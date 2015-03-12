Считается, что они являются одним из костяков протестных движений по всей Европе, в том числе на постсоветском пространстве. Именно футбольные ультрас активно участвовали в боях на украинском Майдане, именно они спровоцировали события в Одессе, и именно им приписывают роль будущего движущей силы европейского экстремизма. И, похоже, об этом впервые серьезным образом задумались в Белоруссии.

TUT.BY Футбольный фанат

В конце февраля в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь состоялся семинар-совещание, на котором были обсуждены «вопросы предупреждения нарушений со стороны агрессивных футбольных фанатов». По мнению силовиков, «в последнее время суть болельщицкого движения изменяется в сторону радикализации, а радикально настроенные группировки, имеющие свои идеологию, иерархию и устав, стали представлять собой деструктивную силу». Поэтому было решено, что с целью усиления контроля за «фанатским движением и переориентацией его в позитивное русло» необходимо начать тесно работать с клубами и развенчать мифы о «привлекательности» фан-группировок и «героизме» футбольных хулиганов. Для этого в республике планируется создать рабочую группу для организации взаимодействия по снижению противоправной активности фанатов. Более того, в феврале появилась информация, что Белорусская федерация футбола обязала «создать официальные фан-клубы, общественные организации при футбольных клубах, чтобы способствовать организованному болению за свои команды». Да и руководитель республики, пожалуй, впервые лично на встрече с руководящим составом органов внутренних дел 5 марта заявил о необходимости обратить особое внимание на наметившуюся «активизацию противоправных устремлений отдельных молодежных объединений, в частности футбольных фанатов». Проще говоря, нелегальным и радикальным фанатским группировкам в Белоруссии сегодня объявлена война.

Подобная деятельность правоохранительных органов обосновывается тем фактом, что в Белоруссии, по разным подсчетам, насчитывается порядка 3−5 тысяч активных фанатов, которые ежегодно устраивают десятки и сотни драк и иных противоправных действий. Конечно, на фоне общей численности преступлений это количество выглядит смехотворным, однако последние события на Украине показали, что недооценивать радикальные группировки болельщиков не стоит. Поэтому, в отличие от прошлых лет, когда фанаты в массе своей были либо вне политики, либо состояли в малочисленных неофашистских подпольных организациях, а потому не представляли особого интереса для органов правопорядка, у МВД сегодня возникло множество вопросов и претензий к тем, кого раньше старались не замечать. Однако, так ли опасны нынешние группировки белорусских болельщиков, какими они кажутся местным силовикам и ряду экспертов?

С одной стороны, необходимо отметить, что за последние годы фанатское движение в Белоруссии не прошло того серьезного пути, который был у их украинских коллег. Здесь не было создано прочного симбиоза националистов и футбольных ультрас, которые фактически стали ударной группой праворадикальных украинских организаций наподобие «Правого сектора». Да и большинство действий белорусских фанатов носили и продолжают носить хулиганский характер, сдобренный псевдополитическими лозунгами. По словам одного из активных ультрас «Динамо «Минск», «политика нам не интересна»: «Мы ультраправые белые парни — знаем, что нам по душе и что мы ненавидим. Говорим об этом абсолютно прямо — и вряд ли кому-то из политиканов интересно будет иметь с нами дело». Единственным врагом, который существовал и продолжает существовать для местных фанатов, является государство и его ценности, «навязываемые не первое поколение»: «Основа нашей госидеологии не нация, история и все, что можно связать с этими понятиями, а Великая Отечественная война — деды воевали, бабки помогали…» Остальное же для хулиганов, называющих себя «истинными болельщиками», отходит на второй план.

Однако подобная позиция, которая основывается на анархических взглядах отрицания государства и всего, что с ним связано, в последнее время начинает претерпевать определенные изменения. Дело в том, что, не имея перед собой четкой идеологической картины, большинство современных белорусских фанатов лишены возможности объективно воспринимать политическую обстановку как внутри республики, так и за ее пределами. Это, в свою очередь, создает прекрасные возможности для воздействия на них со стороны. Любые новые антиправительственные речевки, песни, акции и прочие выходки всегда воспринимались в среде фанатов с огромным воодушевлением, что и подтвердили события прошлого года. Тогда, в связи с разрастанием украинского кризиса, в сознание белорусских болельщиков была внедрена мысль, что они по примеру своих соседей также могут стать реальной политической силой. Это связано с тем фактом, что движения болельщиков в Белоруссии, России и на Украине тесным образом связаны между собой: группировки встречаются не только на стадионах, местах «битв», но и на альтернативных концертах и вечеринках, пропагандирующих неприязнь к существующему политическому режиму, и т.п. Например, одной из популярных групп среди белорусских и украинских ультрас является запрещенный в Белоруссии «Ляпис Трубецкой», выступающий с прямыми призывами противостоять государственной власти. Именно на таких мероприятиях и происходят тесные контакты, обмен информацией и подготовка различного рода акций. Поэтому неудивительно, что и в Белоруссии, вслед за Украиной, футбольные фанаты также активизировались.

