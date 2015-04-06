На трёхсторонней встрече в Астане Владимир Путин предложил обсудить создание валютного союза между Россией, Белоруссией и Казахстаном. «Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза», — заявил он. Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев вроде бы поддержали эту идею. В прессе немедленно началось обсуждение данного предложения. Различные аналитики начали выдвигать свои предположения о возможных сроках введения общей валюты. Строились предположения о том, будет ли это российский рубль, или какая-то новая наднациональная валюта. Может быть, она будет называться «алтын», или как?

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

Спокойно, господа, — Александр Лукашенко в своём интервью 31 марта агентству «Блумберг» по старой и доброй традиции снял все вопросы: «Вот слишком раздули эту проблему», — сказал он. «Путин об этом говорил — что, вот, есть вопрос — чтобы более глубоко сотрудничать экономически, мы когда-то встанем перед вопросом единой валюты. Ну, возможно, встанем, так, как евро появилось у Евросоюза. Возможно, но это не вопрос сегодняшнего дня. Это рассуждение было Путина: «Ну, вы не против, если эксперты как-то будут говорить об этом?» Хорошо, мы об этом уже давно говорим — пусть эксперты говорят. Но не стоял вопрос введения единой валюты в какой-то период, даже дальний период».

Всё понятно? Экспертам разрешили поговорить. Т. е. , ни о какой общей валюте в обозримом периоде и не мечтайте. «Бла-бла-бла» об общей валюте будут продолжаться бесконечно, как бесконечная интеграция России с Белоруссией, которой на днях исполнилось уже 19 лет. Однако, времена на дворе уже не т. е. Противостояние между Западом и Россией уже привело к значительным проблемам в российской экономике. Перед Россией стоит выбор: развиваться или капитулировать. Судя по всему, Путин капитулировать не собирается. Значит, России не остаётся ничего другого, как начать импортозамещение. Развивать собственное производство. Для поддержания современного производства необходим рынок ёмкостью не менее 200 миллионов потребителей, и перед российским руководством стоит задача создания такого рынка. То есть вытеснения значительной части импорта со своего рынка и с рынков партнёров по таможенному союзу.

Помните, во времена «перестройки» скептики говорили, что мы нужны Западу только в качестве рынка сбыта. На что «перестройщики» радостно отвечали: «Так мы же не против, как хорошо быть рынком сбыта. Кури «Мальборо», пей «Наполеон» и катайся на «мерседесе»!» Прекрасно! Только забыли сказать, что даже самый подержанный «мерседес» задаром не отдают. Только за деньги. Причём за такие деньги, которые сам не напечатаешь. И вот мы стали рынком сбыта. Привыкли к импортным товарам. Да, они во многих случаях лучше отечественных. Своё производство начало загибаться. Такова участь тех стран, которые соглашаются быть только рынком сбыта. Постепенно они распродают всё, что ещё есть, в обмен на импортный ширпотреб, и перестают быть рынком сбыта по причине неплатёжеспособности. А собственное производство уже уничтожено.

Все двадцать лет своего правления Батька обещает «запустить заводы». Только непонятно куда. Напомню, что большевики в СССР за 20 лет нахождения у власти превратили огромную аграрную страну в индустриальную. А мы всё собираемся старые заводы «запустить». Они уже за это время успели устареть морально и физически. Конечно, респект Батьке за то, что он не дал эти заводы вообще уничтожить, как к этому призывает оппозиция. Но и запустить их не получится по простой причине. Эту причину знает любой, кто хоть немного интересуется экономикой. Всё дело в том, что любое производство имеет смысл только в том случае, если вы знаете, кому вы будете продавать произведённое.

Себестоимость производства товара, из которой формируется цена товара для потребителя, зависит от количества выпущенных экземпляров. Потому что есть издержки производителя, которые не зависят от того, выпустили вы один автомобиль или миллион. Всё равно нужно здание с подключением к коммуникациям. Товар нужно спроектировать. Нужно подготовить производство: изготовить оснастку, обучить людей. К примеру, комплект штамповой оснастки для изготовления кузовных деталей автомобиля стоит миллионы долларов.

