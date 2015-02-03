21 января 2015 года министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в эфире Польского радио, отвечая на вопрос о приглашении президента России Владимира Путина на 70-ю годовщину освобождения узников Освенцима Красной армией, заявил: «Первый Украинский фронт и украинцы освобождали (лагерь). Так как в тот январский день там были украинские солдаты, то они и открывали ворота лагеря».

RADAK1 Дом профсоюзов. Одесса 2 мая

Официальная Варшава просила не обсуждать это чудовищное по безграмотности и бестактности заявление. Но поскольку сам Схетына упорно настаивает на его правомочности, то эта просьба официальной Варшавы крайне двусмысленна. Но дело, конечно же, не в самом заявлении Схетыны, а в том, какова реакция мировой общественности. Она фактически нулевая.

И это сочетание чудовищности высказывания с малостью реакции говорит о многом. Схетына безобразничает, оскорбляя тех, кто спас мир от фашизма. А спасенные народы молчат. Точнее, молчат те, кто должен выступать от лица народов, кому народы это поручили, проголосовав на выборах.

Скажут: «Один дурак что-то ляпнул. Почему все должны на это отреагировать?»

Что значит «ляпнул»? Он оскорбил память спасителей человечества от фашизма. И, оскорбив ее, он продолжает настаивать на том, что он прав. И что значит «один дурак»? Он, между прочим, министр иностранных дел крупной европейской страны.

И, наконец, никакой он не дурак. Это вы — дураки, если считаете его дураком.

Схетына действует вполне продуманно.

Он а) зондирует мировую реакцию; б) приучает мир к тому, что можно сказать всё что угодно; в) безобразничает и предлагает миру восхищаться политическим безобразием, предъявляемым в качестве новой международной нормы; г) навязывает миру радикальный пересмотр истории Второй мировой войны.

И ведь не один он его навязывает, не так ли?

Тут главное — понять, зачем этот пересмотр навязывают очень и очень многие. Ведь никому не нужен пересмотр ради пересмотра, не правда ли?

Так не является ли этот пересмотр, он же — беспрецедентное оскорбление мертвых, началом новой глобальной дегуманизации мира, очень похожей на ту, которую пытался осуществить Гитлер?

Ведь сутью гитлеровского нацистского проекта была именно неслыханная дегуманизация. Советский Союз воспрепятствовал ее вхождению в мир. Дискредитируя Советский Союз, глумясь над Россией, наследники Гитлера, все эти Порошенко, Яценюк и иже с ними, при попустительстве западных элит, весьма похожем на то, которое имело место в эпоху Гитлера, пытаются реализовать слегка приглаженный гитлеровский проект. Одним из важнейших элементов которого было переустройство мира с помощью геноцида. Геноцид…

9 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюцией №260 (III) Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

Эта резолюция ссылается на резолюцию 96 (I) от 11 декабря 1946 года, в которой геноцид был признан особого рода преступлением («отвратительным бедствием»), требующим адекватного реагирования со стороны международного сообщества.

В Конвенции 1948 года прямо указано, что геноцид является таким отвратительным бедствием вне зависимости от того, совершается ли он в мирное или военное время (см. статью I). Что геноцидом являются действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую (см. статью II). Что не только обнаружение факта умышленного убийства членов такой группы, но и обнаружение факта предумышленного создания для ее членов невыносимых жизненных условий является достаточным для обвинения в геноциде (см. статью II). Что наказуемым является не только сам геноцид, но и заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде (см. статью III). Что наказанию подлежат лица, ответственные за геноцид, вне зависимости от того, являются ли они ответственными по Конституции правителями, должностными или частными лицами (см. статью IV). Что эти лица должны быть судимы международным уголовным судом (статья VI). Что каждый участник настоящей Конвенции может обратиться к соответствующему органу Объединенных Наций с требованием принять все необходимые меры по предупреждению и пресечению актов геноцида (см. статью VIII).

Количество стран, ратифицировавших Конвенцию, достигло 146. То есть данная Конвенция является одним из наиболее внятных, кратких, ясных и общепризнанных международных документов.

Важнейшая часть наследства Гитлера — геноцид. Он осуществлялся, разумеется, и до Гитлера. Но именно Гитлер ввел его в мировую практику в качестве основополагающего средства переустройства мира, осуществления пресловутого нового порядка. К глубокому сожалению, приходится признать, что на протяжении последних десятилетий поганое наследство Гитлера всё чаще сводится к так называемому холокосту. То есть к геноциду, осуществленному против одного народа — еврейского. Не вызывает никаких сомнений тот факт, что холокост является одной из ярчайших и наиболее последовательных форм осуществления геноцида гитлеровскими преступниками. Но ни интересам еврейского народа, ни интересам всего человечества никак не отвечает низведение всех разновидностей гитлеровского геноцида к одному лишь холокосту.

