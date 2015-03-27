Темами публикаций СМИ Греции прошедшей недели стали:

Многие страны ЕС не хотят способствовать политической и экономической изоляции России

«SOS: Пентагон вызывает Москву». Страх перед ядерным конфликтом Россия — Запад оживает вновь

«Путинская доктрина»: В поисках идеи, способной сплотить русских, преодолеть кризис и найти козлов отпущения

Кремль удовлетворил просьбу Афин перенести запланированную на май встречу Алексиса Ципраса с Владимиром Путиным на более раннюю дату, сообщает Афинское новостное агенство (АПЕ). Ожидается, что визит греческого премьера и некоторых членов кабмина в Москву состоится 8 апреля. Первоначальная программа визита подразумевала участие греческой делегации в торжествах 9 мая в честь 70-летия Победы над фашизмом, на которые Ципраса в числе других зарубежных лидеров пригласил российский президент. Стремление Афин ускорить встречу продиктовано удушающей экономической ситуацией в стране, которая образовалась в результате политики угроз, ультиматумов и шантажа, проводимой Евросоюзом, отмечает электронное издание Defencenet. gr

Сразу же после победы на выборах правительство СИРИЗЫ-АНЕЛ («Независимые греки» (АНЕЛ) — правоцентристская партия, вошедшая в новую правящую коалицию с СИРИЗОЙ — А.И.) не скрывало своего намерения сблизиться с Россией, что объясняется стремлением новых властей к поиску сильных союзников вне еврозоны, пишет газета TA NEA. Не случайно первым официальным лицом, с которым встретился Алексис Ципрас, едва вступив в должность премьер-министра, стал российский посол в Афинах. Не случайно, также, что поводом для первого столкновения между Афинами и Брюсселем стали новые антироссийские санкции, с которыми выступил Евросоюз. Греция высказалась против санкций, что вызвало глубокую озабоченность ЕС и особое недовольство Германии. По мнению издания, Москва дружелюбно расположена к новому греческому правительству, поскольку оно одно из немногих, кто продолжает вести переговоры с российскими властями, сохраняя открытые каналы связи с Кремлём.

«Мы будем договариваться и с русскими, и с китайцами, со всеми, кто мог бы оказаться полезным», — цитирует Η Καθημερινή заместителя министра по координации правительственной деятельности и члена АНЕЛ Терренса Куика. «Вот уже два с половиной года (с момента вхождения АНЕЛ в парламент), как мы взяли на себя инициативу по налаживанию каналов связи с Кремлём», — напомнил политик. Как пишет Η Καθημερινή, принимая во внимание предстоящий визит Алексиса Ципраса в Москву, комментарий г-на Куика можно трактовать как попытку младшего партнёра по правительственной коалиции выступить в роли «главного» собеседника русского фактора на греческой политической сцене. По мнению издания, этим объясняются и более ранние заявления членов АНЕЛ о необходимости прибегнуть к помощи России с целью покрытия текущих финансовых потребностей страны.

В Москве начала свою работу сессия смешанной российско-греческой межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, которая созывалась в последний раз два года назад, что является результатом политики предыдущего греческого правительства, направленной на сознательное ухудшение отношений с Россией. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Греции Костас Исихос, который прибыл в российскую столицу в качестве сопредседателя комиссии, сообщило 19 марта Афинское новостное агенство (ΑΠΕ). По словам политика, трёхдневное мероприятие является частью серьёзной подготовительной работы к предстоящим визитам в Москву премьер-министра Алексиса Ципраса (8 апреля) и министра обороны Паноса Камменоса (во второй половине апреля). «В ходе переговоров с моим коллегой Анатолием Антоновым мы рассмотрели возможные пути сотрудничества по линии оборонных ведомств и обсудили необходимость технического обслуживания и модернизации российских систем ПВО, расположенных на территории Греции», — заявил Исихос по итогам встречи.

