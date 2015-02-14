То ли население полностью смирилось с происходящим, то ли спецслужбы настолько хорошо выполняют наказ президента о недопущении «майдана», то ли абсолютно все оппоненты А. Лукашенко полностью исчерпали свой потенциал и находятся в полной прострации. И это несмотря на то, что 2015 год — это год выборов, когда местная оппозиция должна, по идее, быть наиболее активной.

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На этом фоне довольно необычно выглядит проводимая несколькими общественно-политическими организациями республики кампания под громким названием «Народный референдум», которая, по словам ее инициаторов, должна показать властям неравнодушие белорусского народа к своей судьбе. Правда, если разобраться с предложениями и участниками сего действа, то вырисовывается немного иная картина.

Сама по себе идея проведения подобного «референдума» возникла еще несколько лет назад и была связана в том числе и с тем, что оппозиция решила взять на вооружение политику белорусского президента — легитимизация своих действий при помощи проведения всенародного плебисцита. Проще говоря, нынешняя власть, проводя референдумы и прочие «опросы» населения, формально снимает с себя ответственность за происходящее в стране, заявляя, что все делается только по воле простых граждан. Данная традиция закрепилась в белорусском обществе еще с 1990-х годов, когда А. Лукашенко при помощи своего электората ломал существующую тогда систему власти.

Однако предлагаемый оппозицией «Народный референдум» далек от того, что проводит время от времени глава республики и вряд ли когда-нибудь получит статус «всенародного». С одной стороны, вследствие слабой поддержки со стороны населения, нынешним инициаторам вряд ли удастся собрать 450 000 подписей для начала процедуры рассмотрения вопроса о проведении общереспубликанского референдума. С другой — вопросы, которые заявляют его организаторы, мягко говоря, далеки о действительности и лишний раз демонстрируют реальные цели местной оппозиции и ее полную оторванность от простых граждан.

Процесс организации «Народного референдума» официально был начат полтора года назад, но только в конце 2013 года его участниками были сформулированы шесть основных вопросов, над которыми предлагается подумать белорусам. При этом все пункты «референдума» полностью соотносятся с основными политическими платформами самих организаторов, которых на сегодняшний момент четыре: Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), кампания «Говори правду», Партия БНФ и движение «За Свободу». Необходимо отметить, что все вышеуказанные организации являются малочисленными и не пользуются поддержкой среди населения. Например, рейтинг лидеров «Говори правду» и «За свободу» В. Некляева и А. Милинкевича составляет 3,5% и 2,8% соответственно. Остальных же и того меньше. Однако, несмотря на это, организаторы продолжают считать своим «долгом» донести до общественности и средств массовой информации важность данного мероприятия, попутно напоминая о себе. И поэтому их абсолютно не смущает делать заявления, которые порой вызывают недоумение. Так, А. Янукевич (Партия БНФ) заявил, что кампания «Народный референдум» является стратегической и «защищает белорусскую независимость от российской агрессии». А тот же Некляев считает, что работа над кампанией — путь к переменам, в итоге которых «Беларусь придет к свободе, демократии, настоящей независимости и европейскости».

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Сама по себе «Говори правду» существует еще с прошлых президентских выборов и пользуется весьма дурной славой среди большинства оппозиционеров в стране. Считается, что данная кампания полностью подконтрольна государственным спецслужбам и является скрытым проектом КГБ и Администрации президента с целью расчленения оппозиционных сил и отвлечения на себя финансовых потоков со стороны Евросоюза. В этой связи «Народный референдум» представляется многим оппонентам режима как провокация со стороны властей, а потому, и участвовать в нем не имеет никакого смысла. Правда, сами организаторы так не считают. Более того, по прошлогодним сведениям Независимого института социально-экономических и политических исследований (Вильнюс, Литва), который активно сотрудничает с инициаторами мероприятия, 45% респондентов согласились, что власти должны назначить «Народный референдум», а отрицательно на этот вопрос ответили 37% опрошенных. Правда, считать данные цифры достоверными все же не стоит, подтверждением чему является количество собранных за год подписей — всего 90 000.