Я не считаю, что такое низведение кто-то осуществляет продуманно и с далеко идущими целями. Но берусь доказать, что в течение многих десятилетий всё чаще обсуждение гитлеровского геноцида подменяется обсуждением одного лишь холокоста. Почему это не отвечает интересам человечества, понятно. Но ничуть не менее понятно, почему это не отвечает коренным стратегическим интересам еврейского народа. Потому что еврейский народ, превращаясь в единственную жертву гитлеровского режима, теряет свое неотъемлемое право на место во всемирном пантеоне жертв всемирного гитлеровского преступления.

Мягкое удаление других жертв из этого пантеона (осуществляемое, вновь подчеркну, за счет тонких сдвигов в обсуждении природы и масштабов гитлеровских преступлений) сводит мировую трагедию к выяснению отношений между Гитлером и евреями. Надо ли объяснять, чем чревата такая подмена для еврейского народа? И сколь близоруки его лидеры, считающие такую подмену чуть ли не выгодной?

Почему элита еврейского мира, прекрасно понимая, кто именно помешал Гитлеру окончательно уничтожить еврейский народ, прекрасно понимая, кто именно освободил Освенцим, и так далее, — не ставит на место зарвавшегося хама по фамилии Схетына? Почему столь скромной является реакция этого мира на то, что в очень крупном европейском государстве, каковым является Украина, началось государственное построение культа Бандеры, Шухевича и других палачей еврейского народа?

Не потому ли, что персональные характеристики украинских лидеров, находящихся в настоящий момент у руля, являются для этого мира своеобразной гарантией от повторения холокоста, а все остальные разновидности геноцида не вызывают надлежащего беспокойства?

Если это так (а есть все основания считать, что это именно так), то налицо поразительная близорукость и опрощенность нынешней элиты еврейского мира — несущей, между прочим, ответственность за существование своего народа! Народа, уже однажды поставленного на грань полного небытия Гитлером. Народа, спасенного от полного уничтожения именно Советской армией, именно русским (и советским) солдатом-освободителем.

Я даже не спрашиваю, куда делось чувство благодарности к своим спасителям. Хотя именно отсутствие этой благодарности и является, с моей точки зрения, далеко идущей некрасивостью, о последствиях которой говорил Достоевский.

Я спрашиваю, где он, хваленый ум, где он, инстинкт самосохранения? Вдумаемся, держава №1, каковой являются США, очевидным образом спускает с поводка всех неонацистских псов — прежде всего, бандеровских, но и не только. Эта же держава спускает с поводка, холит и лелеет наирадикальнейших исламистов. Покровитель бандеровцев, господин Бжезинский, много раз говорил своим собеседникам (украинским в том числе) о необходимости окончательного решения израильского вопроса во имя большей управляемости мира.

Казалось бы, нетрудно сопоставить все эти факты и перестать успокоительно любоваться физиономией господина Коломойского и прочих прославляющих геноцид наследников Гитлера, Бандеры, Шухевича. Казалось бы, самое время выступить сплоченными рядами вместе с другими народами, находящимися в пантеоне жертв Гитлера, во имя недопущения прихода к власти гитлеровских наследников — сначала на Украине, а далее везде.

Не хочу отрицать, что какая-то (увы, слишком малая) часть еврейского мира — на стороне тех, кто сражается с украинскими наследниками Гитлера. Со всеми этими порошенками, яценюками, турчиновыми, коломойскими и так далее, осуществляющими в настоящий момент, руководствуясь заветами бандеровской мрази, настоящий геноцид в ДНР и ЛНР. Да-да, это тот самый геноцид, о котором говорили бандеровцы с давних пор, утверждая, что для создания самостийной Украины необходима зачистка на востоке миллионов омоскаленных украинцев и русских. Равно как и иных, менее многочисленных, групп (поляков, евреев и так далее). Нам часто говорят о том, что среди приспешников Гитлера были не только бандеровцы, но и власовцы. Отвечаю. В Москве никто не создает именно государственный культ Власова. Никто не вешает портрет Власова в Государственной думе. Никто не присваивает Власову звания Героя России. А если это когда-нибудь произойдет (во что лично я ни на грош не верю), то долг каждого, кто помнит о подвиге отцов в Великую Отечественную войну, дать отпор такому огосударствлению нацизма.

