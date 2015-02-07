«Первое столкновение с ЕС из-за России» (Έθνος), «Русская рулетка г-на Ципраса» (Το Βήμα), «РОССИЯ-СИРИЗА: ожидания, мифы и кошмары» (Ta NEA), «Ципрас смотрит в сторону Москвы» (Ελεύθερος Τύπος), «Протест против эмбарго в отношении России напугал политический истеблишмент» (N. Χειλαδάκης) — такими заголовками отреагировали печатные издания и блогосфера на резонансные высказывания Афин, прозвучавшие буквально на второй день после победы Коалиции радикальных левых сил СИРИЗА на парламентских выборах в Греции.

nottecriminale.it «Русская рулетка»

Резкую реакцию нового премьер-министра Греции Алексиса Ципраса вызвало коммюнике от имени «глав государств и правительств ЕС», озвученное утром 27 января Верховным представителем ЕС (по иностранным делам и политике безопасности) Федерикой Могерини. В заявлении рассматривалась возможность введения новых санкций в отношении России. В ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии греческий премьер выразил недовольство в связи с тем, что заявление было сделано без согласия Греции. Правда, позднее Афины несколько умерили пыл, уточнив, что «недовольство было вызвано не санкциями, а «процедурными погрешностями» — несоблюдением принципа единогласия по конкретному предложению и игнорированием мнения Греции, — цитирует сообщение пресс-службы премьер-министра Афинское информационное агентство (АПЕ).

В этот же день новый глава греческого МИД Никос Котзиас во время церемонии вступления в должность в довольно жёсткой форме заявил, что Греция не согласится с решениями ЕС, принятыми прежде, чем новое правительство было приведено к присяге, и не позволит использовать госдолг в целях вынудить греков отказаться от своего суверенитета.

28 января в интервью агентству Reuters министр энергетики нового греческого правительства Панайотис Лафазанис заявил: «Греция не является протекторатом Европы. Мы против санкций, которые были введены против России. Греция не имеет никакого интереса в наложении санкций на Россию. У нас нет разногласий с Россией и русским народом».

29 января глава российского МИД Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Греции Никосу Котзиасу, в которой пожелал всяческих успехов новому правительству и пригласил своего греческого коллегу посетить Москву. В этот же день министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия готова рассматривать обращение о предоставлении финансовой помощи Греции, в случае если таковое поступит.

Визит российского посла Андрея Маслова в Мегаро Максиму (президентский дворец) в день вступления в должность нового премьер-министра Греции Алексиса Ципраса стал темой обсуждения в греческой прессе. «Визит российского дипломата в президентский дворец в день присяги премьер-министра — немаловажная деталь, учитывая тот факт, что, согласно сложившейся многолетней традиции, новоизбранного премьер-министра Греции первым посещает американский посол», — комментирует Ελεύθερος Τύπος.

Обозреватель газеты Η Καθημερινή пишет: «Встреча Алексиса Ципраса с российским послом в Греции Андреем Масловым в прошлый понедельник заставила забить тревогу иностранные посольства в Афинах. Объявление о том, что российский дипломат посетил нового премьер-министра с целью передать ему поздравительное письмо В. Путина, немного успокоило тех, кто поспешил расценить этот жест как намечающийся «поворот в греческой внешней политике».

По мнению журналиста, доктрину внешней политики нового правительства можно охарактеризовать как «многомерную». «Г-н Ципрас и новый глава МИД Котзиас производят впечатление политиков, полных решимости отойти от механического и некритичного восприятия действий ЕС, — продолжает свою мысль автор. — При необходимости новое правительство будет двигаться в направлении создания альянсов в рамках ЕС с целью лоббирования позиции Греции по тем или иным вопросам. Пример голосования по России, однако, вызвал скептицизм Брюсселя, который не хочет демонстрировать Москве появившиеся на едином пространстве ЕС «трещины», — пишет Η Καθημερινή. Далее издание ссылается на телефонный разговор Обамы и Ципраса, состоявшийся в среду 28 января, в ходе которого, помимо прочего, были затронуты вопросы европейской безопасности, главными угрозами которой, по мнению американского президента, на сегодняшний день являются Россия и исламистский терроризм.

«Ожидается, что Афины будут двигаться в открытую в поисках союзников по уже проторенной дорожке, имея в качестве примера развивающиеся экономики стран — участниц БРИКС и Латинской Америки. Вопрос заключается в том, возможно ли добиться этого, не утратив ориентир, к которому стремилась Греция до настоящего времени», — подытоживает Η Καθημερινή.

Либеральные СМИ весьма сдержанно отреагировали на наметившиеся подвижки в двусторонних отношениях Россия — Греция. Одно из крупнейших изданий TA NEA в обширной статье «РОССИЯ-СИРИЗА: ожидания, мифы и кошмары» комментирует заявления нового правительства и рассуждает о причинах отсутствия тесных связей между двумя странами, констатируя в качестве эпиграфа, что «Российско-греческие отношения последних лет — это череда «соглашений на бумаге» и нескончаемое взаимное разочарование. В сложившемся климате недоверия со стороны Москвы есть и существенная вина Афин».

