Артистический директор центра Браво Ниагара (Bravo Niagara), Кристин Мори (Christine Mori) заявила, что она «в курсе высказываний Лисицы в Твиттере, и знала об их существований до того, как включить выступление Валентины в программу». «Я знала, что это могло бы вызвать негативную реакцию, но мы решили на этом особо не останавливать наше внимание… Я верю в свободу высказывания», — подчеркнула Кристин Мори.

В результате скандала с отменой выступления Валентины Лисицы в Торонто, пианистку во время концерта заменил Стюарт Го (Stewart Goo). Издание отмечает также, что концерты Валентины Лисица в Калгари (5 и 6 июня 2015 года) не отменены.

«Это конец СНГ»

Также издание Le Devoir посвящает два больших аналитических материала России. Первый текст написан Матьё Жаком (Mathieu Jacques) — мэтром юриспруденции в университете МакГилл (McGill). Статья называется «Евразийский Союз рожден». В нем говорится о создании Евразийского Союза, который «…прошел малозамеченным для многочисленных обозревателей на Западе, но стал одним из важнейших событий в геополитике за последнее время».

Юрист уверен, что «Евразийский Союз… чье появление было вдохновлено Европейским Союзом, объединяет 138 миллионов человек и покрывает примерно 15 процентов поверхности Земного шара», что показывает «что Россия не только пытается, но и успешно справилась с тем, чтобы создать свой экономический блок». И Евразийский Союз, с ВВП 4000 миллиардов долларов, буквально призван стать непременным экономическим партнером Европы и Азии, и, вне всяких сомнений», станет «сверхмогущественной энергетической силой».

Этот проект, сначала и прежде всего экономический, был заключен в полном соответствии с духом мультикультуризма, пишет о создании Евразийского Союза профессор университета МакГилл для газеты Le Devoir. Он отмечает, что институты Союза, кроме того, что многие из них сконцентрированы в России, разделены и между членами. «Если Евразийская комиссия находится в Москве, то центральный офис банка развития организации работает в столице Казахстана — Алма-Ате, а Евразийский суд — расположен в столице Белоруссии, Минске».

Матьё Жак уверен, что «западные обозреватели, которые видят в кризисе на Украине возврат России к принципу силы, просто лишены перспективы». Кризис, уверен автор, совершенно похож на то, что наблюдается в Абхазии и Осетии, и в Армении, и «будет заморожен».

Евразийский союз, по мнению обозревателя, позволит «свободную циркуляцию денег, людей, капиталов, товаров и услуг» и это «инициатива интеграции, — наиболее серьезная из всех, что предпринимались после падения Советского Союза» и она, эта инициатива, призвана «дать преимущества бывшим республикам СССР». Также договор, который подписывают члены Евразийского Союза, «открывает дорогу к общей валюте». Нет никаких сомнений, уверен Матьё Жак, что «создание Евразийского Союза означает конец Союза Независимых Государств, который наследовал СССР, и за 24 года своего существования практически не реализовал ни одну из надежд, которые на него возлагались».

Автор статьи напоминает, что Владимир Путин, президент России, в 2005 году заявил о том, что «распад Советского Союза стал самой большой геополитической катастрофой 20 века». И Запад, уверен Матьё Жак, заинтересован в том, чтобы принять это заявление во внимание.

Справка ИА REGNUM: Университет McGill — лучшее высшее учебное заведение Канады на английском языке. Открыт в 1821 году. Входит в 25 лучших университетов мира на протяжении многих лет.

«Греко-русская весна»

Другая аналитическая статья о России, называется «Греко-русская весна» и посвящена кризису в отношениям между Грецией и Европейским Союзом, и, напротив, потеплению отношений между Афинами и Москвой.

Описывая встречу премьер-министра Греции Алексиса Ципраса (Alexis Tsipras) с президентом Российской Федерации, Владимиром Путиным, издание пишет, что руководитель греческого кабинета министров «защищал независимость своей страны», критикуя «санкции, наложенные на Россию Европейским Союзом в связи с событиями на Украине».

