Националистическое государство — гарантированный билет в категорию аутсайдеров

JERRYE AND ROY KLOTZ MD Белорусский этнос

Концепция национального государства появилась примерно в XVI веке, а окончательно реализовалась уже в XIX веке. В основе идеи национализма лежит постулат о происхождении нации от одного племени. В пределе — от одного праотца и одной праматери. Соответственно, тот, кто относится к другой нации, или местный, но явно не соответствует стандартам нации, — произошёл от других прародителей. Это можно назвать «зоологическим национализмом». Здесь полная аналогия наций с биологическими видами. Совершенно очевидно, что данная теория противоречит принятой в науке концепции о человечестве как о едином биологическом виде, и в пределе приводит к нацизму. Нацизм — это крайняя форма национализма, когда принадлежащий к титульной нации априори считается средоточием всех благодетелей, а любой инородец — носителем зла.

В действительности различия между людьми, которые мы привыкли считать «национальными», определяются генетическими мутациями, произошедшими с разными общностями вида homosapiens в разное время под влиянием различных природных условий проживания. Множества носителей одной и той же мутации называются гаплогруппами. Исторически сложилось так, что большинство представителей определённых гаплогрупп проживают в той местности, где данная группа сложилась, хотя, это отнюдь не является правилом. Но мы привыкли, что в Африке живут чернокожие, в Юго-Восточной Азии — желтокожие с узкими глазами, а светловолосые и светлоглазые встречаются в основном на севере Европы. Таким образом, национальная принадлежность часто совпадает с каким-то определённым набором внешних признаков, которые националисты трактуют как доказательство происхождения всей нации от одних прародителей.

В действительности, государственные границы национальных государств были нарезаны в зависимости от того, какому правителю сколько земли удалось урвать. На этих землях проживали люди, относившиеся к разным этносам, говорящие на разных языках, и исповедующие разные религии. После установления национальных границ началось строительство наций. Феодальная сословная система построения общества была разрушена, и европейцам была навязана концепция индивидуализма. Нация — это толпа индивидов, не связанных в общины, рода, племена, цеха, сословия и т.п. Различия между людьми теперь определяются только отношением к власти и собственности. С появлением всеобщей грамотности и средств массовой информации формирование наций в Европе состоялось окончательно. Нация — это социокультурный феномен, а не биологический.

Национализм, как идеология национального государства, выполняет две важнейшие функции. Внутри государства он обеспечивает сплочение народа. Одинаковые стандарты понимания жизни позволяют государству эффективно управлять народом, — в национально однородном обществе одни и те же принципы управления гарантированно действуют на всех. На границах национального государства национализм играет противоположную роль, — он эффективно отделяет «своих» от «чужих». Власти «национально правильных» правителей ничего не угрожает, а вину за все проблемы всегда можно свалить на инородцев. Национализм (и нацизм) весь ХХ век использовался для того, чтобы переложить вину за все беды людей с больной головы на здоровую. Большинство проблем имеют классовую, социально-экономическую природу, а национализм позволяет изобразить что народ и «родные» угнетатели находятся на одной стороне в борьбе против чужаков.

Несмотря на ужасную глупость «зоологического» принципа образования нации, концепт сработал. По сути, национальные государства стали таким привычным форматом, что начали определять представления людей о мире. Принцип национального государства стали переносить на более ранние исторические периоды. К примеру, запросто можно услышать, что была «нация» римлян, или «белорусской нации 1000 лет». Также запросто данный принцип переносится на страны, не являющиеся национальными государствами. Можно услышать абсурдные заявления о «нациях» нигерийцев, пакистанцев или ливийцев, в то время как население данных стран состоит из племён, имеющих между собой мало общего. Обычное дело — перенесение данного принципа на государства, в действительности являющиеся империями, как Россия или США. Здесь сразу начинаются стоны с заламыванием рук про угнетение русской «нацией» якутской или ингушской «наций», или сетования о «расколотой нации» в Америке.

В последнее время национальные болячки повсеместно обострились. Баски в Испании шалят, шотландцы отделяться собрались. Некоторые люди даже поговаривают, что не обошлось без влияния расположения звёзд… Не будем так усложнять. «Просто» пришёл кризис. Текущий кризис, — не только экономический. Он всеобъемлющий. В том числе, он является кризисом национального государства. С развитием технологий и окончательным формированием единой мировой экономики национальные государства устарели. Проблемы нарастают. Люди, привыкшие мыслить в национальных категориях, по старой привычке делают вывод о том, что все проблемы — из-за инородцев. Правители не спешат их разубеждать. Они думают, что национализм поможет им удержать и укрепить свою власть, как это часто было в Европе в прошлом веке. Они жестоко ошибаются. Времена поменялись. Теперь национализм будет взрывать государства, а не укреплять их.

