Даже несмотря на представительство так называемых оппозиционных и западных изданий и информационных агентств. Пассивность журналистов прослеживалась от начала семичасовой пресс-конференции и вплоть до ее окончания. И, видимо, поэтому никто так и не смог вывести А. Лукашенко на откровенный разговор и задать ему крайне неудобные вопросы. В итоге все приобрело формат встречи президента со студентами, когда после предварительного отбора участников и разъяснительной беседы, на которой обрисовываются основные направления беседы (о чем можно спрашивать, а чего не стоит говорить), все превращается в заранее отрепетированный моноспектакль. Так было и в этот раз — создавалось впечатление, что все ответы у президента были подготовлены заранее, а ни одному журналисту так и не удалось застать белорусского лидера врасплох. Вопросы у государственных СМИ были о ситуации в области социально-экономического развития и повседневной жизни, а оппозиционные издания не придумали ничего иного, кроме уже надоевших всем вопросов о политзаключенных, предстоящих выборах и собственных проблемах. Правда, журналист Д. Панковец из газеты «Наша Нива» все же смог отличиться своим предложением закрыть российские сайты и начать поиск «черносотенцев», которые бегают по белорусским лесам. Но и здесь реакция А. Лукашенко была более чем спокойной, напоминая обращение мудрого родителя к неразумному отпрыску: «Я поручал нашим спецслужбам найти этих черносотенцев, принять меры и доложить. И поверьте — меры приняты. Если у вас есть данные, что где-то они там по лесу бегают, то сообщите… Вы не переживайте, я контролирую ситуацию».

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В данном случае необходимо отметить, что белорусский президент умеет, выражаясь нынешним сленгом, «троллить» журналистов, подкидывая им пищу для дальнейшего разбора и склок. В этом он серьезным образом отличается от своего российского коллеги, который говорит прямо, жестко и без необходимости за него додумывать. Лукашенко же всегда высказывается так, чтобы было практически непонятно, что он конкретно имеет в виду. С одной стороны, это позволяет в будущем с чистой совестью заявить о том, что его неправильно поняли, а с другой — можно проанализировать реакцию общества и скорректировать свои дальнейшие действия.

В целом же формат ответов президента на нынешней встрече прослеживался еще до начала пресс-конференции: в Белоруссии все спокойно — девальвация произошла из-за самих белорусов — русские нам братья, но мы всегда готовы дать отпор любым агрессорам — Европа нас не любит, ну и обойдемся — Украина наш партнер вне зависимости от нынешних событий — выбор народа на предстоящих выборах, в принципе, уже предрешен. Ничего, собственно говоря, нового. Единственное, что добавилось по сравнению с прошлыми годами — это появление национальной риторики, забота о идентичности и белорусском языке, как главному отличительному знаку белорусов.

Однако несмотря на определенную заурядность последней пресс-конференции, нельзя недооценивать ее главного смысла — белорусскому президенту необходим был повод в очередной раз объяснить простым белорусам происходящее, показать «истинные» причины падения уровня жизни, а также дать пищу для размышления как Москве, так и Брюсселю. Другой вопрос, удалось ли это сделать? По всей видимости, только частично, тем более что в словах А. Лукашенко было довольно много недосказанного, оставившего после себя куда больше вопросов, чем прежде.

Конечно, необходимо отметить, что во время пресс-конференции в ответах белорусского лидера чувствовалось то, что всегда было ему присуще — крайняя уверенность, жесткость и безмерное ощущение непогрешимости проводимой политики. Президент и вовсе заявил о том, что никаких серьезных ошибок и промахов за годы своего правления не совершил, кроме, пожалуй, вывода ядерного оружия с территории республики. Да и то не по своей воле. Однако в этот раз не ощущалось того гипнотического воздействия руководителя республики на своих слушателей, когда в течение разговора даже его оппоненты приходили к мысли, что слова А. Лукашенко — абсолютная правда. При этом глава Белоруссии все так же, не стесняясь, переводил тему разговора в необходимое ему русло, оставляя задававших вопросы в серьезном недоумении.

В ближайшее время эксперты, журналисты и прочие специалисты по А. Лукашенко разберут его выступление «по косточкам», найдут самые слабые места и т.п. В общем, сделают то, что от них и требовалось — помогут администрации президента проанализировать складывающуюся ситуацию как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому сегодня стоит остановиться лишь на том, чего в своих ответах белорусский президент не сказал, сделав лишь определенные намеки.

Во-первых, необходимо вспомнить, что в Белоруссии многие ожидали от новой команды правительства республики начала хоть каких-то реформ местной экономики. Однако и на этот раз, по-видимому, надежды так и останутся несбывшимися мечтами. Более того, нежелание А. Лукашенко менять нынешнюю социально-экономическую систему теперь полностью увязана с простыми белорусами, из-за которых этого не произойдет никогда: «Закрыть предприятия? Можно! Оставить, кто выживет. Ну и что? Куда пойдут тысячи людей МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаша, других предприятий? Им идти некуда. Поэтому у нас выхода нет, нам надо сохранить трудовые коллективы, чтобы сохранить предприятия». Проще говоря, перед журналистами был в очередной раз подтвержден образ «батьки», который вынужден заботиться о каждом белорусе, так как сами они не могут этого делать. Однако при этом президент не упомянул о развернутой сегодня кампании по сокращению этих самых трудовых коллективов, массовых увольнениях и снижении заработной платы, о том, что упомянутые предприятия уже работают 3−4 дня в неделю или вынуждены остановиться, или о том, что по новым законам о трудовой дисциплине работника теперь можно уволить практически ни за что. Все это осталось за кадром, так как журналистам не стоит раздувать данную тему и будоражить народ, который должен только «вкалывать», а не думать о всякой там «либерализации».

