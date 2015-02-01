Не станет исключением и экономика, которая уже не первый год находится в фактической стагнации, выживая лишь за счет различных контрабандных схем и кредитов со стороны России. В данном случае необходимо отметить следующее: в условиях затухания интереса простых граждан к украинскому кризису, который в массовом сознании становится все более далеким и менее глобальным, чем на первоначальном этапе, местный электорат может обратить особое внимание на ухудшение экономической ситуации в стране, что негативно скажется на имидже властей накануне выборов. Нечто подобное уже было в современной белорусской истории, когда после взрыва в минском метро в 2011 году белорусское общество лишь ненадолго взбудоражилось, чтобы затем забыть об угрозе терроризма и продолжить решать свои насущные проблемы — искать доллары, обсуждать повышение цен и низкие зарплаты и т.п. И в нынешнем году, если не произойдет каких-либо экстраординарных событий вблизи белорусских границ или внутри республики, события на Украине перестанут восприниматься населением как глобальная катастрофа, постепенно отодвигаясь на задний план, уступая место вопросам социально-экономического характера. Поэтому перед местными чиновниками возникнет серьезная дилемма: либо продолжить искусственно нагнетать обстановку с целью отвлечь население от насущных проблем, либо признать всю несостоятельность экономической политики и возложить вину на кого-то со стороны. При этом ни в первом, ни во втором случае проводить кардинальные реформы в стране никто не будет, а основные направления социально-экономического развития страны останутся прежними.

Patriot-news.info Падение экономики

Во-первых, Белоруссия будет обязана продолжить развивать свое сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. Даже несмотря на то, что это совершенно новое и, по мнению многих экспертов, еще довольное сырое объединение в 2015 году вряд ли принесет его участникам серьезные экономические выгоды. Тем более Минску: в связи с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, которые вряд ли прекратятся в 2015 году, Москва не сможет выбрасывать миллиарды долларов США на поддержание фактически мертвой белорусской экономики, что означает резкое сокращение российских дотаций. Более того, различного рода торговые пошлины, которые продолжат в ряде случаев действовать и в нынешнем году, также не дадут Минску пополнить свой бюджет так, как хотелось бы. Правда, в Кремле могут на фоне сокращения прямых дотаций пойти на сокращение ограничений, однако вряд ли это принесет белорусам большие доходы. Тем более что в преддверии выборов Москве необходимо иметь у себя в руках достаточно серьезные инструменты экономического давления на Минск, что означает довольно долгий и сложный процесс двухсторонних переговоров, во время которого Белоруссия будет продолжать терять возможности для исправления ситуации в своей экономике. В данном случае Минску даже вряд ли поможет и то, что в 2015 году ему доверили «почетную» роль председателя ЕАЭС. Конечно, белорусские власти в своих переговорах с Россией будут стараться выступать от имени Союза, считая, что это придает их словам серьезный вес. Тем более что в Минске продолжают считать, что ради сохранения постсоветской интеграции в Кремле готовы пойти на все. Однако все же не стоит переоценивать возможности органов ЕАЭС в рамках двухстороннего сотрудничества России и Белоруссии — отдельные интересы стран всегда будут важнее, нежели вопросы интеграции.