Как сообщило АПЕ, переговоры Исихоса с сопредседателем межправительственной комиссии, министром транспорта России Максимом Соколовым, продолжались более трёх часов. Обе стороны сошлись во мнении о «необходимости усилить активность рабочих групп», действующих в правительствах обеих стран. Это следует сделать немедленно в рамках подготовки к предстоящим визитам и первой в обновлённой обстановке конференции смешанной российско-греческой комиссии, которая состоится, вероятнее всего, в июне этого года в Сочи. Стороны обсудили пути сотрудничества в энергетическом секторе и взаимодействие между российскими и греческими компаниями — направление, обозначенное Кремлём как путь к преодолению российского эмбарго, введённого в ответ на санкции ЕС. Возможность отказа от этих контрмер, особенно в отношении греческой сельскохозяйственной продукции, а также передача технологий и ноу-хау в области обработки и производства продуктов питания из Греции, в частности, на юг России — находились в центре внимания обех сторон. Кроме того, политики отметили роль морских портов Александруполиса (город на северо-востоке Греции, во Фракии — А.И.) и Ростова, «как важных узлов в разностороннем сотрудничестве между двумя странами». Комментируя так называемый «Турецкий газопровод», спонсируемый российским Газпромом, г-н Исихос сказал, что проект может принести стабильность в регионе, но «сейчас слишком рано говорить о том, как Греция будет действовать в этом вопросе, потому что мы должны изучить детали».

Также, передает АПЕ, греческая сторона обратилась с официальной просьбой об оказании помощи в поисках документов периода немецко-фашистской оккупации Греции 1941−1944 гг., которые, вероятно, найдутся в российских государственных архивах, «чтобы дополнить ими свидетельства, предоставленные американской стороной. Таким образом, наша двусторонняя тяжба с Германией, связанная с возвратом принудительного «оккупационного кредита» (принудительный займ, взятый нацистской Германией во время оккупации Греции в 1941—1944 гг. — А.И.), компенсациями жертвам нацистов и хищением археологических ценностей, будет полностью задокументирована, вследствие чего моральная, историческая и экономическая реабилитация станет достижимой целью», — цитирует АПЕ первого заместителя министра обороны Греции. Среди прочего, на сессии обсуждался год греко-российской дружбы, которым объявлен 2016, а также участие министра обороны Паноса Камменоса в 4-ой Московской конференции по международной безопасности 16−17 апреля. Кроме того, 18 марта заместитель министра экономики, ответственная за туризм, Елена Кундура открыла павильон ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού — Греческая Национальная Организация по туризму — А.И.) на ежегодной туристической выставке в Москве (MITT-2015), сообщило агентство.

Электронное издание Enikonomia.gr перепечатывает статью журналиста BBC Йоргоса Христидиса «Может ли Европа потерять Грецию из-за России?». «Программа финансовой поддержки Греции (договор о пролонгации кредитной программы на четыре месяца, подписанный в конце февраля греческим правительством и тройкой кредиторов в лице ЕК, ЕЦБ и МВФ — А.И.) заканчивается в июне и самое худшее в отношениях между Брюсселем и Афинами заключается в том, что для того, чтобы выжить, грекам потребуется третий кредит, — пишет автор статьи, — Официально Греция не стремится к альтернативным источникам финансирования, но помощь со стороны России или Китая могла бы стать предпочтительной альтернативой либо дополнением к европейским кредитам, которые вынуждают прибегать к непопулярным мерам и проводить реформы». По мнению BBC, повестка дня предстоящего визита в Москву включает заинтересованность Афин в закупках дешёвого газа в обмен на инвестиционные возможности и предоставление русским более широкого доступа к индустрии туризма. Россия, со своей стороны, видит в лице Греции страну, которая наложит вето на антироссийские санкции, введённые ЕС.

Манос Караяннис, профессор Королевского колледжа в Лондоне и эксперт по российской внешней политике, заявил: «Я считаю, что греческое правительство разыгрывает «русскую карту» ради того, чтобы получить возможность занять более выгодную позицию в ходе переговоров с еврозоной. Греции очень трудно дистанцироваться от ЕС и НАТО». Это означает, пишет BBC, что новое греческое правительство пока не готово сломать рамки, установленные Константиносом Караманлисом (премьер-министр и президент Греции в 1950—1990 гг., с перерывами — А.И.), который «постановил» в 1976 году, что «Греция является частью Запада». Однако, как отмечается в статье, главная колонна греческой внешней политики пошатнулась ввиду глубокого недовольства, вызванного экономическим кризисом, продолжающимся шестой год, который дорого обошёлся Греции в финансовом, политическом и социальном плане, в результате чего греки почувствовали, как их гордая нация утратила своё достоинство. В этом смысле, многие рассматривают потребность в сближении с Москвой не как мимолётное совпадение интересов, а как мучительную необходимость.