Во-вторых, продолжая разговор о внутренней обстановке, А. Лукашенко заявил о финансовой обеспеченности государства и способности платить по своим долгам: «В нашей новейшей истории не было еще такого случая, чтобы мы не заплатили по долгам кому бы то ни было». Однако откуда будут взяты деньги, белорусский лидер так и не сказал. Даже его заявление о том, что Россия в любой момент подставит белорусам плечо, выглядело неубедительно. Тем более что последние события в российской экономике уже должны были заставить местное руководство серьезным образом задуматься. Особенно на фоне недавнего заявления Москвы о невозможности проспонсировать 100 млн. долларов США Приднестровью, которое традиционно получало дотации из российского бюджета. Исходя из этого, становится понятно, что деньги будут изымать у населения, о чем свидетельствует и слова президента: «когда верстался бюджет, первое, что было бы запланировано, это возврат долгов» (4 млрд. долларов США). Многие посчитали, что это заявление является попыткой успокоить западных инвесторов, однако по большей части оно все же направлено на простых белорусов, которые должны быть уверены, что серьезного обвала в местной экономике не произойдет. Правда, последняя девальвация и рост цен, в которых также виноваты все, кроме белорусского руководства, говорят совершенно о другом. Однако на этом белорусский президент предпочел не акцентировать ни свое, ни журналистское внимание.

Конечно, в своих ответах А. Лукашенко не мог не затронуть и тему сокращения госаппарата с целью продемонстрировать готовность снизить расходы государства, а значит, и приблизить чиновников к простым людям. Вот только слова о сокращении силовых структур абсолютно не стыкуется с реальностью, так как наборы в органы министерства внутренних дел по-прежнему только растут. Да и с сокращением аппарата госслужащих чаще всего выходит как в одном старом советском анекдоте, когда после постройки моста для охраны наняли сторожа, затем кассира для выдачи денег, затем бухгалтера и директора для руководства коллективом, а когда пришло время сократить одну единицу, то уволили сторожа. Так и в Белоруссии — те, кто «должен» остаться в кресле чиновника, так там и останется, а на улицу выбросят наименее защищенных работников.

В-третьих, пожалуй, самым интересным стала внешнеполитическая часть пресс-конференции, в которой ответы белорусского президента были более чем неоднозначными. Для начала А. Лукашенко, несмотря на стремление показать свою полную отстраненность от украинского кризиса, фактически признал существование ЛНР и ДНР и возможной им помощи наравне с Украиной: «Мы готовы, если вам что-то надо: ДНР, ЛНР, Украина, Россия — если что-то мы сможем для вас сделать, вы скажите». Однако ни слова не было сказано о том, кто прав, а кто виновен в происходящем, как это было ранее. Никаких заявлений о «территориальной целостности» Украины, а лишь констатация факта, что позиция Белоруссии по украинскому вопросу не изменилась.

Далее, как и предполагалось, президент коснулся вопроса обороноспособности Белоруссии, ее военной мощи и необходимости модернизации армии, «чтобы никто не захотел с нами воевать». По словам А. Лукашенко, военные «должны иметь возможность за полночи быть переброшенными из Бреста в Витебск и нанести удар противнику». Не наоборот. И это, по всей видимости, не было оговоркой, как, впрочем, и угрозой России. Скорее всего, данная фраза была произнесена специально для западной прессы и оппозиционных изданий, чтобы именно они сделали работу вместо главы государства: напомнить о существовании белорусского направления Кремлю, который из-за собственных проблем фактически перестал обращать внимание на Минск и происходящее там. При этом необходимо помнить, что сказав «А», белорусский президент так и не сказал «Б»: он не уточнил, что будут делать его войска на белорусско-российской границе в случае необходимости.

И конечно нельзя обойти стороной уже набивший за последнее время оскомину вопрос о белорусском языке и нынешней псевдобелорусизации. Несмотря на то, что на нынешней встрече А. Лукашенко много об этом говорил, уверенности в необходимости решения национального вопроса в республике, как это было в конце прошлого года, уже не чувствовалось: «Народ немало внес в копилку русского языка, чтобы он был нам родным. Это то наследие и богатство, от которого мы отказываться не должны… однако белорусский для нас дороже любых кредитов». Казалось бы, в очередной раз было показано стремление отгородиться от «Русского мира», создать заслон российскому влиянию, чтобы якобы не допустить повторения в Белоруссии украинского сценария. Однако если посмотреть внимательнее, то оказывается, что все это не более чем предвыборная демагогия. И ярким тому подтверждением является то, что говоря о любви к белорусскому языку, А. Лукашенко продолжает употреблять его, когда говорит об оппозиции, стремлении западных стран навязать ему свою волю, а также критикуя своих оппонентов и «пятую колону». Проще говоря, ни о какой белорусизации в реальности речи и не идет, так как сам президент продолжает считать белорусский язык инструментом своих оппонентов, но никак не той основой, на которой можно выстроить новую внутреннюю политику белорусского государства.

Таким образом, на фоне семичасового марафона, как вопросы, так и ответы белорусского лидера были сведены к одному знаменателю — ничего в Белоруссии в обозримом будущем не изменится. Несмотря на различного рода заявления о возможности выхода из ЕАЭС, усилении военного потенциала и необходимости предупреждения военной угрозы с восточной стороны, о более перспективной дружбе с Китаем, решении всех вопросов с В. Путиным «по-мужски» и прочим, белорусский лидер так и не ответил на самый главный вопрос — что в нынешней ситуации делать простым белорусам? По видимому, сегодня граждане должны сами решать свои проблемы, и не надеяться больше на государство.