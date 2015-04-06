Российско-греческий энергетический альянс и предстоящий визит Алексиса Ципраса в Москву — эти два события находились в центре внимания журналистов на прошедшей неделе. В преддверии визита греческого премьера в Москву посол Российской Федерации в Афинах Андрей Маслов дал эксклюзивное интервью изданию Η Καθημερινή. Также газеты писали о том, как западные политики отреагировали на сближение России и Греции.

Смена караула у стен греческого парламента

Правительство Греции обратилось к российским энергетическим компаниям с приглашением принять участие в конкурсе на поиск месторождений углеводородных ресурсов, расположенных в Ионическом море и на острове Крит, сообщило 1 апреля Афинское новостное агентство (АПЕ) со ссылкой на заявление министра охраны окружающей среды и энергетики Греции Панайотиса Лафазаниса, которое он сделал в ходе двухдневного визита в Москву. По словам греческого министра, подобная инициатива руководства Греции — «новаторская». Потому как до этого компании из России не участвовали в подобных тендерах, которые проводились государствами — членами ЕС. Помимо прочего, Лафазанис рассказал о проведенных в Москве консультациях относительно вопросов реализации проекта строительства газопровода «Турецкий поток». Как он заявил, Афины проявляют большую заинтересованность в том, чтобы российско-турецкий газопровод был проложен и по территории Греции. Также Лафазанис провел встречу с министром энергетики России Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, в ходе которой обсуждалась вероятность снижения цены на российский газ до уровня, установленного для ряда других стран ЕС. Одновременно с этим греческий министр официально обратился к правительству России с просьбой не распространять на Грецию ограничительные меры на импорт сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, сообщило агентство.

Колоду карт в геополитической игре собирается перетасовать греческое правительство, меняя направление энергетической стратегии страны с целью поучаствовать (несмотря на недовольство США) не только в проекте TAP (Trans Adriatic Pipeline — Трансадриатический газопровод — А.И.), который удовлетворяет интересам западных партнёров, но и в проекте «Турецкий поток», в котором заинтересованы русские, пишет либеральное издание TA NEA. Подтверждение тому — предполагаемый транзит российского природного газа через территорию Греции в Европу. Это будет первая крупная энергетическая сделка между Грецией и Россией спустя семь лет (соглашение о присоединении Греции к проекту «Южный поток» было подписано премьер-министром Костасом Караманлисом в 2009 году — А.И.), которая, наверняка, вызовет взрывную реакцию на Западе. Ожидается, что сделка будет закрыта в ходе встречи Ципраса с Путиным в Москве, где формализуются энергетические позиции обеих стран. Почву для этого подготовил своим визитом в российскую столицу 29−30 марта министр охраны окружающей среды и энергетики Панайотис Лафазанис.

Отвечая на вопрос журналистов, обеспокоена ли Греция в связи с тем, что сближение с Россией, возможно, неблагоприятно скажется на взаимоотношениях с партнёрами, Лафазанис заявил, что «Брюссель и США могут иметь какую угодно точку зрения по вопросу энергетических маршрутов и трубопроводов. Тем не менее, каждая страна проводит свою собственную политику. Мы работаем на основе национальных интересов». На тех же тонах, отмечает TA NEA, прозвучали и другие слова министра: «У нас нет комплексов. Греция не является ни придатком, ни энергетическим вассалом какой-либо крупной державы». По мнению издания, Афины хотят использовать «геополитическую карту» российского газопровода — проекта, который может и не состояться, если США, Брюссель и Россия не найдут, наконец, решение по украинскому кризису — в качестве дополнительного «оружия» в переговорах с ЕС. В этом смысле, аргументы греков в адрес партнеров можно ограничить одной фразой — «мы не собираемся сломя голову отстаивать доводы в пользу российских проектов, но мы хотели бы, чтобы и вы проявили понимание к тому, о чём мы вас просим».

