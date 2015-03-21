Тот факт, что последний год для экономики Белоруссии стал крайне неудачным: уменьшение экспорта, девальвация, сокращение рабочих мест и падение уровня жизни — сегодня нисколько не смущаете местное руководство. Это связано в первую очередь с тем, что, в отличие от внутренней ситуации, дела на международной арене у белорусов складываются гораздо лучше. С Минском стали разговаривать в Брюсселе, Москва не оказывает серьезного давления, США сняли санкции с «Белоруснефти», президент республики снова перестал быть в глазах западных политиков диктатором, получив статус миротворца, а страна замерла в ожидании новых бонусов от нынешнего противостояния России и Запада. И, похоже, они продолжают сыпаться на белорусское руководство как из рога изобилия, правда, не принося пока никаких существенных выгод для страны в целом.

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Как известно, с 11 марта 2015 года Россия полностью приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о чем в Вене на заседании Совместной консультативной группы (СКК) заявил представитель российского МИД А. Мазур. По его словам, «этот шаг российской стороны не означает ее отказа от дальнейшего диалога о контроле над обычными вооружениями в Европе (KOBE), если и когда для него созреют наши партнеры» В Москве по-прежнему готовы к совместной работе над новым режимом KOBE, отвечающим интересам как России, так и других европейских государств. Действительно, российское руководство уже достаточно давно высказывало свое скептичное отношение к данному Договору, указывая на то, что он уже давно не соответствует реальности и должен быть пересмотрен. Однако европейские «партнеры» продолжали оставаться глухими к предложениям из Кремля, что и повлекло за собой последние события.

В сложившейся обстановке интересно то, что решение России относительно ДОВСЕ в очередной раз принесло определенные выгоды для Белоруссии. Это связано с тем, что теперь российские интересы в Совместной консультативной группе будет представлять белорусский член организации. Причем, со слов начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Белоруссии Д. Мирончика, просьба о представлении интересов России пришла непосредственно из Кремля. Конечно, белорусам крайне польстило то, что им предложили выступать от имени России на международной арене. Однако в данном случае необходимо отметить, что нынешняя позиция Минска, который не посчитал необходимым поддержать демарш российского руководства, несмотря на заявленную военно-политическую координацию своих действий, свидетельствует о том, что белорусская сторона снова решила использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах. Теперь Минск формально остался единственным союзником РФ в рамках Договора и вполне может рассчитывать на некоторое повышение своего международного статуса. Вполне вероятно, что уже в самое ближайшее время из Белоруссии начнут поступать сигналы о том, что она готова стать посредником в решении проблем военного сотрудничества между Западом и Россией, так как все остальные инструменты на сегодняшний день практически не работают.

Необходимо напомнить, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация с ДОВСЕ, который многие считают абсолютно бесполезным документом, является результатом многолетнего непонимания западными странами интересов России. Изначально Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже и вступил в силу в 1992-м. Тогда подписи под ним поставили представители 16 государств НАТО и 6 государств-участников Организации варшавского договора (ОВД). Он устанавливал ограничения на численность дислокации двух военных блоков в Европе пяти типов обычных вооружений: танков, бронетехники, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов. Впоследствии, после развала соцлагеря и возникшего из-за расширения НАТО за счёт бывших стран ОВД и постсоветских государств военного дисбаланса, в Стамбуле 19 ноября 1999 года 30 государствами, в числе которых были Белоруссия, Казахстан, Россия и Украина, было подписано Соглашение об адаптации ДОВСЕ. Дополнение вместо блоковой системы квот водило национальные и территориальные лимиты. Причем даже в таком виде данное соглашение было невыгодно России, так как разрешало размещение на территории государств Европы иностранных военных подразделений, пускай и в ограниченном количестве.

В дальнейшем развитие ДОВСЕ практически остановилось. Ратификация Адаптационного соглашения прошла только в Минске, Киеве, Москве и Астане, а потому формально не вступило в действие. Грузия и Молдавия, прибалтийские и балканские страны и вовсе отказались от участия в данном Договоре. Более того в последующем большинство из них вступило в НАТО в надежде получить если не военную, то как минимум, финансовую помощь от западноевропейских стран и США. Все это естественным образом не могло оставаться без внимания России, которая неоднократно предлагала пересмотреть ДОВСЕ. Однако западные государства постоянно саботировали планы Кремля по реанимации соглашения. Страны НАТО увязали свое участие в этом Договоре с тем, что Россия должна была сначала выполнить свои двусторонние обязательства с Молдавией и Грузией по выводу войск с их территорий (считая таковыми Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию). По мнению же Москвы, двусторонние соглашения с этими республиками не должны были влиять на ратификацию адаптированного ДОВСЕ.

В конечном счете, чтобы каким-то образом повлиять на политику НАТО и противостоять решениям США по военным базам и системе ПРО в Европе, Россия выбрала асимметричный ответ — 13 июля 2007 года В. Путин подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров». Обосновано это было тем, что «партнеры» России ведут себя как минимум некорректно, добиваясь односторонних преимуществ: «Сегодня это означает лишь то, что на территории собственной страны мы ограничены в вопросах дислокации вооруженных сил общего назначения… Не ратифицируя под надуманными предлогами ДОВСЕ, они (западные страны — Н.Р.) используют сложившуюся ситуацию для наращивания возле наших границ систем военных баз». В дальнейшем, после появления в Wikileaks секретных документов и материалов Государственного департамента США, которые свидетельствовали о запрещении Вашингтоном обсуждать любые субстантивные вопросы в Совместной консультативной группе с Россией, Москва приняла решение выйти из нее, так как полностью была разочарована позицией западных союзников. Данное решение было подтверждено главой российского МИД С. Лавровым в ноябре прошлого года, который заявил о том, что «Договор об обычных вооруженных силах в Европе мертв, и Москва не намерена к нему возвращаться».