В 1980-е годы себестоимость выпуска автомобиля «Запорожец» составляла 1800 советских рублей (при цене продажи 3500 р.). Было выпущено несколько сотен тысяч экземпляров. Если бы было выпущено в 10 раз меньше экземпляров, себестоимость составила бы в несколько раз большую сумму, а если бы был выпущен всего один экземпляр, то к его цене придётся прибавить всю стоимость подготовки производства. Несколько десятков, а то и сотен миллионов советских рублей. Зависимость себестоимости товара от тиража — неумолимый закон экономики, который не могли отменить даже в СССР.

В наше время рынки стран бывшего СССР полностью захвачены иностранными производителями. Произвести товар в наше время — небольшая проблема. Главная проблема — где продать. Наш рынок контролируется не нами. Поэтому единственная возможность возродить собственное производство — выгнать иностранцев со своего рынка. Это называется — Таможенный союз. Белоруссия слишком мала для формирования своего рынка. Заводы и фабрики, построенные в Белоруссии в советское время, были рассчитаны на производство для всего Союза. В масштабах Белоруссии они не имеют смысла. Предвижу возражения. Некоторые скажут: не присоединиться ли нам к Евросоюзу? Здесь есть проблемы. Наши товары, кроме продовольственных, на европейском рынке неконкурентоспособны. А продовольственные товары там в основном производит Голландия, которая даже польским фермерам жизни не даёт. Нужны им ещё белорусы?

Есть ещё одна субъективная проблема. Она касается самого Александра Григорьевича. Вспомним недавнюю историю. Когда в Афганистане власть захватили талибы, на севере страны остались племена, которые не подчинились им. Самым авторитетным из племенных вождей севера был Ахмад Шах Масуд, который заработал большой авторитет ещё в войне с Советской армией. Когда после 11 сентября 2001 года американцы решили разделаться с талибами, стало ясно, что северные племена будут их союзниками в этом. И президентом нового Афганистана будет кто-то из них. Не было никаких сомнений, что это будет Ахмад Шах Масуд. Это был сильный лидер, его авторитет был бесспорен. И вот в тот момент, когда Ахмад Шах Масуд уже мог готовиться к принятию президентских регалий, он неожиданно пал жертвой покушения. Ровно за один день до «теракта» в Нью-Йорке, ставшего поводом к американской оккупации Афганистана. Столько лет недоброжелатели хотели убить его, но убили прямо перед триумфальным въездом в Кабул. А президентом Афганистана стало какое-то ничтожество, чьё имя сразу и не вспомнишь. С ничтожествами американцам удобнее работать. Всё понятно? Белоруссия Западу, конечно, нужна. В таком же виде, как Украина. И без Лукашенко, естественно.

С другой стороны, вступление в Таможенный союз тоже имеет минусы для Батьки. Александр Григорьевич хорошо помнит слова Джона Рокфеллера «Дайте мне право печатать деньги, и мне будет всё равно, кто в этой стране пишет законы». Понятное дело, эмиссию общей валюты Белоруссии не доверят. Но это — его личная проблема. Для белорусов проблемой станет некоторое снижение качества потребляемых товаров при повышении цены. На первых порах. Это — неизбежные трудности при восстановлении своего производства. Надо понимать, что вопрос не стоит, будем ли мы потреблять хороший недорогой импорт или не очень хорошие дорогие отечественные товары. Вопрос стоит о том, будем ли мы вообще что-нибудь потреблять. Если мы не решим вопрос собственного производства, мы будем потреблять только выращенную своими руками картошку. Да и то, придётся отдавать львиную долю оккупационной армии.

Всё очень серьёзно. Время не ждёт. Россия либо решит проблему возрождения собственного производства в ближайшие годы, либо её экономика просто рухнет. И в этот момент наш «союзник» снова начинает тянуть кота за хвост, выторговывая для себя особые условия. Понятное дело, чем выше различия и противоречия по две стороны границы, тем выгоднее иметь в своём распоряжении дырку в этой границе. Лукашенко хочет остаться распорядителем дырки в границе между Евросоюзом и Таможенным союзом.

В перестроечные времена у Жванецкого была шутка о том, что некий предприниматель подал в госорганы заявление «Прошу выделить мне в аренду 2 метра госграницы». Чтобы чемодан проходил. Но каждый предприниматель знает, что чем выше доходность бизнеса, тем он опаснее. Нет, время шуток кончилось. Белорусскому президенту придётся определяться — с кем он. Или в Евросоюзе с перспективами Украины и Януковича (а то и Каддафи), или в равноправном ЕАЭС.