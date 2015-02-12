В минувшие выходные студенты Тегеранского университета начали акции протеста в связи с ухудшением условий проживания в общежитиях крупнейшего высшего учебного заведения страны.

ut.ac.ir Студенты Тегеранского университета проводят акции протеста

Каждый вечер на главной площади университетского городка не менее сотни студентов, сменяя друг друга, проводят сидячую забастовку.

Студенты жалуются на возросшую оплату за проживание, нехватку мест, перебои в электроснабжении в ночное время, низкое качество интернет-услуг и повышенную требовательность службы безопасности университета.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Тегеранского университета, администрация ВУЗа не видит в происходящем «политической подоплеки».

«Часть требований наших студентов действительно обоснована, часть — представляет собой проявления юношеского максимализма. В любом случае, это повод разобраться с реальным состоянием дел», — говорится в сообщении.

По поручению президента Тегеранского университета Махмуда Ахмадабади, комиссию по изучению условий проживания в общежитиях возглавил доктор Хезри, директор по связям с общественностью.

Хезри пообещал, что даст исчерпывающие ответы на вопросы студентов к середине этого месяца, а наиболее острые темы он сумеет прокомментировать уже в субботу, 14 февраля.