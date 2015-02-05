Как Беларусь впадает в средневековье
На днях белорусское государство порадовало граждан очередной управленческой «находкой»: если гражданин при декларировании имущества укажет, что оно приобретено на деньги, взятые в долг, с полученной в долг суммы надо будет уплатить налог в том случае, если кредитором не является близкий родственник. Возникает вопрос: а когда я буду отдавать долг — государство мне налог вернёт? Думаю, что нет. Получается, что объектом налогообложения является процесс, не приносящий никому никакой прибыли.
Это противоречит всей логике современного налогообложения. Вполне логично было бы обложить налогом проценты с долга, если деньги в долг даются под проценты. Но этот налог платил бы кредитор. В данном же случае налогом облагается дебитор. Такая практика очень напоминает средневековые налоги, которые короли и феодалы взыскивали с живущих на их земле по любому самому абсурдному поводу. Например, налог на дым из трубы, который вынуждал людей не строить трубы. В таком случае приходилось выпускать дым от печи прямо через окна и двери. Так называемые «курные избы» были распространены на западнорусских землях во времена Речи Посполитой.
Вторые параллели с диким средневековьем навевает и еще одна управленческая «инновация» белорусских властей — ответственность за тунеядство. Несколько лет назад глава государства уже говорил, что у нас развелось слишком много людей, которые пользуются различными возможностями, предоставляемыми белорусским государством, а налоги не платят. Государство-де даёт им бесплатное образование и здравоохранение, бесплатные дороги, субсидируемые товары, а они — редиски неблагодарные. Но никаких конкретных действий за этим не последовало. В конце прошлого года президент вернулся к данной теме. Все подумали, что это очередной «вброс», типа «уютных церквей со скамеечками», и через пару дней всё забудется. Право же, какое может быть «тунеядство» в капиталистической экономике, подразумевающей безработицу? Но нет. Шутки кончились. Сообщается, что с «тунеядцами» будут бороться бескомпромиссно. Законопроект уже пишут. Точнее, «указопроект» или «декретопроект». Скоро пособие по безработице будет платить не государство безработным, а точно наоборот. Говорят, что «налог на тунеядство» должен составить порядка 3 миллионов белорусских рублей в год. Общественность — под впечатлением, и живо обсуждает новость.
Можно вспомнить, что в СССР за тунеядство наказывали вплоть до уголовной ответственности. Но надо понимать, что принцип «СССР — государство трудящихся» был одним из краеугольных камней советской идеологии. В СССР безработицы не было и не могло быть. Плановая экономика не нуждается в безработице и имеет все возможности для её полного искоренения. Антисоветчикам в период «перестройки» стоило огромных усилий найти в СССР факты безработицы. Нашли единичные случаи, когда в отдалённых гарнизонах жёнам офицеров негде было работать. Но всем понятно, что там никто бы и не подумал применять законодательство о тунеядстве.
Поэтому здесь скорее напрашиваются ассоциации не с СССР, а со средневековой Англией.
Безработица в Белоруссии (по государственным данным) составляет фантастические 0,5%, но это достигается тем, что зарегистрировавшийся безработным рискует попасть на практически неоплачиваемые принудительные работы. Правда, государство само признаёт лживость своей статистики, когда говорит о том, что «тунеядцев» порядка 500 тыс. Каждую неделю новостные ленты приносят сообщения о закрывающихся заводах и фабриках, и о переводе предприятий на 2−3-дневную рабочую неделю.
Конечно, в наше просвещённое и гуманное время никого не клеймят и не вешают. Но сам принцип — тот же. Люди теряют работу и выпадают из числа достойных членов общества не по своей вине, а в силу экономических факторов. А государство наказывает их так, будто они сами во всём виноваты. Вдобавок ко всему некоторые чиновники начинают расширительно толковать понятие «тунеядец». К примеру, министр по налогам и сборам С. Наливайко хотел бы причислить к «тунеядцам» всех, кто получает зарплату «в конверте». Конечно, зарплаты «в конверте» — это непорядок, но причём здесь тунеядство?
Что же заставляет белорусское государство применять такие безобразные и социально взрывоопасные методы? Если вспомнить ещё и о кампании по принудительной белорусизации всего и вся, можно сказать, что государство просто пляшет по граблям, которые тщательно обходило все предыдущие годы.
Причина известна. Это — нарастание кризисных явлений в экономике. С сокращением российских субсидий белорусское «экономическое чудо» начало сдуваться с катастрофической скоростью. Только за 2014 год проедено более половины ЗВР. Это заставляет власть применять методы управления, которые ещё какой-то год назад ей же самой казались дикими. Но когда «припёрло», так уже не кажется. Власти только и остаётся, что «урезать», «сокращать», «оптимизировать» и вводить всё новые и новые поборы. Местами это уже приводит к взрывам народного недовольства. Так, 1 февраля в Гродно на рынке предприниматели заступились за коллегу, у которого налоговики хотели конфисковать товар по какому-то пустячному поводу. Прибывший наряд милиции не смог помочь ничем, кроме как увещеванием людей. Их было слишком много, чтобы пускать в ход дубинки. Одно радует — милиционерам безработица не грозит.
Но давайте подумаем, что ещё может эта власть в такой ситуации? Не слишком ли много мы от неё хотим? Вся существующая система власти в РБ была создана в (не побоюсь этого слова) эпоху сидения на российской «игле». Всё, что требовалось от этих людей, — поддерживать существующую систему власти, и смотреть «как бы чего не вышло». На всякий случай душить всякую инициативу и любые попытки мыслить самостоятельно. При этом можно было немножко приворовывать. Конечно, осторожно, и совсем не в тех количествах, что у российских и украинских коллег. Теперь эти люди попали в ситуацию, когда денег у государства не хватает и надо что-то делать. Ничего, кроме «оптимизации» типа выдавливания литра сока из полкило яблок они просто не могут себе представить.