Однако все же необходимо отметить, что на сегодняшний день нельзя говорить о том, что околофутбольные сражения в Белоруссии никогда ранее не носили антиправительственный характер. Еще с конца 1990-х годов среди болельщиков в качестве протеста против навязывания политики А. Лукашенко стало модно скандировать оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!», размещать на стадионах герб «Пагоня» и «бело-красно-белый» флаг, а также всячески выпячивать свою «гордость за историческое прошлое». При этом главным трендом всего этого процесса была и по-прежнему остается категорически непонятная, но весьма «модная» ненависть к России. Это не означает, что все, кто приходят на стадионы, поголовно ищут «москаля», что избить или унизить его. Сегодня интерес простых болельщиков в Белоруссии практически не изменился — политика все еще остается на заднем плане. Однако в ряды радикально настроенных фанатов стало проникать все больше людей, главной целью которых является разжечь не спортивную, а национальную вражду. И примеров последнего в Белоруссии за последний год было несколько.

Так, еще в январе прошлого года в социальных сетях, объединяющих футбольных и иных болельщиков, стали появляться фотографии с вывешенными баннерами «Украина, мы с вами!». Примечательно то, что красовались они с открытой нацисткой символикой, что свидетельствует о том, что фанаты вряд ли осознанно поддерживают события на Украине, а используют их с целью привлечения к себе внимания и дополнительного раздражающего фактора для государства. Затем в апреле на матче минского «Динамо» в Солигорске фанаты столичного клуба довольно долго, пока их не успокоила милиция, кричали лозунг «Слава Украине! Героям слава!». В начале мая фанаты футбольного клуба «Партизан» сорвали церемонию награждения участников, как они сами назвали, «псевдоспортивного турнира, проводимого российской националистической организацией». Речь идет о проведении в Минске 4-го турнира по «русскому жиму» под названием «Русский богатырь», призы к которому подготовила «Русь молодая». Правда, во всех этих случаях говорить об осознанности и серьезной политической мотивации вряд ли приходится. Подобные выходки местных фанатов происходили и раньше и были направлены не столько против России и ее представителей, сколько против своих прямых конкурентов — русских националистов, действующих в республике.

Косвенным подтверждением этому может служить акция фанатов 8 сентября 2014 года, когда на футбольном матче сборной Белоруссии против Люксембурга на трибуне белорусских болельщиков (игра была на выезде) был развернут большой баннер в честь юбилея Оршанcкой битвы: в 1514 году под Оршей армия Великого княжества Литовского одержала победу над войском Великого княжества Московского. Никакого намека на украинские события и поддержку своих «братьев по борьбе за независимость» в этот раз не было.

Определенный этап радикализации, о которой сегодня стали говорить аналитики, начался лишь во второй половине 2014 года и был связан с активизацией отношений между украинскими и белорусскими националистами из оппозиционных движений республики. Наиболее значимым событием стал матч сборных Украины и Белоруссии, который проходил 9 октября. Тогда белорусские и украинские фанаты довольно неплохо подготовились к встрече (акция готовилась в том числе и при помощи соцсетей), и их действиям не смогли помешать даже белорусские силовики. На стадионе в Борисове вся страна в прямом эфире услышала многоголосые лозунги «Слава Украине! Героям слава!», «Жыве Беларусь!», песни «Купалинка» и «Воины света» (последняя была весьма популярна во времена последнего Майдана и принадлежит все тому же «Ляпису Трубецкому»), а также нецензурные выкрики в адрес российского президента В. Путина. При этом надо отметить, что никогда прежде в истории фанатских движений Белоруссии такой ярко выраженной политической акции еще не было, и придумана она была, по всей видимости, совсем не белорусами.

