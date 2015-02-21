Во время посещения президентом Беларуси Александром Лукашенко 19 февраля Министерства обороны глава этого ведомства Андрей Равков вручил главе государства автомат Калашникова. Но, естественно, что президент посетил Министерство обороны не только для получения оружия. Он там выступил перед командным составом. Лукашенко говорил о том, что если сейчас государство не пожалеет средств на новые вооружения и военные технологии, то в 2035—2040-х годах страна будет иметь достойную армию, способную противостоять любому противнику.

Mil.by Белорусские военнослужащие

Также было сказано о возможном призыве в армию резервистов (так называемых «партизан»): «В момент военных действий, не дай Бог, нам придется призвать, и мы призовем в территориальные войска свыше 100 тысяч населения. Нужно заниматься обучением этих людей. Надо чтобы Беларусь могла приспособить армию нашей страны к реагированию на ту ситуацию, которая, не дай Бог, сложится завтра, послезавтра и т.д.». Вспоминаются слова президента, которые он произнёс 2 июля 2005 года: «В истории был пример с Сальвадором Альенде. Я свой народ, свое государство и власть президента буду защищать сам, если надо — с оружием в руках, если надо — один».

Перед глазами встаёт картина из старого художественного фильма. Президент Чили Сальвадор Альенде на парадной лестнице дворца Ла Монеда отстреливается от путчистов из автомата Калашникова, подаренного ему Фиделем Кастро. Да, так и было. Конечно, Альенде много не навоевал, так как был не солдатом, а врачом. После его смерти враги распустили слух, что он не защищался, а застрелился сам. Но это — ложь. Альенде погиб как герой. К сожалению, на этом героические ассоциации заканчиваются и начинаются фатальные различия и неудобные вопросы.

Напомню, что Сальвадор Альенде был коммунистом. Формально он считался социалистом, но только потому, что коммунистическая партия в Чили тогда была запрещена. Его убили за то, что он потеснил всевластие и произвол американского капитала в Чили. А ещё он собирался внедрить в Чили некоторые социальные технологии, которые не решились внедрить даже в СССР. Он был не один. За ним стояли чилийские социалисты и коммунисты. Его поддерживали левые во всём мире. Но его ценили не за то, что он очень элегантно одевался. Его ценили как лидера чилийских социалистов. Вот в чём отличие Лукашенко от Альенде. За Лукашенко нет никакой идеи. Когда люди умирали за Ленина, Сталина, Кастро, Ганди, они умирали не за человека, а за идею, которую олицетворяет этот человек. Человек смертен. Идея — бессмертна. Те люди, которые шли на смерть за Сталина, делали это потому, что верили, что Сталин является вождём коммунистов. Если бы они разуверились в этом, они бы сами Сталина прикончили.

Сегодня белорусам недвусмысленно намекают, что скоро, возможно, придётся умирать. За что? За какую идею? Всемирного счастья, равенства и братства? За Брестскую крепость? За еще один президентский срок Лукашенко? Или за что? За какую идею белорусам предлагают умирать? Или предлагают умирать не за идею? Тогда — за что?

Интересно, почему вдруг власть и русофобская «оппозиция» одновременно впали в истерику по поводу скорой потери белорусского суверенитета? Все двадцать лет правления Лукашенко его отношения с Западом были далеки от идиллии. Запад неоднократно недвусмысленно заявлял о необходимости отстранения «последнего диктатора Европы» от власти. И «оппозиция» эти заявления горячо поддерживала. Но почему-то угроза суверенитету Белоруссии «возникла» только сейчас. Нетрудно догадаться, что речь идёт об «опасности», исходящей от России. Этого особо и не скрывают. Власть и её «оппозиция» расценили события на Украине как попытку России восстановить империю. Давайте подумаем, так ли это.

Некоторые не в меру впечатлительные граждане уже поддались на «оборонительную» истерию, и собрались умирать за Родину. Хотелось бы их кое о чём спросить. Вы полагаете, что если россияне действительно придут сюда, они будут убивать белорусов? Обстреливать мирные города и сёла, сжигать деревни вместе с жителями, давить людей танками? Вы в своём уме? Ещё недавно мы жили в одной стране. Какое умопомрачение вызвало такие страхи в ваших воспалённых мозгах?