Москва намерена использовать особенности Юго-Восточной Европы, которая не сообщается с трансевропейской сетью, покупает дорогой российский газ, а такие её территории, как западные Балканы, считаются «девственным» рынком, на который и ориентирован TAP, пишет Η Καθημερινή. Вскоре перед нами встанет выбор, неукоснительно придерживаться позиции постепенного отрыва от российского энергетического шнура или же действовать сверхрационально, добиваясь участия в предложении Кремля для открытия узла на греко-турецкой границе, который обеспечит поставками газа часть европейского рынка. Действительно, Москва уже создает условия для реализации плана строительства канала, соединяющего Македонию и Сербию. Однако, если Западу будет нечем ответить или проводимая им политика окажется нецелесообразной и бесперспективной, мы не должны опускать руки. Напротив, мы обязаны выстраивать партнёрские отношения с целью диверсификации, которая касается не только поставщиков, но и маршрутов. Кроме того, отношения корпоративной ответственности должны быть интерактивными, с напоминанием, что любое отклонение от центральной линии ЕС — США в значительной степени удовлетворяет национальным интересам многих стран, в частности «брошенной» и оторванной юго-восточной Европы с истерзанной экономикой. Необходимо, таким образом, чтобы наши союзники формулировали реалистичные предложения с конкретными преимуществами и практическими гарантиями в целях эффективного задействования нашего ресурса в альтернативных проектах и оказывали бы аналогичную поддержку в начинаниях, отвечающих интересам Греции, резюмирует издание.

В то время, как греческое правительство переживает «русскую весну», в отношениях Москвы и Брюсселя преобладает сибирский холод, отмечает TA NEA в публикации «Русская весна, европейская Сибирь». Не обращая внимания на мировые СМИ, которые используют Грецию в качестве мишени для нападок в духе «греки падают в объятия Путина», Афины продолжают флиртовать с Москвой. Премьер-министр в преддверии своего официального визита в российскую столицу постоянно напоминает о стойкой позиции правительства в вопросе о введении новых санкций ЕС в отношении России. Посыл предельно ясен и его можно сократить до короткого лозунга «с Грецией нужно считаться». Было бы неплохо, если Афины смогут воспользоваться уникальной экономической и энергетической изоляцией России и получат благословение Путина на расположение в качестве геополитического партнёра.

В интервью российскому информационному агентству ТАСС Ципрас сказал, что в последние годы отношения Греции с Россией находились в «замороженном состоянии». «Не знаю, похоже ли это на сибирскую зиму, но это была именно зима. А сейчас мы переживаем весну и должны эту весну поддержать, чтобы добиться реального развития наших отношений», — отметил политик. Премьер-министр также напомнил российскому общественному мнению, что во время своего первого участия в саммите ЕС он, обращаясь к коллегам, спросил их, представляют ли они новую архитектуру безопасности в Европе с Россией на противоположной стороне. «Ответа от многих я так и не получил», — сказал греческий лидер. Насколько важен для правительства предстоящий визит Ципраса в Москву — первый спустя пять лет визит греческого премьер-министра в российскую столицу (последний раз Москву посетил Йоргос Папандреу в 2010 году) — свидетельствует тот факт, что Ципраса будет сопровождать глава МИД. Никос Котзиас (министр иностранных дел Греции — А.И.) стал первым министром нового правительства, который посетил Москву и лично принял благодарность от Сергея Лаврова за позицию Греции на Совете министров иностранных дел ЕС, высказавшуюся против расширения европейских санкций в отношении России.

Настойчивость, с которой Афины постарались предать широкой огласке своё несогласие по вопросу антироссийских санкций, спровоцировала и продолжает провоцировать домыслы на предмет того, что правительство намерено просить финансирование у Москвы в случае, если переговоры с европейскими партнёрами приведут к краху, продолжает TA NEA. И хотя официально Афины опровергают какие-либо спекуляции на эту тему, неформально Греция использует Россию в качестве главного козыря против европейцев. Не случайно Ципрас в очередной раз заявил, что «санкции — это дорога в никуда». По крайней мере до сентября — период, на который ЕС отложил решение о расширении санкций — правительство освобождается от выбора оставаться верным своим заявлениям или нет, если только европейцы не решатся на немедленное введение новых ограничений.