Согласно неоднозначному выводу Сэмюэля Хантингтона (американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций — А.И.), Греция, безусловно, является частью Русского Православного Мира, продолжает автор статьи. Несмотря на то, что это мнение широко поддерживается греками, некоторые учёные отвергают его. Глобальный опрос американского исследовательского центра Pew Research Center в сентябре 2013 года показал, что 63% греков имеют благоприятное представление о России, и только 23% населения страны положительно отзывается о Евросоюзе согласно данным последнего опроса Евробарометра, проведённому осенью прошлого года.

Попытки сблизиться с Москвой предпринимали и предыдущие греческие лидеры, отмечается в публикации. Так, Костас Караманлис во время пребывания на посту премьер-министра (2004−2009 гг.) говорил о «дипломатии трубопроводов» и надеялся, что Греция станет воротами для российской нефти и газа в Европу. Эта политика привела в бешенство западных союзников. После поражения Караманлиса на выборах в 2009 году, всплыли серьёзные подробности. В частности, ФСБ Российской Федерации предупредило своих коллег в Греции, что из-за позиции по энергетическому альянсу с Россией на греческого премьера готовилось покушение.

«Сомнений нет, Европа обеспокоена, — резюмирует автор статьи, — и это отражается в ряде публикаций немецкой прессы во главе с изданием Bild, которое опрашивает свою аудиторию на предмет того, следует ли немцам бояться возможной угрозы со стороны Греции или России. С другой стороны, заместитель министра иностранных дел Греции Константинос Кутрас рассказал BBC: «Озабоченности нет. Внешнюю политику, имеющую множество аспектов, проводить не запрещено. Это не является преступлением или грехом». Между тем, недоброжелатели напоминают, что Москва не откликнулась на отчаянный крик о помощи из Никосии (автор имеет ввиду банковский кризис, охвативший Кипр весной 2013 года — А.И.)».

Попытки изоляции России встречают противодействие в ЕС

Усилия США, направленные на политическую и экономическую изоляцию России, не находят поддержки у многих стран ЕС, отмечает газета Η Καθημερινή в статье «Прерванный шаг Евросоюза против Путина». Комментируя сплетни американской газеты о своей смертельной болезни, Марк Твен в 1897 году произнёс знаменитое: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Нечто подобное мог бы сказать сегодня Владимир Путин, поскольку его десятидневное исчезновение с политической сцены породило самые невероятные домыслы. Для тех, кто надеялся, что дни Путина во власти по той или иной причине сочтены, возвращение в реальность оказалось очень болезненным. Во-первых, первое, после загадочного исчезновения, появление президента в Кремле сопровождалось приказом о проведении внезапных военных учений в Калининградском анклаве на Балтике, в ходе которых были задействованы ракеты дальнего радиуса действия и бомбардировщики, способные нести на борту ядерное оружие в Крым. 18 марта в рамках праздничных мероприятий в честь годовщины возвращения Крыма в Российскую Федерацию Путин выступил перед гигантской толпой из 110 000 человек у стен Кремля. В этот же день он подписывает соглашение о более тесном сотрудничестве с Южной Осетией — русскоговорящей автономной областью, являющейся де-факто российским протекторатом после войны в августе 2008 года с Грузией.

Динамичное появление российского президента, отмечает издание, стало ответом на атмосферу холодной войны, систематически нагнетаемую в последнее время определёнными кругами в Вашингтоне. Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, который поддерживает хорошие каналы связи с Пентагоном, написал, что министр обороны США Эштон Картер и начальник Генерального штаба Мартин Демпси оказывают сильное давление в вопросе поставок оружия Киеву. На том же гребне волны находится заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, известная своим восклицанием «fuck the EU!» и лелеющая надежду возглавить Государственный департамент в будущем правительстве республиканцев. И хотя президент Обама пока не дал зелёный свет, он продолжает оказывать давление на Ангелу Меркель, настаивая на подготовке нового раунда антироссийских санкций, что может подорвать хрупкое перемирие в Восточной Украине, достигнутое в Минске в результате трудоёмких усилий немецкой и французской дипломатии.