Что же предлагается обсудить на «Народном референдуме»? Всего выносится шесть вопросов, которые, по задумке организаторов, крайне интересны белорусскому обществу и должны привлечь на их сторону как можно больше последователей. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что большинство из предложенных тем, мягко говоря, далеки от реальности:

1. «Согласны ли вы, что в государственных учреждениях образования и здравоохранения все услуги гражданам Белоруссии должны оказываться бесплатно?». Инициаторов, кажется, абсолютно не заботит, что ответ на данный вопрос уже содержится в Конституции страны и в перспективе вряд ли что-то изменится, так как это может окончательно разрушить миф о социальной направленности белорусского государства. Редкие предложения брать за посещение больницы 5 000 белорусских рублей (сейчас около 30 центов), так и остаются разговорами, а простым гражданам предоставлена реальная альтернатива — идти в госучреждение здравоохранения или в платную клинику. Да и при всех нынешних проблемах, необходимо отметить, что государственная медицина в РБ выглядит еще на довольно приличном уровне, предоставляя практически любые услуги бесплатно. Проблема доступности и огромных очередей действительно существует, однако данный вопрос не является критичным.

2. «Согласны ли вы, что руководители исполкомов городов, районов, областей должны избираться прямым голосованием граждан?»/ Учитывая, что простые белорусы редко ходят на выборы в местные советы, что даже вынудило власти изменить избирательный кодекс, требовать от них политической активности в данном вопросе попросту глупо. Тем более что данное предложение может превратить жизнь граждан в непрерывный избирательный процесс, а из госбюджета будут тратиться неимоверные деньги на его проведение. Хотя для оппозиции, вероятно, это было бы прекрасным подспорьем: можно постоянно требовать деньги от западных грантодателей на проведение своих членов в исполнительные органы власти, параллельно расшатывая ситуацию в стране.

3. «Согласны ли вы, что для обеспечения нейтрального статуса Белоруссии в стране должно быть запрещено размещение иностранных военных объектов, ядерного оружия, а белорусские военнослужащие не должны нести службу за границей?». На фоне нынешней международной обстановки и постоянно растущей напряженности в отношениях между Россией и НАТО, подобные вопросы выглядят, по меньшей мере, странно и безответственно. Что же касается службы за рубежом, то за последние два десятилетия никто из белорусских высших государственных чиновников и, в том числе А. Лукашенко, ни разу не обмолвился о подобной возможности. В ином случае это могло бы породить серьезное социальное напряжение в обществе, чего власти допустить никак не могут.

4. «Согласны ли вы, что одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков?». Пожалуй, это единственный более-менее реальный вопрос, который действительно мог бы заинтересовать граждан, если бы не их крайняя пассивность и отсутствие реальных политических конкурентов у Лукашенко. В нынешних же условиях простому белорусу гораздо проще жить по стандартной схеме с постоянным лидером, чем думать о переменах, которые могут принести серьезные проблемы.

5. «Согласны ли вы, что деньги, полученные от запланированной правительством приватизации, в первую очередь, должны идти на компенсацию вкладов, потерянных во время девальвации-2011, и создание рабочих мест?». Данный вопрос и вовсе абсолютно популистский и не выдерживает никакой критики. Во-первых, масштабной приватизации в стране нет и, по всей видимости, не предвидится в ближайшей перспективе. А во-вторых, непонятно, почему только 2011 год, когда за последние годы белорусский рубль пережил несколько девальваций, в том числе в конце 2014 — начале 2015 годов.