Но пока такой разворот событий кажется слишком экстравагантным даже создателям художественной фантастики. А вот на Украине эта фантастика стала былью. И подкрепилась соответствующими действиями.

Давайте выведем за скобки беспрецедентную истерию, охватившую какую-то часть украинского общества. Истерию, разжигаемую с применением запрещенных методов промывания мозгов. Истерию, подогреваемую страхом.

Выведя ее за скобки, зададим ряд простейших вопросов тем украинцам, кто ею не заражен. А также тем неукраинцам, кто не отрабатывает номер так, как отрабатывает его господин Схетына.

Вопрос №1. Вы действительно считаете, что президент Украины Янукович (чьи политические и человеческие качества я здесь обсуждать не собираюсь) не был свергнут с нарушением всех конституционных украинских норм, всех действующих в тот момент украинских законодательных норм и так далее?

Вопрос №2. Если вы соглашаетесь, что Янукович был свергнут именно с нарушением всех этих норм, то можно ли называть жителей ДНР и ЛНР, сказавших «нет» незаконному свержению Януковича, террористами, сепаратистами и так далее?

Разве право на восстание не является законным правом каждого гражданина Украины, лицезреющего, как власть в стране захватывают стопроцентные узурпаторы?

Так значит, ополченцы, сражающиеся против Порошенко и других узурпаторов, являющихся наследниками Бандеры и Гитлера, являются гражданами, выполняющими свой конституционный долг, благородными повстанцами, а не какими-то там террористами? Вопрос №3. Таких повстанцев весной и летом 2014 года было не так уж много. И они были достаточно плохо вооружены. На каких основаниях, в соответствии с какими внутриукраинскими и международными нормами против них были использованы установки «Град», «Ураган», тяжелые бомбардировщики и так далее?

Задав эти три вводных вопроса, я, наконец, имею право перейти к обсуждению двух основных и решающих вопросов. Вопрос №4. Были ли все эти тяжелые вооружения на самом деле использованы против тех, кого именовали террористами и сепаратистами (и кто на деле являлся повстанцами, отстаивающими закон)? Или же все эти тяжелые вооружения были использованы против мирного населения Донецка, Луганска и других населенных пунктов?

Вопрос №5. Является ли такое использование тяжелого оружия против мирного населения геноцидом русского и прорусского населения, проживающего на данной территории?

Я не хочу давать своих ответов на эти вопросы. Я предлагаю всем, кто не охвачен безумием, весьма похожим на безумие, позволившее Гитлеру осуществлять свои преступные замыслы, а также всем, кто может опамятоваться, — приступить к осуществлению процедур, определяемых Конвенцией о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. И, конечно, в первую очередь эти процедуры надлежит осуществить Российской Федерации, которая уже платит и будет платить наибольшую цену за преступления Порошенко, Яценюка, Турчинова, Тягнибока, Коломойского, Яроша и других наследников Гитлера.

Но неужели другие государства, граничащие с Украиной, потеряли здоровое чувство опасности и не понимают, на что пойдут эти наследники Гитлера завтра? Неужели этого не понимают поляки, венгры, молдаване, словаки, румыны? Неужели настолько стерта историческая память? Неужели окончательно забыли обо всем еврейские общины стран Запада и государство Израиль?

Заметьте, в данном тексте нет никакого желания предвосхищать результаты обсуждения вопроса о геноциде в ДНР и ЛНР. Пусть будут выполнены все процедуры, сформирована соответствующая комиссия. Пусть эта комиссия рассмотрит всю совокупность фактов. Но если геноцид будет признан, то результатом может быть только наказание виновных и коренное переустройство Украины, результаты которого мы просто не хотим предвосхищать. И которые могут быть любыми, ибо жертвы массового геноцида не обязаны беспокоиться по поводу целостности государства, в котором этот геноцид был осуществлен.

Нам предстоит долгий тернистый путь. Но если память о гитлеризме еще не стерта до конца у тех, кто стал его жертвами, если пепел этих жертв еще стучит в чьих-то сердцах, если не все еще уподобились господину Схетыне, то у мира есть шанс на коллективную защиту гуманистических ценностей от посягательств наследников Гитлера. В противном случае эти ценности будет защищать одна Россия. Убежден, что она в любом случае будет их защищать. И пусть все знают, что она защищает именно их. И что попытка представить эту защиту как агрессию не более убедительна, чем аналогичные попытки Геббельса, Гитлера и других международных преступников.