По мнению издания, российско-греческие отношения сопровождает большое количество мифов, главный из которых гласит, что двусторонние связи рухнули после поражения Костаса Караманлиса на парламентских выборах в 2009 году. В действительности, на тот момент они уже были заморожены, утверждает TА NEA. Согласно другому мифу, ответственность за разрыв двусторонних отношений несёт Йоргос Папандреу, и это при том, что он стал последним премьер-министром Греции, который посетил Москву в начале 2010 года. Позднее Папандреу признался, что искал помощи и получил отказ от Дмитрия Медведева с отсылкой к МВФ. Что касается мифа о «русской сестре», якобы готовой броситься на помощь своим друзьям, — он рухнул после того, как Москва с силой захлопнула дверь перед Никосией, которая взывала о помощи после краха банковской системы в 2013 году.

«Неожиданный напор СИРИЗЫ в коалиции с партией «Независимые греки» (АНЭЛ) «пробудил кошмары» среди европейцев, — продолжает TА NEA. — Публикации последних дней о так называемом русском повороте, который сделала Греция, выступив против эмбарго в отношении России, свидетельствуют о том, что СИРИЗА и АНЭЛ вошли в сознание европейцев как греческое «пророссийское лобби». В действительности же Алексис Ципрас никогда не скрывал того, что одним из приоритетов его политики будет развитие отношений с Россией, — утверждает TА NEA. — Незамеченной осталась и позиция Ципраса накануне выборов в ЕС, где лидер СИРИЗЫ выступил в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) по украинскому кризису и охарактеризовал киевское правительство как «неонацистское». Эти слова Ципраса Европа расценила как шаг навстречу России, считает издание и напоминает о визите Ципраса в Москву в мае 2014 года, где российские коллеги нынешнего греческого премьера говорили о необходимости преодоления неустойчивого климата двусторонних отношений, а также о том, что Греции следует строить мосты и с другими странами. Вступая в должность министра обороны, лидер АНЭЛ Панос Камменос предельно ясно обозначил, что «намерен заняться анализом двусторонних договорённостей, которые были прерваны в связи с эмбарго в отношении России». Это, по мнению издания, означает готовность греческих властей сосредоточиться на российских поставках. «Флирт не остался незамеченным. Русские, которые находятся в изоляции и отчаянно ищут союзников в Европе, закрыли глаза на многие вещи. Министр финансов России поспешил заявить, что Москва готова рассматривать вопрос о финансовой помощи Афинам, если таковая просьба поступит, — пишет TА NEA.

«Не раз случалось, что русские, пообещав что-либо, не держали своего слова. Но и греки не всегда оставались верны данным обязательствам», — продолжает TА NEA и приводит яркий тому пример — договор о поставках 450 боевых бронированных машин (ББМ), подписанный Костасом Караманлисом в Москве в 2007 году.

«С самого начала было ясно, что решение о подписании договора принималось по политическим мотивам. Имперской закупкой стоимостью 1,2 млрд евро греческий премьер-министр намеревался скрепить «стратегическое партнёрство» с Россией. На деле соглашение было расторгнуто после первого же меморандума. Российские источники недоумевали, почему Греция разорвала соглашение в тот момент, когда продолжала закупать некачественные немецкие подводные лодки и американские истребители. Этому предшествовал ещё один провал, когда после лесных пожаров 2007 года Караманлис заявил, что Греция хотела бы купить российские пожарные самолёты типа Бе-200. Самолёты были произведены, но так и не были отправлены заказчику. Используя в качестве аргумента эксплуатационные возможности самолётов, греки предпочли продукцию канадской авиастроительной компании Canadair», — пишет TА NEA.

По мнению издания, полярный климат двусторонних отношений не сменился и с приходом правительства Антониса Самараса. «Компетентные источники считали союз «Газпрома» с DEPA и DESFA (государственные корпорации, занимающиеся транспортировкой и распределением газа в Греции) заведомо обречённым ввиду давления с американской стороны и на фоне заявлений Еврокомиссии (ЕК) о недопущении одновременного контроля со стороны российской компании. Русские, со своей стороны, требовали чрезмерных гарантий для DEPA и уговаривали греков (как публично, так и в частном порядке) пойти в обход ЕК. Крушение сделки наложило отпечаток холодности на двусторонние отношения», — добавляет TА NEA и напоминает, что премьер Самарас так и не получил приглашения посетить с визитом Москву, а самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим в октябре 2013 года Афины, стал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Опасения в связи с греческим вето на заседании Совета глав МИД Евросоюза 29 января по вопросу санкций в отношении России не подтвердились. Греция при поддержке других стран посодействовала «сглаживанию» окончательного текста заявления. Глава греческого МИД Никос Котзиас в интервью Афинскому информационному агентству (АПЕ) по итогам саммита заявил, что Греция заинтересована в том, чтобы избежать раскола в отношениях между ЕС и Россией. «Я объяснил, что, по мнению Греции, Европа не начинается и не заканчивается санкциями, не говоря уже о том, что она не включает в себя институт санкций. Верховный представитель ЕС (по иностранным делам и политике безопасности) Федерика Могерини оказала значительное содействие, осознала проблему и поняла, что интеграция ЕС не может происходить постоянно с помощью агрессивности», — сказал политик.