Газета особенно отмечает, что премьер-министр Греции, «между прочим, не просил финансовой помощи от Москвы», в то время, как Греция находится в стадии активных переговоров со своими кредиторами относительно разблокирования транша, «жизненно важного для экономики страны». Канадское издание цитирует Алексиса Ципраса, заявившего, что «Греция это независимое государство, у которого есть полное право вести международную независимую политику и использовать свою политическую роль европейской, балканской и средиземноморской страны». Господин Ципрас «неоднократно повторил свою критику в отношении санкций, наложенных на Москву» в связи с «аннексией Крыма Россией» (речь идет о воссоединении России с Крымом по результатам референдума на полуострове в 2014 году — прим.ИА REGNUM). Le Devoir указывает на то, что премьер-министр Греции «чеканит слова о том, что разрешить глубокий кризис на Украине возможно, если выйти из порочного круга санкций, которые не соотносятся с международным правом». Шеф радикально-левого — по оценкам канадской газеты — правительства Греции говорит о «наступлении весны в отношениях Греции и России». Целью визита Ципраса, по его собственным словам, стала «новая точка отношений Москвы и Афины, в поисках мира и безопасности в Европе. Сам же Путин в это время «настаивал на возобновлении экономических отношений между двумя странами (Россией и Грецией — ИА REGNUM), которые значительно сократились в последнее время».

Упоминая об отношении в среде дипломатии ЕС к новому руководителю греческого правительства, издание признает, что «Ципраса часто критикуют за то, что он принимает позицию по тому или ному вопросу с оглядкой на Москву». На эти обвинения ответил не грек, а Владимир Путин. В своем стиле глава России пошутил насчет возможного использования Греции Россией в качестве «троянского коня». Улыбаясь, российский президент отверг все предположения о заинтересованности России «использовать кого-либо внутри Европы», и вообще говорил о том, чтобы улучшить отношения с Европой в целом.

Издание Le Devoir прямо указывает на то, что Ципрас, совершивший визит в Россию в самые напряженные моменты переговоров его страны с ЕС и Международным Валютным Фондом, может использовать свой вояж для просьб о финансовой помощи у Москвы. В результате, визит Ципариса «вызвал раздражение Европейского Союза». Ведь «Европейский Союз требует, чтобы все члены ЕС говорили в один голос», в то время, как Владимир Путин «выявил в этом некоторые нюансы», подтвердив, что, «несмотря на отсутствие просьб Греции о помощи», Россия «могла бы инвестировать в проекты инфраструктуры в Греции». Все это «вопрос не помощи, а кооперации в связи с конкретными большими проектами». Речь идет, пишет канадская пресса, вне всяких сомнений о проекте газопровода между Россией и Турцией, который мог бы стать способом доставки русского газа на юг Европы.

Но в то время, как министр экономики России, Алексей Улюкаев, «намекает на возможность смягчить для Греции продовольственное эмбарго, введенное Россией против Европейского Союза», сам Владимир Путин «считает невозможным делать исключения для одного государства из всего ЕС». Тем не менее, ряд дискуссий по поводу этого эмбарго между греческой делегацией и принимающей (российской — ИА REGNUM) стороной был проведен.

Канадское издание комментирует высказывание главы Европейского парламента Мартина Шульца, предупредившего Ципраса «не злить европейских партнеров», и прямо обозначившего возможность риска «нарушения единодушия Европейского Союза перед лицом России». Для этого Le Devoir цитирует министра иностранных дел России, Сергея Лаврова, заявившего «почему, когда страна преследует свои интересы, это сразу же рассматривается как нарушение европейской солидарности».

«Часовых будут охранять полицейские»

Англоязычное издание Kanoe пишет о том, что военнослужащих, которые стоят на часах у Национального Мемориала Воинам (Оттава, столица Канады), будут охранять специальные часовые, набранные из полицейских. Такое решение было принято по итогам трагического происшествия, которое состоялось осенью 2014 года, и в ходе которого вооруженный экстремист застрелил часового, после чего ворвался в парламент, где и был застрелен охраной.

Издание передает, что «министерство обороны заключило контракт с городской полицией, которая обеспечит вооруженную защиту на Мемориале». Как заявляет для прессы офицер Вооруженных Сил Канады, Мишель Лавинь (Michel Lavign), «армия страны очень серьезно подходит к защите и безопасности солдат и канадцев».

