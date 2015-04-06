Политика Европейского союза по втягиванию в «процесс демократизации» всех, кто хоть каким-то образом связан с Россией, в отношении Белоруссии в последнее время стала настолько открытой, что порой начинает вызывать определенное недоумение. Создается впечатление, что вся современная белорусская история ничему не научила европейских политиков, и они с упорством одного известного животного продолжают наступать на одни и те же грабли. При этом белорусская сторона им только подыгрывает, с удовольствием наблюдая за потугами Брюсселя и вновь используя геополитические качели в собственных интересах.

Флаг Белоруссии

Сегодня Европа, как и в прошлые годы, вновь перешла к заигрыванию с белорусским режимом, предлагая ему ряд своеобразных бонусов за возможное охлаждение отношений с Россией. Помимо ослабления политического давления на руководство страны, а также принятие образа А. Лукашенко как временного посредника в российско-украинском конфликте (вряд ли нынешнее напряжение между двумя странами можно назвать по-иному), Брюссель видит необходимым снова предложить Минску пойти на сближение. При этом в этот раз все должно идти не столько по политической линии, сколько основываться на иных областях сотрудничества, чтобы не вызвать резкого недовольства со стороны Кремля. Например, в сфере образования, через которое в ЕС надеются внедрить в массовое сознание белорусской молодежи европейские ценности — наподобие того, как это делалось в свое время на Украине. Единственное отличие для Белоруссии — это невозможность прямого влияния Евросоюза на систему образования и жесткая централизация управления как средней, так и высшей школы в самой республике. Поэтому в Брюсселе пришли к выводу, что процесс изменений необходимо проводить не сразу, а приучая белорусов к европейской системе постепенно, как к яду. И одним из инструментов данного процесса стал вопрос о присоединении Белоруссии к Болонской системе образования, куда Минск стремится попасть уже не первый год, даже несмотря на категорическое неприятие данной идеи большинством академического сообщества страны.

Сама по себе Болонская система крайне противоречива и имеет ряд как достоинств (большая свобода и мобильность студентов, уменьшение нагрузки на преподавателей, усиление роли университетов и прочее), так и недостатков (нехватка средств на ее поддержание, невозможность организации серьезного контроля за процессом обучения, размытие национальных школ и разрушение уже функционирующих систем, формирование элитарности образования за счет двухступенчатой системы и т.п.). Причем об этом говорят и в самой Европе, а многие престижные университеты и вовсе отказались участвовать в Болонском процессе (Кембридж, Парижский институт политических наук и т.д.). Однако Белоруссия со страшным упорством стремится стать частью данной системы, и, похоже, в Европе готовы закрыть глаза на массу существенных несоответствий белорусской реальности и «европейских стандартов».

Сегодня, по словам члена Общественного болонского комитета В. Дунаева, решение Болонской рабочей группы (заседание проходило в Риге 23−24 марта) по Белоруссии положительное: «Скорее всего, Беларусь будет рекомендована к принятию в европейское пространство высшего образования». Последнее же слово будет сказано на саммите министров образования 14−15 мая в Ереване. И это при том, что, по словам самих членов рабочей группы, несмотря на определенный прогресс, по основным ценностям Болонской системы существенных сдвигов в республике не наблюдается. Например, нет никаких подвижек в решении вопроса об автономии вузов (ректоров продолжают назначать за подписью президента страны), существует проблема с академическими свободами и студенческим участием в управлении университетами и т.д. К слову, три года назад Белоруссию не приняли в Болонский процесс именно по вышеназванным причинам, которые так и не были устранены. Однако сегодня, в свете геополитических перемен, а также грядущих выборов в республике, Минск вполне может стать участником системы, так как пропуск в Болонский процесс рассматривается в Брюсселе как своеобразная разменная монета. В идущем между Минском и Брюсселем торге Европа готова сделать определенный жест, чтобы засвидетельствовать свою заинтересованность в европейском векторе развития Белоруссии. И здесь не важно, что белорусская сторона от этого не получит каких-либо существенных выгод, а скорее наоборот. Существенно то, что Евросоюз демонстрирует уступки со своей стороны в надежде на ответные шаги белорусского руководства.