Во-вторых, как уже указывалось выше, в нынешнем году, как и прежде, в Белоруссии вряд ли будут проведены кардинальные экономические реформы. Даже несмотря на то, что в конце 2014 года А. Лукашенко практически полностью обновил правительство: профессионалов, которые действительно могли бы начать реформирование, в нем практически нет. Все «новые» лица — это люди, которые уже не один год работают в госструктурах: А. Кобяков, назначенный премьер-министром, долго работал в Совете министров, П. Каллаур, ставший председателем Национального банка, долгое время был здесь заместителем председателя и т.д. Единственным интересным назначением, по мнению аналитиков, является новая должность руководившего ранее Витебской областью А. Косинца, который стал главой администрации президента. Учитывая, что именно он наиболее часто высказывался за необходимость послаблений для бизнеса, можно предположить, что ему будет поручено решить накануне выборов проблемы предпринимателей, соотнося их с интересами режима. Но в любом случае это будет сделано только для того, чтобы снять в предпринимательской среде определенное напряжение, которое возникло из-за резко возросшего на них давления в 2014 году. В остальном же деятельность белорусского правительства будет исходить из главной необходимости — дотянуть до выборов. Поэтому уже сегодня звучат официальные заявления, что никакого кризиса в стране нет, а фактически 30%-я девальвация произошла из-за населения, которое кинулось скупать валюту, чтобы приобрести товары в России. Единственно, чем будут заняты местные чиновники в 2015 году, — это попытками смягчить последствия российского кризиса для Белоруссии. В данном случае будут использованы всевозможные меры: трата остатков ЗВР, сокращение расходов на социальные программы и увеличение расходов на органы правопорядка (о чем свидетельствует принятый бюджет на 2015 год), поиск новых схем контрабанды товаров в Россию, поиск кредитов, а также продажа госимущества по бросовым ценам.

В-третьих, 2015 год действительно может стать годом повальной приватизации государственного имущества. При этом вряд ли кто-то из инвесторов как на Западе, так и в России будет серьезно заинтересован в покупке белорусских активов. Например, с российской стороны уже потеряли интерес к затянувшемуся процессу объединения МАЗа и КамАЗа, а также ряду иных совместных проектов, вопрос по которым за последние годы так и не был решен белорусами. Вряд ли в нынешнем году инвесторы изменят свою позицию, если только, конечно, Минск не решит отдать «фамильное серебро» за бесценок. Правда, последнее в год выборов маловероятно, тем более что это ситуацию в экономике не спасет и может только негативно сказаться на имидже властей. Однако, несмотря на это, планы у официального Минска просто грандиозные. Согласно Постановлению Совета Министров за №1238 от 24 декабря 2014 года, Госкомимущество, Минский горисполком и облисполкомы, органы государственного управления должны сформировать перечень предложений объектов приватизации на сумму не менее 850 миллионов долларов США для продажи инвесторам. Более того, столица и областные центры в месячный срок обязаны представить в министерство экономики Республики Беларусь перечни инвестиционных проектов для привлечения в 2015 году прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары и услуги) не менее 1 миллиарда 875 миллионов долларов США. И это при том, что в более или менее спокойном 2014 году власти смогли привлечь вместо запланированных 4,5 миллиарда только несколько десятков миллионов долларов США.

В-четвертых, из-за отсутствия своевременных реформ, а также неблагоприятной обстановки на внешних рынках, которая сохранится и в 2015 году, Белоруссия и ее граждане столкнутся с резким падением уровня жизни, признаки чего уже видны невооруженным глазом. Например, увеличение официального числа безработных (скрытая безработица в Белоруссии уже давно перевалила за 1 млн человек), чего в республике раньше не наблюдалось. По данным Министерства труда и социальной защиты, в стране численность зарегистрированных безработных на конец ноября 2014 года составила 23,6 тыс. человек, что 11,7% больше, чем на конец ноября 2013 года, и на 6% больше, чем на конец октября 2014 года. И, несмотря на то, что официальный уровень зарегистрированной безработицы на конец ноября 2014 года, как и на конец ноября 2013 года, составил 0,5% от экономически активного населения, в экономике на начало зимы было занято 4 млн 472,5 тыс. человек, что на 1,2% меньше, чем год назад. Проще говоря, процесс сокращений на белорусских предприятиях под различного рода предлогами продолжается, а новые рабочие места не создаются.

