Многие нынешние аналитики весьма скептично относятся к так называемому белорусскому радикальному национализму, считая, что он крайне недееспособен и представляет собой бесформенное и не стоящее особого внимание явление. Однако на фоне последних событий на Украине и резкой активизации украинских националистических организаций за ее пределами полностью отвергать опасность национализма в Белоруссии крайне необдуманно. Особенно сегодня, когда республика постепенно превращается в арену борьбы сразу нескольких идеологических течений: русского, украинского, польского и собственно белорусского.

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830

Не так давно в средствах массовой информации прошла новость о том, что белорусов приглашают принять участие в организуемой «Националистическим альянсом» (название говорит само за себя) «полевой игре «Звитяга», которая должна пройти 1−4 мая на Волыни. Интересно то, что информация о данном событии распространяется в популярных сегодня среди молодежи социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», а также на страницах ряда местных националистических группировок. Например, некоего «белорусского добровольческого отряда «Погоня», который еще в прошлом году отличился тем, что организовал сбор средств в пользу местных националистов, спешащих «повоевать» в Донбассе: «В ближайшее время будет сформирован белорусский отряд сопротивления «Погоня». Приглашаем белорусских патриотов присоединиться к защите украинской земли. Без свободной Украины не будет свободной Беларуси! Прошу всех неравнодушных белорусов и украинцев помочь парням с приобретением снаряжения!..» Неизвестно, сколько «патриоты» смогли собрать денег, но о том, что они пользуются определенной популярностью среди белорусов, свидетельствует количество подписчиков на их странице в соцсетях: в Facebook и «ВКонтакте» зарегистрировано более трех тысяч человек. Более того, по мнению ряда аналитиков, именно данный отряд может в свое время превратиться в прообраз украинского «Правого сектора» и стать во главе местных боевиков. Тем более что, по словам представителей «Погони», часть его членов всё-таки смогла поучаствовать в боях в Донбассе в составе украинских батальонов и даже понесла потери. Правда, данная информация опровергается официальными источниками как в Белоруссии, так и на Украине. Совсем недавно в министерстве обороны и министерстве внутренних дел Украины заявили, что не располагают сведениями об участвующих в конфликте в Донбассе гражданах Республики Беларусь: «Среди личного состава воинских частей и подразделений ВС Украины граждане других государств, в том числе белорусские граждане, отсутствуют. Данные об участии иностранных граждан в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских добровольческих батальонов и на стороне сепаратистов в Генеральном штабе ВС Украины отсутствуют». Хотя доверять заявлениям украинских силовиков после массы фальсификаций все же не стоит.

Необходимо отметить, что открытая пропаганда экстремизма в Белоруссии в действительности пока все еще является исключением, а правоохранительные органы республики стараются пресечь любые попытки радикализации населения. Особенно это касается проявлений национальной нетерпимости и призывов к свержению существующей государственной власти. В последнем, к слову, наиболее активно проявили себя не столько местные националисты, сколько анархисты, с деятельностью которых в последнее время связаны наиболее громкие «события». При этом их популярность не падает, а только продолжает расти. Так, наиболее серьезную опасность, по мнению ряда экспертов, представляет собой объединение «Анархический Чёрный Крест» (в социальных сетях данное сообщество объединило более тысячи человек и продолжает расширяться), которое позиционирует себя как «группа людей, занимающаяся оказанием помощи анархистам и антиавторитарным активистам, находящимся под следствием или в местах лишения свободы, оказавшимся в подобных ситуациях по причинам, связанным с их общественной деятельностью». На самом же деле главной задачей данной организации является объединение анархистов всех мастей под едиными лозунгами и общим управлением. Правда, официально «Анархический Чёрный Крест» отказался от прямой поддержки националистических группировок, но готов идти на сотрудничество с ними: «Что касается «русской», «белоруской», «украинской» и любой другой национальной культуры, то, исходя из того, что нация и государство — навязанные категории, многое из того, что нас призывают считать «своей» культурой, также является искусственным…» И в этом кроется серьезная опасность для государства, так как возможность объединения анархистов и националистов, пускай и на короткое время, может серьезным образом всколыхнуть социальную стабильность Белоруссии. Особенно на фоне ухудшающейся экономической ситуации и предстоящих президентских выборов.

Считается, что последние события на Украине привели в движение различные радикальные группировки в Белоруссии, которые до сего времени находились в своеобразном анабиозе. Если ранее национализм связывали лишь с несколькими политическим организациями в стране (например, «Белорусский народный фронт», «Молодой фронт»), которые открыто заявляли о своей неприязни к политике Лукашенко и ненависти к России, то сегодня, подгоняемые украинскими националистами и радикалами, практически из ниоткуда стали появляться различного рода «отряды», общества и прочие группировки, главной целью которых является создание в Белоруссии атмосферы хаоса и беспорядка. К основным целям и идеям белорусских националистов сегодня следует отнести:

Во-первых, крайне щепетильное отношение к названию республики «Беларусь» и в ряде случаев призывы за придание ей «исторического» названия «Литва». При этом считается, что белорусский народ является полным правопреемником истории Великого княжества Литовского и потомком литвинов. Во-вторых, настоящей символикой государства признается только герб «Погоня» и «бело-красно-белый» флаг. В-третьих, единственный государственный язык только белорусский (при этом именно его полонизированная версия — так называемая тарашкевица). В-четвертых, ряд современных территорий России, Литвы и Польши являются исконно белорусскими, которые были неправомерно отобраны в ХХ веке. В-пятых, Россия как государство является основным врагом белорусов, и требуется помощь мирового сообщества, чтобы отвести от страны «российскую агрессию». В-шестых, Белоруссия должна развиваться только по европейскому пути. При этом она заинтересована в спокойных цивилизованных отношениях со всеми странами, в том числе и с Россией. В-седьмых, республике необходимая тотальная десоветизация: личности Сталина и Ленина должны быть уравнены с Гитлером, а улицы и площади должны носить имена белорусских героев, по примеру Украины и стран Прибалтики. В-восьмых, все, кто отрицает существование белорусского народа, нации, языка, культуры, истории и независимости, автоматически становятся врагами.