Первый пример — Украина. Создание украинской нации запоздало. Её начали делать австрийцы и служившие им поляки только в конце XIX века на контролируемых Австро-Венгрией территориях. В 1920−30-е годы их дело продолжили другие враги России — троцкисты. В итоге к моменту образования «самостийной» Украины в 1991 году нация там сложилась только в западной части страны, и в очень незначительной степени — в центральной. Юго-Восток остался почти полностью русским, Крым — полностью. Но господство концепции национального государства в умах людей, подкреплённое националистической пропагандой, привело к вопиющему расхождению между национальными фантазиями и реальностью. Ранние правители «незалежной» ещё соображали, что к чему. Но с каждой сменой власти степень адекватности снижалась, пока не рухнула окончательно в прошлом году. Новая власть действовала так, будто вся Украина населена чистокровнымизападэнцами, и только редкие москальские агенты на востоке не хотят в благословенный Евросоюз.

В Европе дестабилизирующую роль играют не столько компактно проживающие обделённые государственностью народы, сколько африканцы, турки и арабы. Они приехали в Европу за богатой жизнью, но совсем не понимают, что эта богатая жизнь создана на основе европейских понятий, и не собираются ассимилироваться. Наверное, они думают, что богатство здесь рождается из земли или из воздуха. Им не понять, что все проблемы их родины, от которых они якобы убежали, они привезли с собой в своих головах. Когда начнутся серьёзные экономические трудности, европейцы ухватятся за свой любимый национализм, и обвинят во всех проблемах приезжих. А тех хоть и меньше численно, но воли к жизни гораздо больше, чем у анемичных коренных европейцев. Так что, проблемы там будут большие. И в это время, когда национализм порождает столько проблем, мы видим всплеск национальных мечтаний! Польша мнит себя Речью Посполитой от моря до моря, украинские правосеки собираются занять Кубань, Лукашенко под одобрительный шум его «оппозиции» мило «шутит» про Смоленскую область. Хотелось бы спросить: панове, а что вы собираетесь предложить осчастливливаемым жителям указанных территорий?

Хочу напомнить, что для присоединения новых земель может быть использован один из двух методов. Первый метод — военная сила. Таким образом были созданы колониальные империи. Испанская, Португальская, Британская, Французская. Для полного контроля над населением насильственно присоединяемых земель требуется подавляющее технологическое превосходство. Колонизаторы должны находиться на более высоком уровне развития. Грубо говоря, с ружьями против луков, с паровозом против арбы. Только тогда, и всё равно со значительными жертвами, удастся подчинить людей своей воле. Но они всё равно всегда будут мечтать о свободе от иноземных поработителей, и в любом удобном случае воткнут им в спину нож.

Второй метод — искреннее желание жителей присоединяемых земель влиться в вашу державу. Это может быть ирредентизм, — как русские в Крыму и на Донбассе не хотят жить под этнически чуждой и враждебной властью. Или — несравненная привлекательность вашей страны. Высочайший уровень жизни, политические свободы, потрясающие перспективы творческой самореализации и личностного роста. Совершенно очевидно, что ни Польша, ни Украина, ни Белоруссия не обладают колоссальным культурным и технологическим превосходством над соседями. Ирредентизм тоже не прокатывает. На северо-западе Белоруссии живёт некоторое количество поляков, но их там явно недостаточно даже для присоединения части Гродненской области, не говоря уже о других территориях. Да и не факт, что абсолютно все белорусские поляки очень стремятся в Польшу. В западных областях Украины, как известно, очень сильны бандеровцы, а они поляков очень не любят. В южных и западных областях Российской Федерации тоже как-то не наблюдается обширных украинских и белорусских диаспор, рвущихся на «историческую родину». И, само собой, «имперские проекты» украинцев и белорусов совершенно не стыкуются с Польшей «от моря до моря». Тут или-или. Остаётся только привлекательность страны.

Давайте же трезво посмотрим, какой такой привлекательностью обладают национальное государство Польша и квазинациональные недогосударства Украина и Белоруссия. Лапти? Вышиванки? Соломенные шляпы? Шаровары? Сало? Гопак? Краковяк? Всё перечисленное относится к этническим признакам. Опомнитесь, господа, мы живём в XXI веке, и этническое даже для многих представителей своего этноса уже давно является экзотикой. А для представителей других этносов — и подавно. Для развлечения туристов — подойдёт.

Александр Дугин предлагает всем русским водить хороводы. Вместо модернизации. Дескать, в хороводах есть нечто духоподнимающее. А ещё он рекомендует иметь дома русскую косоворотку, и если не носить её, то хотя бы время от времени ей любоваться. Боюсь, что большинство русских совсем не в восторге от таких предложений. А о том, чтобы предлагать это, скажем, армянам, и речь не идёт. Надо признать, конечно, что в народных обычаях есть что-то важное. Ведь они формировались многие века, и не могли не нести какой-то важной смысловой нагрузки. Действительно, в народные танцы и песни встроены некоторые полезные психологические эффекты, а народная одежда часто является очень удачной для той местности, в которой её придумали. Но это не значит, что нам надо отбросить прогресс, и «вернуться к корням». Надо просто научным путём определить эти положительные эффекты, и сознательно их использовать в современной жизни.