Нынешнее официальное решение России отказаться от участия в СКК многие аналитики называют чистой формальностью, которая никоим образом не изменит сложившуюся на настоящий момент ситуацию в Европе. Однако последние события и заявления западных политиков все же заставляют в этом усомниться, так как любой шаг российского руководства сегодня рассматривается странами НАТО либо как угроза, либо как дополнительный предлог нарастить свою боевую мощь на восточных границах.

Поэтому в сложившейся сегодня ситуации совершенно недвусмысленно звучит недавний призыв руководства ЕС к созданию собственной общеевропейской армии. Об этом в начале марта заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По мнению еврочиновника, главной причиной этого является украинский кризис и внешняя политика России, которую в Евросоюзе оценивают «как в высшей степени агрессивную». Однако на самом деле ЕС, как и Белоруссия, стремится выжать как можно больше из сложившегося сегодня противостояния с Москвой, так как никто в мире в здравом уме воевать с Россией не собирается. Потому и нынешнее предложение Юнкера имеет двоякое значение.

С одной стороны, идея об общеевропейской армии, которая периодически появляется на протяжении не одного десятка лет, официально объявляется стремлением «дать России понять, что мы серьезно относимся к отстаиванию ценностей Европейского союза». Однако сегодня эти «ценности» уже официально защищены НАТО. Более того, на сентябрьском саммите Альянса в Уэльсе было принято решение о создании сил быстрого реагирования, которые будут дислоцироваться на территории, в том числе, сопредельных с Россией стран по принципу ротации. Желание разместить у себя подобные формирования изъявили страны Прибалтики, а также Польша и Румыния. Поэтому на практике особого смысла в дополнительных вооруженных подразделениях у ЕС нет, а, значит, и реальная причина заявления Юнкера — отнюдь не «агрессивная Россия».

С другой стороны, как уже указывалось выше, в Брюсселе планируют использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах: ослабить влияние со стороны Вашингтона. Как известно, за безопасность стран Европы сегодня отвечает НАТО, в состав которого входят 22 страны ЕС. При этом больше всего военных расходов несут именно США, в то время как многие европейские страны значительно снизили свои расходы на оборону и тратят на нее меньше 2% ВВП. Вашингтон неоднократно призывал европейцев увеличить отчисления на военные нужды, однако значительных подвижек в данном вопросе все еще не наблюдается. В Брюсселе прекрасно понимают, что последнее может крайне негативно сказаться на экономике всей еврозоны, поэтому и не спешат выполнять требования американцев. Однако, несмотря на это, имея самый значительный военный потенциал в мире и опираясь на своего главного союзника в Европе Великобританию (представитель Лондона уже высказался против идеи общей армии, заявив, что национальная безопасность не относится к компетенции Евросоюза) США продолжает пытаться навязать свою волю ЕС. Жалкие попытки отдельных стран противостоять американскому давлению особых успехов не принесли. Поэтому в Брюсселе и хотят использовать любой шанс, чтобы поправить ситуацию. Тем более что сегодня в ЕС уже распространяется мысль о том, что НАТО «не может в полной мере обеспечить задачи по защите европейских ценностей». В нынешней же ситуации, когда Россия официально заявила об окончании своего сотрудничества со странами Европы в рамках ДОВСЕ, перед Брюсселем замаячила дополнительная возможность ослабить хватку Вашингтона, обосновав это своим стремлением обезопасить себя от «российской агрессии».

Конечно, сегодня в создание общеевропейских сил в обозримом будущем не верят даже в самой Европе, так как этому существует множество серьезных препятствий. Например, необходимо окончательно утвердить единую европейскую внешнюю политику и политику безопасности, но сегодня вряд ли все члены ЕС готовы передать Брюсселю полномочия по использованию своих войск. Более того, должен быть разработан единый механизм, который бы регулировал участие европейской армии в боевых действиях за рубежом, а это, учитывая различные подходы и интересы среди стран Евросоюза, сделать на настоящий момент практически невозможно. Но при этом в условиях нарастающей военной истерии в Европе, полностью исключать возможность появления объединенной европейской армии нельзя. И в этом случае Белоруссия снова может оказаться в выигрыше.

Дело в том, что создание единой армии ЕС приведет к ослаблению трансатлантических отношений. Евросоюз сможет осуществлять международные миссии полностью независимо от НАТО, а значит, будет в какой-то степени лишен прямой антироссийской направленности, которая поддерживается Вашингтоном. В такой ситуации вполне вероятно, что Минск может получить предложение о сотрудничестве с объединенными силами Европы, что формально не нарушит условия белорусско-российских военно-политических отношений, так как не будет связано с Североатлантическим альянсом. И в этом случае у белорусского руководства появится дополнительный инструмент в политической игре как с Москвой, так и Брюсселем. Поэтому все, что сегодня происходит вокруг республики, так или иначе приносит внешнеполитическую пользу белорусам. К сожалению, именно из-за этого местным властям продолжает казаться, что их «растущий международный авторитет» перекроет любые внутренние неудачи, а потому интересы простых граждан республики отходят далеко на задний план.