Как бы там ни было, пишет издание, позиция Греции взбудоражила многие европейские страны. Среди них — и традиционно антирусские государства, и совсем недружественные Греции Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, и, конечно же, атлантический фактор. Уже скоро Афинам придётся найти способ успокоить беспокойство и недовольство Вашингтона, вызванное как протестом против санкций, так и энергетическим флиртом с Москвой по поводу «Турецкого потока». Эти настроения были выражены в предельно ясной форме в ходе визита в Афины заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Похожая реакция ожидается и со стороны Джона Керри в ходе встречи с главой МИД Греции 22 апреля в Вашингтоне. Москва, в свою очередь, которая находится в изоляции и ищет друзей, скорее всего, развлекается, раскалывая общеевропейское (и чаще — антироссийское) пространство. Не следует рассматривать как случайность положительный отклик российской стороны на просьбу правительства перенести визит Ципраса в Москву на более раннюю дату. Ожидается, что в обмен на проявление дружбы Москва примет решение о возможности снятия эмбарго на греческую сельскохозяйственную продукцию — предположение, которое подкрепляется прибытием российских инспекторов в министерство производственной реконструкции Греции в течение текущего месяца.

Между тем, на предстоящий визит греческого премьера в Москву активно отреагировали немецкие политики, пишет Το Βήμα. Председатель Европарламента Мартин Шульц призывает Алексиса Ципраса не разочаровывать европейских партнёров. «Списком реформ и визитом в Берлин Ципрас начал восстанавливать доверие к себе, как к надёжному партнёру», — отмечает Шульц в интервью изданию Hannoversche Allgemeine Zeitung и подчёркивает, что было бы «неприемлемым» с его стороны полагать, что в обмен на помощь русских «можно поставить под угрозу общую позицию ЕС в отношении России». Председатель Комитета бундестага по европейским делам Гюнтер Крихбаум в интервью тому же изданию заявил, что если греческое правительство надеется найти «спасение души» в Москве, то оно «делает ставку не на ту лошадь» и добавляет, что Москва своим поведением по отношению к собственной оппозиции и позицией по Украине показала, как она относится к европейским ценностям — таким, как мир, свобода или демократия. «Тот, кто рассчитывает на европейскую помощь, должен стремиться в Европу, а не в Москву», — подчеркнул Крихбаум. Аналогичную позицию занял лидер немецких социал-демократов, вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль, отметив в интервью Rheinische Post: «При всём желании, я не могу поверить, что кто-то в Афинах всерьёз помышляет о том, чтобы отвернуться от Европы и упасть в объятия Москвы». Иную точку зрения высказала лидер «левых» в Европарламенте Габриэла Циммер: «Речь не о том, чтобы противопоставить интересы ЕС и России. Афины, главным образом, хотят добиться ослабления агропромышленного эмбарго. Греция испытывает огромную потребность в экспорте своей сельскохозяйственной продукции в Россию. Это совершенно естественные переговоры».

Посол Российской Федерации в Афинах Андрей Маслов в интервью изданию Η Καθημερινή подтвердил намерение Москвы рассмотреть обращение о предоставлении финансовой помощи Греции, в случае если таковое поступит, и выразил признательность за позицию нового правительства по вопросу антироссийских санкций.

— Как развиваются двусторонние отношения после прихода к власти в Греции нового правительства и чего ожидает Москва от визита премьер-министра Алексиса Ципраса?

— Я хотел бы подчеркнуть, что в течение короткого времени после досрочных парламентских выборов в Греции, мы смогли выстроить политический диалог между нашими странами. Новое греческое правительство стремится к укреплению российско-греческих отношений. Россия готова идти в этом направлении, и это было подтверждено в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Алексисом Ципрасом 5 февраля, в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его греческим коллегой Никосом Котзиасом в Москве 11 февраля, а также в ходе встречи сопредседателей смешанной российско-греческой межправительственной комиссии Максима Константинова и Костаса Исихоса 19 марта в Москве. Мы убеждены, что рабочий визит премьер-министра Греции в Москву станет важным событием в наших двусторонних отношениях. Будут рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества в области торговли, энергетики, военно-технической сфере, образовании и культуре. Мы будем обмениваться мнениями по актуальным международным вопросам, включая и события в регионах. Основным направлением нашего сотрудничества считаю подготовку мероприятий в рамках перекрёстного года России в Греции и Греции в России, которым объявлен 2016.

— Министр сельского хозяйства Николай Фёдоров говорил о возможном ослаблении эмбарго на импорт продовольствия для некоторых стран ЕС, включая Грецию. Мы можем надеяться на это?