6. «Поддерживаете ли вы курс на экономическую интеграцию, ассоциацию и создание безвизового пространства с Европейским союзом?» Этот пункт, пожалуй, самый главный в данном «референдуме», особенно на фоне украинского кризиса и растущей антироссийской риторики в западном мире. Организаторы даже планируют уже в нынешнем феврале обсудить вопросы интеграции с ЕС, организовав общественные слушания в различных городах страны по теме «Белорусам нужно безвизовое пространство с ЕС!». Заявляется, что по их итогам будут подготовлены соответствующие рекомендации властям. В принципе основной посыл данного вопроса прост и понятен — все, что связано с существующим политическим режимом в Белоруссии, связано и с Россией. Поэтому те, кто не согласен с нынешней властью, должны автоматически отказаться и от интеграции с Москвой, так как единственно правильный путь развития — это Запад. Нечто подобное уже было разыграно на Украине, и чем это закончилось, известно всем.

Необходимо отметить, что такое стремление сделать Белоруссию «европейской» страной порой входит в диссонанс с другими предложениями организаторов «Народного референдума». Например, бесплатной медицины практически нигде в демократичной Европе и США уже давно нет. Тем же, кто так хочет присоединиться к европейским ценностям, Запад всегда предлагает одни и те же неподъемные условия с целью окончательно разорить простое население под предлогом реформирования социально-экономической и политической системы. Вот и получается, что формально предлагая белорусам выбрать путь к лучшей жизни, инициаторы «референдума» подталкивают страну к еще большим испытаниям.

Таким образом получается, что предлагаемая рядом белорусских оппозиционных структур кампания за проведение «Народного референдума» носит чисто популистский характер и призвана помочь как можно дольше тянуть гранты из ЕС и США. Более того, это абсолютно провокационное мероприятие, когда его участники прекрасно осознают его провальность, но продолжают делать вид, что все идет по плану. Даже тот факт, что организаторы уже отправили более 500 электронных обращений в Администрацию президента с призывом назначить референдум и принесли в парламент лишь 90 000 подписей вместо необходимых 450 000, говорит о попытке развязать шумиху и отчитаться перед западными грантодателями. Последнее связано еще и с тем, что в Европе, как и в США, практически перестали выделять средства политическим партиям и их лидерам, переключившись на так называемые НГО, или организации гражданского общества. Именно поэтому практически все серьезные финансовые потоки теперь замкнуты на «Говори правду» и «За Свободу», лидеры которых практически постоянно находятся в заграничных поездках, выбивая для себя как можно больше денег. И именно они сегодня решают, кому бросить кость в виде крошек с барского стола, пригласив на очередной «распил» западноевропейских грантов. Те же, кто все еще рассчитывает на собственные силы и ищет финансирование самостоятельно, в проекты, подобные «Народному референдуму», либо не зовут, либо предлагают слишком мало.

Помимо этого, нельзя забывать и о том, что вся деятельность белорусской оппозиции основана не на местной политической платформе, а формируется в стенах разведывательных и иных организаций США и стран Евросоюза. Поэтому и цели их практически всегда далеки от интересов простых граждан Белоруссии, как, впрочем, и иных стран постсоветского пространства. При этом их целью является не сами республики бывшего СССР, а Россия, вокруг которой на Западе планируют создать пояс хаоса и нестабильности. Именно поэтому белорусская оппозиционная «тусовка» никогда не выходила и не выйдет за пределы границ, очерченных в Вашингтоне или Брюсселе, а значит и серьезных действий с ее стороны в самой ближайшей перспективе ожидать не приходится. На сегодняшний день главной задачей марионеточных организаций в Белоруссии является сохранение своей формальной структуры и аккуратная деятельность, которая не спровоцирует белорусские власти на серьезные репрессии в их отношении. Проще говоря, белорусской оппозиции сегодня приказано затаиться до лучших времен и заниматься ничем не примечательными делами. Именно таким проектом и является разрекламированный в оппозиционной среде, но не оставивший никакого следа в умах простых белорусов», «Народный референдум», который нужен только его организаторам для отчетности о проделанной работе перед своими западными спонсорами.