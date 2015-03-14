Кто даст Минску 5−8 млрд долларов?

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

И начало этого, весьма важного, с учетом предстоящих в ноябре выборов президента, для Беларуси года подтверждает сложившуюся на протяжении последних лет тенденцию. С одной стороны, после Минска-1 и Минска-2 в столицу Беларуси стали чаще залетать гости с Запада и, возможно, на фоне нынешней оттепели Александра Лукашенко даже пригласят на саммит Восточного партнерства в Ригу. С другой стороны, такого плохого положения в экономике, пожалуй, не было с 2009 года.

Продолжают сокращаться ЗВР республики. Так, за февраль они сократились на 75 млн. долларов и на 1 марта составили всего 4,6 млрд. долларов, что меньше трехмесячного объема импорта в страну. Торговое сальдо впервые за многие годы стало положительным, но произошло это путем обрушения импорта почти в два раза, а экспорта на 35%. Рост внешней задолженности самым непосредственным образом сказывается и на устойчивости белорусской валюты — в 2014 году на обслуживание внешнего долга власти республики потратили около 11 млрд. долларов, что составляет 14,6% ВВП. Если же говорить об общей сумме задолженности, то на 1 января 2015 года валовой внешний долг Беларуси вырос до 40 млрд. долларов и составил 52,8% ВВП. Напомню, что, например, на 1 января 2011 года внешний госдолг Беларуси составлял всего 9,7 млрд. долларов или 37,4% к ВВП. Т. е. за четыре года внешний долг Беларуси вырос в четыре раза.

Т.к. основу импорта составляет промежуточная продукция для белорусской промышленности, совсем не удивительным становится происходящее сокращение рабочих и переход на 3-х и 4-х дневку многих белорусских предприятий, а также серьезное сокращение зарплаты, сопоставимое с происходящим на находящейся в состоянии гражданской войны Украине.

В течение первых дней марта на сокращенную рабочую неделю перешли многие предприятия республики: «Гомсельмаш», осиповичский завод автомобильных агрегатов, светлогорский завод железобетонных изделий, бобруйский завод деталей и агрегатов, «Могилевтрансмаш», «Строммашина», МТЗ, «Гомельдрев», минский подшипниковый завод, белорусская железная дорога, ОАО «Витебские продукты», Минский домостроительный комбинат и так далее. Так, Минское производственное объединение вычислительной техники (МПОВТ) еще в прошлом году перешло на четырехдневку, а всю последнюю неделю предприятие вообще не работает из-за долгов министерству энергетики. Если в прошлом году рабочие получали в среднем 550 долларов, то в настоящее время средняя зарплата не дотягивает и до 250 долларов. Т. е. падение в два раза. На «Гомсельмаше» зарплата сократилась с 600 долларов на октябрь прошлого года до 250 в феврале 2015 года. На «Гомельдреве» — крупнейшем деревоообрабатывающем предприятии страны — зарплата вообще опустилась до 150−170 долларов. В феврале были задействованы только отдельные производственные участки и службы обеспечения, а всех остальных рабочих еще 2 марта отправили в принудительный отпуск.

Власти только сейчас стали реагировать на кризисные явления в экономике, хотя они возникли гораздо раньше. Так, например, МТЗ в январе-августе 2014 года произвел 37,6 тысяч тракторов для сельского и лесного хозяйства, что составило на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Аналогичная тенденция была в прошлом году и по другим предприятиям (например, с известным на весь СНГ заводом по производству телевизоров «Горизонт», директор которого из-за проблем со снижением производства на 40% сбежал за границу) — они начали снижать производительность еще до начала периода торговых войны между Западом и Россией, однако, по каким-то причинам, своевременные выводы из этой ситуации сделаны не были.

Кроме снижения зарплат, начались массовые сокращения. Так, на МАЗе планируется уволить около 3000 человек. На «Белгипсе» из 300 человек, работающих на предприятии, уволено 100 или 30%, а зарплата составляет около 200 долларов. Всего с начала года численность работающих на промышленных предприятиях Беларуси уменьшилась более чем на 10 000 человек. Больше всего сотрудников потеряли такие промышленные гиганты, как ЗАО «Атлант», ОАО «МАЗ», ОАО «Минский моторный завод» и ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель».

Надо сказать, что в психологическом плане возврат к 200−300 долларам зарплаты — для белорусов определенный психологический шок, т.к. цены на продукты питания и ТНП достаточно высокие — так, в Минске поход в магазин за продуктами питания на несколько дней обходится не менее чем в 30 долларов. В южных областях республики (Брестской, Могилевской и Гомельской) на рынок труда также стал оказывать влияние такой фактор, как беженцы с Украины, которые соглашаются на любые условия оплаты труда и для которых в их условиях даже эти суммы позволяют свести концы с концами. Снижение потребительского спроса привело к проблемам и в торговых сетях. В ряде торговых сетей в течении февраля-марта зарплату сотрудникам сократили на 30%, а одна достаточно большая торговая сеть — «Родная сторона» (принадлежала на паях известному украинскому бизнесмену Николаю Лагуну, владельцу «ДельтаБанк») — обанкротилась.

Кроме того, Беларуси в этом году надо будет выплатить около 6 млрд. долларов внешнего долга, и так как ЗВР составляют всего 4,6 млрд. долларов, а в прошлом году ЗВР уменьшились на 6 млрд. долларов, то на этот год республике необходимо не менее 5−8 млрд. долларов дополнительного финансирования, чтобы в более-менее стабильном состоянии дотянуть до выборов. Что будет дальше в 2016 году, после выборов ноября — похоже, является большой тайной и для самих властей республики. Хотя самое главное уже очевидно — зарплату в 1000 долларов власти республики не смогут обеспечить ни в этом, ни в следующем году. На этом фоне все остальные предвыборные экономические обещания власти не будут иметь особо никакого значения и серьезного содержания.