Помимо всего этого, главное, на чем сегодня объединяются все националистические группировки и что действительно может сблизить их с анархистами и иными радикалами, — это полное неприятие политического режима А. Лукашенко и желание сместить его с поста главы государства. Правда, никто из группировок не знает, что делать потом, но, по их мнению, главной задачей является смена власти, а потом народ сам разберется, кого поставить руководить страной. Нечто подобное было год назад на Украине, вот только результаты подобного действа оказались крайне печальны.

Несмотря на то, что в настоящее время в республике все еще отсутствует серьезная база для разворачивания радикальных националистических движений — нет реального деления по национальному, религиозному, а также языковому принципу, — раздувание темы национального возрождения, которым сегодня грешат и представители власти, может спровоцировать в общественном сознании зарождение идеи исключительности белорусов как нации. При этом может произойти и определенное усиление оппозиционных структур, которые используют ненависть к России в качестве главного отличительного знака «настоящего патриота».

Нечто подобное можно наблюдать уже сегодня в интернет-пространстве, где антироссийские группы растут как грибы после дождя, особенно в социальных сетях. По информации из различных источников, сегодня белорусские националистические группы, в том числе антилукашенковские, имеют около 30 тысяч человек подписчиков. При этом формально по отдельности количество членов каждой из групп невелико: 100−1000 человек. Однако, нельзя исключать того факта, что все они связаны между собой и в целом представляют одну большую сеть. Это подтверждается тем фактом, что все они объединены тремя основными идеологемами:

1. Планомерная борьба с русским языком. При этом белорусский язык, как правило, используется в качестве написания различного рода пасквилей и смешных стишков про русских. Дополнительно «мова» используется для «демотиваторов», которые со смысловой нагрузкой добавлены еще и визуализацией. Правда, справедливости ради все же надо отметить, что данный процесс в настоящее время все еще недостаточно активен из-за слабого интереса большинства белорусов к собственному языку;

2. Работа по объединению образа главных виновников во всех бедах Белоруссии по оси «Лукашенко — Путин — Москва». Проще говоря, всем, кто не любит белорусскую власть, но хорошо относится к России, или наоборот — не видит ничего плохого в белорусском режиме, но винит Россию в агрессии на Украине, предлагается объединиться под единым флагом. Такой процесс крайне опасен, так как он способствует появлению нового разделения в белорусском обществе уже не по линии «за или против Лукашенко», а по линии «русский — не русский».

3. Создание образа Белоруссии как чисто европейского государства по примеру «Украина — это Европа». В данном случае опасность вызывает тот факт, что белорусские государственные СМИ не информируют население об истинном положении вещей на Украине, что влечет за собой формирования неверной картины в массовом сознании, особенно молодежи. Это способствует тому, что идеи национального возрождения начинают восприниматься в качестве отличительного знака для тех, кто не хочет жить в союзе с Россией и стремится к Европе, а значит, видит необходимость в смене власти.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что 2015 год может стать для Белоруссии годом серьезных испытаний. Даже если учитывать, что в настоящее время националистические движения все еще не столь активны, как это могло бы быть. Единственное, пожалуй, что все еще останавливает развертывание местных националистов при поддержке их украинских «братьев», — это официальная политика белорусского руководства, которое всячески стремится подчеркнуть свое нейтральное отношение к событиям на Украине и выступает за государственную целостность своего южного соседа. Проще говоря, в Минске не проводят политику прямой поддержки России ни в отношении Крыма, ни в отношении Донбасса, а значит, и предъявить Лукашенко какие-либо серьезные претензии украинские националисты пока еще не могут. В обратном случае белорусы стали бы в глазах украинцев чуть ли не единственной нацией в Европе, которая готова расстаться со своей государственностью и присоединиться к России, против которой необходимо вести непримиримую борьбу до конца.

Более того, необходимо понимать и реальную «ценность» белорусских националистов для их украинских коллег — они являются всего лишь инструментом для достижения своих целей в противостоянии с Россией и русской культурой. Именно для этого и внедряются в сознание местной молодежи идеи о европейскости Белоруссии и существовании отдельной от великорусской белорусской идентичности. Считается, что развитие белорусского народа должно проходить не в рамках Русского мира, а в так называемом Балтийский макрорегионе с ориентацией на Вильнюс и Ригу. При этом польский вектор в данном случае отвергается, так как Варшава крайне негативно относится к украинским нацистам и героям Второй мировой войны, на которых и должны равняться белорусы в своей внутренней политике.

В целом же нынешнюю обстановку в Белоруссии можно охарактеризовать как вполне контролируемую руководством страны: большая часть радикальных группировок хорошо известна и находится под наблюдением, запрет на массовые собрания продолжает работать, а националистические идеалы и образы, которыми долгие годы пользовались оппозиционеры, постепенно переходят в руки властей. Однако это совершенно не означает, что на фоне продолжающегося падения уровня жизни простых граждан среди них не найдут отклика призывы к свержению власти, в основе которых будет лежать основной тезис нынешних националистов: главный враг белорусов — Россия, которая всегда поддерживала Лукашенко.