— Мы высоко ценим готовность Греции способствовать построению диалога в европейском сегменте и в вопросах о санкциях. Нам известно, что греческая сторона заинтересована в возобновлении экспорта греческой сельскохозяйственной продукции на российский рынок. Греческая сторона, однако, понимает, что с юридической точки зрения невозможно сделать исключение для продукции отдельно взятой страны ЕС, который представляет собой единую таможенную территорию. Мы вынуждены были прибегнуть к контрмерам. Это был не наш выбор. Поэтому я думаю, что ослабление ограничения на импорт линейки продуктов из стран ЕС возможно в связке с практическими шагами европейцев к отмене санкций, которые как неправомерны, так и невыгодны для обеих сторон.

— Может ли Россия оказать содействие в вопросе покрытия дефицита финансирования Греции, например, посредством двустороннего кредита?

— Россия уже активно участвует в оказании финансовой помощи Греции. Внушительная сумма в 32 млрд. евро, выделенная греческой стороне МВФ, содержит и средства России. Что касается финансовой помощи на двусторонней основе — этот вопрос заслуживает тщательного изучения в связи с тем, что Греция является членом ЭВС (Экономический и валютный союз ЕС — Ред.), где осуществляется координация финансовой политики и устанавливаются жёсткие рамки в вопросе о потребности в кредитовании стран, находящихся в режиме оказания международной финансовой помощи. Если со стороны греческого правительства поступит просьба о предоставлении займа — она будет рассмотрена. Об этом заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Котзиасом, а также министр финансов России Антон Силуанов. В каком именно направлении будет двигаться процесс — это тема для обсуждения профильных министерств двух стран.

— В своё время Россия высказывала заинтересованность в осуществлении инвестиционной деятельности в Греции. Это по-прежнему актуально?

— Как известно, РЖД в консорциуме с греческой группой компаний ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ участвует в тендерах на покупку акций железнодорожного перевозчика TrainOSE, компании ROSCO, занимающейся техническим обслуживанием железнодорожных подвижных составов, а также ΟΛΘ (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης — управляющая компания по обслуживанию и эксплуатации морского порта в г. Салоники — А.И.). Однако по сути эти тендеры уже давно заморожены. Российская сторона готова участвовать в торгах, но решение о дальнейших действиях будет приниматься после выяснения намерений нового греческого правительства в области инвестиций и приватизации.

— После отказа от проекта «Южный поток», президент Путин предложил альтернативный маршрут транспортировки российского природного газа в страны Центральной Европы через Турцию, и, возможно, Грецию. Сегодня это предложение реализуемо?

— Чтобы обеспечить стабильные поставки природного газа в Центральную и Южную Европу, а также преодолеть трудности, возникающие в связи с принятием «третьего энергопакета» ЕС, российская сторона намерена построить газопровод, потенциал которого аналогичен тому, что был заложен в «Южный поток», до границ Греции и Турции. Страны региона (и Греция в том числе), которые заинтересованы в этом проекте, должны убедить Еврокомиссию и другие органы ЕС в том, что на территории государств-членов должна быть построена необходимая инфраструктура. Строительство этих объектов, создание новых рабочих мест, а также значительные доходы от транзита газа в будущем, отражают заметные преимущества для Греции от участия в создании «европейского энергетического хаба», поэтому Афины выражают заинтересованность в проекте. Вне всякого сомнения, предложение президента Путина реализуемо.

— Как Вы оцениваете позицию Греции в отношении России в контексте консультаций ЕС по украинской проблеме и санкциям, которые применены к вашей стране?

— Мы ценим усилия Греции по преодолению напряжённости в отношениях между Россией и ЕС, которая образовалась главным образом из-за санкций. Премьер-министр Алексис Ципрас неоднократно подчеркивал необходимость нормализации сотрудничества между Брюсселем и Москвой, называя санкции «дорогой в никуда». Логичная позиция греческих партнёров и других государств-членов ЕС в ходе встречи министров иностранных дел в январе и на саммите в феврале не позволила «ястребам», замыслы которых далеки от экономических интересов Европы, привести отношения Россия — ЕС к окончательному разрыву. Несмотря на то, что санкции были продлены еще на шесть месяцев и стоп-лист был расширен новыми лицами, удалось избежать каких-либо новых санкций в целом ряде областей экономического сотрудничества с Россией.