Помимо вышеозначенного, Брюссель по-прежнему надеется заманить к себе Минск через практически мертвую площадку «Восточного партнерства». Правда, в данном случае Брюссель ведет себя крайне осторожно, особенно на фоне провала политики по Украине. Поэтому на запланированном в конце мая в Риге саммите «Восточного партнерства» для Белоруссии будет сделан лишь ряд несущественных предложений, но с далеко идущими намеками. Например, предполагается, что отношение к Минску будет лежать в новой плоскости работы самой площадки. Сегодня изменяются основные акценты в подходах к странам-участникам ВП: на первое место выходят не общеевропейские ценности, а интересы. И если ранее, согласно Пражской декларации 2009 года, главной целью «Восточного партнерства» было «создание условий для придания ускорения политическому объединению и дальнейшей экономической интеграции между ЕС и заинтересованными странами-партнерами», то теперь, по всей видимости, на политическом объединении никто внимание заострять не будет. На повестку дня официально поставлен вопрос о сохранении ВП любыми способами, и белорусы уже готовы сыграть на этом.

В Риге ожидается подписание между Брюсселем и Белоруссией «Партнерства по мобильности» — соглашения по углубленному сотрудничеству в вопросах трудовой миграции, мобильности и борьбы с незаконной миграцией. Это будет своеобразная замена разрекламированного ранее «Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией», к которому не готовы ни в Брюсселе, ни в Минске. Однако прекратить работу в данном направлении попросту нельзя: с одной стороны, это будет противоречить общеевропейской концепции вовлечения постсоветских республик в сферу влияния ЕС, а с другой — лишит белорусскую сторону дополнительного объекта для торговли. Хотя на самом деле никто в Европе жителей бывших соцреспублик не ждет. Примером этого является Украина, которой в очередной раз пообещали рассмотреть вопрос и подготовить все необходимые документы, чтобы наконец-то начать процесс предоставлении безвизового режима.

Помимо всего прочего, Белоруссии снова намекнули, что будут приветствовать шаги, предпринимаемые Минском в процессе сближения с ЕС. При этом стала упоминаться и неизвестная широкой общественности «дорожная карта» по модернизации, которая определяет приоритеты реформ и поддержку со стороны ЕС. Это означает, что между двумя сторонами уже достигнуты некие договоренности, о которых известно крайне мало. Однако даже это говорит о том, что переговорный процесс между двумя сторонами только активизировался. Это недавно фактически подтвердил посол Латвии по вопросам Восточного партнерства Ю. Пойканс: «Сегодня Лукашенко и белорусское правительство должны сделать выбор, насколько они хотят с нами двигаться. Поэтому мяч сейчас на белорусской стороне поля». Это свидетельствует о том, что приближающийся рижский саммит и министерская встреча в рамках «Неформального диалога ВП», которая впервые пройдет в июне в Минске, вполне могут носить определяющий характер.

Вышеперечисленные предложения и намеки со стороны Евросоюза — это, пожалуй, все, что Брюссель сегодня официально может предложить Белоруссии. Ни финансовой помощи, ни расширения рынков сбыта, ни углубления экономического сотрудничества, то есть того, на что действительно рассчитывают в Минске, белорусам так и не предложено. Поэтому и белорусское руководство отвечает на европейские запросы практически тем же — ничего не обещая и только намекая на некие возможности расширения сотрудничества. Если абстрагироваться от двусмысленного отношения к украинской проблеме, в Белоруссии пока еще не сделали ничего существенного для сближения с Брюсселем, ограничиваясь лишь небольшими подачками в сторону «демократического Запада». Например, местные власти не педалируют борьбу с проблемой национализма, которая продолжает существовать в республике. Такое спокойное отношение к данному вопросу преподносится западным партнерам как стремление быть независимыми от России. В качестве доказательства этому можно привести пример проведения оппозицией 25 марта нынешнего года очередного «Дня Воли», приуроченного к 97-й годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. Конечно, местные оппозиционеры еще до начала мероприятия обвинили власти в его срыве, так как шествие было разрешено лишь в середине рабочего дня, однако тот факт, что никого не посадили, не избили и дали спокойно «продефилировать» по центру столицы, уже свидетельствует о многом. Сегодня власти не только не боятся протестного движения в стране, но и вовсю его используют в качестве примера процесса «демократизации» в республике, чего так долго добиваются в Евросоюзе. Проще говоря, сегодня местная оппозиция превратилась в еще один инструмент торговли с Брюсселем.