К примеру, есть мастера, отливающие колокола для церквей, пользующиеся старинными методами, совершенно не пытаясь вникнуть в их смысл. По такой технологии в землю, из которой делают литейную форму, надо добавлять навоз. Зачем? Никто не знает. Так делали в старину. Ну и пусть делают. Колокола — штучное производство. Можно сказать, произведения искусства. Но представьте, если вдруг нам понадобилось очень много колоколов. Пришлось бы их отливать по более современным технологиям. А вдруг без навоза не то получится? В таком случае надо провести всесторонние исследования, и выяснить смысл добавления навоза в литейную форму. И если обнаружится, что в этом есть смысл, просто усовершенствовать современные методы литья добавлением не навоза, а того вещества, которое нужным образом влияет на отливку при добавлении навоза. То есть, народные методы надо применять сознательно, а не просто плясать с бубном вокруг костра, в надежде что «в этом что-то есть».

Нет, косоворотками и вышиванками не удастся убедить кого-то перейти в ваше подданство вместе со своей землёй. Давайте тогда посмотрим, какой ещё привлекательностью обладают наши новоявленные «империи».

Польша выдаёт «карты поляка» наследникам жителей Западной Белоруссии и Западной Украины, входивших в 1920—1939 гг. в состав Польши. Большинство обладателей этого документа поляками не являются и сами себя таковыми не считают. Но у Польши — свой резон. Польша хочет всех обладателей «карты поляка» объявить поляками и предъявить на этом основании территориальные претензии. Действительно, желающих получить «карту поляка» много. Если кто не знает, этот документ не даёт права жить в Польше. Он всего лишь облегчает процедуру получения польской визы. Чем пользуются люди, имеющие какие-то денежные интересы в Польше. К примеру, такие «крупные бизнесмены» как вымирающие приграничные торговцы соляркой и сигаретами. То есть, люди хотят «карту поляка» из чисто шкурных интересов. А чем так привлекательна Польша? Только тем, что она является членом пока ещё богатого и благополучного Евросоюза. То есть, Польша, как Луна, сама не светит, но отражает свет. Правда, Польша является далеко не лучшей частью Евросоюза, и играет в нём далеко не самую уважаемую роль американской «шестёрки». А вкупе с экономическими проблемами в Евросоюзе, — не самая лучшая позиция для строительства империи «от моря до моря».

О привлекательности Украины лучше помолчим, а претензии Белоруссии на Смоленскую область, так и быть, будем считать не очень удачной шуткой. Совершенно очевидно, что никакое национальное государство, даже такое успешное, как Германия, не сможет убедить войти в свой состав территории с этнически чуждым населением. Как бы не были хороши дела в этом государстве, и как бы не были плохи дела у соседей, всегда остаётся понимание, что лица «неправильной» национальности в национальном государстве рискуют остаться навсегда изгоями.

Сегодня, когда во всём мире растёт осознание неадекватности национального формата государства, те, кто хочет занять достойное место в будущем мире, думают, как преодолеть этот формат. Германия решает эту проблему путём подчинения себе наднационального объединения — Евросоюза. Им для этого придётся бороться с США и их брюссельскими и восточноевропейскими «шестёрками». Наилучшие стартовые условия в будущем мире имеют те государства, которые не являются национальными. Такие, как США и Россия.

США стали лидером Запада потому, что возникли уже в индустриальную эпоху, и не притянули за собой груз феодально-сословных пережитков. Важнейшим фактором возвышения США стал повсеместный отказ от традиций. Там очень любят повторять изречение одной адмиральши, что фраза «мы всегда так делали» является самой вредоносной фразой в истории человечества. Ещё в 1920-е годы многих европейцев, посетивших Америку, удивляла такая мелочь, как отсутствие порогов в дверях. В Европе пороги везде были. Традиционно. Но они ведь только мешают! Может быть, в США есть свои этнические признаки? Местами. На юге есть ковбои в шляпах и музыка «кантри». Правда, большинство американцев называют это всё «деревенщиной».

Россия наибольших успехов добилась в советский период, когда порвала с феодализмом, и устремилась в будущее. Сейчас она не в лучшей позиции. Но Россия — не национальное государство. Россия — это семья народов — империя. И если врагам не удастся затянуть Россию в архаику с хороводами, косоворотками, медведями и балалайками, у неё есть хорошие шансы в новом мире. И в это время Польша собирается строить колониальную империю, а Украина и Белоруссия собираются строить национальные государства. Как раз тогда, когда эти форматы окончательно списаны на свалку истории. Это похоже на разводку лохов в не очень благородном бизнесе. Бывает, что не очень умным начинающим бизнесменам мошенники «впаривают» оборудование для производства товаров и услуг, рынок которых уже перенасыщен. Только жертвы мошенников столкнутся с фактом его бесполезности после того, как приобретут оборудование в кредит, и окажутся в катастрофическом положении. Строительство новых национальных государств в наше время — гарантированный билет в категорию аутсайдеров. А аутсайдеров в XXI веке будут стирать ластиком истории.