Многочисленные вопросы журналистов вызвало то, почему власти не вооружают часовых вместо того, чтобы приставлять к ним своих собственных часовых. Это невозможно, поскольку «часовые играют важную церемониальную роль и придают некоторое… живое присутствие монументу… и их работа — это церемониал, и чтобы военные часовые могли исполнять эту роль, следует избавить их от необходимости заниматься еще и собственной защитой».

Kanoe добавляет, что полицейские, во время защиты часовых, будут в форме, но услуги их будут оплачиваться отдельно и дополнительно к заработной плате.

«Революция кленовых листов»

Внимание крупнейшего франкоязычного издания Канады, La Рresse, приковано к событиям, происходящим в Монреале, самом густонаселенном городе провинции Квебек. Там состоялись столкновения студентов с полицией, вызванные забастовкой учащихся Университета Квебека в Монреале (UQAM). На этой неделе студенты, решившие объявить забастовку в связи с исключением девяти их товарищей из Университета, парализовали учебный процесс, забаррикадировавшись в здании. Исключенные пострадали за то, что участвовали в манифестациях против урезания бюджета страны на социальные расходы, включая и образование. После того, как преподаватели университета попытались провести переговоры с учащимися, «построившими баррикады из мебели в коридорах и входах в зданиях учебного заведения», появилась полиция. По данным журналистов, речь шла о специальных подразделениях, обученных действовать во время общественных беспорядков. Специальный «противомятежный» спецназ ворвался в здание, после чего, «применил дубинки» и «специальные средства разгона», включающие в себя баллончики с газом и кайенским перцем. Многие из студентов были задержаны, несмотря на то, что между полицейскими и забастовщиками встали «живой стеной» преподаватели Университета Квебека в Монреале, не желающие столкновений. Во время «очистки» здания от бунтующих молодых людей, те группы студентов, которые пытались прийти на помощь своим друзьям и коллегам, оттеснялись полицейскими, оцепившими здание. После этого, по данным полиции Монреаля, «ситуация перешла под контроль» (органов правопорядка — ИА REGNUM).

По данным издания La Presse, в здании университета, захваченном на время студентами, «были отмечены множественные случаи вандализма». Это и «перевернутая мебель», и «граффити, которыми разрисованы стены», и «разбитые и испорченные камеры наблюдения», которыми оснащен университет. Вне стен учебного заведения забастовщики использовали «различные объекты», включающие в себя и камни, которыми забрасывалась проезжая часть дороги и «наносились повреждения машинам». В результате, около двадцати человек было задержано дополнительно, но многие из них отпущены, после переговоров с полицией преподавателей университета.

Ректор UQAM, Робер Прул (Robert Proulx), получил непосредственную и прямую поддержку министра образования провинции Франсуа Блэ (François Blais), который заявил, что «мы поддерживаем господина ректора, и убеждены, что университет преодолеет все эти трудности». Министр категорически осудил вандализм забастовщиков. «Вопрос даже не в праве на забастовку, а в том, что нельзя позволять людям в капюшонах и с закрытыми лицами терроризировать учреждение, и тех, кто в нем находится». С властями солидаризуется и политическая оппозиция Квебека, которая в лице своего лидера, Стефан Бедар (Stéphane Bédard), заявляет: «Насилие неприемлемо. Право проводить манифестации важно, и соответствует всем демократическим нормам, как и право выражать свободно свои взгляды. Студенты могут протестовать против жестких экономических мер либералов, но все это нужно делать в соответствии с законами, уважая их, и безо всякого насилия». В то же время, студенты и преподаватели учебного заведения потребовали от ректора уйти в отставку, так как он, по их мнению, не справился с кризисом. Университетское сообщество протестует против применения полицейской силы, и осуждает обращение руководства ВУЗа к силам правопорядка. Также студенты и преподаватели недовольны тем, что во время урезания бюджета руководство Университета собирается нанимать агентов безопасности частной охранной фирмы и потратить на это 500 тысяч канадских долларов»