Справедливости ради необходимо отметить, что возможности белорусов демонстрировать Западу свою независимость от России все же ограничены. Например, местные власти продолжают не замечать антироссийской риторики внутри страны. Так, совсем недавно белорусское движение «За Свободу» призвало отказаться от трансляции в государственных и частных учреждениях российских телеканалов, которые «превратились в рупоры неоимперского милитаристского реваншизма, и граждане Белоруссии становятся жертвами прокремлевской пропаганды». Несмотря на открыто антироссийское заявление, официальный Минск никак на него не прореагировал, посчитав необходимым в очередной раз дать Западу пищу для размышления. Более того, уже не первый месяц официальные лица страны продолжают говорить о возможности появления в республиканской сетке телевещания украинских государственных каналов, которые должны предоставлять «альтернативную» точку зрения на происходящее у южных соседей. Подобный шаг, если он действительно произойдет, будет еще одним намеком Евросоюзу.

Продолжающийся торг между Минском и Брюсселем, в котором стороны ничего конкретного не обещают и ждут друг от друга первых шагов, заставляет задаться вопросом — как на это смотрит Россия и что она может предложить белорусам? Потому что без учёта российского фактора нынешние геополитические качели для Белоруссии не только бесполезны, но и крайне опасны.

Москва сегодня формально заняла выжидательную позицию и наблюдает за поведением и Брюсселя, и Минска. Конечно, определенные посылы белорусам делаются. Например, официальный отказ от претензий к недопоставкам нефтепродуктов, произведенных на белорусских НПЗ из российской нефти, или слова о возможном выделении кредита в несколько миллиардов долларов США. Буквально на днях премьер-министр РФ Д. Медведев на заседании правительства заявил, что Россия пролонгирует кредит Белоруссии. Правда, с условием, что Минск должен будет впредь оперативно снимать все проблемы, имеющиеся в торгово-экономических отношениях: «Естественно, это основано на нашем понимании партнерских отношений. Мы партнерам нашим помогали и впредь будем помогать». В дополнение к этому Москва ускорила процедуру решения вопросов о нетарифных барьерах в рамках Евразийского экономического союза и широком допуске к рынку госзаказов белорусских компаний.

Всего этого сегодня пока достаточно, чтобы официальный Минск оставался в сфере влияния России, так как ничего подобного на Западе дать не могут. Да и предложить простым белорусам вместо работы и заработной платы невнятные ценности «европейской демократии» в самой республике все еще не решаются. Однако, с учетом нынешнего роста белорусско-европейских отношений, в скором времени этого станет недостаточно. И в этом случае белорусское руководство вполне может решиться на более серьезные шаги как в сторону Евросоюза, так и по отношению к Москве. Это может быть и открытое непризнание российской политики по Донбассу, и решение вопроса с так называемыми политзаключенными, и пересмотр инвестиционной программы и процесса приватизации в сторону западноевропейских инвесторов, а также резкая критика ЕАЭС. Причем последнее уже приносило Минску свои плоды, заставляя Кремль идти на компромиссы.

Исходя из вышесказанного, конец весны — начало лета, когда у Белоруссии закончатся деньги (об этом уже свидетельствует статистика и говорят экономисты), вполне может стать самым «горячим» за последние несколько лет периодом в отношениях между Белоруссией, ЕС и Россией. И вопрос о том, куда в этот раз качнутся качели, по-прежнему остается открытым, так как политическая воля и амбиции одного человека могут в одночасье перечеркнуть любые интересы государства.