Тем не менее, продолжает Η Καθημερινή, желание изолировать Россию и поставить её на колени путём развала экономики для достижения окончательной цели — вожделенной «смены режима» и возврата страны к унизительному состоянию ельцинской эпохи — встречает противодействие и в рамках ЕС. Франция, Италия и Испания — страны, сильнее всего пострадавшие от антироссийских санкций — уже дали понять, что не будут способствовать принятию дополнительных мер наказания. Похожие настроения наблюдаются и в других странах, таких как Венгрия, Словакия, Австрия, Кипр и Греция. Между тем, немецкие парламентарии выражают резкое недовольство по поводу подстрекательских заявлений генерала Бридлава, командующего войсками НАТО в Европе, который день за днём и в полном расхождении с данными немецкой службы BND (Федеральная разведывательная служба Германии — А.И.) убеждает в присутствии российских танков на Востоке Украины. Всё указывает на то, что Германия задумывается над тем, что в первой фазе украинского кризиса, сбитая с толку антироссийской яростью Прибалтийских республик, посодействовала свержению легитимной власти в Киеве (что было выгодно только Америке), в результате чего сама осталась без существенного политического влияния и с серьёзными последствиями в экономике, поскольку в России — стране, являющейся основным энергетическим партнёром — работают 6500 немецких предприятий, подчёркивает Η Καθημερινή.

«О чём следует помнить, работая с Россией Владимира Путина»

Крупное либеральное издание TA NEA в статье с заголовком «Путин, ядерная угроза и игра с огнём» отмечает, что впервые со времён холодной войны угроза ядерного конфликта между Россией и Западом становится реальностью.

«В фильме «SOS: Пентагон вызывает Москву» (имеется в виду сатирический фильм американского режиссёра Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу», снятый в 1964 году — А.И.) президент США разговаривает по красному телефону со своим советским коллегой. У него две новости: плохая и очень плохая. «Плохая новость. Произошла ужасная ошибка — американский военный самолёт направляется к границам Советского Союза с целью сбросить ядерную бомбу. Очень плохая новость. Нет никакой возможности отменить приказ». Этой цитатой, пишет TA NEA, бывший шеф британской разведки MI6 Джон Соерс открыл конференцию, которая прошла в феврале в Королевском колледже в Лондоне. «Угроза ядерной военной конфронтации, в том числе в результате просчёта или неудачи, всё ещё существует. Было бы хорошо, если мы будем помнить об этом, работая с Россией Владимира Путина», — сказал Соерс в своей лекции.

Ключевая фраза «просчёт или неудача» оставалась актуальной каждую секунду в период обострения напряжённости между СССР и США, что наглядно продемонстрировал Карибский кризис 1962 года. Так называемое «равновесие страха» считалось гарантией мира. Было бы наивно полагать, что сегодня что-то изменилось. Но в условиях нынешнего политического климата между Россией и Западом с перспективой ухудшения ситуации — увеличивается риск непредвиденных событий, типа «красной линии» в фильме Стэнли Кубрика.

Слова Соерса «хорошо, если мы будем помнить» адресуются не только британским политикам, но и чиновникам в США и НАТО, с которыми он сотрудничал в течение последних пяти лет. Разделяемый ими страх заключается в том, что нынешний военный кризис на Украине может оказаться прелюдией к ещё одной перипетии русских — на этот раз в Балтийских странах, которые когда-то входили в СССР, а сегодня являются членами НАТО, вследствие чего Североатлантический альянс обязан их защищать. Возможные попытки России аннексировать территории Эстонии, Литвы и Латвии повлекут за собой дальнейшее ослабление российской экономики, которая уже сильно пострадала от введённых Западом санкций и обвала цен на нефть. Наблюдая, как многие его ожидания не оправдываются, а народное недовольство нарастает, Путин в стремлении сохранить свой высокий рейтинг будет настаивать, как утверждают аналитики типа Соерса, на националистической риторике и идее «угрозы со стороны Запада». Колумнист Financial Times, эксперт по международной политике Гидеон Рахман написал, что «агрессивный национализм, взращиваемый Путиным, напоминает политику, проводимую Германией и Россией в начале 30-х годов». Христя Фриланд, автор книги «Продажа века» о переходе России от коммунизма к капитализму, на днях заявила, что тяжёлая экономическая ситуация может сделать Москву «более агрессивной и более непредсказуемой».