«Похоже, что у нового министра иностранных дел профилированный взгляд на развитие российско-греческих отношений», — комментирует воскресное издание Το Βήμα. «Несколько месяцев назад г-н Котзиас принимал участие в визите Алексиса Ципраса в Москву. По имеющимся данным, г-н Котзиас собирается вывести российско-греческие отношения в более широкую плоскость с целью сближения со странами БРИКС, а также для того, чтобы получить возможность формировать новую европейскую политику.» По мнению издания, российско-греческие отношения никогда не были предсказуемыми по целому ряду причин. «Афины, несмотря на своё членство в НАТО, всегда стремились сохранять сбалансированные отношения с Москвой. Греция — одна из немногих стран — участниц альянса, которые имеют на вооружении российские военные системы (такие как С-300 и Toр M-1). С другой стороны, Кремль стремится поддерживать тесные связи с такими странами Европы, как Греция, для того, чтобы либо продавать оружие, либо сохранять выгодные торгово-экономические отношения. Тем не менее фиаско с приватизацией «Газпромом» корпорации DEPA, которая не состоялась ввиду неслыханного давления со стороны Европы и Америки, лишь «добавило соли на рану», — добавляет Το Βήμα. «Россия хотела бы участвовать в возможной приватизации в Греции, поскольку русские продемонстрировали явную заинтересованность в покупке железнодорожной компании TrainOSE S.A. Но для этого прежде всего необходима перезагрузка двусторонних отношений, — считает Το Βήμα, — Такая возможность есть, поскольку г-н Котзиас вскоре посетит Москву. Однако, как отмечают в европейских дипломатических кругах, было бы самообманом для Афин полагать, что они смогут разыграть «русскую карту» с целью вынудить «тройку» пойти на уступки», — подытоживает Το Βήμα.

А вот комментарий корреспондента того же издания по поводу заявления министра финансов России А. Силуанова: «Кое-кто в СИРИЗЕ делает ставку на Божью милость со стороны Москвы, которая вдруг выразила готовность помочь Афинам, если греки попросят об этом. На это надеялись и в Никосии в 2013 году, прежде чем киприоты осознали горькую реальность». По мнению журналиста, Ципрас играет в «русскую рулетку», выбирая стратегию разрыва с еврозоной и надеясь на поддержку стран европейского Юга в противостоянии политике жёсткой экономии, навязанной Германией. «Однако, если «мятежники» не найдут сторонников или последователей — невозможность финансирования греческой экономики может стать ахиллесовой пятой этой рискованной стратегии», — добавляет автор.

В отличие от скептически настроенных официальных СМИ, греческая блогосфера в целом тепло приветствовала новость о возможном потеплении отношений между Россией и Грецией. Многие публикации независимых авторов буквально пропитаны ярко выраженной пророссийской позицией.

Так, известный писатель и журналист Никос Хиладакис пишет в своём авторском блоге: «Когда разразился украинский кризис, местный (греческий — А.И.) политический истеблишмент развязал экономическую войну против путинской России — единственной страны, которая проявила заинтересованность в инвестициях в наше государство с целью восстановления греческой экономики по той простой причине, что это удовлетворяет интересам обеих стран. Первым результатом политики, направленной против наших национальных и финансовых интересов, стало уничтожение греческого экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию. Вместо того, чтобы последовать примеру Турции, когда в ответ на просьбу крымских татар выступить против воссоединения Крыма с Россией президент Р. Эрдоган… сделал вид, что не понимает, о чём речь, мы с самого начала украинского кризиса рабским образом солидаризировались с нашими европейскими партнёрами против России. Таким образом, турки в очередной раз отправили нас на политические задворки.» «Россия — одна из немногих стран, которые открыто поддержали Кипр в его противостоянии турецким провокациям и которые благоприятствовали нашим национальным интересам в периоды обострения отношений с Турцией, — продолжает Хиладакис. — Но, несмотря на это, мы продолжали «ползать» перед нашими так называемыми союзниками, которые уже неоднократно предавали нас. Вместо того чтобы пригласить российского лидера в Афины и обсудить первостепенные вопросы стратегического сотрудничества, мы всё время толкали Путина в «гостеприимные объятия» Турции. И турки, конечно же, не упустили свой шанс. Новые греческие лидеры, в отличие от своих предшественников-вассалов, похоже, полны решимости проводить политику, основанную на принципах приверженности национальным интересам, а не подчиняться приказам извне. Но всё не так просто. В любом случае мы должны иметь в виду очень вероятный сценарий «подрыва изнутри», который будет иметь в качестве отправной точки не столько финансовые, сколько стратегические интересы нового правительства. Вопрос заключается в том, будет ли это правительство терпеть нового… «Караманлиса» и появится ли у него реальная возможность выстраивать новые, отвечающие нашим национальным интересам союзы. Будем надеяться, что да», — подытоживает автор.