Да, на востоке Украины неонацистский режим, установившийся на значительной части территории страны, обстреливает города, из-за этого гибнут мирные жители. Против этого режима возникло и поднялось ополчение, которое громит войска хунты. Стороны конфликта обвиняют друг друга. Я не предлагаю занять чью-то сторону. Просто пораскиньте мозгами. Вы никогда не слышали про бандеровцев? Это они под руководством немцев сожгли Хатынь и ещё десятки белорусских деревень вместе со всеми жителями во время фашистской оккупации. Они тысячи раз открытым текстом угрожали, обещали, клялись убивать «москалей». Напомню, что «москали» для них — в первую очередь жители юго-востока Украины. Они жгли людей в прошлом году в Одессе, и потом открыто бравировали этим, и писали в сети о «жареных колорадах». Было всё это? Не это ли чистосердечное признание? У преступника, сидящего в наручниках на скамье подсудимых, возможно, «чистосердечное признание» выбили недобросовестные сотрудники правоохранительных органов. Но эти ведь — на свободе! И они сами называют себя убийцами, и гордятся этим.

Вы ещё верите, что Путин хочет присоединить к Российской Федерации всю Украину и всю Беларусь? Некоторые российские ура-патриоты такое предлагают. Но я полагаю, что любой адекватно представляющий себе ситуацию российский политик может представить себе такое только в страшном сне. Повесить себе на шею ещё 50 миллионов человек? Придётся их как-то кормить, нести ответственность за порядок. И это при том, что значительная часть этих людей будет относиться к россиянам как к оккупантам. Зачем? Прошли те времена, когда для богатства российского государства нужны были люди и земли. Земли у России достаточно, ее надо обустраивать.

С Крымом — вопрос особый. Слишком сильно хотели крымчане в Россию. Да и за военную базу в Севастополе приходилось платить немало, а новая киевская власть уже запланировала ее отдать под военные базы США. Кроме того, полуостров имеет естественные границы, которые несложно оборонять. Может быть, кто-то испугался ползущей из России имперской идеологии? Успокойтесь — нет в России никакой идеологии, там это даже в Конституции записано.

Следующая «страшилка»: российские олигархи приедут в Белоруссию, и скупят здесь все заводы-пароходы. Бедные белорусы останутся ни с чем. А вы уже «с чем-то»? Заводы-пароходы ваши? Напомню, что и в России, и у нас — капитализм. При капитализме человек человеку — волк. Национальность и гражданство владельца предприятия не имеет никакого значения, всё равно неумолимые законы рынка требуют от владельца волчьего поведения. Иначе — не выжить. Капиталистическая экономика уже давно глобальная, и пока только вынуждена немного считаться с такими мелочами, как «законодательство страны пребывания» или «таможенный тариф».

Многие предприятия в Белоруссии находятся в государственной собственности или преобразованы в акционерные общества с преобладанием доли государства. На этом основании некоторые наивные граждане считают такие предприятия достоянием всего народа Белоруссии. Так было в СССР. Забудьте! При капитализме все субъекты подчиняются единой логике рынка, и форма собственности не имеет никакого значения. Государство предстаёт всего лишь самым крупным капиталистом. Запомните: при капитализме «государственное» — не значит «общенародное». Заметим, что некоторые господа, получившие невесть каким образом собственность в Белоруссии, действительно опасаются проиграть конкуренцию с более жёстким российским бизнесом, и потерять свои приобретения. Но много ли их, и те ли это люди, за чьё благосостояние стоит умирать? Ответ, полагаю, очевиден.

Как же мы забыли самое главное — «мову» и вышиванки! Путин хочет у нас забрать самое святое! Но вспомните СССР. Кто-то там запрещал «мову»? Её там создали! Кто-то запрещал вышиванки? Единственное, что в этом смысле в послевоенном СССР было запрещено — заставлять людей говорить на каком-либо языке против их воли. Наши русофобы совершенно резонно полагают, что если государство не будет насильственными методами внедрять «мову», её все скоро забудут. Так и будет. Но кому нужна «мова»? «Змагарам» она нужна только временно, всё равно они хотят в Европу, а там уже придётся учить другие языки. Государству «мова» в последнее время понадобилась только для задабривания Запада для получения новых кредитов. А если кто-то действительно хочет внедрения «мовы», надо понимать, что это можно сделать только путём жесточайшего государственного террора на протяжении десятилетий. Нет у белорусского государства таких ресурсов и таких сроков жизни.

И не надо искать «злые силы», которые хотят лишить белорусов «государственности». Искать везде чьи-то «происки» так же глупо, как полагать, что всё в мире происходит само. В действительности объективные и субъективные исторические факторы находятся в диалектической взаимосвязи. Определённые исторические закономерности действуют объективно, а уже потом ими кто-то пользуется. Объективно, — срок жизни заведомо нежизнеспособных постсоветских псевдогосударственных образований заканчивается, и ничего с этим не сделаешь.