Никогда, продолжает TA NEA, с момента прихода к власти Михаила Горбачёва российская риторика не была настолько агрессивной, как сегодня. Поиск козлов отпущения на Западе сопровождается постоянным напоминанием о том, что Москва располагает огромным ядерным арсеналом, который недавно прошёл модернизацию. Газета «Правда», которая выражает линию Путина, разместила на днях статью с заголовком «Россия готовит ядерный сюрприз для НАТО», а не далее, как 15 дней назад, в документальном фильме, выпущенном к годовщине присоединения Крыма, Путин заявил, что был готов применить ядерное оружие в отношении Запада, потому что «в Крыму живут русские». В свете этого, отмечает издание, недавний полёт двух российских бомбардировщиков, способных нести на борту ядерное оружие, вблизи юго-восточного побережья Великобритании не был случайным и имеет важное значение. «Опасность того, что всего лишь одна ошибка или недопонимание способны спровоцировать страшное столкновение, существует всегда», — предупреждают дипломаты. Путин играет с огнём. Хаос и путаница могут привести к необратимым последствиям, особенно если к власти в США придёт человек, наподобие бывшего вице-президента страны (во времена Джорджа Буша-младшего) Дика Чейни, а это уже прямая отсылка к безумному доктору Стрейнджлаву из фильма Стэнли Кубрика, пишет в завершение TA NEA.

В поисках великой идеи

Это же издание приводит выдержки из интервью Мишеля Ельчанинова, заместителя главного редактора издания «Философский журнал» (Франция) и автора книги «В голове Владимира Путина. Духовные корни российской агрессии», опубликованного в последнем номере французского журнала «Le Nouvel Observateur». «…С тех пор, как распался Советский Союз, представители определённых кругов российского общества мечтали видеть Россию чем-то бОльшим, чем просто страной, — цитирует писателя TA NEA — Этими соблазнами пропитана и русская литература. Герои Достоевского, например, одержимы идеями, которые они считают важнее своего существования. Они хотят быть чем-то бОльшим, чем людьми, стремящимися к благосостоянию. Сегодня Путин пытается мобилизовать страну посредством фактора, способного оторвать россиян от монотонной рутинной обыденности. Россия слишком коррумпированная страна, с большими социальными проблемами: бедность, трудный доступ к качественному образованию и медицинскому обслуживанию, не говоря уже о падении рубля. Путин хочет сплотить русских вокруг великой идеи, которая поможет им преодолеть кризис и найти козлов отпущения. В своих поисках российский президент обращается к философам. Большинство из них презирают демократию, свободу и западный образ жизни и считают, что Европа начала деградировать в условиях заката эпохи Возрождения, когда произошло отдаление от христианских ценностей. Теоретик национал-большевизма и сторонник «русского пути» Николай Данилевский (1822−1885) считает, что русские олицетворяют собой будущее мира. Идеолог евразийства Лев Гумилёв (1912−1992) верит в существование планетарной энергии, которая исходит от Солнца, живых особей и минералов и материализуется преимущественно в народах Евразии. Его преемник — ультранационалист Александр Дугин, вдохновитель российского вторжения на Украину и один из 14 официальных лиц, в отношении которых США на этой неделе ввели санкции».

«Путинская доктрина» завладела умами многих в Западной Европе, но ещё больше людей прельстились ею в нашей стране, — комментирует журналист TA NEA — Взгляды Микиса Теодоракиса (греческий композитор и политический деятель — А.И.) о превосходстве греков над европейцами разделяет значительная часть общественного мнения, независимо от того, находит ли оно политическое пристанище в крайне правом или леворадикальном сегменте. Идея союза между греками и православными славянами вспыхнула во время войны в Югославии и возвращается сегодня в связи с украинским кризисом. Поиском большой идеи, способной объединить нацию, были одержимы многие греческие политики. СИРИЗА заигрывает с «достоинством». Что касается козлов отпущения, то «приёмник» всегда был большим: американцы, турки, скопьяне и, конечно же, немцы. Г-н Флабурарис (министр по координации правительственной деятельности — А.И.) добавил ещё и поляков. Всё это можно подвести под одну черту — дистанцирование Греции от Европы. Главной ставкой дня в действительности является то, способна ли наша страна отстоять зубами и ногтями европейский выбор или она сдастся путём референдумов и прочих «демократических процедур» ненадёжным предполагаемым союзникам, что приведёт к невыносимому, безжалостному и катастрофическому одиночеству», — подытоживает журналист TA NEA.