К тому же в Белоруссии не лучшим образом выглядит ситуация и с уровнем средней заработной платы, которая уже не первый месяц продолжает падать. Хотя в прежние предвыборные годы правительство делало все, чтобы она постоянно росла. Так, по данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в Белоруссии в ноябре 2014 г. составила 6 194,4 тыс. белорусских рублей (около 540 долларов США), что на 183,5 тыс., или на 2,9%, меньше, чем в октябре 2014 года. Размер средней заработной платы в ноябре оказался даже ниже уровня июня 2014 года. В то же время реальная зарплата упала еще ниже: по сравнению с октябрем она уменьшилась на 3,5%, по сравнению с ноябрем 2013 года — на 2,3%. И это при том, что конец года — это период различного рода доплат и премий, а курс рубля на тот момент был на 30% выше, нежели сегодня. Таким образом, на 2015 год уровень оплаты труда белорусов не просто не выйдет на обещанные 5 лет назад 1000 долларов США, но и вовсе упадет ниже задекларированных президентом несколько лет назад пятисот долларов.

Падение уровня заработной платы, а значит, и уровня жизни, так или иначе приведет к массовой иммиграции трудовых кадров. Даже несмотря на финансово-экономические трудности в России, поток трудовых мигрантов туда вряд ли остановится, так как уровень оплаты труда в соседней стране в любом случае останется выше. Поэтому на этом фоне от белорусских властей стоит ожидать жесткой ответной реакции — издание новых законов, направленных на борьбу с «тунеядцами», ужесточение контроля над трудовой дисциплиной и прочее.

В-пятых, из-за проблем в области финансов, а также отсутствия профессиональной политики Национального банка в 2015 году Белоруссию ожидает серьезное ослабление местной валюты, а значит, и значительный рост цен. При этом в новом бюджете практически не заложен рост заработной платы, а значит, в год выборов белорусы будут только беднеть. Если добавить к этому, что белорусскому руководству вряд ли удастся удержать курс белорусского рубля в рамках нынешних +/-14 000 за доллар США, а также крайнюю зависимость местной экономики от ситуации в России, то выходит, что жить простым гражданам республики станет труднее. Единственным выходом, который может улучшить имидж властей и в то же время разрушить остатки финансовой системы, является дополнительная эмиссия белорусского рубля. Пойдет ли руководство Белоруссии на это — вопрос, который полностью зависит не от экономической целесообразности данной процедуры, а от воли одного лишь человека.

В-шестых, в 2015 году белорусам придется забыть о дешевых кредитах, низкой стоимости услуг ЖКХ, а также невысоких тарифах на различного рода услуги. Наоборот, налоговая нагрузка на все отрасли белорусской экономики, а значит, и на простых граждан, только возрастет. Различные социальные выплаты, которыми так гордится белорусская власть, если и не будут полностью заморожены, то заметно сократятся и будут направлены в первую очередь на те социальные слои, которые традиционно поддерживают нынешний политический режим, — пенсионеры, асоциальные элементы, а также работники колхозов и совхозов. То есть те, кто по тем или иным причинам не зарабатывает, а лишь потребляет.

Таким образом, можно констатировать, что социально-экономическая ситуация в Белоруссии в нынешнем году будет близка к катастрофической. Тем более что республике, помимо всего прочего, будет необходимо выплатить по внешним долговым обязательствам более 3 млрд долларов США, взять которые практически неоткуда. Подобные условия приведут к тому, что Минск будет вынужден тратить остатки своего золотовалютного резерва, замораживать социальные программы, кроме тех, которые связаны с силовыми ведомствами, а также идти на продажу госимущества по низким ценам. Более того, нельзя исключать и того, что из-за сложившейся ситуации в Белоруссии может быть даже приостановлена стройка века — возведение АЭС в Островце, что станет крахом всей официальной идеологии последних лет.

Конечно, белорусские власти сделают все возможное, чтобы прикрыть свои экономические неудачи политическими и идеологическими лозунгами, предлагая простым белорусам вместо хлеба только зрелища. При этом виновных искать будут не только внутри страны, где во всех финансовых кризисах последних лет, по версии президента и его окружения, виноват народ, но и за ее пределами. Россия и, скорее всего, ЕАЭС также станут виновниками происходящего. Поэтому 2015 год обещает быть богатым на события, которые, к сожалению, больно ударят не по правящей верхушке, а по простым белорусам.