Сегодня из-за отсутствия значимых спортивных событий болельщицкая среда снова впала в своеобразный анабиоз и проснется только с началом нового футбольного сезона. Однако уже сейчас в Белоруссии повис довольно серьезный вопрос: действительно ли белорусские футбольные фанаты могут стать той грозной радикальной силой, которая способна нарушить спокойствие государства? По всей видимости, пока еще нет. Дело в том, что в настоящее время белорусские фанаты, в отличие от своих украинских собратьев, не объединены единой целью. Им не важно, кто является их противником: русские, китайцы, африканцы или кто-то еще. Главное — это доказать всем, что они независимы и могут делать все, что хотят. Именно такая показная бравада и толкает их на драки с милицией, поиски «нерусских», а также любые проявления агрессии ко всему, что не укладывается в их мировосприятие.

В Белоруссии, стране, где достаточно сложно открыто проявлять свое неприятие к политике государства, а также собираться группами (с ноября 2011 года «пикетирование», к которому отнесены любые несанкционированные сборы граждан, а также флешмобы запрещены и уголовно наказуемы), одним из немногих мест, где можно продемонстрировать свое «нет» политическому режиму, остаются трибуны спортивных сооружений. И в этом сегодня кроется главная опасность радикализации местных фанатских движений, имеющих возможность собираться большими группами под едиными лозунгами. Правда, сама по себе белорусская оппозиция вряд ли способна в одиночку «обработать» футбольных болельщиков, а потому на помощь им приходят представители украинских радикальных и националистических группировок с единственной целью — скорректировать неофашистские идеологемы в сторону откровенной ненависти к России. Именно с расширением деятельности в республике украинских неонацистов и можно связывать определенный рост радикализации местных футбольных фанатов. При этом необходимо отметить, что в случае, если этот канал влияния будет перекрыт, то и степень напряженности в данном вопросе начнет постепенно спадать. Нечто подобное уже наблюдалось и прежде. Например, с начала развития фанатского движения в Белоруссии с середины 1990-х годов тон в нем задавали ультраправые, то есть была четкая установка: если ты фанат, то ты обязан быть неонацистом. Популярными лозунгами были «Nazi fans» или «White power», а наиболее «продвинутыми» в этом плане были болельщики минского «Динамо», «Гомеля» и витебского «Локомотива». Однако с начала 2000-х эта тенденция постепенно пошла на спад, хотя и сегодня на трибунах изредка можно увидеть кельтские кресты, рисованные портреты Рудольфа Гесса (произошло 28 апреля 2010 года на стадионе «Динамо-Юни») и знаменитые цифры 14/88 (своеобразный кодовый лозунг у неонацистов). При этом, как правило, футбольные фанаты официально открещиваются от подобных выходок, перекладывая всю вину на людей, не имеющих никакого отношения к ним.

В целом же необходимо отметить, что сегодня главным ядром тех, кто выкрикивает на матчах оскорбления в адрес России и ее руководства, а также лозунги УНА УНСО, являются не столько фанаты футбольных команд, сколько люди, далекие от спорта и стремящиеся использовать матчи для демонстрации своей политической позиции. В массе своей белорусские ультрас все так же политически инертны и готовы подхватить любую идею, которая будет предложена и позволит «облагородить» бессмысленные драки и хулиганский беспредел. Пока наиболее привлекательными идеями для тех, кто примыкает к футбольным фанатам, является пропаганда «защиты традиции своих предков, национальной, расовой идентичности и солидарности, веры в Бога, отсутствия толерантности к разного рода извращенцам» и т.п. В глазах подростков фанатские группировки выступают этакой «наиболее здоровой» частью белорусской молодежи, не спившейся и имеющей жизненную цель и «региональную патриотическую позицию», которая заключается в поддержке родного футбольного клуба: «Человек, любящий свою малую Родину, всегда чтит и Родину большую: готовность постоять за футбольный клуб в кулачном поединке выливается в готовность отстоять страну с оружием в руках». К сожалению, именно на такой благодатной почве, как правило, и вырастает фашизм. Поэтому, несмотря на то, что нынешние футбольные фанаты в Белоруссии все еще малочисленны, не имеют серьезной организационной структуры, за исключением страниц в соцсетях и разбросанных по всей стране клубов «поддержки», а также в массе своей остаются простыми хулиганами, гомофобами и псевдопатриотами, полностью недооценивать их опасность нельзя. Ярким примером тому служит Украина, где в один прекрасный момент хулиганы стали «национальными героями» и главной движущей силой «революции».